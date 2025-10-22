/LIVE/ Ediție Specială la TV8: Urmărește în direct prima ședință a noului Parlament și detalii din culise
TV8, 22 octombrie 2025 09:00
/LIVE/ Ediție Specială la TV8: Urmărește în direct prima ședință a noului Parlament și detalii din culise
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 10 minute
Acum 30 minute
09:00
Acum o oră
Acum 2 ore
08:10
07:40
Acum 4 ore
Acum 12 ore
23:00
22:50
22:10
21:50
21:30
21:10
21:00
20:30
Acum 24 ore
20:10
19:40
19:30
18:50
18:40
18:10
17:50
17:20
17:10
16:50
16:40
16:40
16:10
16:10
15:40
15:00
14:50
14:20
14:20
14:20
14:00
13:20
13:00
12:30
12:00
11:50
11:50
11:30
10:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.