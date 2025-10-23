Rusia a lansat un atac masiv asupra Kievului, pentru a doua noapte consecutivă. Sunt cel puțin șapte răniți
Realitatea.md, 23 octombrie 2025 11:00
Pentru a doua noapte consecutiv, forţele armate ale Rusiei au lansat un atac cu rachete și drone asupra capitalei ucrainene Kiev. Cel puțin șapte persoane au fost rănite şi mai multe clădiri au fost avariate, transmite presa ucraineană. Edilul Kievului, Vitali Kiliciko, a precizat că în districtul Podilski s-au produs incendii în trei clădiri rezidențiale,
• • •
Acum 5 minute
11:20
Grosu, după ce Plîngău și Macari, au rămas în fracțiunea PAS: S-a confirmat că a fost o problemă de comunicare # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a confirmat că Dinu Plîngău și Stela Macari rămân deputați ai fracțiunii PAS și nu independenți, așa cum au anunțat înainte de ședința de constituire. Potrivit acestuia, a fost o problemă de comunicare. Politicianul a asigurat, în cadrul emisiunii „În context" de la Moldova 1, că echipa PAS rămâne împreună și,
11:20
Valea Morilor este un parc amplasat în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău, înființat în anul 1950 la inițiativa lui Leonid Brejnev, om de stat și activist de partid din URSS. Parcul mult îndrăgit de locuitorii și oaspeții capitalei, care se întinde pe o suprafață de 114 hectare, inițial era cunoscut ca „Parcul Central de Cultură
Acum 15 minute
11:10
O tânără a născut luni, 20 octombrie, un băiețel în ambulanță. Potrivit CNAMUP, apelul la urgență a fost făcut de soțul femeii. „În doar 9 minute, ambulanța a ajuns la domiciliu, unde personalul medical a evaluat pacienta, constatând că gravida în vârstă de 27 ani, la termenul de 40 săptămâni, naștere II prezenta semnele de
Acum 30 minute
11:00
Rusia a lansat un atac masiv asupra Kievului, pentru a doua noapte consecutivă. Sunt cel puțin șapte răniți # Realitatea.md
Pentru a doua noapte consecutiv, forţele armate ale Rusiei au lansat un atac cu rachete și drone asupra capitalei ucrainene Kiev. Cel puțin șapte persoane au fost rănite şi mai multe clădiri au fost avariate, transmite presa ucraineană. Edilul Kievului, Vitali Kiliciko, a precizat că în districtul Podilski s-au produs incendii în trei clădiri rezidențiale,
Acum o oră
10:50
Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Kievului, pentru a doua noapte consecutivă. Sunt cel puțin șapte răniți # Realitatea.md
Pentru a doua noapte consecutiv, forţele armate ale Rusiei au lansat un atac cu rachete și drone asupra capitalei ucrainene Kiev. Cel puțin șapte persoane au fost rănite şi mai multe clădiri au fost avariate, transmite presa ucraineană. Edilul Kievului, Vitali Kiliciko, a precizat că în districtul Podilski s-au produs incendii în trei clădiri rezidențiale,
10:50
Droguri vândute în capitală. Proprietarul unui local, implicat într-o rețea de trafic de cocaină # Realitatea.md
Trei bărbați cu vârstele de 45, 35 și 24 de ani au fost trimiși în judecată de Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Botanica, fiind acuzați de trafic și deținere de droguri în cantități mari și deosebit de mari. Potrivit anchetei, bărbatul de 45 de ani, proprietar al unui local din capitală, împreună cu complicele său de
10:40
VIDEO Captură impresionantă la Strășeni: 14 kilograme de canabis, găsite la un bărbat de 61 ani # Realitatea.md
Un bărbat de 61 de ani din satul Romănești, raionul Strășeni, a fost reținut pentru 72 de ore de oamenii legii. Acesta este bănuit de cultivarea și comercializarea ilegală a substanțelor narcotice „În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, au fost identificate două sere special amenajate pentru creșterea și cultivarea plantelor de canabis. Totodată, au
10:30
Bărbat din Chișinău, prins în flagrant în timp ce primea mii de € pentru a influența un executor judecătoresc # Realitatea.md
Un bărbat din Chișinău a fost reținut în flagrant de ofițerii CNA. Acesta ar fi pretins și primit bani de la o persoană aflată într-o procedură de executare, susținând că poate influența un executor judecătoresc pentru a adopta o decizie favorabilă. „Acțiunile de documentare au fost realizate de CNA și procurori, iar în urma flagrantului
10:30
Vlad Bătrîncea ar putea reveni în funcția de vicepreședinte al Parlamentului. Anunțul a fost făcut de deputata PSRM, Olga Cebotaru, în cadrul emisiunii Rezoomat, de la RLive TV. Aceasta a precizat că PSRM l-ar putea înainta pe Batrîncea pentru această funcție. "Nu este corect să anunțăm de azi, dar se discută. Noi suntem un partid
10:30
Victoria Creciun: Nu este suficient să cunoști engleza, trebuie și să o vorbești inteligibil # Realitatea.md
După 13 ani trăiți în Marea Britanie, Victoria Creciun s-a întors acasă, în Republica Moldova, împreună cu cei doi copii ai săi. Decizia a fost una grea, venită după o perioadă dureroasă: în timpul pandemiei, soțul ei, de nici 40 de ani, a murit în urma unei greșeli medicale. Invitată în videocastul „Fii cu Zina
Acum 2 ore
10:20
Noul Parlament al Moldovei are 47 de deputați la primul mandat și 11 cu experiență de peste 4 legislaturi # Realitatea.md
În noul Parlament al Republicii Moldova, 47 de deputați își încep primul mandat, 43 se află la al doilea sau al treilea mandat, iar 11 au fost aleși de cel puțin patru ori. Pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate", 22 de deputați sunt la primul mandat, în timp ce 32 au experiență în
10:20
Doina Gherman: „Republica Moldova va avea un nou Guvern până la sfârșitul săptămânii viitoare” # Realitatea.md
Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern învestit până la sfârșitul săptămânii viitoare. Declarația aparține șefei fracțiunii PAS din Parlament, Doina Gherman, care a precizat că majoritatea parlamentară rămâne consolidată în jurul obiectivului de a forma rapid un nou executiv. Potrivit deputatei, întreaga fracțiune PAS, inclusiv parlamentarii Dinu Plîngău și Stela Macari, va susține
10:20
Renato Usatîi merge la consultări cu Maia Sandu: Am făcut o зарядкэ și m-am îmbrăcat în roșu # Realitatea.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că va merge la consultările cu președinta Maia Sandu, care sunt programate pentru astăzi, 23 octombrie la ora 14:00. „Astăzi de dimineață m-am trezit, am făcut o zareadcă. Cum mămunea spunea, după ce mă văd cu mulți oameni răi, cum o fost ieri, să mă îmrac în roșu
10:10
Ungaria intră în febră electorală. Viktor Orban riscă să piardă puterea pentru prima dată în 15 ani # Realitatea.md
Ungaria intră oficial în febra electorală: zeci de mii de oameni sunt așteptați joi la Budapesta la două mitinguri rivale – cel organizat de partidul de guvernământ Fidesz, condus de Viktor Orban, și cel al formațiunii de opoziție Tisza, fondată de Peter Magyar, fost aliat al premierului devenit principalul său adversar, scrie The Guardian. Cele
10:10
Liga Campionilor: Meciul de gală Real Madrid – Juventus Torino a fost decis de un singur gol # Realitatea.md
Etapa a treia a grupei unice din Liga Campionilor s-a încheiat miercuri seară. Liverpool, Chelsea și Bayern Munchen au făcut spectacol, Real Madrid s-a chinuit pe Santiago Bernabeu cu Juventus, în timp ce Sporting Lisabona a reușit „remontada" pe teren propriu, contra celor de la Olympique Marseille. Chelsea a profitat de eliminarea timpurie a căpitanului
10:00
VIDEO Roberta Metsola va susține, în două săptămâni, un discurs în plenul Parlamentului de la Chișinău # Realitatea.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va susține un discurs în plenul Legislativului de la Chișinău, în cadrul vizitei programate la noi pentru zilele 6-7 noiembrie, ceea ce înseamnă în două săptămâni. Anunțul a fost făcut de speakerul Igor Grosu la emisiunea „În context" de la Moldova 1. Marta Kos: „Până în noiembrie, Consiliul UE ar
09:50
Escrocherie de aproape 90.000 de lei. A golit contul unei femei și a făcut cumpărături de lux # Realitatea.md
Un tânăr a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru comiterea infracțiunii de escrocherie, anunță Procuratura Bălți. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul central. Potrivit anchetei, inculpatul a acționat sub coordonarea unui membru al unui grup criminal organizat, activ pe rețeaua „Telegram". Gruparea, alcătuită din
09:50
Un raport preliminar în legătură cu explozia din Rahova arată că sursa scurgerilor de gaze ar fi fost în exteriorul blocului, nu în subsolul clădirii, au declarat pentru Digi24 surse apropiate anchetei. Informațiile arată că fisura dintr-o conductă de gaze din subteran, din afara blocului, a dus la scurgeri de gaz care s-au acumulat în
09:50
Noapte tensionată la București! Un șofer drogat și fără permis a încercat să spargă porțile ambsadei Rusiei # Realitatea.md
Un bărbat drogat a încercat să intre cu mașina în porțile Ambasadei Rusiei din București, însă a fost oprit la timp de jandarmul aflat în post, care l-a imobilizat și l-a condus la audieri. Potrivit presei din România, testele au indicat că șoferul, un român în vârstă de 53 de ani, consumase două substanțe psihoactive
09:40
Prețul petrolului crește după sancțiunile SUA împotriva giganților ruși Rosneft și Lukoil # Realitatea.md
Cotațiile petrolului au crescut semnificativ joi, după ce Statele Unite au anunțat primele sancțiuni din al doilea mandat al lui Donald Trump, vizând giganții energetici ruși Rosneft și Lukoil. Măsurile marchează o schimbare majoră de politică față de atitudinea anterioară a Casei Albe în privința războiului din Ucraina. Țările UE au aprobat în unanimitate al
09:30
Declarații la RLIVE TV: Republica Moldova atrage tot mai mulți specialiști străini în domeniul IT # Realitatea.md
Republica Moldova a devenit mai atractivă pentru specialiștii din domeniul IT. În fiecare an, peste o sută de profesioniști aleg să se stabilească în țara noastră pentru a lucra în companii locale. Potrivit invitaților emisiunii „Consens Național" de la RLIVE TV, în prezent, în Moldova activează în sectorul tehnologiilor informaționale mai mult de 500 de
Acum 4 ore
09:00
Meta Platforms a anunțat disponibilizarea a circa 600 de angajați din unitatea sa dedicată inteligenței artificiale. Decizia face parte dintr-un plan de simplificare a structurii organizaționale și de creștere a agilității companiei. Concedierile afectează echipe din infrastructura AI, din departamentul de cercetare fundamentală (FAIR), precum și alte poziții implicate în dezvoltarea de produse, a confirmat
08:50
Tensiuni la închisoarea pariziană La Santé: Sarkozy, amenințat cu moartea de deținuți care promit „să-l răzbune pe Gaddafi” # Realitatea.md
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a petrecut prima sa noapte în penitenciarul de maximă securitate La Santé din Paris, sub pază specială, după ce a fost condamnat definitiv la cinci ani de închisoare pentru fapte de corupție, relatează presa franceză, citată de adevarul.ro. Atmosfera din închisoare s-a tensionat rapid după ce alți deținuți au lansat
08:50
Exportul de gaze din România către Republica Moldova a crescut constant în ultima săptămână și acoperă acum întregul consum al țării. Potrivit portalului Economedia.ro, 5,6 milioane de metri cubi de gaze sunt livrați astăzi peste Prut, prin interconectorul Iași – Ungheni, care are o capacitate anuală de 1,5 miliarde de metri cubi. Cu un consum anual
08:40
Premiul Saharov, acordat anual de Parlamentul European pentru libertatea de gândire, este conferit în acest an jurnaliștilor Andrzej Poczobut din Belarus și Mzia Amaglobeli din Georgia, ambii aflați în detenție în țările lor, transmite IPN. Distincția recunoaște persoane care apără drepturile fundamentale în condiții extreme, chiar și atunci când prețul este unul uriaș. Laureații din
08:10
Țările UE au aprobat în unanimitate al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Slovacia și-a retras obiecțiile # Realitatea.md
Țările membre ale Uniunii Europene au aprobat miercuri cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, pentru războiul declanșat împotriva Ucrainei, a anunțat președinția daneză a Consiliului UE, citată de RBC Ukraine. „Suntem foarte încântați să anunțăm că tocmai am fost informați de către statul membru rămas sub semnul întrebării că acesta poate acum să-și
08:10
Coreea de Nord anunţă un nou test cu rachetă hipersonică, cu puţin timp înaintea reuniunii APEC # Realitatea.md
Coreea de Nord a confirmat joi efectuarea unui test cu rachete hipersonice, descrise drept „armament de ultimă generaţie", având drept scop evaluarea capacităţilor sale de apărare împotriva „duşmanilor potenţiali" ai regimului. Armata sud-coreeană detectase lansarea cu o zi înainte, miercuri, cu doar o săptămână înainte de summitul Cooperării Economice Asia-Pacific din oraşul sud-coreean Gyeongju, la
07:40
Mișcare fără precedent a lui Trump împotriva lui Putin. SUA sancționează Rosneft și Lukoil # Realitatea.md
Statele Unite au impus noi sancțiuni care vizează cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei, Rosneft și Lukoil, într-un efort de a determina Kremlinul să accepte un acord de pace în Ucraina, relatează BBC. „Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria sancționează cele mai mari două
07:30
Europa în alertă: Germania avertizează că Rusia se pregătește pentru un nou conflict major # Realitatea.md
Deși războiul din Ucraina continuă cu o intensitate ridicată, Rusia pare să se pregătească deja pentru o nouă confruntare militară de amploare. General-locotenentul Alexander Sollfrank din cadrul Bundeswehr a avertizat că Kremlinul își restructurează forțele terestre, investește în noi capacități și își antrenează trup
Acum 6 ore
07:20
Potrivit horoscopului zilei de 23 octombrie 2025, astrele aduc energie pozitivă și momente de liniște pentru mulți nativi. Taurii se bucură de surprize plăcute și reușesc să-și pună ordine în gânduri, orientându-se spre lucrurile care contează cu adevărat. Berbec (21 martie – 19 aprilie Primești semne încurajatoare din partea Universului. Ziua aduce oportunități neașteptate exact […] Articolul Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii se bucură de surprize plăcute apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale principalelor valute pentru joi, 23 octombrie. Potrivit datelor oficiale, euro înregistrează o ușoară creștere, ajungând la 19 lei și 77 de bani, cu un ban mai mult față de ziua precedentă. Dolarul american se apreciază cu 5 bani, fiind cotat la 17 lei și 06 bani. […] Articolul Cursul valutar oficial pentru 23 octombrie: euro și dolarul american se apreciază apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Se prevede o zi însorită și caldă. Temperaturile prognozate pentru astăzi, 23 octombrie # Realitatea.md
Potrivit prognozelor meteorologilor, ziua de 23 octombrie 2025 aduce vreme caldă și plăcută. Soarele va domina cerul pe parcursul întregii zile, iar valorile termice vor fi mai ridicate decât media perioadei. Temperaturile aerului se vor încadra între +11°C și +17°C. Articolul Se prevede o zi însorită și caldă. Temperaturile prognozate pentru astăzi, 23 octombrie apare prima dată în Realitatea.md.
06:20
Studiu: angajații din generația Z au nevoie de Inteligența Artificială ca să vorbească cu colegii de muncă # Realitatea.md
Aproape jumătate dintre angajații din generația Z sunt prea speriați să vorbească cu colegii lor fără ajutorul inteligenței artificiale (AI), sugerează un nou studiu. Britanicii cu vârste cuprinse între 16 și 28 de ani mărturisesc că se simt mai confortabil să vorbească cu chatboții decât cu colegii lor și că au nevoie să folosească sisteme […] Articolul Studiu: angajații din generația Z au nevoie de Inteligența Artificială ca să vorbească cu colegii de muncă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:10
Premieră istorică. Regele Charles al III-lea şi papa Leon al XIV-lea se vor ruga împreună la Vatican # Realitatea.md
Regele Charles al III-lea, care efectuează o vizită de stat miercuri şi joi la Vatican, se va ruga împreună cu papa Leon al XIV-lea în timpul unei slujbe ecumenice în Capela Sixtină, marcând astfel o premieră istorică după schisma anglicană petrecută în urmă cu cinci secole, transmite adevărul.ro. Această vizită intervine într-un context delicat pentru […] Articolul Premieră istorică. Regele Charles al III-lea şi papa Leon al XIV-lea se vor ruga împreună la Vatican apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Directoarea de la Luvru solicită înfiinţarea unei „secţii de Poliţie în cadrul muzeului” # Realitatea.md
Şefa Muzeului Luvru, Laurence des Cars, cere înfiinţarea unei secţii de Poliţie în interiorul muzeului după jaful spectaculos de bijuterii istorice, informează știrileprotv.ro. „Vreau să solicit Ministerului de Interne să analizeze dacă înfiinţarea unei secţii de Poliţie în cadrul muzeului ar fi posibilă”, a spus Laurence des Cars în faţa Comisiei pentru Cultură din Senatul […] Articolul Directoarea de la Luvru solicită înfiinţarea unei „secţii de Poliţie în cadrul muzeului” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:20
Bărbatul care și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autobuz în localitatea Copăceni, raionul Sîngerei, traversa strada neregulamentar, fiind însoțit de un alt bărbat. Potrivit unui martor ocular, cel de-al doilea bărbat a reușit să se ferească la timp și a evitat să fie lovit de vehicul. Cei doi se întorceau de […] Articolul Accident fatal la Copăceni: Martorii descriu cum s-a produs tragedia apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
Frontiera cu Moldova, a doua cea mai tranzitată ieșire din Ucraina în primele 8 luni ale anului # Realitatea.md
În primele opt luni ale anului, Republica Moldova a fost a doua cea mai tranzitată direcție de ieșire din Ucraina. Potrivit datelor Serviciului de Grăniceri al Ucrainei, peste un milion de treceri ale frontierei au fost înregistrate spre Moldova, dintr-un total de peste 15 milioane de traversări ale graniței ucrainene către statele cu care se […] Articolul Frontiera cu Moldova, a doua cea mai tranzitată ieșire din Ucraina în primele 8 luni ale anului apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
O fermă de lapte din Șoldănești a beneficiat de un grant de sute de mii de dolari pentru modernizare # Realitatea.md
O fermă de lapte din satul Rogojeni, raionul Șoldănești, este modernizată cu sprijinul unui grant nerambursabil în valoare de 831 000 de dolari. Proiectul prevede transformarea gospodăriei într-o fermă modernă, aliniată standardelor europene privind eficiența producției, bunăstarea animalelor și protecția mediului. Proiectul include construcția unui grajd modern pentru 150 de vaci mulgătoare, instalarea unei săli […] Articolul O fermă de lapte din Șoldănești a beneficiat de un grant de sute de mii de dolari pentru modernizare apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Republica Moldova își consolidează tot mai mult reputația pe plan internațional în domeniul vinificației. La ediția din 2025 a prestigioasei competiții Sélections Mondiales des Vins, desfășurată la Montréal – cel mai mare concurs de vinuri din America de Nord – vinurile moldovenești au cucerit 46 de medalii, plasând țara printre cele mai premiate participante. Sub […] Articolul Performanță remarcabilă: 46 de medalii pentru vinurile Moldovei la Montréal apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
Un tragic accident rutier s-a produs pe traseul Bălți — Chișinău, în apropierea satului Copăceni, raionul Sîngerei. Potrivit informațiilor preliminare, un autobuz a lovit mortal un bărbat care traversa carosabilul în loc nepermis. La fața locului au intervenit polițiștii și medicii de pe ambulanță, însă victima nu a mai putut fi salvată. Alte circumstanțe ale […] Articolul Accident fatal în raionul Sîngerei: un pieton, lovit mortal de un autobuz apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Toate spitalele din România vor fi obligate să aibă butoane de panică și camere video # Realitatea.md
Toate spitalele din România, publice și private, vor trebui să instaleze butoane de panică în saloanele destinate pacienților. De asemenea, devine obligatorie montarea camerelor de supraveghere video în secțiile de terapie intensivă, unitățile de primiri urgențe și în cele destinate tratării pacienților cardiaci critici. „Am promulgat o lege care aduce noi reglementări în domeniul sănătății […] Articolul Toate spitalele din România vor fi obligate să aibă butoane de panică și camere video apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Trei copii cu vârste între 8 și 10 ani au pătruns noaptea într-o școală din localitatea Mălăiești, unde au provocat pagube considerabile. Potrivit canalului de Telegram Первый Приднестровский, minorii au intrat în instituție printr-un geam spart în cantină. Acolo ar fi găsit conserve de carne și lapte condensat, pe care le-au deschis pentru a se […] Articolul Trei copii au vandalizat o școală din Mălăiești. Părinții vor răspunde pentru ei apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Igor Grosu a fost ales președinte al Parlamentului de legislatura a XII-a, cu votul a 55 de deputați. În discursul rostit după alegere, el a vorbit despre angajamentele noului legislativ și despre obiectivul de integrare europeană a Republicii Moldova. Noul-vechi președinte al legislativului a subliniat că în următorii ani prioritatea va fi creșterea nivelului de […] Articolul Discursul lui Igor Grosu în plen, după ce a fost reales președinte al Parlamentului apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Un accident grav s-a produs miercuri, 22 octombrie, în centrul orașului Sankt-Petersburg, la intersecția bulevardului Nevski cu strada Sadovaia. Cinci automobile au fost implicate într-un carambol, iar una dintre mașini s-a răsturnat în mijlocul drumului. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată momentul impactului violent, surprins de camerele de supraveghere. În urma coliziunii, una dintre mașini […] Articolul MOMENTUL în care cinci mașini se lovesc în centrul Sankt-Petersburgului apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al parlamentului în această legislatură, cu 55 voturi pentru. Pentru Alexandr Stoianoglo au votat 32 de deputați. „Ne angajăm să semnăm Tratatul de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, înainte de finalul celui de-al doilea mandat al președintei Maia Sandu. Avem o șansă unică să […] Articolul Președintele noului Parlament va fi în continuare Igor Grosu apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Comisia pentru integrare europeană urmează să fie constituită în noul Legislativ. Informația a fost confirmată presei de către președinta fracțiunii PAS, Doina Gherman. Parlamentara a menționat că există deja o componență numerică și nominală preventivă, transmite Agora. Potrivit Doinei Gherman, actuala Comisie parlamentară politică externă și integrare europeană va fi divizată. Pentru cele mai importante […] Articolul Comisie nouă în Parlamentul nou. Membrii ei se vor preocupa de integrare europeană apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Desemnarea candidatului la funcția de premier: Maia Sandu inițiază consultări cu grupurile parlamentare # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Întâlnirile vor avea loc joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octombrie, la Președinție. Joi, 23 octombrie: 13:00 – Partidul Politic „Democrația Acasă”; 14:00 – Partidul Politic „Partidul Nostru”; 15:00 – Blocul Politic „Alternativa”; 16:00 – Partidul Comuniștilor […] Articolul Desemnarea candidatului la funcția de premier: Maia Sandu inițiază consultări cu grupurile parlamentare apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Oaspeți la Președinție! Maia Sandu a discutat cu oficiali britanici despre reziliența democratică a Moldovei # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi, 22 octombrie, cu o delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Delegația a fost condusă de Emily Thornberry, Președinta Comisiei, și a inclus deputații Alex Ballinger, Uma Kumaran și Edward Morello. În cadrul […] Articolul Oaspeți la Președinție! Maia Sandu a discutat cu oficiali britanici despre reziliența democratică a Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Parlamentul European – pregătit să reia munca cu Chișinău; a crescut bugetul UE în 2026 inclusiv pentru R. Moldova # Realitatea.md
Europarlamentarul Siegfried Mureșan din partea Grupului PPE, susținător al parcursului european al Republicii Moldova, a anunțat miercuri dimineața, 22 octombrie că Parlamentul European este pregătit să reia munca cu Parlamentul de la Chișinău care s-a constituit în cursul zilei. Mai târziu, a revenit cu un anunț despre creșterea bugetului UE în 2026 pentru vecinătatea estică, […] Articolul Parlamentul European – pregătit să reia munca cu Chișinău; a crescut bugetul UE în 2026 inclusiv pentru R. Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Marian: Platon nu a avut probleme cu legea cât erați procuror. Stoianoglo: Problemele lui sunt penale, nu politice # Realitatea.md
După Igor Grosu și Ion Ceban, și Radu Marian cu Alexandr Stoianoglo au avut schimb de replici în Parlament. Dezbaterea a vizat dosarele penale ale lui Veaceslav Platon și Vlad Plahotniuc. Ma exact, Marian i-a reproșat lui Stoianoglo că unica perioadă în care Platon nu a avut probleme cu legea era când ultimul a fost […] Articolul Marian: Platon nu a avut probleme cu legea cât erați procuror. Stoianoglo: Problemele lui sunt penale, nu politice apare prima dată în Realitatea.md.
