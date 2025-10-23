Declarații la RLIVE TV: Republica Moldova atrage tot mai mulți specialiști străini în domeniul IT
Realitatea.md, 23 octombrie 2025 09:30
Republica Moldova a devenit mai atractivă pentru specialiștii din domeniul IT. În fiecare an, peste o sută de profesioniști aleg să se stabilească în țara noastră pentru a lucra în companii locale. Potrivit invitaților emisiunii „Consens Național" de la RLIVE TV, în prezent, în Moldova activează în sectorul tehnologiilor informaționale mai mult de 500 de […]
• • •
Acum 10 minute
09:40
Prețul petrolului crește după sancțiunile SUA împotriva giganților ruși Rosneft și Lukoil # Realitatea.md
Cotațiile petrolului au crescut semnificativ joi, după ce Statele Unite au anunțat primele sancțiuni din al doilea mandat al lui Donald Trump, vizând giganții energetici ruși Rosneft și Lukoil. Măsurile marchează o schimbare majoră de politică față de atitudinea anterioară a Casei Albe în privința războiului din Ucraina. Țările UE au aprobat în unanimitate al […]
Acum 30 minute
09:30
Declarații la RLIVE TV: Republica Moldova atrage tot mai mulți specialiști străini în domeniul IT # Realitatea.md
Acum o oră
09:00
Meta Platforms a anunțat disponibilizarea a circa 600 de angajați din unitatea sa dedicată inteligenței artificiale. Decizia face parte dintr-un plan de simplificare a structurii organizaționale și de creștere a agilității companiei. Concedierile afectează echipe din infrastructura AI, din departamentul de cercetare fundamentală (FAIR), precum și alte poziții implicate în dezvoltarea de produse, a confirmat […]
08:50
Tensiuni la închisoarea pariziană La Santé: Sarkozy, amenințat cu moartea de deținuți care promit „să-l răzbune pe Gaddafi” # Realitatea.md
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a petrecut prima sa noapte în penitenciarul de maximă securitate La Santé din Paris, sub pază specială, după ce a fost condamnat definitiv la cinci ani de închisoare pentru fapte de corupție, relatează presa franceză, citată de adevarul.ro. Atmosfera din închisoare s-a tensionat rapid după ce alți deținuți au lansat […]
08:50
Exportul de gaze din România către Republica Moldova a crescut constant în ultima săptămână și acoperă acum întregul consum al țării. Potrivit portalului Economedia.ro, 5,6 milioane de metri cubi de gaze sunt livrați astăzi peste Prut, prin interconectorul Iași – Ungheni, care are o capacitate anuală de 1,5 miliarde de metri cubi. Cu un consum anual […]
Acum 2 ore
08:40
Premiul Saharov, acordat anual de Parlamentul European pentru libertatea de gândire, este conferit în acest an jurnaliștilor Andrzej Poczobut din Belarus și Mzia Amaglobeli din Georgia, ambii aflați în detenție în țările lor, transmite IPN. Distincția recunoaște persoane care apără drepturile fundamentale în condiții extreme, chiar și atunci când prețul este unul uriaș. Laureații din […]
08:10
Țările UE au aprobat în unanimitate al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Slovacia și-a retras obiecțiile # Realitatea.md
Țările membre ale Uniunii Europene au aprobat miercuri cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, pentru războiul declanșat împotriva Ucrainei, a anunțat președinția daneză a Consiliului UE, citată de RBC Ukraine. „Suntem foarte încântați să anunțăm că tocmai am fost informați de către statul membru rămas sub semnul întrebării că acesta poate acum să-și […]
08:10
Coreea de Nord anunţă un nou test cu rachetă hipersonică, cu puţin timp înaintea reuniunii APEC # Realitatea.md
Coreea de Nord a confirmat joi efectuarea unui test cu rachete hipersonice, descrise drept „armament de ultimă generaţie", având drept scop evaluarea capacităţilor sale de apărare împotriva „duşmanilor potenţiali" ai regimului. Armata sud-coreeană detectase lansarea cu o zi înainte, miercuri, cu doar o săptămână înainte de summitul Cooperării Economice Asia-Pacific din oraşul sud-coreean Gyeongju, la […]
Acum 4 ore
07:40
Mișcare fără precedent a lui Trump împotriva lui Putin. SUA sancționează Rosneft și Lukoil # Realitatea.md
Statele Unite au impus noi sancțiuni care vizează cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei, Rosneft și Lukoil, într-un efort de a determina Kremlinul să accepte un acord de pace în Ucraina, relatează BBC. „Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria sancționează cele mai mari două […]
07:30
Europa în alertă: Germania avertizează că Rusia se pregătește pentru un nou conflict major # Realitatea.md
Deși războiul din Ucraina continuă cu o intensitate ridicată, Rusia pare să se pregătească deja pentru o nouă confruntare militară de amploare. General-locotenentul Alexander Sollfrank din cadrul Bundeswehr a avertizat că Kremlinul își restructurează forțele terestre, investește în noi capacități și își antrenează trupele în perspectiva unui posibil conflict major în viitorul apropiat. Generalul german […]
07:20
Potrivit horoscopului zilei de 23 octombrie 2025, astrele aduc energie pozitivă și momente de liniște pentru mulți nativi. Taurii se bucură de surprize plăcute și reușesc să-și pună ordine în gânduri, orientându-se spre lucrurile care contează cu adevărat. Berbec (21 martie – 19 aprilie Primești semne încurajatoare din partea Universului. Ziua aduce oportunități neașteptate exact […]
07:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale principalelor valute pentru joi, 23 octombrie. Potrivit datelor oficiale, euro înregistrează o ușoară creștere, ajungând la 19 lei și 77 de bani, cu un ban mai mult față de ziua precedentă. Dolarul american se apreciază cu 5 bani, fiind cotat la 17 lei și 06 bani. […]
07:00
Se prevede o zi însorită și caldă. Temperaturile prognozate pentru astăzi, 23 octombrie # Realitatea.md
Potrivit prognozelor meteorologilor, ziua de 23 octombrie 2025 aduce vreme caldă și plăcută. Soarele va domina cerul pe parcursul întregii zile, iar valorile termice vor fi mai ridicate decât media perioadei. Temperaturile aerului se vor încadra între +11°C și +17°C.
06:20
Studiu: angajații din generația Z au nevoie de Inteligența Artificială ca să vorbească cu colegii de muncă # Realitatea.md
Aproape jumătate dintre angajații din generația Z sunt prea speriați să vorbească cu colegii lor fără ajutorul inteligenței artificiale (AI), sugerează un nou studiu. Britanicii cu vârste cuprinse între 16 și 28 de ani mărturisesc că se simt mai confortabil să vorbească cu chatboții decât cu colegii lor și că au nevoie să folosească sisteme […]
Acum 12 ore
23:10
Premieră istorică. Regele Charles al III-lea şi papa Leon al XIV-lea se vor ruga împreună la Vatican # Realitatea.md
Regele Charles al III-lea, care efectuează o vizită de stat miercuri şi joi la Vatican, se va ruga împreună cu papa Leon al XIV-lea în timpul unei slujbe ecumenice în Capela Sixtină, marcând astfel o premieră istorică după schisma anglicană petrecută în urmă cu cinci secole, transmite adevărul.ro. Această vizită intervine într-un context delicat pentru […]
22:50
Directoarea de la Luvru solicită înfiinţarea unei „secţii de Poliţie în cadrul muzeului” # Realitatea.md
Şefa Muzeului Luvru, Laurence des Cars, cere înfiinţarea unei secţii de Poliţie în interiorul muzeului după jaful spectaculos de bijuterii istorice, informează știrileprotv.ro. „Vreau să solicit Ministerului de Interne să analizeze dacă înfiinţarea unei secţii de Poliţie în cadrul muzeului ar fi posibilă", a spus Laurence des Cars în faţa Comisiei pentru Cultură din Senatul […]
22:20
Bărbatul care și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autobuz în localitatea Copăceni, raionul Sîngerei, traversa strada neregulamentar, fiind însoțit de un alt bărbat. Potrivit unui martor ocular, cel de-al doilea bărbat a reușit să se ferească la timp și a evitat să fie lovit de vehicul. Cei doi se întorceau de […]
21:50
Frontiera cu Moldova, a doua cea mai tranzitată ieșire din Ucraina în primele 8 luni ale anului # Realitatea.md
În primele opt luni ale anului, Republica Moldova a fost a doua cea mai tranzitată direcție de ieșire din Ucraina. Potrivit datelor Serviciului de Grăniceri al Ucrainei, peste un milion de treceri ale frontierei au fost înregistrate spre Moldova, dintr-un total de peste 15 milioane de traversări ale graniței ucrainene către statele cu care se […]
21:30
O fermă de lapte din Șoldănești a beneficiat de un grant de sute de mii de dolari pentru modernizare # Realitatea.md
O fermă de lapte din satul Rogojeni, raionul Șoldănești, este modernizată cu sprijinul unui grant nerambursabil în valoare de 831 000 de dolari. Proiectul prevede transformarea gospodăriei într-o fermă modernă, aliniată standardelor europene privind eficiența producției, bunăstarea animalelor și protecția mediului. Proiectul include construcția unui grajd modern pentru 150 de vaci mulgătoare, instalarea unei săli […]
21:00
Republica Moldova își consolidează tot mai mult reputația pe plan internațional în domeniul vinificației. La ediția din 2025 a prestigioasei competiții Sélections Mondiales des Vins, desfășurată la Montréal – cel mai mare concurs de vinuri din America de Nord – vinurile moldovenești au cucerit 46 de medalii, plasând țara printre cele mai premiate participante. Sub […]
Acum 24 ore
20:20
Un tragic accident rutier s-a produs pe traseul Bălți — Chișinău, în apropierea satului Copăceni, raionul Sîngerei. Potrivit informațiilor preliminare, un autobuz a lovit mortal un bărbat care traversa carosabilul în loc nepermis. La fața locului au intervenit polițiștii și medicii de pe ambulanță, însă victima nu a mai putut fi salvată. Alte circumstanțe ale […]
19:40
Toate spitalele din România vor fi obligate să aibă butoane de panică și camere video # Realitatea.md
Toate spitalele din România, publice și private, vor trebui să instaleze butoane de panică în saloanele destinate pacienților. De asemenea, devine obligatorie montarea camerelor de supraveghere video în secțiile de terapie intensivă, unitățile de primiri urgențe și în cele destinate tratării pacienților cardiaci critici. „Am promulgat o lege care aduce noi reglementări în domeniul sănătății […]
19:10
Trei copii cu vârste între 8 și 10 ani au pătruns noaptea într-o școală din localitatea Mălăiești, unde au provocat pagube considerabile. Potrivit canalului de Telegram Первый Приднестровский, minorii au intrat în instituție printr-un geam spart în cantină. Acolo ar fi găsit conserve de carne și lapte condensat, pe care le-au deschis pentru a se […]
18:40
Igor Grosu a fost ales președinte al Parlamentului de legislatura a XII-a, cu votul a 55 de deputați. În discursul rostit după alegere, el a vorbit despre angajamentele noului legislativ și despre obiectivul de integrare europeană a Republicii Moldova. Noul-vechi președinte al legislativului a subliniat că în următorii ani prioritatea va fi creșterea nivelului de […]
18:30
Un accident grav s-a produs miercuri, 22 octombrie, în centrul orașului Sankt-Petersburg, la intersecția bulevardului Nevski cu strada Sadovaia. Cinci automobile au fost implicate într-un carambol, iar una dintre mașini s-a răsturnat în mijlocul drumului. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată momentul impactului violent, surprins de camerele de supraveghere. În urma coliziunii, una dintre mașini […]
17:40
Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al parlamentului în această legislatură, cu 55 voturi pentru. Pentru Alexandr Stoianoglo au votat 32 de deputați. „Ne angajăm să semnăm Tratatul de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, înainte de finalul celui de-al doilea mandat al președintei Maia Sandu. Avem o șansă unică să […]
17:40
Comisia pentru integrare europeană urmează să fie constituită în noul Legislativ. Informația a fost confirmată presei de către președinta fracțiunii PAS, Doina Gherman. Parlamentara a menționat că există deja o componență numerică și nominală preventivă, transmite Agora. Potrivit Doinei Gherman, actuala Comisie parlamentară politică externă și integrare europeană va fi divizată. Pentru cele mai importante […]
17:40
Desemnarea candidatului la funcția de premier: Maia Sandu inițiază consultări cu grupurile parlamentare # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Întâlnirile vor avea loc joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octombrie, la Președinție. Joi, 23 octombrie: 13:00 – Partidul Politic „Democrația Acasă"; 14:00 – Partidul Politic „Partidul Nostru"; 15:00 – Blocul Politic „Alternativa"; 16:00 – Partidul Comuniștilor […]
17:30
Oaspeți la Președinție! Maia Sandu a discutat cu oficiali britanici despre reziliența democratică a Moldovei # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi, 22 octombrie, cu o delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Regatului
16:40
Parlamentul European – pregătit să reia munca cu Chișinău; a crescut bugetul UE în 2026 inclusiv pentru R. Moldova # Realitatea.md
Europarlamentarul Siegfried Mureșan din partea Grupului PPE, susținător al parcursului european al Republicii Moldova, a anunțat miercuri dimineața, 22 octombrie că Parlamentul European este pregătit să reia munca cu Parlamentul de la Chișinău care s-a constituit în cursul zilei. Mai târziu, a revenit cu un anunț despre creșterea bugetului UE în 2026 pentru vecinătatea estică, […] Articolul Parlamentul European – pregătit să reia munca cu Chișinău; a crescut bugetul UE în 2026 inclusiv pentru R. Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Marian: Platon nu a avut probleme cu legea cât erați procuror. Stoianoglo: Problemele lui sunt penale, nu politice # Realitatea.md
După Igor Grosu și Ion Ceban, și Radu Marian cu Alexandr Stoianoglo au avut schimb de replici în Parlament. Dezbaterea a vizat dosarele penale ale lui Veaceslav Platon și Vlad Plahotniuc. Ma exact, Marian i-a reproșat lui Stoianoglo că unica perioadă în care Platon nu a avut probleme cu legea era când ultimul a fost […] Articolul Marian: Platon nu a avut probleme cu legea cât erați procuror. Stoianoglo: Problemele lui sunt penale, nu politice apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Familia Regală a României, la Chișinău: vizită pentru cooperare și integrare europeană # Realitatea.md
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu se află, în perioada 22–23 octombrie, într-o vizită oficială la Chișinău. Scopul deplasării este consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Republica Moldova, promovarea educației superioare și susținerea parcursului european al statului moldovean, scrie ziua.md. La sosirea pe Aeroportul Internațional Chișinău, Familia Regală a […] Articolul Familia Regală a României, la Chișinău: vizită pentru cooperare și integrare europeană apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Muzeul Luvru s-a redeschis, la trei zile de la jaful estimat la 88 de milioane de euro # Realitatea.md
Muzeul Luvru s-a redeschis miercuri dimineaţă, 22 octombrie curent, pentru prima dată de la jaful comis duminică de mai mulți hoți care în câteva minute au plecat cu opt bijuterii valoroase. Galeria Apollo, unde a avut loc furtul, rămâne însă închisă. Tot miercuri, directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a dat explicaţii în faţa Comisiei […] Articolul Muzeul Luvru s-a redeschis, la trei zile de la jaful estimat la 88 de milioane de euro apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
15:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a introdus o nouă funcție în structura administrativă – cea de secretar general, responsabil de coordonarea activității aparatului instituției. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi, 22 octombrie, a Comisiei. Șefa Direcției comunicare, relații publice și mass-media a instituției, Rodica Sîrbu, a declarat pentru IPN că, funcția de secretar […] Articolul Funcție nouă la Comisia Electorală Centrală – cea de secretar general apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Actualitatea politică, în dezbateri! Doina Gherman și Vlad Batrîncea, invitați la Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații emisiunii sunt președinta fracțiunii PAS din Parlament, Doina Gherman și deputatul PSRM, Vlad Batrîncea. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Ședința de constituire a […] Articolul Actualitatea politică, în dezbateri! Doina Gherman și Vlad Batrîncea, invitați la Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Dezbateri aprinse! Ceban: Erați în Guvern când s-a votat furtul miliardului. Grosu: Ați dat afară asistenți parentali # Realitatea.md
Igor Grosu și Ion Ceban au făcut schimb de replici la prima ședință a Parlamentului. Inițial, discuțiile au început cu subiectul politizării instituțiilor statului, apoi au ajuns la acuzații grave. Mai exact, Ceban i-a adresat lui Grosu, înainte de votarea președintelui Parlamentului, cum va preveni situația în care instituțiile statului ajung la cheremul unui partid. […] Articolul Dezbateri aprinse! Ceban: Erați în Guvern când s-a votat furtul miliardului. Grosu: Ați dat afară asistenți parentali apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Secretarul general al NATO merge la Casa Albă, după întâlnirea „dificilă” dintre Trump și Zelenski # Realitatea.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, efectuează miercuri o vizită de ultim moment la Washington pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump, la doar câteva zile după ce liderul de la Casa Albă a părut să cedeze cererilor președintelui rus Vladimir Putin privind încheierea războiului din Ucraina, relatează Politico. Un comunicat scurt emis […] Articolul Secretarul general al NATO merge la Casa Albă, după întâlnirea „dificilă” dintre Trump și Zelenski apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Un copil a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost spălat cu o soluție de deparazitat animale # Realitatea.md
O fetiță de șase ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce părinții ar fi spălat-o pe cap cu o soluție de deparazitat animale. Incidentul șocant s-a produs în Constanța. Această practică este des întâlnită în mediul rural, dar extrem de periculoasă. Potrivit presei din România, copila se află acum în stare stabilă, […] Articolul Un copil a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost spălat cu o soluție de deparazitat animale apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Focuri de armă în fața Parlamentului Serbiei. Aleksandar Vučić vorbește despre un „act terorist” # Realitatea.md
O persoană a fost rănită în urma focurilor de armă trase miercuri în exteriorul clădirii parlamentului sârb din Belgrad. Președintele Aleksandar Vučić a denunțat un „act terorist”, potrivit Reuters. Un videoclip publicat de agenția de presă NOVA arată ofițeri de securitate înarmați apropiindu-se de un cort mare amplasat în fața clădirii parlamentului. După câteva focuri […] Articolul Focuri de armă în fața Parlamentului Serbiei. Aleksandar Vučić vorbește despre un „act terorist” apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Apa râului Bîc s-a colorat în verde: „Termoelectrica” explică de ce nu e motiv de panică # Realitatea.md
Locuitorii Chișinăului care au observat în ultimele ore o nuanță verzuie neobișnuită în apa râului Bîc nu trebuie să se alarmeze. „Termoelectrica” S.A. vine cu o explicație oficială și dă asigurări că nu este vorba despre o poluare periculoasă. Potrivit companiei, în timpul lucrărilor de reparație a unei rețele termice de pe strada Calea Basarabiei, […] Articolul Apa râului Bîc s-a colorat în verde: „Termoelectrica” explică de ce nu e motiv de panică apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Costiuc a venit cu microbuzul la Parlament: și-a recuperat permisul, acum are și loc de parcare în Centru # Realitatea.md
Liderul Democrației Acasă, Vasile Costiuc, a venit cu microbuzul celebru la ședința de constituire a Parlamentului din 22 octombrie 2025. Cu o zi înainte, își recuperase permisul de conducere. Politicianul s-a arătat bucuros că acum are și loc de parcare în Centru. Sursa video: Fără Filtre/ Facebook Anterior, Vasile Costiuc a fost de mai multe […] Articolul Costiuc a venit cu microbuzul la Parlament: și-a recuperat permisul, acum are și loc de parcare în Centru apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
14:50
Agenția „Moldsilva” a venit cu o reacție după perchezițiile desfășurate de CNA la ocolul silvic din Hîncești, vizat într-un dosar de delapidare și fals în acte. Instituția condamnă orice act de corupție și anunță că oferă sprijin organelor de anchetă. Reprezentanții „Moldsilva” au precizat că toate subdiviziunile teritoriale au fost instruite să coopereze cu anchetatorii […] Articolul Reacția „Moldsilva” la perchezițiile CNA de la ocolul silvic din Hîncești apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Doi candidați pentru funcția de speaker: Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo vor să conducă Parlamentul # Realitatea.md
Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo vor să conducă Parlamentul. Candidaturile lor au fost aprobate de comisia specială, care va organiza procedura de vot. Anunțul a fost făcut în plen de Veronica Roșca, președinta comisiei. Conform procedurii, Grosu și Stoianoglo urmează să țină discursuri și să răspundă la întrebările deputaților. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul Doi candidați pentru funcția de speaker: Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo vor să conducă Parlamentul apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Blocul Alternativa va susține Guvernul Munteanu? Stoianoglo: Slavă Domnului că măcar avem un candidat, un tehnocrat # Realitatea.md
Blocul Alternativa va participa la consultări cu șefa statului, pentru a stabili candidatul la funcția de premier. Alexandr Stoianoglo se declară bucuros că există un candidat pe care îl consideră tehnocrat și fără afilieri. „Slavă Domnului că măcar avem un candidat la funcția de prim-ministru, un tehnocrat care nu are afilieri politice. Și, în opinia […] Articolul Blocul Alternativa va susține Guvernul Munteanu? Stoianoglo: Slavă Domnului că măcar avem un candidat, un tehnocrat apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
VIDEO Au forțat geamul unei locuințe și au furat mii de lei și euro! Cinci bărbați, încătușați de polițiști # Realitatea.md
Cinci bărbați originari din Bălți și Ungheni, suspectați de comiterea unui furt în proporții considerabile în raionul Ungheni, în luna august 2025, au fost reținuți de oamenii legii. „În urma acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că, la sfârșitul lunii august, persoane necunoscute ar fi pătruns, prin forțarea geamului […] Articolul VIDEO Au forțat geamul unei locuințe și au furat mii de lei și euro! Cinci bărbați, încătușați de polițiști apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
VIDEO Episodul „de-atâta” revine! Argumentul lui Dodon, întrebat de ce socialiștii nu vor susține Guvernul Munteanu # Realitatea.md
„De atâta” – acesta a fost răspunsul-glumă liderului PSRM, Igor Dodon, întrebat de ce fracțiunea socialiștilor nu va susține candidatura PAS a lui Alexandru Munteanu la funcția de premier. Politicianul, totuși, l-a descris „un profesionist”, însă a argumentat că, așa cum va fi sunt partid de opoziție, nu vor susține noul Guvern, scrie Agora.md. Igor Dodon […] Articolul VIDEO Episodul „de-atâta” revine! Argumentul lui Dodon, întrebat de ce socialiștii nu vor susține Guvernul Munteanu apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Banca Mondială investește 7,9 milioane $ pentru salvarea ecosistemelor marine din Moldova # Realitatea.md
Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat astăzi, 22 octombrie, un grant de 7,9 milioane de dolari pentru proiectul de restaurare a ecosistemelor pentru prevenirea poluării marine (RE-MAP) din Republica Moldova. Finanțarea va fi asigurată prin Fondul Global pentru Mediu (GEF). Proiectul își propune să mărească suprafața cu practici de management durabil în bazinul […] Articolul Banca Mondială investește 7,9 milioane $ pentru salvarea ecosistemelor marine din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Dorin Recean a evitat presa la prima ședință a Parlamentului. Gestul prin care s-a remarcat – VIDEO # Realitatea.md
Dorin Recean a refuzat să facă declarații pentru presă la prima ședință a noului Parlament, dar s-a remarcat printr-un gest – a părăsit sala plenului, când socialistul Igor Dodon susținea discursul de la tribună și a revenit după ce l-a încheiat. Totuși, la insistența jurnaliștilor, Dorin Recean a declarat că: „Moldova își continuă direcția corectă, […] Articolul Dorin Recean a evitat presa la prima ședință a Parlamentului. Gestul prin care s-a remarcat – VIDEO apare prima dată în Realitatea.md.
