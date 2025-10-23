Costiuc, întrebare ironică pentru Stoianoglo despre „furtul miliardului”

18:10

De Ziua Internațională a Bucătarului, marcată astăzi, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de apreciere și recunoștință celor peste 1.200 de angajați care muncesc zilnic în blocurile alimentare ale instituțiilor municipale din capitală. Edilul a subliniat importanța muncii acestora, menționând că datorită profesionalismului și dedicației lor, mai mult de 83.000 de elevi […]