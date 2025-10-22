Roman Roșca a discutat problema transnistreană cu oficial român
Democracy.md, 22 octombrie 2025 11:40
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Roman Roșca, s-a întâlnit marți, la Chișinău, cu Constantin-Valentin Răducanu, directorul general al Departamentului pentru Relațiile cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Aceștia au discutat despre progresul procesului de soluționare a conflictului transnistrean și despre sprijinul acordat de Guvern locuitorilor din regiune și din Zona de Securitate, transmite democracy.md cu referire la infotag.md.
Acum 15 minute
11:40
Acum o oră
11:10
Într-o analiză recentă, jurnalistul și analistul Ion Terguță subliniază că Republica Moldova a traversat unul dintre cele mai severe șocuri energetice din Europa. Potrivit acestuia, autoritățile au recunoscut abia după încheierea campaniei electorale situația economică dificilă a țării. Terguță evidențiază faptul că, în perioada 2022–2025, Moldova a înregistrat cea mai accentuată creștere a prețurilor la
Acum 2 ore
10:40
Ministra Finanțelor a Republicii Moldova, Victoria Belous, a declarat că, dacă „examinăm obiectiv" creșterea prețurilor la apartamente, „lucrurile au evoluat". Potrivit ei, în componenta de preț se regăsesc majorările salariale și onorarea deplină a obligațiilor de către companiile de construcție. „Cu cinci ani în urmă, salariul declarat la Fisc de către o companie de construcție
10:10
Demisia lui Dmitri Kozak din funcția de șef-adjunct al Administrației prezidențiale a Federației Ruse a avut loc pe fondul eșecului său în politica externă, inclusiv vizavi de Republica Moldova, menționează expertul Alex Horobets într-o analiză publicată de The Jamestown. Potrivit interceptărilor telefonice deslușite de publicația The Insider, Kozak ar fi purtat negocieri cu Vladimir Plahotniuc
Acum 4 ore
09:40
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a anunţat formarea oficială a unei noi fracţiuni parlamentare, intitulată „Fracțiunea Socialiștilor", care va activa în urma scrutinului parlamentar din 28 septembrie. Conform declarației adoptate, socialiştii îşi propun să funcţioneze ca „o opoziţie cu adevărat a poporului", bazându-şi activitatea pe trei principii fundamentale: suveranitate, justiţie socială şi valori tradiţionale. Fracţiunea
09:10
Polonia avertizează că va aresta avionul lui Putin dacă traversează spațiul său aerian # Democracy.md
Polonia a anunțat că ar putea aresta pe Vladimir Putin dacă acesta va traversa spațiul său aerian, pe fondul unui mandat de arest emis de Curtea Penală Internațională (CPI) pentru crime de război. Potrivit ministrului polonez de externe, nu poate garanta că o instanță de judecată nu va ordona capturarea avionului prezidențial dacă Putin intră
Acum 24 ore
18:50
Agricultorii din Republica Moldova devin tot mai rezilienți și mai bine pregătiți să facă față provocărilor climatice, datorită sprijinului oferit de Guvernul Japoniei și PNUD Moldova, susțin reprezentanți ai autorităților naționale din domeniul mediului și agriculturii, parteneri de dezvoltare și experți. În cadrul atelierului tematic, desfășurat azi, 21 octombrie, la Chișinău, participanții au discutat despre
17:30
Alexandru Munteanu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de prim-ministru, a declarat că dezvoltarea economică va reprezenta prioritatea principală a viitorului Guvern. El a subliniat că obiectivul principal este îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor prin implementarea unor reforme economice semnificative și atragerea de investiții. Munteanu a precizat că Guvernul va acorda atenție deosebită
17:00
Proiect major de infrastructură: Moldova construiește autostrada spre Odesa, evitând regiunea transnistreană # Democracy.md
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a anunțat că autostrada care va lega Ungheni, Chișinău și Odesa va costa aproximativ 1,2 miliarde de euro. Această sumă reprezintă estimarea pentru secțiunea de 110 km dintre Ungheni și Chișinău. Pentru secțiunea Chișinău–Odesa, costul estimat este de 1,8 miliarde de euro, având în vedere că 145 km
16:40
Ministrul de Interne al Bulgariei, Daniel Mitov, a acuzat serviciile de informații rusești și unele grupuri radicale că sprijină rețelele de trafic de migranți care facilitează migrarea ilegală spre Uniunea Europeană. Oficialul a precizat că agenții ruși ajută traficanții să identifice vulnerabilitățile la frontierele externe ale UE, în special la granița Bulgariei cu Turcia, și
16:10
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a declarat că deține trei cetățenii: moldovenească, română și americană. Potrivit acestuia, de-a lungul timpului i s-a oferit și posibilitatea de a obține cetățenia franceză, însă a refuzat-o, considerând că „ar fi fost prea mult". Munteanu a explicat că dubla și tripla cetățenie nu
15:10
Blocul ALTERNATIVA afirmă că proiectele de legi care vizează municipiul Chișinău nu mai pot fi amânate, subliniind necesitatea unei abordări responsabile și eficiente pentru dezvoltarea capitalei. Potrivit formațiunii, Chișinăul are nevoie urgentă de o poliție locală eficientă, de o lege clară privind parcările, de centura de ocolire a orașului, precum și de investiții consistente în infrastructură, pentru a răspunde nevoilor reale ale
14:40
Reprezentanții Blocului ALTERNATIVA afirmă că în campania electorală au discutat direct cu cetățenii din toate regiunile Republicii Moldova – din raioane, municipii, orașe și sate, dar și cu conaționalii stabiliți peste hotare. În total, au fost organizate peste 300 de întrevederi în cadrul cărora au fost ascultate problemele, ideile și propunerile oamenilor. Formațiunea subliniază că toate aceste discuții vor
14:30
ALTERNATIVA lansează prioritățile: venituri mai mari, infrastructură și sprijin pentru producători # Democracy.md
Blocul ALTERNATIVA își începe activitatea parlamentară, promițând să fie o opoziție veritabilă și vocea cetățenilor în Legislativ. Formațiunea, care a obținut încrederea alegătorilor la scrutinul din 28 septembrie, va fi reprezentată în Parlament de opt deputați cu experiență în domenii precum economia, justiția, educația, domeniul social, administrația publică și reintegrarea. Reprezentanții Blocului ALTERNATIVA afirmă că vor lucra exclusiv în interesul statului
14:30
Blocul ALTERNATIVA a anunțat că va fi vocea poporului în Parlamentul Republicii Moldova, asumându-și rolul de a reprezenta și apăra interesele cetățenilor și ale statului. Reprezentanții formațiunii au subliniat că vor munci în exclusivitate pentru binele public și vor promova o politică responsabilă, bazată pe soluții concrete și dialog. Potrivit declarației, agenda Blocului ALTERNATIVA va fi axată pe problemele
14:10
Într-o mișcare semnificativă, Consiliul Uniunii Europene a adoptat un regulament care prevede interzicerea completă a importurilor de gaze naturale rusești, atât prin conducte, cât și sub formă de gaz natural lichefiat (GNL), începând cu 1 ianuarie 2026. Această decizie face parte din strategia REPowerEU, menită să reducă dependența energetică a Europei de Rusia, în contextul
13:40
Comentatorul politic Anatol Țăranu susține că Republica Moldova are nevoie de o „Revoluție Thatcher" – o transformare profundă a societății bazată pe merit, muncă și responsabilitate individuală. Într-un editorial dedicat centenarului nașterii fostului premier britanic Margaret Thatcher, Țăranu compară situația actuală a Republicii Moldova cu cea a Marii Britanii din anii '70 – o perioadă
13:10
Primarul municipiului Chișinău a avut o întrevedere de curtoazie cu Ambasadorul Italiei în Republica Moldova, Excelența Sa Giuseppe Maria Perricone. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor bilaterale și identificarea unor noi domenii de cooperare între Capitală și comunitățile italiene. Până în prezent, Chișinăul are deja parteneriate cu mai multe orașe și regiuni din Italia, dezvoltând proiecte
12:40
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de Partidul Acțiune și Solidaritate pentru funcția de prim-ministru, a anunțat că lista viitorului Guvern va fi făcută publică în această săptămână. El a precizat că formarea echipei guvernamentale se bazează pe două criterii esențiale — profesionalismul și reputația — și că procesul de selecție este încă în desfășurare. Munteanu a
12:40
Municipiul Chișinău a înregistrat în 2024 cea mai mare creștere a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din ultimii cinci ani, de 6,9% față de anul precedent. La finele anului trecut, în Capitală activau peste 41.000 de întreprinderi din acest sector, potrivit informațiilor prezentate de Roman Vitiuc, șeful Direcției Generale Economie, Comerț și Turism. IMM-urile reprezintă 99,1% din totalul întreprinderilor din
12:30
După zeci de ani în care a fost lăsat în paragină, Parcul „Dumitru Rîșcanu" de pe strada Braniștii a fost reamenajat și redeschis pentru vizitatori. Spațiul verde oferă acum locuri pentru recreere, terenuri pentru sport, zone de plimbare și locuri de joacă, fiind un loc sigur și modern pentru întreaga familie. În paralel, strada Braniștii
12:10
PLDM solicită PAS să inițieze consultări publice pentru viitorul program de guvernare # Democracy.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a îndemnat Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) să demareze un proces amplu de consultare publică pentru elaborarea viitorului program de guvernare. PLDM propune implicarea activă a societății civile, mediului academic, sectorului de afaceri și a altor forțe politice în acest demers. Într-un comunicat oficial, PLDM subliniază că depășirea crizei
Ieri
11:40
Popșoi: Sprijinul Uniunii Europene este esențial pentru următoarea etapă de aderare a Republicii Moldova # Democracy.md
Viceprim-ministrul Mihail Popșoi a subliniat, în cadrul unei reuniuni internaționale privind securitatea și conectivitatea interregională, că sprijinul Uniunii Europene este esențial pentru următoarea etapă de aderare a Republicii Moldova. El a mulțumit statelor membre ale UE pentru susținerea constantă a democrației și parcursului european al țării. Popșoi a menționat că cetățenii Republicii Moldova au exprimat
11:10
Ministrul Finanțelor, Radu Marian, a declarat că aplicarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) la importul autovehiculelor în Republica Moldova ar putea fi amânată, în contextul în care infrastructura legislativă şi sistemele de administrare nu sunt pe deplin pregătite. Potrivit ministrului, există riscuri legate de implementarea iminentă a TVA-ului la mașini importate dacă statele de fapt necesare —
10:10
Bruxelles devine centrul atenției europene prin găzduirea primei ediții a Forumului privind Extinderea Uniunii Europene. Evenimentul reunește lideri de rang înalt din state membre și țări candidate, experți, reprezentanți ai societății civile, tineri și antreprenori, toți cu scopul de a discuta perspectivele extinderii UE și impactul acesteia asupra stabilității, securității și dezvoltării economice. Forumul se
09:40
Fostul ministru al Justiţiei şi ex-preşedinte al Curţii Constituţionale, Alexandru Tănase, susţine că în Republica Moldova nu există în prezent posibilitatea reală de a efectua un proces de vetting în rândul avocaţilor, din cauza lacunelor legislative şi a structurii profesiei. Tănase explică că, spre deosebire de procesul de evaluare externă (vetting) pentru judecători şi procurori, profesia de avocat
09:10
Alexandru Munteanu: Vor fi schimbări în guvern – peste 80% din echipă este deja conturată # Democracy.md
Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a declarat că viitorul Guvern va veni cu schimbări semnificative în componență și în modul de lucru. Potrivit acestuia, echipa executivului este deja conturată în proporție de aproximativ 80-90%, iar procesul de selectare a miniștrilor se apropie de final. Munteanu a precizat că noul cabinet va include atât
20 octombrie 2025
19:00
Ministra Sănătăţii, Ala Nemerenco, a afirmat că, pe parcursul mandatului său, a reuşit să implementeze o serie de schimbări semnificative în sistemul medical. Aceasta susţine că reformele în domeniul medicinei primare, precum şi îmbunătăţirea infrastructurii şi a serviciilor publice de sănătate reprezintă pa
18:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj ferm în fața propunerilor recente care sugerează că Kievul ar putea accepta cedarea unor teritorii Rusiei pentru a obține pacea. El a declarat că astfel de idei nu doar că trag în jos demersurile de pace, dar urmăresc agenda agresorului și subminează suveranitatea națională. „Răspunsul la întrebarea […] Articolul Volodimir Zelenski: Ucraina nu va ceda niciun teritoriu Rusiei apare prima dată în DemocracyMD.
18:10
Ion Ceban: Bucătarii din instituțiile municipale contribuie zilnic la creșterea unei generații sănătoase # Democracy.md
De Ziua Internațională a Bucătarului, marcată astăzi, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de apreciere și recunoștință celor peste 1.200 de angajați care muncesc zilnic în blocurile alimentare ale instituțiilor municipale din capitală. Edilul a subliniat importanța muncii acestora, menționând că datorită profesionalismului și dedicației lor, mai mult de 83.000 de elevi […] Articolul Ion Ceban: Bucătarii din instituțiile municipale contribuie zilnic la creșterea unei generații sănătoase apare prima dată în DemocracyMD.
17:50
Primăria Chișinău intră în pregătiri de iarnă – controale stricte la utilaje și materiale antiderapante # Democracy.md
În contextul apropierii iernii, primarul Ion Ceban a anunțat că autoritățile municipale au început pregătirile pentru sezonul rece. Ion Ceban a cerut responsabililor să verifice toate utilajele și echipamentele pentru deszăpezire și să se asigure că există suficiente materiale antiderapante pentru a interveni eficient în caz de ninsoare sau polei. „Chișinăul trebuie să fie pregătit din […] Articolul Primăria Chișinău intră în pregătiri de iarnă – controale stricte la utilaje și materiale antiderapante apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Primarul Capitalei, apel către deputați: ascultați vocea oamenilor încă din prima zi de mandat” # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că va participa miercuri la prima ședință a noului Parlament. Edilul a precizat că va lua cuvântul de la tribuna Legislativului pentru a transmite propunerile, solicitările și așteptările cetățenilor față de noul for legislativ. „Miercuri începe activitatea noului Parlament. Voi participa și voi vorbi de la tribună despre ceea ce își […] Articolul Primarul Capitalei, apel către deputați: ascultați vocea oamenilor încă din prima zi de mandat” apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu un mesaj tranșant privind independența sistemului de justiție. Acesta susține că, după ani de presiuni și influențe politice, singura soluție reală pentru reformarea justiției este separarea totală a politicului de actul judecătoresc. „După ani de zile de dezbinare, subjugare și batjocură împotriva oamenilor din domeniul justiției, unica soluție este […] Articolul După ani de dezbinare, Ceban: unica soluție – o justiție liberă și egală pentru toți apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
Apelul lui Ion Ceban către noul Cabinet: profesionalism, cooperare și decizii fără blocaje # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat un apel public către viitorul prim-ministru și cabinetul de miniștri, îndemnându-i la rațiune, conlucrare și o abordare profesionistă în guvernare. Într-o declarație recentă, edilul a subliniat importanța cooperării între administrația locală și cea centrală pentru binele cetățenilor. „Chem viitorul premier și cabinetul de miniștri la rațiune, conlucrare și, tare sper, […] Articolul Apelul lui Ion Ceban către noul Cabinet: profesionalism, cooperare și decizii fără blocaje apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Analistul român Nicolae Țîbrigan, cercetător la Academia Română și specialist în securitate, a comentat asupra rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 din Republica Moldova, subliniind că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut o majoritate absolută în Parlament. Țîbrigan consideră că, deși această victorie oferă PAS întreaga putere politică, aceasta vine și cu întreaga […] Articolul Analist român: PAS deține întreaga putere, dar și întreaga responsabilitate apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Mihai Popșoi participă la Luxemburg la reuniunea miniștrilor Afacerilor Externe din UE # Democracy.md
Vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, se află într-o vizită oficială la Luxemburg, unde participă la reuniunea miniștrilor Afacerilor Externe din Uniunea Europeană. Evenimentul este organizat în marja Consiliului pentru Afaceri Externe al UE și se axează pe securitatea și conectivitatea interregională. La invitația Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri […] Articolul Mihai Popșoi participă la Luxemburg la reuniunea miniștrilor Afacerilor Externe din UE apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Tănase critică decizia lui Voronin: Atitudinea nepăsătoare faţă de reguli subminează democraţi # Democracy.md
Alexandru Tănase, fost magistrat al Curţii Constituţionale şi deputat, a reacţionat dur la decizia liderului comunist Vladimir Voronin de a refuza să conducă prima şedinţă a Parlamentului, deşi i-ar fi revenit acest rol în calitate de decan de vârstă. Tănase a declarat că această atitudine reflectă un dispreţ faţă de principiile democratice şi o subminare a normelor […] Articolul Tănase critică decizia lui Voronin: Atitudinea nepăsătoare faţă de reguli subminează democraţi apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) nu exclude modificarea numărului de ministere în viitorul Guvern # Democracy.md
Un reprezentant al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), deputatul Dorian Istratii, a declarat că noua structură guvernamentală ar putea include un număr modificat de ministere față de actuala listă. Potrivit lui Istratii, decizia finală va fi influențată de viziunea viitorului prim-ministru și de prioritățile politice ale coaliției: „Haideți să vedem care va fi lista ministerelor, dacă va […] Articolul Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) nu exclude modificarea numărului de ministere în viitorul Guvern apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Asociaţia Evrazia, afiliată lui Ilan Șor, acuzată de subminarea securităţii naţionale – demarată procedura de interzicere # Democracy.md
Autorităţile de la Chişinău au iniţiat procedura juridică pentru declararea organizaţiei „Evrazia” drept entitate extremistă după ce serviciile naţionale de securitate au prezentat probe privind implicarea acestei asociaţii într-un instrument de influenţă externă coordonată. Potrivit raportului, Evrazia – înregistrată în Rusia, cu legături directe către Ilan Șor – ar fi folosită pentru finanţarea şi coordonarea […] Articolul Asociaţia Evrazia, afiliată lui Ilan Șor, acuzată de subminarea securităţii naţionale – demarată procedura de interzicere apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Intrarea în UE fără drept de veto? Moldova analizează scenariul pentru evitarea blocajelor # Democracy.md
Republica Moldova explorează posibilitatea aderării la Uniunea Europeană într-un cadru în care nu ar beneficia de dreptul de veto total în instituţiile UE, un concept prezentat ca o opţiune pentru a evita ca actorii externi sau conflictele teritoriale să blocheze procesul de integrare. Potrivit expertizei, una dintre opţiuni ar presupune ca Moldova să devină membră […] Articolul Intrarea în UE fără drept de veto? Moldova analizează scenariul pentru evitarea blocajelor apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a confirmat recent că intenționează să participe la alegerile legislative programate pentru noiembrie 2026, declarând că se simte pregătit şi încrezător că va obţine un nou mandat. Într-un interviu acordat postului Channel 14, Netanyahu a răspuns afirmativ la întrebarea dacă va candida din nou, spunând simplu: „Da”. Când a fost întrebat dacă […] Articolul Premierul Netanyahu: «Da, voi candida la alegerile din 2026 şi sper să câştig» apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Analistul Ion Tăbârță avertizează: următorul prim-ministru trebuie să livreze reforme, nu doar promisiuni # Democracy.md
Analistul politic Ion Tăbârță atrage atenția că persoana desemnată drept prim-ministru al Republicii Moldova se va confrunta cu o provocare majoră: va trebui să găsească rapid un echilibru între securitate, reforme structurale şi creștere economică. Potrivit Tăbârță, mandatul precedent s-a concentrat în mare parte pe consolidarea instituțiilor statului şi gestionarea contextului geopolitic complicat. Cu toate […] Articolul Analistul Ion Tăbârță avertizează: următorul prim-ministru trebuie să livreze reforme, nu doar promisiuni apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Republica Moldova se conectează la rețeaua vamală europeană: Beneficiile aderării la Convenția UE de tranzit comun # Democracy.md
Începând cu 1 noiembrie 2025, Republica Moldova va adera la Convenția privind regimul de tranzit comun, devenind parte a rețelei vamale europene. Această integrare va permite depunerea unei singure declarații electronice de tranzit, valabilă din punctul de plecare până la destinație, reducând semnificativ timpii pentru formalitățile vamale și costurile administrative. De asemenea, garanțiile vor fi […] Articolul Republica Moldova se conectează la rețeaua vamală europeană: Beneficiile aderării la Convenția UE de tranzit comun apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a participat la reuniunea anuală a Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional (FMI) de la Washington, unde a prezentat progresele economice ale țării. Dragu a subliniat că integrarea europeană reprezintă „motorul transformării economice a țării”, evidențiind stabilitatea financiară, reducerea inflației și digitalizarea ca piloni fundamentali ai reformelor […] Articolul Anca Dragu: Integrarea europeană este motorul transformării economice a țării apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat recent zvonurile apărute în spațiul public despre presupusele conflicte interne din cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Aceste speculații au fost alimentate de informații controversate despre candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, și de demisia fostului prim-ministru Dorin Recean. Într-o emisiune, Maia Sandu a declarat: „Este fals […] Articolul Maia Sandu respinge zvonurile despre disensiuni în PAS: «Este fals» apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Anca Dragu discută cu diaspora din Washington despre integrarea europeană și educația financiară # Democracy.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a participat la o întâlnire cu membrii comunității moldovenești din Statele Unite, organizată la Ambasada Republicii Moldova în SUA. Discuțiile s-au concentrat pe evoluțiile economice ale țării, dezvoltarea pieței financiare și stabilitatea sectorului bancar. Dragu a subliniat că sistemul bancar moldovenesc este solid, bine capitalizat și modernizat […] Articolul Anca Dragu discută cu diaspora din Washington despre integrarea europeană și educația financiară apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
În municipiul Bălți, autoritățile locale au organizat o serie de sesiuni de informare destinate cetățenilor ucraineni, cu scopul de a-i familiariza cu procedurile legale de ședere în Republica Moldova. Evenimentele au avut loc în diverse locații din oraș și au fost susținute de reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Migrație, Biroului pentru Migrație și Azil și […] Articolul Cetățenii ucraineni din Bălți, informați despre șederea legală în Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Half-trilion de euro pentru reconstruirea Ucrainei — o provocare majoră pentru Europa # Democracy.md
Conform unei evaluări recente, reconstructia Ucrainei după război este estimată la minimum 506 miliarde euro pentru următorul deceniu. Suma priveşte pagubele până la 31 decembrie 2024 şi nu include potenţiale distrugeri suplimentare ce ar putea interveni ulterior. Din această cifră uriaşă, experţii estimează că sectorul privat ar putea acoperi până la o treime, ceea ce ar reduce […] Articolul Half-trilion de euro pentru reconstruirea Ucrainei — o provocare majoră pentru Europa apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Informarea publicului: cheia rezilienței democratice în era dezinformării, arată Ana Revenco # Democracy.md
Ana Revenco, (CCSCD), afirmă că în contextul atacurilor informaționale permanente, un cetățean bine informat reprezintă cea mai puternică barieră în protejarea democrației. Potrivit ei, nu este suficient să reacționăm doar după apariția falsurilor sau să avem intervenții punctuale: este nevoie de o strategie de comunicare proactivă şi susţinută şi de educaţie civică pentru a construi o […] Articolul Informarea publicului: cheia rezilienței democratice în era dezinformării, arată Ana Revenco apare prima dată în DemocracyMD.
17 octombrie 2025
18:10
Alexandru Munteanu, viitorul candidat la funcția de prim-ministru din partea PAS, a subliniat recent că reformele guvernamentale trebuie să fie realizate având grijă de cetățeni, în special de grupurile vulnerabile. El a declarat că prioritatea Guvernului său va fi creșterea economică alături de protecția socială, precum și investițiile în educație și sănătate, pentru ca impactul […] Articolul Alexandru Munteanu: „Când facem reforme, trebuie să avem grijă de populație” apare prima dată în DemocracyMD.
