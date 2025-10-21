Anatol Țăranu: Republica Moldova are nevoie de o „Revoluție Thatcher”

12:40

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că există instituții publice unde salariile sunt peste măsură, iar în aceste cazuri vor fi făcute ajustări pentru echilibrarea situației. Ea a precizat că este vorba despre funcții unde remunerațiile nu se justifică prin volumul și complexitatea muncii, și că statul trebuie să fie corect față de cetățeni […]