Igor Grosu a fost ales președinte al Parlamentului

Este nevoie de peste o mie de medici în sistemul public de sănătate al Republicii Moldova. Cel mai mult suferă la acest capitol spitalele raionale, acolo unde unii doctori trebuie, chiar, să lucreze pe două specialităţi înrudite pentru a acoperi golurile de personal. Cei mai căutaţi în ţară sunt neurologii, neonatologii, ORL-iştii, oftalmologii, oncologii, chirurgii, cardiologii şi ortoped-traumatologii. Cu toate acestea, autorităţile centrale afirmă că lipsa de personal medical în teritoriu nu este critică.