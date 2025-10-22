Dosar de delapidare la Hîncești-Silva: CNA și procurorii au ridicat sute de mii de euro și lei

20:40

Un tănăr din Chişinău şi-a propus să alege 500 de km prin Republica Moldova, în doar trei zile. Scopul său este de a strânge fonduri pentru în susţinerea unei familii din raionul Leova. El va începe cursa pe 13 noiembrie, din Giurgiuleşti şi vrea să ajungă până la Ocniţa, cu mici opriri. Alergătorul de cursă lungă îndeamnă oamenii să doneze pentru a oferi o viaţă mai bună familiei cu probleme.