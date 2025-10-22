Țigări de peste 7 milioane de lei, confiscate de stat: Cu ce amenzi s-au ales companiile care le-a adus ilegal în Moldova

Țigări de peste 7 milioane de lei, confiscate de stat: Cu ce amenzi s-au ales companiile care le-a adus ilegal în Moldova

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8