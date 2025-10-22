Maia Sandu cheamă partidele la consultări pentru desemnarea unui nou prim-ministru: Orarul anunțat de Președinție

Maia Sandu cheamă partidele la consultări pentru desemnarea unui nou prim-ministru: Orarul anunțat de Președinție

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8