Biblioteca Națională inaugurează sala „Mihai Eminescu”, un spațiu modern pentru evenimente culturale
TVR Moldova, 21 octombrie 2025 19:50
De astăzi, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova are o nouă sală, complet modernizată, un spațiu multifuncțional adaptat pentru organizarea de evenimente culturale. Sala "Mihai Eminescu" va fi deschisă publicului şi va găzdui evenimente la standarde europene. Proiectul a fost finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României.
Acum 5 minute
20:10
Autorităţile centrale şi locale nu pierd nicio ocazie să se laude cu proiectele culturale pe care le-au finanţat în ultimii ani, dar încearcă să treacă sub tăcere faptul că unele obiective etalon din acest domeniu au fost pur şi simplu abandonate. Vorbim despre reconstrucţia Filarmonicii Naţionale din Chişinău, reabilitarea cadarâmului istoric de pe strada 31 august, dar şi demolarea fostului cinematograf Gaudeamus unde lucrările continuă în ciuda mai multor dispoziţii de suspendare.
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:30
La Ursoaia, Asociaţia „Monumentum" a restaurat mormintele a 5 eroi ai Armatei Române # TVR Moldova
Evenimentele dedicate Zilei Naţionale a Armatei Române au continuat şi astăzi cu sfinţirea unui loc sacru din satul Ursoaia, raionul Căuşeni, dedicat eroilor români. Aceștia şi-au pierdut viaţa în luptele de eliberare a Basarabiei, din iulie 1941, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Mormintele celor 5 eroi au rămas de izbeliște timp de peste 80 de ani. Lucrările de restaurare au fost realizate cu implicarea Asociaţiei "Monumentum" şi a comunităţii locale.
Acum 2 ore
19:10
Artiști, sportivi și coregrafi în noul Parlament. Experții avertizează asupra provocărilor # TVR Moldova
Alegerile din 28 septembrie au adus în Parlamentul R. Moldova un val de deputați noi, mulți dintre ei fără experiență politică, dar cu promisiuni de schimbare. Aceșta provin din domenii diverse: artiști, sportivi, fermieri, sudori sau chiar coregrafi. Experții susțin că abilitățile din alte domenii nu se transferă automat în politică de nivel înalt. Doar viitorul va demonstra cine poate aduce, cu adevărat, plus valoare Parlamentului.
19:00
Uniunea Europeană ar putea decide în noiembrie începerea negocierilor cu Republica Moldova și Ucraina asupra celor șase seturi de capitole care inclus reformele necesare pentru aderare. Anunțul a fost făcut la Bruxelles de comisarul european pentru extindere Marta Kos. Ea și-a exprimat încrederea că Ungaria va debloca deschiderea negocierilor cu Ucraina și va deschide calea pentru luarea unei decizii simultane în privința ambelor state.
18:40
Intrarea în vigoare a TVA-ului de 20% pentru mașinile importate în Republica Moldova, programată pentru 1 ianuarie 2026, a fost amânată. Ministrul Finanțelor a explicat că amânarea se datorează lipsei unui sistem complet și sigur pentru evaluarea valorii vehiculelor înainte de import. Aplicarea noii taxe va fi pusă în practică abia după aderarea la Uniunea Europeană.
18:30
Un fost judecător de la Edineț este cercetat pentru trafic de influență. Despre cine este vorba? # TVR Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au efectuat, marți, percheziții la domiciliul, automobilul și biroul unui fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal de trafic de influență. Numele magistratului este Eugeniu Pșenița, potrivit surselor TVR Moldova.
Acum 4 ore
17:50
„Pentru amendă sau la ceai”: Un bărbat a fost amendat cu 60.000 de lei pentru coruperea polițiștilor # TVR Moldova
Un bărbat din Ștefan Vodă a fost sancționat cu o amendă de 60.000 de lei după ce a încercat să ofere bani unui polițist pentru a evita sancțiunea pentru depășirea vitezei legale și lipsa poliței de asigurare RCA.
17:40
De mai bine de 12 ani, Luminița Duminică este învățătoare la clasele primare la Licerul „Socrate”, o profesie care îi aduce o plăcere enormă. Anul acesta, Luminița Duminică a fost distinsă cu Premiul I la categoria "Învățătorul anului", în cadrul concursului republican "Pedagogul Anului 2025".
17:20
De ce este nevoie de arestul concomitent al lui Platotniuc în cele 4 dosare? Răspunsul Procuraturii # TVR Moldova
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au admis solicitarea procurorilor și au dispus plasarea lui Vladimir Plahotniuc în arest preventiv pentru 30 de zile în cele trei dosare aflate în faza de urmărire penală– un episod din frauda bancară, dosarul „Metalferos” și cauza privind blanchetele pentru pașapoarte.
17:10
17:10
Asociația SOCIORESTART lansează un nou proiect dedicat promovării dialogului intercultural și educației pentru pace – „Punți interculturale prin dialog pentru pace – Weekend în Bucovina” –, realizat în parteneriat cu proiectul Erasmus+ PeaceEdu în cadrul Universității de Stat din Moldova - „Curriculum Reform to Promote Peace Education in Georgia, Ukraine and Moldova”.
17:00
Tentativă de sabotaj rusesc, oprită de SRI. Cetățeni ucraineni, implicați într-un plan de incendiere # TVR Moldova
O tentativă de sabotaj pusă la cale de Federația Rusă a fost dejucată de Serviciul Român de Informații, în cooperare cu mai multe instituții din țară și parteneri externi. Ținta era un sediu al companiei Nova Post din București, iar autorii – doi cetățeni ucraineni aflați sub coordonarea directă a serviciilor secrete ruse – au fost identificați înainte ca atacul să aibă loc, relatează tvrinfo.ro.
16:40
Putin riscă să fie arestat dacă survolează spațiul aerian al Poloniei spre summitul cu Trump # TVR Moldova
Polonia l-a avertizat marți pe Vladimir Putin să nu traverseze spațiul său aerian în drum spre întâlnirea cu președintele american Donald Trump în Ungaria, declarând că ar putea fi obligată să dea curs mandatului internațional de arestare.
16:40
Jurnalistul TVR Moldova, Mădălin Necșuțu, nominalizat la Premiul Național de Etică și Deontologie # TVR Moldova
Jurnalistul TVR Moldova, Mădălin Necșuțu, a fost nominalizat, în acest an, la Premiul Național de Etică și Deontologie Jurnalistică, premiu acordat anual de Consiliul de Presă. Pe 17 octombrie, a început etapa în care publicul își poate alege jurnalistul favorit. Votarea are loc online pe platformawww.mediaforum.md.
Acum 6 ore
16:10
Scrisori din Siberia, mărturii ale deportărilor sovietice, expuse la Muzeul din Șoldănești # TVR Moldova
Scrisori din Siberia, expuse la un Muzeu din Șoldănești. Memorii și colecții muzeale rare, ce amintesc despre ororile deportărilor din perioada sovietică, au fost expuse la Muzeul de Istorie și Etnografie din orașul Șoldănești.
16:10
De la „militarizarea Moldovei” inventată de Dodon și trollii de pe Telegram, până la rețele de boți, deepfake-uri și „experți” fabricați care răspândesc panică, scenariul e același: destabilizarea țării și discreditarea drumului european.
15:20
SIS a dezvăluit probele împotriva lui Nicolae Pelin, omul lui Plahontiuc în schema Metalferos # TVR Moldova
Nicolae Pelin, omul lui Vladimir Plahotniuc în schema de la Metalferos, a pierdut în primă instanță procesul cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS) după ce această instituție l-a inclus în lista persoanelor asociate cu oligarhul. Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, a respins pe 14 mai 2025 cererea lui Pelin împotriva Serviciului de Informații și Securitate. Instanța de judecată a publicat hotărârea motivată pe 15 octombrie curent.
15:10
Pericolele ascunse ale țigărilor electronice. Un medic pneumolog explică riscurile pentru sănătate # TVR Moldova
În ultimii ani, țigările electronice au devenit tot mai populare, mai ales în rândul tinerilor, fiind adesea percepute ca o variantă "inofensivă" a fumatului clasic. Despre riscurile ascunse și efectele reale asupra sănătății vorbim cu Oxana Munteanu, medic pneumolog, doctor în științe medicale și conferențiar universitar.
14:40
„Îmi doresc revenirea la munca de creație”, a spus ministrul în exercițiu al Culturii, Sergiu Prodan, fiind întrebat dacă se va regăsi în noua garnitură guvernamentală a lui Alexandru Munteanu. Sergiu Prodan a precizat că își dorește să reia lucrul asupra unui film pe care l-a abandonat acum câțiva ani.
Acum 8 ore
14:10
„Doamna de Fier” de la Tokyo. Sanae Takaichi devine prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei # TVR Moldova
Japonia a scris istorie. Parlamentarii din Camera Inferioară au votat pentru ca Sanae Takaichi să devină prima femeie prim-ministru a țării. Politiciana conservatoare a obținut 237 de voturi, mai mult decât era necesar pentru o majoritate simplă.
14:00
„Suportabile”. Ce spune Plahotniuc despre condițiile de detenție din penitenciarul 13? # TVR Moldova
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a oferit detalii despre modul în care fostul lider politic își petrece timpul în Penitenciarul nr. 13. Potrivit acestuia, oligarhul studiază dosarele aflate în anchetă care au depășit deja 30 de volume dintr-un total de 97.
13:40
Câte cetățenii deține candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu? Pe una a refuzat-o # TVR Moldova
Canditatul la funcţia de premier, Alexandru Munteanu, este cetățean a trei state. Republica Moldova, România și SUA.
12:50
Sarkozy, primul fost președinte din istoria recentă a Franței încarcerat în urma unei condamnări # TVR Moldova
Este ziua încarcerării pentru Nicolas Sarkozy, primul fost președinte din istoria recentă a Franței, închis în urma unei condamnări. De astăzi, el va ispăși o pedeapsă de cinci ani de închisoare, pentru conspirație criminală, în dosarul finanțării cu bani de la fostul dictator libian Muammar Gaddafi, a campaniei sale prezidențiale de succes, din 2007, relatează tvrinfo.ro.
12:30
Falsificare de adeverințe medicale la Hâncești: Un polițist și un medic sunt cercetați penal # TVR Moldova
Procurorii PCCOCS informează că au descoperit o schemă de falsificare a adeverințelor medicale necesare reînnoirii permisului de conducere în raionul Hâncești, în care sunt implicați un conducător din cadrul Inspectoratului de Poliție și un medic.
Acum 12 ore
12:10
Un fost judecător este cercetat pentru trafic de influență; CSM a aprobat percheziționarea # TVR Moldova
11:50
Ex judecător, cercetat pentru trafic de influență; CSM a aprobat percheziționarea și aducerea silită # TVR Moldova
11:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a spus că nu crede că Ucraina va câştiga războiul împotriva Rusiei, deşi nu a exclus complet această posibilitate.
11:10
Bulgaria este pregătită să-și deschidă spațiul aerian pentru avionul președintelui rus Vladimir Putin, dacă acesta decide să se deplaseze la Budapesta, în Ungaria, pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump, a anunțat luni ministrul bulgar de Externe Georg Georgiev, în cadrul Consiliului Afaceri Externe al UE de la Luxemburg, relatează Novinite.com.
10:40
Un incendiu izbucnit în noaptea de marți spre miercuri într-un apartament dintr-un bloc locativ din municipiul Bălți a mobilizat trei echipe de salvatori și pompieri. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02:42, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).
10:40
„Detaliu de atmosferă”. Ala Nemerenco nu se regăsește în garnitura guvernamentală a lui Munteanu # TVR Moldova
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, nu se va regăsi în viitorul cabinet de miniștri, despre acest lucru a anunțat aceasta într-o postare pe o rețea de socializare.
10:10
„Inacceptabil”. Reacția lui Perciun la cazul directoarei de grădiniță condamnată pentru corupție # TVR Moldova
„Este absolut inacceptabil ca admiterea copiilor într-o instituție de învățământ să depindă de bani sau favoruri”, a declarat Dan Perciun după condamnarea fostei directoare a grădiniței nr. 32, care a primit trei ani de închisoare cu suspendare pentru corupție. Ministrul în exercițiu spune că îi va cere retragerea gradului didactic.
10:10
Muzeul Luvru din Paris rămâne închis după jaful spectaculos, în timpul căruia, în doar 7 minute, hoții au furat bijuterii ale Coroanei Franței.
10:10
Chișinăul se pregătește să intre în atmosfera sărbătorilor de iarnă printr-un eveniment plin de culoare, emoție și solidaritate – Maratonul de Crăciun by Moldcell 2025. Cursa festivă, devenită deja o tradiție a lunii decembrie, va avea loc pe 13 decembrie, în centrul capitalei, adunând la start sute de participanți de toate vârstele.
09:20
Reacția lui Perciun la cazul fostei directoare a grădiniței condamnată pentru corupție # TVR Moldova
08:40
Ucraina se pregăteşte să cumpere 25 de sisteme Patriot, a anunţat preşedintele Zelenski. Aceste arme i-ar aduce un avantaj major în faţa atacurilor ruseşti, după ce liderul de la Casa Albă a refuzat livrarea de rachete Tomahawk. Pe de altă parte, Zelenski a spus că este dornic să meargă la Budapesta, unde ar urma să se întâlnească preşedinţii american şi rus.
08:30
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc luni, 20 octombrie.
Ieri
19:10
La Ghiliceni, Telenești, Asociaţia „Monumentum” a inaugurat un cimitir al eroilor români # TVR Moldova
În preajma Zilei Armatei Române, celebrată anual pe 25 octombrie, în localitatea Ghiliceni, raionul Teleneşti, a avut loc inaugurarea cimitirului eroilor români căzuţi în cel de-Al Doilea Război Mondial. Cimitirul are 20 de cruci militare și o troiță pe care sunt incrustate numele eroilor. Cimitirul a fost reamenajat cu ajutorul Asociaţiei Obștești "Monumentum" sprijinit de Grupul de Asociații „Pentru Neam și Țară".
18:40
Noi subterfugii de la Țuțu? Procurorii îl suspectează de tergiversarea dezbaterilor judiciare # TVR Moldova
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu ajuns la o nouă şedinţă de judecată sub escorta trupelor speciale de la "Fulger", după ce magistraţii au dispus aducerea lui silită. A obţinut însă o nouă amânare după ce primul lui avocat a lipsit, iar al doilea şi cel din oficiu au spus că nu au apucat să vadă dosarul. Procurorii anticorupţie afirmă că ar fi vorba de o tergiversare.
18:20
George Simion, președintele AUR, și Vasile Costiuc, președintele Partidului Democrația Acasă, PDA, au semnat la Palatul Parlamentului un protocol de colaborare între cele două partide. Evenimentul are loc în contextul în care PDA a reușit să obțină șase mandate în legislativul de la Chișinău în urma scrutinului parlamentar din 28 septembrie.
18:10
Astăzi marcăm "Ziua Mondială a Osteoporozei", o zi care ne amintește cât de important este să avem grijă de sănătatea oaselor.
17:20
Ministerul Educaţiei a publicat astăzi orarul examenelor naționale de absolvire pentru anul de studii 2025-2026. Toate probele vor începe la ora 9, indiferent de disciplină, instituție de învățământ sau centrul de examene.
16:50
Miniştrii Energiei din Uniunea Europeană au sprijinit luni propunerea de a interzice importurile de gaze ruseşti, impulsionând eforturile blocului comunitar de a reduce şi mai mult veniturile Rusiei de pe urma exporturilor de energie.
16:50
„Poziția Rusiei nu se schimbă” - Kremlinul respinge înghețarea liniei frontului din Ucraina # TVR Moldova
Poziția Moscovei cu privire la posibilitatea întreruperii ostilităților de-a lungul actualelor linii ale frontului din Ucraina nu s-a schimbat, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe 20 octombrie, atunci când a fost întrebat despre propunerile înaintate de SUA, potrivit kyivindependent.com.
16:10
Decanul supleant de vârstă al noului Parlament, Zinaida Greceanîi, va prezida ședința de constituire a Legislativului Republicii Moldova, programată pe 22 octombrie, începând cu ora 10:00. Acest eveniment marchează începutul oficial al activității Parlamentului de legislatura a XII-a, după validarea rezultatelor alegerilor din 28 septembrie 2025 de către Curtea Constituțională.
15:40
Zilele Filmului Românesc, ediţia 2025, au adunat la Chişinău sute de cinefili care s-au bucurat de filme clasice și contemporane, coproducții româno-moldovenești, şi au participat la discuţii cu regizori, actori și profesioniști din industria cinematografică. Festivalul s-a încheiat ieri cu pelicula "Dracula", semnată de Radu Jude. O satiră istorică, dar și contemporană, care explorează modul în care legenda lui Dracula a fost folosită, reinterpretată și distorsionată de-a lungul timpului.
15:30
De la obținerea independenței şi până în prezent, Republica Moldova a avut mai mulţi premieri care au influențat în mod diferit cursul politic, economic și social al țării. Unii dintre ei au rămas în memoria colectivă prin reforme curajoase, decizii controversate sau perioade de criză, în timp ce alții au trecut mai discret prin funcție. În acest reportaj, ne reamintim de toţi prim-miniștrii R. Moldova, de la primii pași în construcția statului până la provocările prezentului.
15:10
15:00
O nouă ședință de judecată în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență al fostului deputat democrat Constantin Țuțu a avut loc luni. Acesta a fost adus silit în instanță. La ședința precedentă, nici Țuțu, nici avocatul său nu s-au prezentat, motiv pentru care instanța a aplicat avocatului o amendă de 2.000 de lei și a dispus aducerea silită a fostului deputat.
14:50
„Riscul rămâne ridicat”: Plahotniuc va sta încă 30 de zile în arest la solicitarea procurorilor # TVR Moldova
Instanța de judecată a admis luni cererea procurorilor de a prelungi arestul preventiv al lui Vladimir Plahotniuc pentru încă 30 de zile, în dosarul „Frauda Bancară”. Ședința de judecată din 20 octombrie, a avut loc fără prezența fostului lider PD, care nu s-a prezentat nici de această dată la proces.
