Atenție! Mascați Fulger la Hîncești: Vor efectua exerciții tactice
TV8, 22 octombrie 2025 08:30
Atenție! Mascați Fulger la Hîncești: Vor efectua exerciții tactice
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
Acum o oră
08:10
Acum 2 ore
07:40
Acum 12 ore
23:00
22:50
22:10
21:50
21:30
21:10
21:00
20:30
20:10
Acum 24 ore
19:40
19:30
18:50
18:40
18:10
17:50
17:20
17:10
16:50
16:40
16:40
16:10
16:10
15:40
15:00
14:50
14:20
14:20
14:20
14:00
13:20
13:00
12:30
12:00
11:50
11:50
11:30
10:40
10:10
09:40
09:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.