În noul parlament, au fost stabilite 6 fracțiuni; Vasile Tarlev a rămas în afară, independent
TVR Moldova, 22 octombrie 2025 13:10
În Parlamentul de legislatura a XII-a au fost constituite șase fracțiuni. Vasile Tarlev, liderul Partidului „Viitorul Moldovei”, care a ajuns în Parlament pe lista Blocului Electoral „Patriotic”, a anunțat că va fi deputat independent, neafiliat politic, din moment ce Blocul Patriotic a anunțat că vor crea două fracțiuni separate.
• • •
Acum 30 minute
13:10
Acum o oră
12:50
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a spus presei înaintea ședinței de inaugurare a legislativului că Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, nu avea cum să rămână o fracțiune în bloc în parlament.
Acum 2 ore
12:20
Peste 102.000 de euro și 680.000 de lei au fost ridicate de angajații Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurori într-un dosar de delapidare și fals în acte publice la un ocol silvic din subordinea Întreprinderii de stat „Hâncești-Silva”
12:10
Dosar de delapidare la Hîncești-Silva: CNA și procurorii au ridicat sute de mii de euro și lei # TVR Moldova
Peste 102 de mii de euro și 680 de mii de lei ridicate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurori într-un dosar de delapidare și fals în acte publice la un ocol silvic din subordinea ÎS „Hîncești-Silva”
12:10
Două medalii într-o singură zi pentru Republica Moldova; Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei # TVR Moldova
Evoluții spectaculoase pentru luptătorii de stil greco-roman la ediția din acest an a Campionatului Mondial de lupte U-23, care se desfășoară în orașul Novi Sad, Serbia. Două medalii într-o singură zi au fost aduse țării noastre de către Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei.
11:40
Maia Sandu, celor care au lucrat pentru Kremlin: „Devotamentul față de țară este sacru” # TVR Moldova
Președinta Maia Sandu a spus în discursul său susținut în ședința de inaugurare a noului parlament că următorii ani vor fi decisivi pentru cum va arăta R. Moldova. Șefa statului a subliniat că perioada care urmează este cea mai complicată de la independență încoace și responsabilitatea demnitarilor este mare.
11:30
Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs miercuri dimineață, la ora 10:23, în judeţul Vrancea, la adâncimea de 90,0 km, potrivit datelor afișate de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Pentru Fizica Pământului din România. Acesta a fost resimțit și în Republica Moldova.
11:30
„Am probleme grele pentru mine”. Botgros a explicat de ce nu a putut inaugura ședința legislativului # TVR Moldova
Nicolae Botgros, directorul artistic al Orchestrei „Lăutarii” și deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, a explicat de ce a refuzat să inaugureze prima ședință a noului Parlament, în calitate de decan de vârstă, după ce liderul PCRM, Vladimir Voronin, a refuzat la rândul său.
Acum 4 ore
11:10
Maia Sandu: Nu vom primi lecții de democrație de la cei care și-au luat indicațiile de la Moscova # TVR Moldova
În spatele fiecărui vot exprimat liber stau speranțele într-un viitor mai bun a copiilor și nepoților noștri și într-o bătrânețe liniștită a părinților noștri, dar și dorința de a pune la temelia casei noastre, R. Moldova o cărămidă, a spus președinta R. Moldova, Maia, în discursul său susținut în cadrul ședinței de constituire a Parlamentului R. Moldova.
11:10
Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a declarat, înainte ședinței de inaugurare a legislativului, că va face parte din comisia care se ocupă de problemele fiecărui cetățean. El a menționat că partidul său va fi în opoziție, dar va susține toate inițiativele pozitive.
11:00
„Nu poți trimite o fracțiune lângă WC”. Costiuc, nemulțumit de fotoliile repartizate deputaților săi # TVR Moldova
Președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, s-a declarat nemulțumit de faptul că celor șase deputați din formațiunea sa le-au fost repartizate fotoliile de lângă veceu. El a purtat „cușmă de cârlan” la ședința inaugurală a noului Parlament ca „un gest simbolic de protest” față de „campania de murdărire” dusă de așa-numiții bloggeri ai PAS.
10:40
Un incendiu a izbucnit la un autoservice din orașul Briceni, iar patru automobile aflate la reparație au ars complet, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)
10:30
Va susține sau nu Plîngău toate inițiativele PAS? „Fiecare proiect trebuie analizat atent” # TVR Moldova
Fostul președinte al Partidului Platforma DA, Dinu Plîngău, a declarat că are multă speranță ca noul legislativ să desfășoare o activitate productivă, menită să îmbunătățească viața oamenilor. Întrebat dacă va susține toate inițiativele PAS sau le va evalua, Dinu Plîngău a spus că fiecare deputat trebuie să analizeze atent fiecare proiect de lege și să voteze în baza experienței și cunoștințelor profesionale.
10:10
Şedinţa inaugurală a noului Parlament al Republicii Moldova are loc începând cu ora 10:00. La eveniment participă deputații aleși, şeful statului, membrii Curții Constituționale, ai Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Chișinău. TVR MOLDOVA difuzează, în direct, ședința de constituire a noului legislativ, într-o ediție specială.
10:00
Prima declarație a deputatei Anastasia Nichita; își dorește o bază olimpică pentru sportivi # TVR Moldova
Deputata Anastasia Nichita, care a acces în Parlament pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, a declarat că își dorește foarte mult să contribuie la construirea unei baze olimpice. Ea a afirmat acest lucru înaintea ședinței de constituire a legislativului.
09:40
Rusia a declarat marți că condițiile sale pentru pace în Ucraina au rămas neschimbate de la summitul din august dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin și că nu este clar când va avea loc următoarea lor întâlnire, scrie TVR Info.
Acum 6 ore
09:20
Țigări de contrabandă de peste 7,7 milioane de lei au fost confiscate. Precizările PCCOCS # TVR Moldova
Țigări de contrabandă în valoare de peste 7.700.000 de lei au fost confiscate, după ce au fost introduse ilegal în Republica Moldova, fără timbru de acciză. Decizia vine după un dosar penal înaintat de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în 2022.
09:10
Accident mortal între Copăceni și Mihailovca; un bărbat și o femeie și-au pierdut viața # TVR Moldova
Un bărbat de 58 de ani, și pasagera acestuia, o femeie de 51 de ani, au decedat pe loc, în urma unui accident grav produs între localitățile Copăceni și Mihailovca, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).
08:10
Poliția Națională informează că, astăzi, mascații Brigăzii de poliție cu destinație specială “Fulger” vor desfășura exerciții tactice în raionul Hâncești.
08:10
Se convoacă prima ședință a Parlamentului ales; PSRM își face fracțiune separată; fostul judecător percheziționat este Eugeniu Pșenița din Edineț; Vladimir Plahotniuc execută arest preventiv în celelalte trei dosare.
Acum 24 ore
21:50
PSRM își face fracțiune separată și se declară aliat cu un grup parlamentar european defunct # TVR Moldova
Partidul Socialiștilor anunță că formează în Parlament propria fracțiune după ce fostul său aliat electoral, PCRM, a decis să aibă fracțiune separată pe 18 octombrie.
21:10
Republica Moldova are garantată o medalie de la Campionatul Mondial de Lupte rezervat sportivilor până la 23 de ani. Vitalie Eriomenco s-a calificat în finala categoriei de 63 de kilograme și va încerca diseară să-și apere aurul cucerit anul trecut în fața azerului Ziya Babashov.
21:00
„Promovau politicieni proruși”. Sute de mii de conturi au fost șterse de TikTok în timpul alegerilor # TVR Moldova
Rețeaua de socializare TikTok anunță, într-un raport, că în perioada 1 iulie - 28 septembrie a eliminat peste 134.000 de conturi false și a blocat crearea a altor peste 268.000 de conturi fake de tip spam în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova.
20:40
500 km pentru o viață mai bună; un tânăr din Chișinău aleargă pentru a ajuta o familie din Leova # TVR Moldova
Un tănăr din Chişinău şi-a propus să alege 500 de km prin Republica Moldova, în doar trei zile. Scopul său este de a strânge fonduri pentru în susţinerea unei familii din raionul Leova. El va începe cursa pe 13 noiembrie, din Giurgiuleşti şi vrea să ajungă până la Ocniţa, cu mici opriri. Alergătorul de cursă lungă îndeamnă oamenii să doneze pentru a oferi o viaţă mai bună familiei cu probleme.
20:10
Autorităţile centrale şi locale nu pierd nicio ocazie să se laude cu proiectele culturale pe care le-au finanţat în ultimii ani, dar încearcă să treacă sub tăcere faptul că unele obiective etalon din acest domeniu au fost pur şi simplu abandonate. Vorbim despre reconstrucţia Filarmonicii Naţionale din Chişinău, reabilitarea cadarâmului istoric de pe strada 31 august, dar şi demolarea fostului cinematograf Gaudeamus unde lucrările continuă în ciuda mai multor dispoziţii de suspendare.
19:50
Biblioteca Națională inaugurează sala „Mihai Eminescu”, un spațiu modern pentru evenimente culturale # TVR Moldova
De astăzi, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova are o nouă sală, complet modernizată, un spațiu multifuncțional adaptat pentru organizarea de evenimente culturale. Sala "Mihai Eminescu" va fi deschisă publicului şi va găzdui evenimente la standarde europene. Proiectul a fost finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României.
19:30
La Ursoaia, Asociaţia „Monumentum" a restaurat mormintele a 5 eroi ai Armatei Române # TVR Moldova
Evenimentele dedicate Zilei Naţionale a Armatei Române au continuat şi astăzi cu sfinţirea unui loc sacru din satul Ursoaia, raionul Căuşeni, dedicat eroilor români. Aceștia şi-au pierdut viaţa în luptele de eliberare a Basarabiei, din iulie 1941, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Mormintele celor 5 eroi au rămas de izbeliște timp de peste 80 de ani. Lucrările de restaurare au fost realizate cu implicarea Asociaţiei "Monumentum" şi a comunităţii locale.
19:10
Artiști, sportivi și coregrafi în noul Parlament. Experții avertizează asupra provocărilor # TVR Moldova
Alegerile din 28 septembrie au adus în Parlamentul R. Moldova un val de deputați noi, mulți dintre ei fără experiență politică, dar cu promisiuni de schimbare. Aceșta provin din domenii diverse: artiști, sportivi, fermieri, sudori sau chiar coregrafi. Experții susțin că abilitățile din alte domenii nu se transferă automat în politică de nivel înalt. Doar viitorul va demonstra cine poate aduce, cu adevărat, plus valoare Parlamentului.
19:00
Uniunea Europeană ar putea decide în noiembrie începerea negocierilor cu Republica Moldova și Ucraina asupra celor șase seturi de capitole care inclus reformele necesare pentru aderare. Anunțul a fost făcut la Bruxelles de comisarul european pentru extindere Marta Kos. Ea și-a exprimat încrederea că Ungaria va debloca deschiderea negocierilor cu Ucraina și va deschide calea pentru luarea unei decizii simultane în privința ambelor state.
18:40
Intrarea în vigoare a TVA-ului de 20% pentru mașinile importate în Republica Moldova, programată pentru 1 ianuarie 2026, a fost amânată. Ministrul Finanțelor a explicat că amânarea se datorează lipsei unui sistem complet și sigur pentru evaluarea valorii vehiculelor înainte de import. Aplicarea noii taxe va fi pusă în practică abia după aderarea la Uniunea Europeană.
18:30
Un fost judecător de la Edineț este cercetat pentru trafic de influență. Despre cine este vorba? # TVR Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au efectuat, marți, percheziții la domiciliul, automobilul și biroul unui fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal de trafic de influență. Numele magistratului este Eugeniu Pșenița, potrivit surselor TVR Moldova.
17:50
„Pentru amendă sau la ceai”: Un bărbat a fost amendat cu 60.000 de lei pentru coruperea polițiștilor # TVR Moldova
Un bărbat din Ștefan Vodă a fost sancționat cu o amendă de 60.000 de lei după ce a încercat să ofere bani unui polițist pentru a evita sancțiunea pentru depășirea vitezei legale și lipsa poliței de asigurare RCA.
17:40
De mai bine de 12 ani, Luminița Duminică este învățătoare la clasele primare la Licerul „Socrate”, o profesie care îi aduce o plăcere enormă. Anul acesta, Luminița Duminică a fost distinsă cu Premiul I la categoria "Învățătorul anului", în cadrul concursului republican "Pedagogul Anului 2025".
17:20
De ce este nevoie de arestul concomitent al lui Platotniuc în cele 4 dosare? Răspunsul Procuraturii # TVR Moldova
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au admis solicitarea procurorilor și au dispus plasarea lui Vladimir Plahotniuc în arest preventiv pentru 30 de zile în cele trei dosare aflate în faza de urmărire penală– un episod din frauda bancară, dosarul „Metalferos” și cauza privind blanchetele pentru pașapoarte.
17:10
17:10
Asociația SOCIORESTART lansează un nou proiect dedicat promovării dialogului intercultural și educației pentru pace – „Punți interculturale prin dialog pentru pace – Weekend în Bucovina” –, realizat în parteneriat cu proiectul Erasmus+ PeaceEdu în cadrul Universității de Stat din Moldova - „Curriculum Reform to Promote Peace Education in Georgia, Ukraine and Moldova”.
17:00
Tentativă de sabotaj rusesc, oprită de SRI. Cetățeni ucraineni, implicați într-un plan de incendiere # TVR Moldova
O tentativă de sabotaj pusă la cale de Federația Rusă a fost dejucată de Serviciul Român de Informații, în cooperare cu mai multe instituții din țară și parteneri externi. Ținta era un sediu al companiei Nova Post din București, iar autorii – doi cetățeni ucraineni aflați sub coordonarea directă a serviciilor secrete ruse – au fost identificați înainte ca atacul să aibă loc, relatează tvrinfo.ro.
16:40
Putin riscă să fie arestat dacă survolează spațiul aerian al Poloniei spre summitul cu Trump # TVR Moldova
Polonia l-a avertizat marți pe Vladimir Putin să nu traverseze spațiul său aerian în drum spre întâlnirea cu președintele american Donald Trump în Ungaria, declarând că ar putea fi obligată să dea curs mandatului internațional de arestare.
16:40
Jurnalistul TVR Moldova, Mădălin Necșuțu, nominalizat la Premiul Național de Etică și Deontologie # TVR Moldova
Jurnalistul TVR Moldova, Mădălin Necșuțu, a fost nominalizat, în acest an, la Premiul Național de Etică și Deontologie Jurnalistică, premiu acordat anual de Consiliul de Presă. Pe 17 octombrie, a început etapa în care publicul își poate alege jurnalistul favorit. Votarea are loc online pe platformawww.mediaforum.md.
16:10
Scrisori din Siberia, mărturii ale deportărilor sovietice, expuse la Muzeul din Șoldănești # TVR Moldova
Scrisori din Siberia, expuse la un Muzeu din Șoldănești. Memorii și colecții muzeale rare, ce amintesc despre ororile deportărilor din perioada sovietică, au fost expuse la Muzeul de Istorie și Etnografie din orașul Șoldănești.
16:10
De la „militarizarea Moldovei” inventată de Dodon și trollii de pe Telegram, până la rețele de boți, deepfake-uri și „experți” fabricați care răspândesc panică, scenariul e același: destabilizarea țării și discreditarea drumului european.
15:20
SIS a dezvăluit probele împotriva lui Nicolae Pelin, omul lui Plahontiuc în schema Metalferos # TVR Moldova
Nicolae Pelin, omul lui Vladimir Plahotniuc în schema de la Metalferos, a pierdut în primă instanță procesul cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS) după ce această instituție l-a inclus în lista persoanelor asociate cu oligarhul. Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, a respins pe 14 mai 2025 cererea lui Pelin împotriva Serviciului de Informații și Securitate. Instanța de judecată a publicat hotărârea motivată pe 15 octombrie curent.
15:10
Pericolele ascunse ale țigărilor electronice. Un medic pneumolog explică riscurile pentru sănătate # TVR Moldova
În ultimii ani, țigările electronice au devenit tot mai populare, mai ales în rândul tinerilor, fiind adesea percepute ca o variantă "inofensivă" a fumatului clasic. Despre riscurile ascunse și efectele reale asupra sănătății vorbim cu Oxana Munteanu, medic pneumolog, doctor în științe medicale și conferențiar universitar.
14:40
„Îmi doresc revenirea la munca de creație”, a spus ministrul în exercițiu al Culturii, Sergiu Prodan, fiind întrebat dacă se va regăsi în noua garnitură guvernamentală a lui Alexandru Munteanu. Sergiu Prodan a precizat că își dorește să reia lucrul asupra unui film pe care l-a abandonat acum câțiva ani.
14:10
„Doamna de Fier” de la Tokyo. Sanae Takaichi devine prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei # TVR Moldova
Japonia a scris istorie. Parlamentarii din Camera Inferioară au votat pentru ca Sanae Takaichi să devină prima femeie prim-ministru a țării. Politiciana conservatoare a obținut 237 de voturi, mai mult decât era necesar pentru o majoritate simplă.
14:00
„Suportabile”. Ce spune Plahotniuc despre condițiile de detenție din penitenciarul 13? # TVR Moldova
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a oferit detalii despre modul în care fostul lider politic își petrece timpul în Penitenciarul nr. 13. Potrivit acestuia, oligarhul studiază dosarele aflate în anchetă care au depășit deja 30 de volume dintr-un total de 97.
13:40
Câte cetățenii deține candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu? Pe una a refuzat-o # TVR Moldova
Canditatul la funcţia de premier, Alexandru Munteanu, este cetățean a trei state. Republica Moldova, România și SUA.
Ieri
12:50
Sarkozy, primul fost președinte din istoria recentă a Franței încarcerat în urma unei condamnări # TVR Moldova
Este ziua încarcerării pentru Nicolas Sarkozy, primul fost președinte din istoria recentă a Franței, închis în urma unei condamnări. De astăzi, el va ispăși o pedeapsă de cinci ani de închisoare, pentru conspirație criminală, în dosarul finanțării cu bani de la fostul dictator libian Muammar Gaddafi, a campaniei sale prezidențiale de succes, din 2007, relatează tvrinfo.ro.
12:30
Falsificare de adeverințe medicale la Hâncești: Un polițist și un medic sunt cercetați penal # TVR Moldova
Procurorii PCCOCS informează că au descoperit o schemă de falsificare a adeverințelor medicale necesare reînnoirii permisului de conducere în raionul Hâncești, în care sunt implicați un conducător din cadrul Inspectoratului de Poliție și un medic.
12:10
Un fost judecător este cercetat pentru trafic de influență; CSM a aprobat percheziționarea # TVR Moldova
Un fost judecător este cercetat penal pentru trafic de influență după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis marți în cadrul unei ședințe extraordinare o sesizarea a procurorului general interimar, Alexandru Machidon.
