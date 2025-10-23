Profilul de economist al potențialului premier, necesar pentru a „valorifica rapid” pachetul UE de 1,9 miliarde de euro

10:20

În noul Parlament al Republicii Moldova, 47 de deputați își încep primul mandat, 43 se află la al doilea sau al treilea mandat, iar 11 au fost aleși de cel puțin patru ori. Pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, 22 de deputați sunt la primul mandat, în timp ce 32 au experiență în […] Articolul Noul Parlament al Moldovei are 47 de deputați la primul mandat și 11 cu experiență de peste 4 legislaturi apare prima dată în Realitatea.md.