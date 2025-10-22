Polonia avertizează că va aresta avionul lui Putin dacă traversează spațiul său aerian

17:40

Ion Chicu, lider al PDCM și fost prim-ministru, atrage atenția că un șef de guvern nu își poate îndeplini mandatul eficient dacă își leagă deciziile de directivele partidului, în loc să se bazeze pe idei proprii și pe voința cetățenilor. Într-un mesaj public recent, Chicu a subliniat că statul are nevoie de lideri care iau […] Articolul Chicu: un prim-ministru care execută ordinele partidului nu poate avea succes apare prima dată în DemocracyMD.