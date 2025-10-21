Când va fi gata podul peste Prut al autostrăzii Iași–Chișinău–Odesa

10:50

Întreținerea întregului ecosistem politic controlat de gruparea Șor ar costa milioane de lei lunar, iar cel mai plătit pion local al lui Șor, cu un salariu de 150 de mii de lei lunar, ar fi Alexei Lungu, jurnalistul transformat în politician, lider al mai multor manifestații organizate de gruparea Șor, care în ultima perioadă a … The post Scurgeri: Cum se plăteau loialitățile. Salarii de 150.000 de lei pentru apropiații lui Șor și un milion lunar pentru un partid first appeared on ZUGO. Articolul Scurgeri: Cum se plăteau loialitățile. Salarii de 150.000 de lei pentru apropiații lui Șor și un milion lunar pentru un partid apare prima dată în ZUGO.