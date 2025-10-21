Biblioteca Națională inaugurează sala „Mihai Eminescu”, un spațiu modern pentru evenimente culturale

15:30

De la obținerea independenței şi până în prezent, Republica Moldova a avut mai mulţi premieri care au influențat în mod diferit cursul politic, economic și social al țării. Unii dintre ei au rămas în memoria colectivă prin reforme curajoase, decizii controversate sau perioade de criză, în timp ce alții au trecut mai discret prin funcție. În acest reportaj, ne reamintim de toţi prim-miniștrii R. Moldova, de la primii pași în construcția statului până la provocările prezentului.