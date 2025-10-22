Ion Ceban: „În 4 ani nu au înțeles nimic și se comportă de parcă l-ar fi apucat pe Dumnezeu de picioare”
Ion Ceban: „Sare pe rană pentru Igor Grosu când întrebi despre capturarea politică a instituțiilor statului" Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a lansat critici dure la adresa președintelui Parlamentului, Igor Grosu, afirmând că reprezentanții guvernării nu tolerează întrebările despre controlul politic asupra instituțiilor statului. „Sare pe rană pentru Igor Grosu când am întrebat despre capturarea politică,
Ion Ceban: „Sare pe rană pentru Igor Grosu când întrebi despre capturarea politică a instituțiilor statului" Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a lansat critici dure la adresa președintelui Parlamentului, Igor Grosu, afirmând că reprezentanții guvernării nu tolerează întrebările despre controlul politic asupra instituțiilor statului. „Sare pe rană pentru Igor Grosu când am întrebat despre capturarea politică,
Regatul Unit își întărește parteneriatul cu Republica Moldova, oferind sprijin în domeniile apărării, reformei instituționale, rezilienței societale și combaterii dezinformării. Asistența britanică include susținerea Centrului StratCom, instituție esențială în prevenirea și contracararea campaniilor de manipulare informațională. Subiectele au fost discutate în cadrul unei întrevederi la Chișinău între viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihail Popșoi, și
Ion Ceban: „La Chișinău nu avem restanțe la salarii și nu semnăm contracte secrete care pun povara pe cetățeni" Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că administrația capitalei gestionează transparent și eficient resursele publice, fără datorii la salarii și fără a implica orașul în scheme netransparente. „Noi, la Chișinău, nu avem restanțe la salarii,
Primarul capitalei Republicii Moldova, Ion Ceban, a transmis un mesaj deputaților noului Parlament, subliniind responsabilitatea acestora față de cetățeni. „Sunt primarul capitalei Republicii Moldova, unde locuiesc aproximativ 1 milion de oameni, printre care și dvs., stimați deputați. Dar, la fel ca și în cazul meu, multor altor primari din țara noastră le-au fost aplicate presiuni economice
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) rămâne cu activitate limitată timp de 12 luni. Pe 21 octombrie, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins recursul depus de partid împotriva încheierii Curții de Apel Centru din 2 octombrie. Curtea Supremă de Justiție a decis că „menține încheierea din 2 octombrie a Curții de Apel Centru în
Fracțiunea Blocului ALTERNATIVA, condusă de Ion Ceban, a anunțat că va pleda în Parlament pentru depolitizarea instituțiilor statului și stoparea presiunilor politice. Deputații din Blocul ALTERNATIVA și-au exprimat angajamentul ferm pentru combaterea corupției reale, nu doar a mimării acesteia, și au subliniat că nu susțin controlul politic asupra sistemului de justiție și al organelor de drept. „Paranoia și isteria dictatorială, în
Fostul prim-ministru Dorin Recean, ales deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a refuzat să facă declarații presei la prima ședință a noului Parlament, deși în campania electorală a fost unul dintre cei mai activi candidați. Întrebat de jurnaliștii de la Agora.md dacă aceasta este prima și ultima ședință la care participă, în contextul în care
Vasile Tarlev, ales pe lista Blocului „Patriotic", a anunțat că va fi deputat independent, după ce PSRM și PCRM au decis să formeze fracțiuni separate în noul Parlament. „Regret că colegii mei din Blocul Patriotic au decis așa cum au decis, însă respect deciziile lor. Eu rămân devotat Blocului Patriotic. Fiind președintele partidului „Viitorul Moldovei",
Deputatul din noul Parlament a transmis un mesaj puternic colegilor săi, amintindu-le că votul cetățenilor a fost un act de încredere pentru a reprezenta interesele oamenilor, nu ale partidelor. În cadrul mesajului, acesta subliniază că problemele cu care se confruntă zi de zi cetățenii – salarii mici, prețuri în creștere, lipsa locurilor de muncă bine plătite, infrastructură
Renato Usatîi, președintele fracțiuni parlamentare „Partidul Nostru": Îmi doresc un Parlament nou, în care să fie susținute inițiativele atât ale guvernării, cât și ale opoziției! Renato Usatîi, președintele fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru", a declarat de la tribuna Parlamentului că își dorește un legislativ nou, în care să fie susținute inițiativele atât ale guvernării, cât și
Fracțiunea Blocului ALTERNATIVA a anunțat că va fi vocea poporului în Parlamentul Republicii Moldova și că va acționa exclusiv în interesele cetățenilor și ale statului. Reprezentanții formațiunii susțin că vor constitui o opoziție veritabilă, constructivă, care va promova transparența, corectitudinea și respectarea legii. Potrivit declarațiilor Blocului ALTERNATIVA, prioritatea echipei parlamentare este apărarea valorilor democratice și consolidarea statului de
Igor Grosu ar putea fi reales în funcția de președinte al Parlamentului pentru un al doilea mandat consecutiv, iar deputata Doina Gherman este vehiculată pentru poziția de vicepreședinte al Legislativului din partea PAS. Declarațiile au fost făcute de deputatul PAS Marcel Spatari, fost ministru al Muncii și Protecției Sociale, în cadrul emisiunii „Puterea a Patra"
Ambasadorul Cehiei: Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv realist
Ambasadorul Cehiei la Chișinău, Jaromír Plíšek, afirmă că R. Moldova a demonstrat o reziliență remarcabilă în fața provocărilor hibride și a înregistrat progrese notabile în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Diplomatul a lăudat rezultatele alegerilor parlamentare, ritmul reformelor și reputația internațională a țării, considerând că aderarea la UE este un obiectiv realist, dacă se
La ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a, din 22 octombrie, a fost anunțată formarea Fracțiunii Partidului Nostru, în fruntea căreia a fost ales liderul formațiunii politice, Renato Usatîi. De la tribuna Legislativului, el a prezentat componența nominală a Fracțiunii: 1. Renato Usatîi 2. Elena Grițco 3. Nina Cereteu 4. Alexandr Berlinschii 5.
Judecătorii au dispus prelungirea arestării preventive a lui Vladimir Plahotniuc în trei cauze aflate în faza de urmărire penală: un episod din „Frauda bancară", dosarul „blanchetelor" și „Metalferos". Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis astăzi, 21 octombrie, cele trei demersuri ale procurorilor privind prelungirea măsurii preventive – arestul preventiv pe un termen de 30 de
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Roman Roșca, s-a întâlnit marți, la Chișinău, cu Constantin-Valentin Răducanu, directorul general al Departamentului pentru Relațiile cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Aceștia au discutat despre progresul procesului de soluționare a conflictului transnistrean și despre sprijinul acordat de Guvern locuitorilor din regiune și din Zona de Securitate, transmite democracy.md cu referire la infotag.md. Vorbind
Într-o analiză recentă, jurnalistul și analistul Ion Terguță subliniază că Republica Moldova a traversat unul dintre cele mai severe șocuri energetice din Europa. Potrivit acestuia, autoritățile au recunoscut abia după încheierea campaniei electorale situația economică dificilă a țării. Terguță evidențiază faptul că, în perioada 2022–2025, Moldova a înregistrat cea mai accentuată creștere a prețurilor la
Ministra Finanțelor a Republicii Moldova, Victoria Belous, a declarat că, dacă „examinăm obiectiv" creșterea prețurilor la apartamente, „lucrurile au evoluat". Potrivit ei, în componenta de preț se regăsesc majorările salariale și onorarea deplină a obligațiilor de către companiile de construcție. „Cu cinci ani în urmă, salariul declarat la Fisc de către o companie de construcție
Demisia lui Dmitri Kozak din funcția de șef-adjunct al Administrației prezidențiale a Federației Ruse a avut loc pe fondul eșecului său în politica externă, inclusiv vizavi de Republica Moldova, menționează expertul Alex Horobets într-o analiză publicată de The Jamestown. Potrivit interceptărilor telefonice deslușite de publicația The Insider, Kozak ar fi purtat negocieri cu Vladimir Plahotniuc
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a anunţat formarea oficială a unei noi fracţiuni parlamentare, intitulată „Fracțiunea Socialiștilor", care va activa în urma scrutinului parlamentar din 28 septembrie. Conform declarației adoptate, socialiştii îşi propun să funcţioneze ca „o opoziţie cu adevărat a poporului", bazându-şi activitatea pe trei principii fundamentale: suveranitate, justiţie socială şi valori tradiţionale. Fracţiunea
Polonia avertizează că va aresta avionul lui Putin dacă traversează spațiul său aerian
Polonia a anunțat că ar putea aresta pe Vladimir Putin dacă acesta va traversa spațiul său aerian, pe fondul unui mandat de arest emis de Curtea Penală Internațională (CPI) pentru crime de război. Potrivit ministrului polonez de externe, nu poate garanta că o instanță de judecată nu va ordona capturarea avionului prezidențial dacă Putin intră
Agricultorii din Republica Moldova devin tot mai rezilienți și mai bine pregătiți să facă față provocărilor climatice, datorită sprijinului oferit de Guvernul Japoniei și PNUD Moldova, susțin reprezentanți ai autorităților naționale din domeniul mediului și agriculturii, parteneri de dezvoltare și experți. În cadrul atelierului tematic, desfășurat azi, 21 octombrie, la Chișinău, participanții au discutat despre
Alexandru Munteanu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de prim-ministru, a declarat că dezvoltarea economică va reprezenta prioritatea principală a viitorului Guvern. El a subliniat că obiectivul principal este îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor prin implementarea unor reforme economice semnificative și atragerea de investiții. Munteanu a precizat că Guvernul va acorda atenție deosebită
Proiect major de infrastructură: Moldova construiește autostrada spre Odesa, evitând regiunea transnistreană
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a anunțat că autostrada care va lega Ungheni, Chișinău și Odesa va costa aproximativ 1,2 miliarde de euro. Această sumă reprezintă estimarea pentru secțiunea de 110 km dintre Ungheni și Chișinău. Pentru secțiunea Chișinău–Odesa, costul estimat este de 1,8 miliarde de euro, având în vedere că 145 km […] Articolul Proiect major de infrastructură: Moldova construiește autostrada spre Odesa, evitând regiunea transnistreană apare prima dată în DemocracyMD.
Ministrul de Interne al Bulgariei, Daniel Mitov, a acuzat serviciile de informații rusești și unele grupuri radicale că sprijină rețelele de trafic de migranți care facilitează migrarea ilegală spre Uniunea Europeană. Oficialul a precizat că agenții ruși ajută traficanții să identifice vulnerabilitățile la frontierele externe ale UE, în special la granița Bulgariei cu Turcia, și […] Articolul Bulgaria acuză Rusia de sprijin pentru rețelele de trafic de migranți către UE apare prima dată în DemocracyMD.
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a declarat că deține trei cetățenii: moldovenească, română și americană. Potrivit acestuia, de-a lungul timpului i s-a oferit și posibilitatea de a obține cetățenia franceză, însă a refuzat-o, considerând că „ar fi fost prea mult”. Munteanu a explicat că dubla și tripla cetățenie nu […] Articolul Alexandru Munteanu deține trei cetățenii, dar a refuzat-o pe cea franceză apare prima dată în DemocracyMD.
Blocul ALTERNATIVA afirmă că proiectele de legi care vizează municipiul Chișinău nu mai pot fi amânate, subliniind necesitatea unei abordări responsabile și eficiente pentru dezvoltarea capitalei. Potrivit formațiunii, Chișinăul are nevoie urgentă de o poliție locală eficientă, de o lege clară privind parcările, de centura de ocolire a orașului, precum și de investiții consistente în infrastructură, pentru a răspunde nevoilor reale ale […] Articolul ALTERNATIVA: „Chișinăul are nevoie de acțiuni concrete, nu de promisiuni” apare prima dată în DemocracyMD.
Reprezentanții Blocului ALTERNATIVA afirmă că în campania electorală au discutat direct cu cetățenii din toate regiunile Republicii Moldova – din raioane, municipii, orașe și sate, dar și cu conaționalii stabiliți peste hotare. În total, au fost organizate peste 300 de întrevederi în cadrul cărora au fost ascultate problemele, ideile și propunerile oamenilor. Formațiunea subliniază că toate aceste discuții vor […] Articolul Blocul ALTERNATIVA își bazează agenda parlamentară pe nevoile cetățenilor apare prima dată în DemocracyMD.
ALTERNATIVA lansează prioritățile: venituri mai mari, infrastructură și sprijin pentru producători # Democracy.md
Blocul ALTERNATIVA își începe activitatea parlamentară, promițând să fie o opoziție veritabilă și vocea cetățenilor în Legislativ. Formațiunea, care a obținut încrederea alegătorilor la scrutinul din 28 septembrie, va fi reprezentată în Parlament de opt deputați cu experiență în domenii precum economia, justiția, educația, domeniul social, administrația publică și reintegrarea. Reprezentanții Blocului ALTERNATIVA afirmă că vor lucra exclusiv în interesul statului […] Articolul ALTERNATIVA lansează prioritățile: venituri mai mari, infrastructură și sprijin pentru producători apare prima dată în DemocracyMD.
Blocul ALTERNATIVA a anunțat că va fi vocea poporului în Parlamentul Republicii Moldova, asumându-și rolul de a reprezenta și apăra interesele cetățenilor și ale statului. Reprezentanții formațiunii au subliniat că vor munci în exclusivitate pentru binele public și vor promova o politică responsabilă, bazată pe soluții concrete și dialog. Potrivit declarației, agenda Blocului ALTERNATIVA va fi axată pe problemele […] Articolul ALTERNATIVA intră în Parlament cu promisiunea unei politici pentru cetățeni apare prima dată în DemocracyMD.
Într-o mișcare semnificativă, Consiliul Uniunii Europene a adoptat un regulament care prevede interzicerea completă a importurilor de gaze naturale rusești, atât prin conducte, cât și sub formă de gaz natural lichefiat (GNL), începând cu 1 ianuarie 2026. Această decizie face parte din strategia REPowerEU, menită să reducă dependența energetică a Europei de Rusia, în contextul […] Articolul UE renunță complet la gazul rusesc până în 2026; Moldova susține planul REPowerEU apare prima dată în DemocracyMD.
Comentatorul politic Anatol Țăranu susține că Republica Moldova are nevoie de o „Revoluție Thatcher” – o transformare profundă a societății bazată pe merit, muncă și responsabilitate individuală. Într-un editorial dedicat centenarului nașterii fostului premier britanic Margaret Thatcher, Țăranu compară situația actuală a Republicii Moldova cu cea a Marii Britanii din anii ’70 – o perioadă […] Articolul Anatol Țăranu: Republica Moldova are nevoie de o „Revoluție Thatcher” apare prima dată în DemocracyMD.
Primarul municipiului Chișinău a avut o întrevedere de curtoazie cu Ambasadorul Italiei în Republica Moldova, Excelența Sa Giuseppe Maria Perricone. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor bilaterale și identificarea unor noi domenii de cooperare între Capitală și comunitățile italiene. Până în prezent, Chișinăul are deja parteneriate cu mai multe orașe și regiuni din Italia, dezvoltând proiecte […] Articolul Chișinău vizează noi domenii de cooperare cu comunitățile italiene apare prima dată în DemocracyMD.
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de Partidul Acțiune și Solidaritate pentru funcția de prim-ministru, a anunțat că lista viitorului Guvern va fi făcută publică în această săptămână. El a precizat că formarea echipei guvernamentale se bazează pe două criterii esențiale — profesionalismul și reputația — și că procesul de selecție este încă în desfășurare. Munteanu a […] Articolul Lista viitorului Guvern va fi anunţată în această săptămână, spune Munteanu apare prima dată în DemocracyMD.
Municipiul Chișinău a înregistrat în 2024 cea mai mare creștere a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din ultimii cinci ani, de 6,9% față de anul precedent. La finele anului trecut, în Capitală activau peste 41.000 de întreprinderi din acest sector, potrivit informațiilor prezentate de Roman Vitiuc, șeful Direcției Generale Economie, Comerț și Turism. IMM-urile reprezintă 99,1% din totalul întreprinderilor din […] Articolul Record pentru întreprinderile mici și mijlocii din Chișinău în ultimii 5 ani apare prima dată în DemocracyMD.
După zeci de ani în care a fost lăsat în paragină, Parcul „Dumitru Rîșcanu” de pe strada Braniștii a fost reamenajat și redeschis pentru vizitatori. Spațiul verde oferă acum locuri pentru recreere, terenuri pentru sport, zone de plimbare și locuri de joacă, fiind un loc sigur și modern pentru întreaga familie. În paralel, strada Braniștii […] Articolul Un nou parc modern și sigur pentru plimbări și sport pe strada Braniștii apare prima dată în DemocracyMD.
PLDM solicită PAS să inițieze consultări publice pentru viitorul program de guvernare # Democracy.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a îndemnat Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) să demareze un proces amplu de consultare publică pentru elaborarea viitorului program de guvernare. PLDM propune implicarea activă a societății civile, mediului academic, sectorului de afaceri și a altor forțe politice în acest demers. Într-un comunicat oficial, PLDM subliniază că depășirea crizei […] Articolul PLDM solicită PAS să inițieze consultări publice pentru viitorul program de guvernare apare prima dată în DemocracyMD.
Popșoi: Sprijinul Uniunii Europene este esențial pentru următoarea etapă de aderare a Republicii Moldova # Democracy.md
Viceprim-ministrul Mihail Popșoi a subliniat, în cadrul unei reuniuni internaționale privind securitatea și conectivitatea interregională, că sprijinul Uniunii Europene este esențial pentru următoarea etapă de aderare a Republicii Moldova. El a mulțumit statelor membre ale UE pentru susținerea constantă a democrației și parcursului european al țării. Popșoi a menționat că cetățenii Republicii Moldova au exprimat […] Articolul Popșoi: Sprijinul Uniunii Europene este esențial pentru următoarea etapă de aderare a Republicii Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
Ministrul Finanțelor, Radu Marian, a declarat că aplicarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) la importul autovehiculelor în Republica Moldova ar putea fi amânată, în contextul în care infrastructura legislativă şi sistemele de administrare nu sunt pe deplin pregătite. Potrivit ministrului, există riscuri legate de implementarea iminentă a TVA-ului la mașini importate dacă statele de fapt necesare — […] Articolul TVA-ul pentru import auto în Moldova – Radu Marian indică o posibilă amânare apare prima dată în DemocracyMD.
Bruxelles devine centrul atenției europene prin găzduirea primei ediții a Forumului privind Extinderea Uniunii Europene. Evenimentul reunește lideri de rang înalt din state membre și țări candidate, experți, reprezentanți ai societății civile, tineri și antreprenori, toți cu scopul de a discuta perspectivele extinderii UE și impactul acesteia asupra stabilității, securității și dezvoltării economice. Forumul se […] Articolul Bruxelles găzduiește prima ediție a Forumului privind extinderea UE apare prima dată în DemocracyMD.
Fostul ministru al Justiţiei şi ex-preşedinte al Curţii Constituţionale, Alexandru Tănase, susţine că în Republica Moldova nu există în prezent posibilitatea reală de a efectua un proces de vetting în rândul avocaţilor, din cauza lacunelor legislative şi a structurii profesiei. Tănase explică că, spre deosebire de procesul de evaluare externă (vetting) pentru judecători şi procurori, profesia de avocat […] Articolul Tănase avertizează: vettingul avocaţilor în Moldova – imposibil în forma actuală apare prima dată în DemocracyMD.
Alexandru Munteanu: Vor fi schimbări în guvern – peste 80% din echipă este deja conturată # Democracy.md
Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a declarat că viitorul Guvern va veni cu schimbări semnificative în componență și în modul de lucru. Potrivit acestuia, echipa executivului este deja conturată în proporție de aproximativ 80-90%, iar procesul de selectare a miniștrilor se apropie de final. Munteanu a precizat că noul cabinet va include atât […] Articolul Alexandru Munteanu: Vor fi schimbări în guvern – peste 80% din echipă este deja conturată apare prima dată în DemocracyMD.
Ministra Sănătăţii, Ala Nemerenco, a afirmat că, pe parcursul mandatului său, a reuşit să implementeze o serie de schimbări semnificative în sistemul medical. Aceasta susţine că reformele în domeniul medicinei primare, precum şi îmbunătăţirea infrastructurii şi a serviciilor publice de sănătate reprezintă paşi reali spre modernizare. În declaraţia sa, Nemerenco a precizat că este conştientă […] Articolul Ala Nemerenco: Am realizat multe în calitate de ministru al Sănătăţii apare prima dată în DemocracyMD.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj ferm în fața propunerilor recente care sugerează că Kievul ar putea accepta cedarea unor teritorii Rusiei pentru a obține pacea. El a declarat că astfel de idei nu doar că trag în jos demersurile de pace, dar urmăresc agenda agresorului și subminează suveranitatea națională. „Răspunsul la întrebarea […] Articolul Volodimir Zelenski: Ucraina nu va ceda niciun teritoriu Rusiei apare prima dată în DemocracyMD.
Ion Ceban: Bucătarii din instituțiile municipale contribuie zilnic la creșterea unei generații sănătoase # Democracy.md
De Ziua Internațională a Bucătarului, marcată astăzi, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de apreciere și recunoștință celor peste 1.200 de angajați care muncesc zilnic în blocurile alimentare ale instituțiilor municipale din capitală. Edilul a subliniat importanța muncii acestora, menționând că datorită profesionalismului și dedicației lor, mai mult de 83.000 de elevi […] Articolul Ion Ceban: Bucătarii din instituțiile municipale contribuie zilnic la creșterea unei generații sănătoase apare prima dată în DemocracyMD.
Primăria Chișinău intră în pregătiri de iarnă – controale stricte la utilaje și materiale antiderapante # Democracy.md
În contextul apropierii iernii, primarul Ion Ceban a anunțat că autoritățile municipale au început pregătirile pentru sezonul rece. Ion Ceban a cerut responsabililor să verifice toate utilajele și echipamentele pentru deszăpezire și să se asigure că există suficiente materiale antiderapante pentru a interveni eficient în caz de ninsoare sau polei. „Chișinăul trebuie să fie pregătit din […] Articolul Primăria Chișinău intră în pregătiri de iarnă – controale stricte la utilaje și materiale antiderapante apare prima dată în DemocracyMD.
Primarul Capitalei, apel către deputați: ascultați vocea oamenilor încă din prima zi de mandat” # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că va participa miercuri la prima ședință a noului Parlament. Edilul a precizat că va lua cuvântul de la tribuna Legislativului pentru a transmite propunerile, solicitările și așteptările cetățenilor față de noul for legislativ. „Miercuri începe activitatea noului Parlament. Voi participa și voi vorbi de la tribună despre ceea ce își […] Articolul Primarul Capitalei, apel către deputați: ascultați vocea oamenilor încă din prima zi de mandat” apare prima dată în DemocracyMD.
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu un mesaj tranșant privind independența sistemului de justiție. Acesta susține că, după ani de presiuni și influențe politice, singura soluție reală pentru reformarea justiției este separarea totală a politicului de actul judecătoresc. „După ani de zile de dezbinare, subjugare și batjocură împotriva oamenilor din domeniul justiției, unica soluție este […] Articolul După ani de dezbinare, Ceban: unica soluție – o justiție liberă și egală pentru toți apare prima dată în DemocracyMD.
Apelul lui Ion Ceban către noul Cabinet: profesionalism, cooperare și decizii fără blocaje # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat un apel public către viitorul prim-ministru și cabinetul de miniștri, îndemnându-i la rațiune, conlucrare și o abordare profesionistă în guvernare. Într-o declarație recentă, edilul a subliniat importanța cooperării între administrația locală și cea centrală pentru binele cetățenilor. „Chem viitorul premier și cabinetul de miniștri la rațiune, conlucrare și, tare sper, […] Articolul Apelul lui Ion Ceban către noul Cabinet: profesionalism, cooperare și decizii fără blocaje apare prima dată în DemocracyMD.
Analistul român Nicolae Țîbrigan, cercetător la Academia Română și specialist în securitate, a comentat asupra rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 din Republica Moldova, subliniind că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut o majoritate absolută în Parlament. Țîbrigan consideră că, deși această victorie oferă PAS întreaga putere politică, aceasta vine și cu întreaga […] Articolul Analist român: PAS deține întreaga putere, dar și întreaga responsabilitate apare prima dată în DemocracyMD.
