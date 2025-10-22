Moscova limitează WhatsApp și Telegram: Autoritățile invocă „sabotaj” și fraude în mediul online
TV8, 22 octombrie 2025 21:30
Moscova limitează WhatsApp și Telegram: Autoritățile invocă „sabotaj” și fraude în mediul online
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
21:30
Acum o oră
21:00
Acum 2 ore
19:50
Acum 4 ore
19:30
19:00
18:40
17:50
Acum 6 ore
17:40
17:40
17:10
16:50
16:50
16:40
16:40
16:10
Acum 8 ore
14:30
14:30
14:20
14:00
13:50
Acum 12 ore
13:20
12:50
12:50
12:30
12:20
12:00
11:30
11:30
11:20
11:20
11:00
10:30
10:30
10:20
10:00
09:50
09:50
09:00
Acum 24 ore
08:10
07:40
21 octombrie 2025
23:00
22:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.