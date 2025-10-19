Oamenii de știință au creat „rinichiul universal” compatibil cu orice grupă de sânge
Zugo.md, 19 octombrie 2025 19:50
Cercetătorii din Canada și China au realizat un progres semnificativ în domeniul transplanturilor de organe, reușind să creeze un „rinichi universal", compatibil teoretic cu orice grupă de sânge. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Experimentul reprezintă un pas esențial către reducerea timpilor de așteptare pentru pacienții aflați pe listele de transplant și ar putea salva mii
• • •
Acum 10 minute
20:20
video | Geamurile antiefracție ale unui automobil au împiedicat salvarea unui șofer în timpul incendiului # Zugo.md
Un accident recent din China a scos în evidență un pericol ascuns al designului modern al mașinilor electrice. Un bărbat aflat la volanul unui Xiaomi SU7 Ultra a murit carbonizat, după ce ușile mașinii nu au putut fi deschise din exterior. Martorii au încercat cu disperare să-l salveze, însă nici geamurile nu au cedat. Urmărește-ne
Acum o oră
19:50
Acum 2 ore
19:20
Inspectoratul pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) anunță primele rezultate ale procedurii de eșantionare a benzinei și motorinei. Analizele arată că produsele prelevate respectă parametrii naționali de mediu și standardele Uniunii Europene. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, Republica Moldova marchează un moment istoric pe parcursul său european, prin transmiterea pentru prima
Acum 12 ore
11:40
Arcașii moldoveni au dominat Balcaniada de tir cu arcul desfășurată în Muntenegru. Alexandra Mîrca și Dan Olaru au urcat pe prima treaptă a podiumului, aducând Republicii Moldova două medalii de aur. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În competiția feminină, succesul a fost total. Alexandra Mîrca s-a impus în finală, fiind urmată de coechipierele sale Kasandra
11:00
Israelul a încălcat armistiţiul cu Hamas de 47 de ori, ucigând și rănind zeci de palestinieni, acuză autoritățile din Gaza # Zugo.md
Biroul de presă al autorităților din Gaza a acuzat Israelul că a încălcat armistiţiul cu Hamas de 47 de ori de la intrarea în vigoare a acestuia, ucigând 38 de palestinieni şi rănind alţi 143, relatează The Guardian, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Aceste încălcări au inclus focuri de armă directe asupra civililor,
10:40
Tot mai mulți moldoveni, implicați în cazuri de trafic de persoane în scopuri infracționale # Zugo.md
Traficul de ființe umane în scopul exploatării în activități criminale s-a extins la nivel global, atât ca amploare, cât și ca intensitate. Potrivit Raportului Global al ONU privind Traficul de Persoane 2024, numărul cazurilor acestui tip de trafic a crescut de la 1% din totalul victimelor identificate la nivel global în anul 2016, până la
Ieri
13:00
Artiom Topal, tânărul interpret din Găgăuzia care a cucerit publicul în cadrul emisiunii „SuperStar România 2021", a revenit în forță pe micile ecrane. De această dată, el a impresionat jurații de la „Vocea României 2025", unde trei antrenori au apăsat butonul și s-au întors pentru vocea sa expresivă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Artiom a
12:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 18–19 octombrie 2025 vor fi organizate, în toate sectoarele capitalei, iarmaroace și târguri cu produse autohtone. Evenimentele sunt dedicate comercializării produselor agricole de sezon, mărfurilor artizanale și articolelor hand made, fiind desfășurate în mai multe parcuri și zone ale orașului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În sectorul Botanica, în
12:00
O posibilă neglijență a administratorilor sau a companiei de gaze, ori o intervenție greșită, voită sau nevoită, a unuia dintre locatari. Acestea sunt cele două ipoteze principale de la care pornește ancheta în explozia devastatoare din cartierul bucureștean Rahova. Ambele piste pornesc de la același punct – acumularea masivă de gaze care a dus la
11:20
Armata Națională că organizează, în perioada 20–31 octombrie curent, exercițiul „Joint Combined Exchange Training–2025" (JCET), care se desfășoară la Centrele de Instruire ale Armatei Naționale. La antrenamente participă și militari din România, parteneri tradiționali ai Republicii Moldova în cadrul acestui tip de exercițiu, colaborare începută în anul 2009. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform scenariului,
10:50
Sportivii moldoveni au obținut cinci medalii la Campionatul Mondial de taekwondo ITF, care s-a desfășurat în orașul Porec, Croația. Competiția a reunit 1473 de participanți din 57 de țări. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ivan Iliev a cucerit medalia de bronz în proba de spargeri forță, confirmând încă o dată valoarea sportivilor moldoveni pe scena
09:30
Un eveniment istoric s-a produs în trimestrul II al anului 2025: exportul de servicii al Republicii Moldova (804 milioane USD) a depășit pentru prima dată exportul de bunuri (790 milioane USD). Este un prag simbolic, dar extrem de important. El marchează începutul unei noi etape economice, în care Moldova trece treptat de la o economie
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Un startup de AI strânge milioane de dolari pentru a crea „gemeni” digitali ai colegilor de la muncă # Zugo.md
Deși angajații își petrec mare parte din zi comunicând și coordonându-se între ei pe diverse proiecte, acest efort este adesea subminat de disponibilitatea anumitor persoane. Când un coleg care deține informații esențiale lipsește fiindcă este în concediu sau din alte motive, restul echipei trebuie să amâne progresul până când acea persoană răspunde, scrie TechCrunch, citat
13:20
Nicolae Botgros ar putea „dirija” prima ședință a noului Parlament, după ce Vladimir Voronin a refuzat # Zugo.md
Dirijorul și deputatul Nicolae Botgros urmează să conducă prima ședință a noului Parlament al Republicii Moldova, în calitate de decan de vârstă, după ce liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a refuzat să exercite acest rol. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Liderul PCRM și-a motivat decizia prin lipsa de reprezentativitate a noului Parlament, pe care îl
12:50
Creditele de consum cresc cu aproximativ 30%, iar piața imobiliarelor – cu 76,9%, dar Banca Națională a Moldovei consideră că acest fapt „nu este o premisă de criză financiară". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit raportului de evaluare a stabilității financiare, publicat de BNM pentru al doilea trimestru al acestui an, volumul creditelor imobiliare înregistrează
12:30
Mai mulți membri ai Partidului Nostru, care au obținut mandate în noul Parlament, au decis să nu preia funcțiile de deputați, a anunțat liderul formațiunii, Renato Usatîi. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Noi preventiv am discutat că toți primarii care sunt din localități – doamna Cereteu, primar de Drochia, și doamna Stela Onuțu, primar al
12:00
Un Lectorat de limba română a fost înfiinţat la prestigioasa Universitate Cambridge, în cadrul Facultăţii de Limbi Moderne şi Medievale şi de Lingvistică. Proiectul este finanţat de către Guvernul României, Ministerul Educaţiei Naţionale prin Institutul Limbii Române şi promovat de Ambasada României la Londra, potrivit g4media.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Prin acest nou lectorat vor
11:50
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a anunțat că va activa în noul Parlament, în funcția de deputat. Acesta a spus că decizia de a reveni în legislativ a fost luată „în respect față de votul cetățenilor". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Am decis să rămân în Parlament. După 10 ani, revin în
10:50
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineața într-un bloc din București,, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al capitalei. A fost activat planul roșu, victime multiple, scrie news.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind
10:10
foto, update | Alertă la Aeroportul Chișinău: un bagaj suspect ar putea conține o substanță explozivă. Procedura de înregistrare, temporar suspendată # Zugo.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău a anunțat vineri, 17 octombrie, că în incinta terminalului a fost depistat un bagaj suspect, în care s-ar putea afla o substanță explozivă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, la fața locului au intervenit imediat Poliția de Frontieră și subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI). În urma
09:40
„Acum zece zile eram o persoană liberă”. Maia Sandu l-a sunat personal pe Alexandru Munteanu pentru a-i propune funcția de premier # Zugo.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a vorbit în cadrul emisiunii „În Profunzime" de la ProTV despre momentul în care a primit propunerea de la președinta Maia Sandu de a conduce Guvernul Republicii Moldova și despre planurile sale privind componența noului Cabinet de Miniștri. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Munteanu a povestit că apelul președintei l-a luat
08:50
doc | Maia Sandu a semnat Decretul privind convocarea Parlamentului nou ales. Când va avea loc prima ședință # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform Decretului prezidențial, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie curent, începând cu ora 10:00. În cadrul acesteia, deputații urmează să aleagă organele de conducere și de lucru
08:30
Mănăstirea Eroilor din Țiganca, reconstruită cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni # Zugo.md
Comunitatea religioasă „Mănăstirea Eroilor" din satul Stoianovca, raionul Cantemir, a finalizat un nou proiect de dezvoltare a infrastructurii monahale și culturale, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În perioada 1 aprilie – 30 octombrie 2025, a fost implementat proiectul „Mănăstirea Eroilor Români din Ţiganca, Republica Moldova – centru
16 octombrie 2025
17:00
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a validat, în ședința din 16 octombrie, rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Judecătorii Curții au constatat că procesul electoral s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale, iar neregulile semnalate nu au influențat rezultatul final al scrutinului. „Se confirmă rezultatele alegerilor parlamentului din 28
14:10
Anchetă epidemiologică la Orhei: un deces și zeci de cazuri de intoxicație alimentară după o masă de pomenire # Zugo.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a dezmințit, printr-un comunicat oficial, informațiile apărute în mediul online potrivit cărora patru persoane ar fi decedat și aproximativ 60 ar fi fost intoxicate cu salmonella după o masă de pomenire în satul Ciocâlteni, raionul Orhei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, aceste date nu corespund realității și
13:40
foto | Distincție la Iași pentru doi tineri din Republica Moldova: au creat cea mai mică inimă artificială pentru copii # Zugo.md
Doi tineri originari din Republica Moldova, Vlad Onceanu și Robert Gatman, au fost desemnați Cetățeni de Onoare ai Municipiului Iași. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Distincția le-a fost oferită în semn de recunoaștere a contribuției lor la inovația medicală, prin dezvoltarea celei mai mici inimi artificiale pentru copii, un proiect care ar putea revoluționa chirurgia
12:50
Uniunea Europeană analizează interzicerea ţigărilor cu filtru şi a ţigărilor electronice într-un efort de a reduce consumul de tutun, informează AP. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. De asemenea, este analizată şi o posibilă interzicere a comercializării de ţigări în magazine, benzinării şi chioşcuri. Un proiect de lege, elaborat de Consiliul Uniunii Europene, va fi discutat
12:40
Republica Moldova se alătură oficial inițiativei europene „IA Factories”, un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării infrastructurilor avansate de inteligență artificială (IA). Țara noastră va fi reprezentată de FAIMA – Antena Fabricii de Inteligență Artificială din Moldova, una dintre cele 13 antene selectate de EuroHPC (Inițiativa Comună Europeană pentru Calcul de Înaltă Performanță). Urmărește-ne … The post R. Moldova devine parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială” first appeared on ZUGO. Articolul R. Moldova devine parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială” apare prima dată în ZUGO.
12:10
Grecia, prima țară din UE care va introduce oficial ziua de muncă de 13 ore. Cum ar putea fi compensați angajații # Zugo.md
Grecia este pe cale să devină primul stat membru al Uniunii Europene care legalizează o zi de muncă de până la 13 ore în sectorul privat, într-o mișcare pe care guvernul de centru-dreapta o descrie drept un pas către „una dintre cele mai flexibile piețe ale muncii din Europa”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Parlamentul … The post Grecia, prima țară din UE care va introduce oficial ziua de muncă de 13 ore. Cum ar putea fi compensați angajații first appeared on ZUGO. Articolul Grecia, prima țară din UE care va introduce oficial ziua de muncă de 13 ore. Cum ar putea fi compensați angajații apare prima dată în ZUGO.
11:50
În perioada 13–16 octombrie 2025, la Bratislava, Slovacia, au avut loc negocieri între delegațiile Republicii Moldova și Republicii Slovace privind proiectul Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul securității sociale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Aranjamentul administrativ va asigura implementarea practică a prevederilor Acordului bilateral, oferind un cadru clar pentru protejarea drepturilor de securitate socială … The post Moldovenii care muncesc legal în Slovacia vor putea beneficia de pensii first appeared on ZUGO. Articolul Moldovenii care muncesc legal în Slovacia vor putea beneficia de pensii apare prima dată în ZUGO.
11:30
Două persoane, găsite inconștiente într-o casă din Fălești. Medicii au reușit să le salveze # Zugo.md
Două persoane din satul Glinjeni, raionul Fălești, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon provenit de la o sobă necurățată. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cazul a avut loc în dimineața zilei de 15 octombrie 2025, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:32. … The post Două persoane, găsite inconștiente într-o casă din Fălești. Medicii au reușit să le salveze first appeared on ZUGO. Articolul Două persoane, găsite inconștiente într-o casă din Fălești. Medicii au reușit să le salveze apare prima dată în ZUGO.
11:00
Trei bărbați au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați că au creat și administrat o rețea de cazinouri online ilegale, prin care ar fi obținut venituri de peste 25 de milioane de lei. Potrivit procurorilor, activitatea era disimulată prin intermediul unor platforme de divertisment și companii-fantomă, iar banii proveniți din jocurile de noroc erau … The post video | Rețea de cazinouri online, destructurată de oamenii legii: trei persoane reținute first appeared on ZUGO. Articolul video | Rețea de cazinouri online, destructurată de oamenii legii: trei persoane reținute apare prima dată în ZUGO.
10:50
Scurgeri: Cum se plăteau loialitățile. Salarii de 150.000 de lei pentru apropiații lui Șor și un milion lunar pentru un partid # Zugo.md
Întreținerea întregului ecosistem politic controlat de gruparea Șor ar costa milioane de lei lunar, iar cel mai plătit pion local al lui Șor, cu un salariu de 150 de mii de lei lunar, ar fi Alexei Lungu, jurnalistul transformat în politician, lider al mai multor manifestații organizate de gruparea Șor, care în ultima perioadă a … The post Scurgeri: Cum se plăteau loialitățile. Salarii de 150.000 de lei pentru apropiații lui Șor și un milion lunar pentru un partid first appeared on ZUGO. Articolul Scurgeri: Cum se plăteau loialitățile. Salarii de 150.000 de lei pentru apropiații lui Șor și un milion lunar pentru un partid apare prima dată în ZUGO.
10:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a emis o decizie privind blocarea activității economice a companiei „AC FULL-SERVICE” SRL, după ce a fost depistată o tentativă de substituire a fondatorilor pentru a eluda sancțiunile internaționale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit documentului publicat în Monitorul Oficial, în schema respectivă apare numele fostului deputat Vladimir Andronachi, suspectat … The post Serviciul Fiscal de Stat a blocat conturile unei companii legate de Vladimir Andronachi first appeared on ZUGO. Articolul Serviciul Fiscal de Stat a blocat conturile unei companii legate de Vladimir Andronachi apare prima dată în ZUGO.
09:40
Președintele Serbiei confirmă: ruși implicați în instruirea participanților moldoveni la o tabără militară # Zugo.md
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a confirmat că trei cetățeni ai Federației Ruse au fost prezenți în tabăra de instruire tactico-militară din vestul Serbiei, unde au fost antrenați cetățeni moldoveni în vara acestui an. Declarația a fost făcută la Belgrad, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Urmărește-ne … The post Președintele Serbiei confirmă: ruși implicați în instruirea participanților moldoveni la o tabără militară first appeared on ZUGO. Articolul Președintele Serbiei confirmă: ruși implicați în instruirea participanților moldoveni la o tabără militară apare prima dată în ZUGO.
09:10
Trump se laudă că a convins India să nu mai cumpere petrol rusesc: „Acum trebuie să conving China să facă acelaşi lucru” # Zugo.md
Preşedintele american Donald Trump a afirmat, miercuri, că premierul indian Narendra Modi i-a promis că New Delhi va înceta să mai cumpere petrol rusesc, după ce a impus taxe vamale punitive împotriva Indiei, scrie AFP, potrivit Agerpres. „Acum trebuie să conving China să facă acelaşi lucru”, a mai declarat Trump. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post Trump se laudă că a convins India să nu mai cumpere petrol rusesc: „Acum trebuie să conving China să facă acelaşi lucru” first appeared on ZUGO. Articolul Trump se laudă că a convins India să nu mai cumpere petrol rusesc: „Acum trebuie să conving China să facă acelaşi lucru” apare prima dată în ZUGO.
09:00
Guvernul britanic va trimite instructori militari la Chișinău în contextul amenințărilor rusești # Zugo.md
Guvernul britanic a anunțat că va trimite în Republica Moldova experți militari britanici, pentru a instrui forțele armate moldovenești în tactici de combatere a dronelor și pentru a ajuta țara să își consolideze apărarea, pe fondul agresiunii sporite a dronelor rusești pe teritoriul Europei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia a fost anunțată miercuri de … The post Guvernul britanic va trimite instructori militari la Chișinău în contextul amenințărilor rusești first appeared on ZUGO. Articolul Guvernul britanic va trimite instructori militari la Chișinău în contextul amenințărilor rusești apare prima dată în ZUGO.
08:40
Înotătorii moldoveni au obținut 52 de medalii la turneul internațional de înot din Bulgaria # Zugo.md
Republica Moldova a câștigat 52 de medalii la turneul internațional de înot din Bulgaria. Lotul național a fost format din elevii școlilor de sport nr. 6, 8 și 11 din Chișinău. Aceștia au obținut 20 de medalii de aur, 18 medalii de argint și 14 medalii de bronz. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Câțiva sportivi … The post Înotătorii moldoveni au obținut 52 de medalii la turneul internațional de înot din Bulgaria first appeared on ZUGO. Articolul Înotătorii moldoveni au obținut 52 de medalii la turneul internațional de înot din Bulgaria apare prima dată în ZUGO.
15 octombrie 2025
14:10
audio | Zeci de percheziții CNA la Călărași, într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere. 3 reținuți și 53 de candidați cercetați # Zugo.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au desfășurat peste 50 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere la Călărași. În urma acțiunilor de urmărire penală, 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit … The post audio | Zeci de percheziții CNA la Călărași, într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere. 3 reținuți și 53 de candidați cercetați first appeared on ZUGO. Articolul audio | Zeci de percheziții CNA la Călărași, într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere. 3 reținuți și 53 de candidați cercetați apare prima dată în ZUGO.
13:50
Prețurile biletelor în transportul public vor crește cu 20% din martie 2026. Noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în traficul raional și internațional a fost aprobată astăzi de Guvern și va intra în vigoare din 1 martie 2026. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Estimările din proiect arată că diferența între … The post Prețurile biletelor în transportul public vor crește din primăvară first appeared on ZUGO. Articolul Prețurile biletelor în transportul public vor crește din primăvară apare prima dată în ZUGO.
13:30
Cetățenii R. Moldova care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # Zugo.md
Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care și-au desfășurat activitatea în țara noastră, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte prestații, pentru perioadele de muncă realizate în ambele state. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor în acest sens. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Documentul stabilește modul … The post Cetățenii R. Moldova care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale first appeared on ZUGO. Articolul Cetățenii R. Moldova care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale apare prima dată în ZUGO.
13:10
La frontiera de la Sculeni, dintre Republica Moldova și România, va fi aplicat regimul de control coordonat. Acesta presupune efectuarea verificărilor în comun de către autoritățile celor două state. Decizia a fost aprobată de Cabinetul de miniștri. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Prin aplicarea principiului de oprire unică, formalitățile vamale și de frontieră vor fi realizate o … The post R. Moldova și România va institui controlul comun la punctul de trecere Sculeni first appeared on ZUGO. Articolul R. Moldova și România va institui controlul comun la punctul de trecere Sculeni apare prima dată în ZUGO.
12:20
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a anunțat miercuri, 15 octombrie, că își încheie activitatea în echipa de comunicare a Executivului. Declarația a fost făcută la finalul conferinței de presă de după ședința Cabinetului de miniștri. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Acesta este și ultimul briefing pe care îl susțin în calitate de purtător … The post video | Daniel Vodă se retrage din funcția de purtător de cuvânt al Guvernului first appeared on ZUGO. Articolul video | Daniel Vodă se retrage din funcția de purtător de cuvânt al Guvernului apare prima dată în ZUGO.
11:20
Doi bărbați au murit electrocutați, săptămâna trecută, în două incidente separate produse la Colonița și Cahul, din cauza efectuării unor lucrări neautorizate în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune, anunță Premier Energy Distribution. În ambele cazuri, victimele ar fi încălcat normele de securitate electrică, iar tragediile sunt investigate de poliție și ANRE. Urmărește-ne pe Telegram … The post Doi bărbați au decedat după ce au fost electrocutați first appeared on ZUGO. Articolul Doi bărbați au decedat după ce au fost electrocutați apare prima dată în ZUGO.
11:00
Val de urgențe de Hram: 28 de pacienți între viață și moarte la Institutul de Medicină Urgentă # Zugo.md
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a publicat o postare pe rețelele sociale, în care atrage atenția asupra numărului mare de cazuri grave înregistrate în spitale în perioada sărbătorilor. Ea a oferit drept exemplu situația de la Institutul de Medicină Urgentă, unde doar în data de 14 octombrie s-au înregistrat 225 de adresări, adică peste nouă pacienți … The post Val de urgențe de Hram: 28 de pacienți între viață și moarte la Institutul de Medicină Urgentă first appeared on ZUGO. Articolul Val de urgențe de Hram: 28 de pacienți între viață și moarte la Institutul de Medicină Urgentă apare prima dată în ZUGO.
10:30
„Avem nevoie de oameni care repară ceasul”. Vasile Tofan explică de ce nu a devenit prim-ministru # Zugo.md
Omul de afaceri și partenerul fondului de investiții Horizon Capital, Vasile Tofan, a explicat într-o postare publică de ce a refuzat să preia funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, afirmând că o astfel de decizie ar fi iresponsabilă față de echipa pe care o conduce și de angajamentele profesionale pe care le are. Urmărește-ne pe … The post „Avem nevoie de oameni care repară ceasul”. Vasile Tofan explică de ce nu a devenit prim-ministru first appeared on ZUGO. Articolul „Avem nevoie de oameni care repară ceasul”. Vasile Tofan explică de ce nu a devenit prim-ministru apare prima dată în ZUGO.
10:00
Procuratura municipiului Bălți anunță despre expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale privind învinuirea unui bărbat pentru comiterea infracțiunii de corupere electorală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit materialelor cauzei, făptuitorul, aflat pe teritoriul Republicii Moldova – în special în municipiul Bălți – începând cu luna mai 2025 și până la 23 septembrie … The post „Votează corect” contra 15.000 lei: un caz de corupere electorală ajunge în instanță first appeared on ZUGO. Articolul „Votează corect” contra 15.000 lei: un caz de corupere electorală ajunge în instanță apare prima dată în ZUGO.
09:40
Înmatriculările de autoturisme noi în Europa și Asia Centrală au crescut vertiginos în ultimii ani, determinate de cererea rezistentă a consumatorilor și de ratele scăzute de deținere a autoturismelor în întreaga regiune, susține Banca Mondială în raportul Europa și Asia Centrală, „Locuri de muncă și prosperitate”, ediția de toamnă 2025, transmite Mold-street.com. Urmărește-ne pe Telegram … The post Cererea pentru mașini noi explodează. R. Moldova și Albania, lideri la creștere first appeared on ZUGO. Articolul Cererea pentru mașini noi explodează. R. Moldova și Albania, lideri la creștere apare prima dată în ZUGO.
09:10
La câteva ore după eliberarea ostaticilor israelieni, teroriștii Hamas au executat luni seară mai multe persoane din Fâșia Gaza, pe care le-a acuzat de colaborare cu Israelul sau că au legătură cu luptele interne dintre gruparea teroristă, clanurile și milițiile locale, potrivit unor surse palestiniene și videoclipurilor care circulă pe rețelele de socializare, a relatat … The post Hamas a executat în stradă presupuși colaboratori cu Israelul first appeared on ZUGO. Articolul Hamas a executat în stradă presupuși colaboratori cu Israelul apare prima dată în ZUGO.
08:50
Cabinetul de miniștri condus de Dorin Recean se reunește astăzi în ultima ședință de Guvern. Potrivit legii, executivul rămâne în funcție cu atribuții limitate, în regim de interimat, până la învestirea unui nou cabinet, transmite IPN. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Premierul Dorin Recean, numit în funcție în februarie 2023, a anunțat luni că nu … The post Guvernul Recean se întrunește astăzi în ultima ședință first appeared on ZUGO. Articolul Guvernul Recean se întrunește astăzi în ultima ședință apare prima dată în ZUGO.
