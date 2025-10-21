Ala Nemerenco pleacă din funcția de ministră a Sănătății: „Nu mă regăsesc în lista noului guvern”
Zugo.md, 21 octombrie 2025 10:30
Ala Nemerenco a anunțat că părăsește funcția de ministră a Sănătății. Anunțul a fost făcut printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, în care a menționat că „nu se regăsește în lista noului guvern". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Mesajul a fost însoțit de o fotografie realizată la 8 noiembrie 2019, în care apar …
• • •
Acum 30 minute
10:30
Acum o oră
10:20
video | Trei persoane au fost arestate pentru escrocherii online, prejudiciu estimat la 4 milioane de lei # Zugo.md
Polițiștii din Chișinău au destructurat activitatea ilegală a unui grup de persoane implicat în escrocherii online, care ar fi provocat un prejudiciu de peste 4 milioane de lei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cei patru suspecți, cu vârste cuprinse între 18 și 51 de ani, sunt originari din municipiul Chișinău și raioanele Sîngerei și Orhei. …
10:10
În după amiaza zilei de 20 octombrie 2025, salvatorii din nordul țării au fost solicitați să intervină pentru efectuarea lucrărilor de descarcerare în urma unui accident de circulație. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cazul a avut loc în satul Chiurt, raionul Edineț. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:47. Potrivit informațiilor înregistrate, …
Acum 2 ore
09:50
video | PDA își asumă deschis apropierea de AUR. Costiuc și Simion au semnat un „protocol de colaborare” # Zugo.md
Partidul Democrația Acasă anunță printr-un comunicat că luni, la București, a semnat un Protocol de colaborare cu partidul AUR, „marcând un pas important spre consolidarea legăturilor dintre România și Republica Moldova". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Prin acest parteneriat, reafirmăm valorile comune ale identității, libertății și demnității naționale, precum și dorința sinceră de a construi …
09:00
Construcția autostrăzii Iași–Chișinău–Odesa a avansat cu primul pas concret – edificarea podului peste râul Prut. Ministrul în exercițiu al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat la emisiunea „Pe Față" de la Moldova1 că lucrările la acest pod, care va fi de tip autostradă cu patru benzi, au început pe 26 aprilie, iar termenul de …
Acum 4 ore
08:30
Aplicarea taxei pe valoare adăugată (TVA) la importul autovehiculelor va fi amânată, a anunțat deputatul PAS Radu Marian într-o postare pe rețelele sociale. Potrivit parlamentarului, decizia vine în urma consultărilor cu Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit acestuia, deputații vor propune în Parlament ca noul regim fiscal, care urma să …
Acum 12 ore
22:10
Magistrații au prelungit, luni, 20 octombrie, mandatul de arest preventiv al fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc. Ședința s-a desfășurat fără prezența inculpatului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Procurorul de caz, Alexandru Cernei, a declarat că riscurile care au stat la baza arestării — inclusiv posibilitatea ca Plahotniuc să se sustragă procesului — rămân valabile. Apărarea …
Acum 24 ore
14:00
Marta Kos: „Până în noiembrie, Consiliul ar putea deschide toate cele șase clustere pentru R. Moldova și Ucraina” # Zugo.md
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că până în luna noiembrie, Consiliul Uniunii Europene ar putea decide deschiderea tuturor celor șase clustere de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina, subliniind că totul este pregătit pentru accelerarea reformelor în ambele state. Declarațiile au fost făcute luni, 20 octombrie, la Luxemburg, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri …
13:40
Fost angajat al ASP, reținut de CNA în dosarul de corupție la eliberarea permiselor auto din Călărași # Zugo.md
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău, în cadrul unei cauze penale de amploare care vizează corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Bărbatul a fost plasat în izolatorul CNA. Urmărește-ne pe Telegram …
13:10
Moderatorul Gheorghe Gonța a anunțat că președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a expediat o cerere prealabilă prin intermediul avocatului său, solicitându-i dezmințirea publică a unor afirmații făcute într-un editorial video. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit lui Gonța, șefa statului îi cere să își ceară scuze publice, să șteargă materialul video publicat pe platformele sale …
12:40
Analiză: Moscova lansează amenințări, după ce Chișinăul a anunțat că își consolidează apărarea # Zugo.md
Iritată de noua Strategie Militară aprobată de Guvernul de la Chișinău, care prevede creșterea cheltuielilor pentru apărare, Rusia amenință din nou Republica Moldova, arată o analiză semnată de Vitalie Călugăreanu pentru Deutsche Welle. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe ultima sută de metri de mandat, Guvernul moldovean condus de Dorin Recean a aprobat Strategia Militară …
12:00
Un angajat al Penitenciarului nr. 13, condamnat la închisoare după ce a ajutat o deținută să evadeze # Zugo.md
Un ofițer superior al Penitenciarului nr. 13 din Chișinău, în vârstă de 24 de ani, a fost condamnat la 3 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat că a ajutat o deținută originară din Ucraina să evadeze. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, 2 ani de pedeapsă vor fi executați în penitenciar, iar un an …
11:20
Întâlnire tensionată la Casa Albă: Trump i-ar fi cerut lui Zelenski să accepte oprirea războiului „pe linia frontului” # Zugo.md
Președintele SUA, Donald Trump, i-a transmis liderului ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul celei mai recente întrevederi la Casa Albă, că va „încerca să pună capăt războiului pe linia actuală a frontului", potrivit unor surse citate de Politico. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Zelenski venise la Washington pentru a obține rachete Tomahawk, însă a plecat fără …
11:00
Cancelarul Germaniei avertizează: Dacă Ucraina cade, următoarea țintă a Rusiei ar putea fi Republica Moldova # Zugo.md
Europa trebuie să acționeze și să ia urgent măsuri financiare, militare și politice pentru a ajuta Ucraina și a determina Rusia să încheie războiul. Este de părere cancelarul Germaniei, care susține că recenta vizită la Washington a președintelui Volodimir Zelenski nu a fost un succes. Oficialul german mai avertizează că Rusia ar putea să atace …
Ieri
10:10
Vrea să evite blocajele: Bruxelles analizează o nouă formulă de aderare pentru R. Moldova și Ucraina # Zugo.md
Uniunea Europeană analizează o nouă strategie de extindere, care ar permite țărilor candidate, precum Republica Moldova, Ucraina și Muntenegru, să adere la blocul comunitar fără drepturi de vot depline în primă fază, scrie Politico. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit sursei citate, propunerea ar facilita o integrare treptată, evitând blocajele cauzate de dreptul de veto …
09:30
foto | O nouă medalie pentru R. Moldova: Irina Rîngaci devine campioană mondială la lupte pe plajă # Zugo.md
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a devenit campioană mondială la lupte pe plajă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, sportiva a obținut titlul după ce a câștigat ultima etapă a competiției, desfășurată în orașul Alexandria din Egipt. După victoriile repurtate în etapele petrecute în Porec, Croația si …
09:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează contribuabilii că data-limită pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale și achitarea impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale pentru luna septembrie 2025 este 27 octombrie 2025. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Totodată, SFS reamintește că, începând cu 10 octombrie 2025, au …
08:30
Crește numărul moldovenilor care dețin o armă de foc, potrivit celor mai recente date statistice ale poliției. Aproape 65 de mii de persoane aveau permis de port-armă, înregistrându-se o creștere de cinci la sută într-un singur an. Permisul se eliberează în urma unei proceduri complexe, care presupune un curs teoretic și, desigur, unul practic. Datele …
19 octombrie 2025
20:20
video | Geamurile antiefracție ale unui automobil au împiedicat salvarea unui șofer în timpul incendiului # Zugo.md
Un accident recent din China a scos în evidență un pericol ascuns al designului modern al mașinilor electrice. Un bărbat aflat la volanul unui Xiaomi SU7 Ultra a murit carbonizat, după ce ușile mașinii nu au putut fi deschise din exterior. Martorii au încercat cu disperare să-l salveze, însă nici geamurile nu au cedat. Urmărește-ne …
19:50
Cercetătorii din Canada și China au realizat un progres semnificativ în domeniul transplanturilor de organe, reușind să creeze un „rinichi universal", compatibil teoretic cu orice grupă de sânge. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Experimentul reprezintă un pas esențial către reducerea timpilor de așteptare pentru pacienții aflați pe listele de transplant și ar putea salva mii …
19:20
Inspectoratul pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) anunță primele rezultate ale procedurii de eșantionare a benzinei și motorinei. Analizele arată că produsele prelevate respectă parametrii naționali de mediu și standardele Uniunii Europene. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, Republica Moldova marchează un moment istoric pe parcursul său european, prin transmiterea pentru prima …
11:40
Arcașii moldoveni au dominat Balcaniada de tir cu arcul desfășurată în Muntenegru. Alexandra Mîrca și Dan Olaru au urcat pe prima treaptă a podiumului, aducând Republicii Moldova două medalii de aur. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În competiția feminină, succesul a fost total. Alexandra Mîrca s-a impus în finală, fiind urmată de coechipierele sale Kasandra …
11:00
Israelul a încălcat armistiţiul cu Hamas de 47 de ori, ucigând și rănind zeci de palestinieni, acuză autoritățile din Gaza # Zugo.md
Biroul de presă al autorităților din Gaza a acuzat Israelul că a încălcat armistiţiul cu Hamas de 47 de ori de la intrarea în vigoare a acestuia, ucigând 38 de palestinieni şi rănind alţi 143, relatează The Guardian, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Aceste încălcări au inclus focuri de armă directe asupra civililor, …
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Tot mai mulți moldoveni, implicați în cazuri de trafic de persoane în scopuri infracționale # Zugo.md
Traficul de ființe umane în scopul exploatării în activități criminale s-a extins la nivel global, atât ca amploare, cât și ca intensitate. Potrivit Raportului Global al ONU privind Traficul de Persoane 2024, numărul cazurilor acestui tip de trafic a crescut de la 1% din totalul victimelor identificate la nivel global în anul 2016, până la …
18 octombrie 2025
13:00
Artiom Topal, tânărul interpret din Găgăuzia care a cucerit publicul în cadrul emisiunii „SuperStar România 2021", a revenit în forță pe micile ecrane. De această dată, el a impresionat jurații de la „Vocea României 2025", unde trei antrenori au apăsat butonul și s-au întors pentru vocea sa expresivă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Artiom a …
12:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 18–19 octombrie 2025 vor fi organizate, în toate sectoarele capitalei, iarmaroace și târguri cu produse autohtone. Evenimentele sunt dedicate comercializării produselor agricole de sezon, mărfurilor artizanale și articolelor hand made, fiind desfășurate în mai multe parcuri și zone ale orașului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În sectorul Botanica, în …
12:00
O posibilă neglijență a administratorilor sau a companiei de gaze, ori o intervenție greșită, voită sau nevoită, a unuia dintre locatari. Acestea sunt cele două ipoteze principale de la care pornește ancheta în explozia devastatoare din cartierul bucureștean Rahova. Ambele piste pornesc de la același punct – acumularea masivă de gaze care a dus la …
11:20
Armata Națională că organizează, în perioada 20–31 octombrie curent, exercițiul „Joint Combined Exchange Training–2025" (JCET), care se desfășoară la Centrele de Instruire ale Armatei Naționale. La antrenamente participă și militari din România, parteneri tradiționali ai Republicii Moldova în cadrul acestui tip de exercițiu, colaborare începută în anul 2009. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform scenariului, …
10:50
Sportivii moldoveni au obținut cinci medalii la Campionatul Mondial de taekwondo ITF, care s-a desfășurat în orașul Porec
09:30
Un eveniment istoric s-a produs în trimestrul II al anului 2025: exportul de servicii al Republicii Moldova (804 milioane USD) a depășit pentru prima dată exportul de bunuri (790 milioane USD). Este un prag simbolic, dar extrem de important. El marchează începutul unei noi etape economice, în care Moldova trece treptat de la o economie … The post În premieră, exporturile de servicii ale R. Moldova depășesc exporturile de bunuri first appeared on ZUGO. Articolul În premieră, exporturile de servicii ale R. Moldova depășesc exporturile de bunuri apare prima dată în ZUGO.
17 octombrie 2025
13:50
Un startup de AI strânge milioane de dolari pentru a crea „gemeni” digitali ai colegilor de la muncă # Zugo.md
Deși angajații își petrec mare parte din zi comunicând și coordonându-se între ei pe diverse proiecte, acest efort este adesea subminat de disponibilitatea anumitor persoane. Când un coleg care deține informații esențiale lipsește fiindcă este în concediu sau din alte motive, restul echipei trebuie să amâne progresul până când acea persoană răspunde, scrie TechCrunch, citat … The post Un startup de AI strânge milioane de dolari pentru a crea „gemeni” digitali ai colegilor de la muncă first appeared on ZUGO. Articolul Un startup de AI strânge milioane de dolari pentru a crea „gemeni” digitali ai colegilor de la muncă apare prima dată în ZUGO.
13:20
Nicolae Botgros ar putea „dirija” prima ședință a noului Parlament, după ce Vladimir Voronin a refuzat # Zugo.md
Dirijorul și deputatul Nicolae Botgros urmează să conducă prima ședință a noului Parlament al Republicii Moldova, în calitate de decan de vârstă, după ce liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a refuzat să exercite acest rol. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Liderul PCRM și-a motivat decizia prin lipsa de reprezentativitate a noului Parlament, pe care îl … The post Nicolae Botgros ar putea „dirija” prima ședință a noului Parlament, după ce Vladimir Voronin a refuzat first appeared on ZUGO. Articolul Nicolae Botgros ar putea „dirija” prima ședință a noului Parlament, după ce Vladimir Voronin a refuzat apare prima dată în ZUGO.
12:50
Creditele de consum cresc cu aproximativ 30%, iar piața imobiliarelor – cu 76,9%, dar Banca Națională a Moldovei consideră că acest fapt „nu este o premisă de criză financiară”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit raportului de evaluare a stabilității financiare, publicat de BNM pentru al doilea trimestru al acestui an, volumul creditelor imobiliare înregistrează … The post Moldovenii se împrumută tot mai mult de la bănci. Datele BNM first appeared on ZUGO. Articolul Moldovenii se împrumută tot mai mult de la bănci. Datele BNM apare prima dată în ZUGO.
12:30
Mai mulți membri ai Partidului Nostru, care au obținut mandate în noul Parlament, au decis să nu preia funcțiile de deputați, a anunțat liderul formațiunii, Renato Usatîi. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Noi preventiv am discutat că toți primarii care sunt din localități – doamna Cereteu, primar de Drochia, și doamna Stela Onuțu, primar al … The post Renunță la mandat. Renato Usatîi: „Primarii noștri vor rămâne în localitățile lor” first appeared on ZUGO. Articolul Renunță la mandat. Renato Usatîi: „Primarii noștri vor rămâne în localitățile lor” apare prima dată în ZUGO.
12:00
Un Lectorat de limba română a fost înfiinţat la prestigioasa Universitate Cambridge, în cadrul Facultăţii de Limbi Moderne şi Medievale şi de Lingvistică. Proiectul este finanţat de către Guvernul României, Ministerul Educaţiei Naţionale prin Institutul Limbii Române şi promovat de Ambasada României la Londra, potrivit g4media.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Prin acest nou lectorat vor … The post Limba română va fi predată la Universitatea din Cambridge first appeared on ZUGO. Articolul Limba română va fi predată la Universitatea din Cambridge apare prima dată în ZUGO.
11:50
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a anunțat că va activa în noul Parlament, în funcția de deputat. Acesta a spus că decizia de a reveni în legislativ a fost luată „în respect față de votul cetățenilor”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Am decis să rămân în Parlament. După 10 ani, revin în … The post video | PSRM urmează să fie reformat? Igor Dodon a anunțat că va rămâne în noul Parlament first appeared on ZUGO. Articolul video | PSRM urmează să fie reformat? Igor Dodon a anunțat că va rămâne în noul Parlament apare prima dată în ZUGO.
10:50
O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineața într-un bloc din București,, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al capitalei. A fost activat planul roșu, victime multiple, scrie news.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind … The post video | Explozie puternică într-un bloc din București. Cel puțin doi morți și 11 răniți first appeared on ZUGO. Articolul video | Explozie puternică într-un bloc din București. Cel puțin doi morți și 11 răniți apare prima dată în ZUGO.
10:10
foto, update | Alertă la Aeroportul Chișinău: un bagaj suspect ar putea conține o substanță explozivă. Procedura de înregistrare, temporar suspendată # Zugo.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a anunțat vineri, 17 octombrie, că în incinta terminalului a fost depistat un bagaj suspect, în care s-ar putea afla o substanță explozivă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, la fața locului au intervenit imediat Poliția de Frontieră și subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI). În urma … The post foto, update | Alertă la Aeroportul Chișinău: un bagaj suspect ar putea conține o substanță explozivă. Procedura de înregistrare, temporar suspendată first appeared on ZUGO. Articolul foto, update | Alertă la Aeroportul Chișinău: un bagaj suspect ar putea conține o substanță explozivă. Procedura de înregistrare, temporar suspendată apare prima dată în ZUGO.
09:40
„Acum zece zile eram o persoană liberă”. Maia Sandu l-a sunat personal pe Alexandru Munteanu pentru a-i propune funcția de premier # Zugo.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a vorbit în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTV despre momentul în care a primit propunerea de la președinta Maia Sandu de a conduce Guvernul Republicii Moldova și despre planurile sale privind componența noului Cabinet de Miniștri. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Munteanu a povestit că apelul președintei l-a luat … The post „Acum zece zile eram o persoană liberă”. Maia Sandu l-a sunat personal pe Alexandru Munteanu pentru a-i propune funcția de premier first appeared on ZUGO. Articolul „Acum zece zile eram o persoană liberă”. Maia Sandu l-a sunat personal pe Alexandru Munteanu pentru a-i propune funcția de premier apare prima dată în ZUGO.
08:50
doc | Maia Sandu a semnat Decretul privind convocarea Parlamentului nou ales. Când va avea loc prima ședință # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform Decretului prezidențial, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie curent, începând cu ora 10:00. În cadrul acesteia, deputații urmează să aleagă organele de conducere și de lucru … The post doc | Maia Sandu a semnat Decretul privind convocarea Parlamentului nou ales. Când va avea loc prima ședință first appeared on ZUGO. Articolul doc | Maia Sandu a semnat Decretul privind convocarea Parlamentului nou ales. Când va avea loc prima ședință apare prima dată în ZUGO.
08:30
Mănăstirea Eroilor din Țiganca, reconstruită cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni # Zugo.md
Comunitatea religioasă „Mănăstirea Eroilor” din satul Stoianovca, raionul Cantemir, a finalizat un nou proiect de dezvoltare a infrastructurii monahale și culturale, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În perioada 1 aprilie – 30 octombrie 2025, a fost implementat proiectul „Mănăstirea Eroilor Români din Ţiganca, Republica Moldova – centru … The post Mănăstirea Eroilor din Țiganca, reconstruită cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni first appeared on ZUGO. Articolul Mănăstirea Eroilor din Țiganca, reconstruită cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni apare prima dată în ZUGO.
16 octombrie 2025
17:00
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a validat, în ședința din 16 octombrie, rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Judecătorii Curții au constatat că procesul electoral s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale, iar neregulile semnalate nu au influențat rezultatul final al scrutinului. „Se confirmă rezultatele alegerilor parlamentului din 28 … The post ultima oră, video | Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare first appeared on ZUGO. Articolul ultima oră, video | Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare apare prima dată în ZUGO.
14:10
Anchetă epidemiologică la Orhei: un deces și zeci de cazuri de intoxicație alimentară după o masă de pomenire # Zugo.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a dezmințit, printr-un comunicat oficial, informațiile apărute în mediul online potrivit cărora patru persoane ar fi decedat și aproximativ 60 ar fi fost intoxicate cu salmonella după o masă de pomenire în satul Ciocâlteni, raionul Orhei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, aceste date nu corespund realității și … The post Anchetă epidemiologică la Orhei: un deces și zeci de cazuri de intoxicație alimentară după o masă de pomenire first appeared on ZUGO. Articolul Anchetă epidemiologică la Orhei: un deces și zeci de cazuri de intoxicație alimentară după o masă de pomenire apare prima dată în ZUGO.
13:40
foto | Distincție la Iași pentru doi tineri din Republica Moldova: au creat cea mai mică inimă artificială pentru copii # Zugo.md
Doi tineri originari din Republica Moldova, Vlad Onceanu și Robert Gatman, au fost desemnați Cetățeni de Onoare ai Municipiului Iași. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Distincția le-a fost oferită în semn de recunoaștere a contribuției lor la inovația medicală, prin dezvoltarea celei mai mici inimi artificiale pentru copii, un proiect care ar putea revoluționa chirurgia … The post foto | Distincție la Iași pentru doi tineri din Republica Moldova: au creat cea mai mică inimă artificială pentru copii first appeared on ZUGO. Articolul foto | Distincție la Iași pentru doi tineri din Republica Moldova: au creat cea mai mică inimă artificială pentru copii apare prima dată în ZUGO.
12:50
Uniunea Europeană analizează interzicerea ţigărilor cu filtru şi a ţigărilor electronice într-un efort de a reduce consumul de tutun, informează AP. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. De asemenea, este analizată şi o posibilă interzicere a comercializării de ţigări în magazine, benzinării şi chioşcuri. Un proiect de lege, elaborat de Consiliul Uniunii Europene, va fi discutat … The post UE ia în calcul interzicerea țigărilor cu filtru și a celor electronice first appeared on ZUGO. Articolul UE ia în calcul interzicerea țigărilor cu filtru și a celor electronice apare prima dată în ZUGO.
12:40
Republica Moldova se alătură oficial inițiativei europene „IA Factories”, un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării infrastructurilor avansate de inteligență artificială (IA). Țara noastră va fi reprezentată de FAIMA – Antena Fabricii de Inteligență Artificială din Moldova, una dintre cele 13 antene selectate de EuroHPC (Inițiativa Comună Europeană pentru Calcul de Înaltă Performanță). Urmărește-ne … The post R. Moldova devine parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială” first appeared on ZUGO. Articolul R. Moldova devine parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială” apare prima dată în ZUGO.
12:10
Grecia, prima țară din UE care va introduce oficial ziua de muncă de 13 ore. Cum ar putea fi compensați angajații # Zugo.md
Grecia este pe cale să devină primul stat membru al Uniunii Europene care legalizează o zi de muncă de până la 13 ore în sectorul privat, într-o mișcare pe care guvernul de centru-dreapta o descrie drept un pas către „una dintre cele mai flexibile piețe ale muncii din Europa”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Parlamentul … The post Grecia, prima țară din UE care va introduce oficial ziua de muncă de 13 ore. Cum ar putea fi compensați angajații first appeared on ZUGO. Articolul Grecia, prima țară din UE care va introduce oficial ziua de muncă de 13 ore. Cum ar putea fi compensați angajații apare prima dată în ZUGO.
11:50
În perioada 13–16 octombrie 2025, la Bratislava, Slovacia, au avut loc negocieri între delegațiile Republicii Moldova și Republicii Slovace privind proiectul Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul securității sociale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Aranjamentul administrativ va asigura implementarea practică a prevederilor Acordului bilateral, oferind un cadru clar pentru protejarea drepturilor de securitate socială … The post Moldovenii care muncesc legal în Slovacia vor putea beneficia de pensii first appeared on ZUGO. Articolul Moldovenii care muncesc legal în Slovacia vor putea beneficia de pensii apare prima dată în ZUGO.
11:30
Două persoane, găsite inconștiente într-o casă din Fălești. Medicii au reușit să le salveze # Zugo.md
Două persoane din satul Glinjeni, raionul Fălești, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon provenit de la o sobă necurățată. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cazul a avut loc în dimineața zilei de 15 octombrie 2025, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:32. … The post Două persoane, găsite inconștiente într-o casă din Fălești. Medicii au reușit să le salveze first appeared on ZUGO. Articolul Două persoane, găsite inconștiente într-o casă din Fălești. Medicii au reușit să le salveze apare prima dată în ZUGO.
11:00
Trei bărbați au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați că au creat și administrat o rețea de cazinouri online ilegale, prin care ar fi obținut venituri de peste 25 de milioane de lei. Potrivit procurorilor, activitatea era disimulată prin intermediul unor platforme de divertisment și companii-fantomă, iar banii proveniți din jocurile de noroc erau … The post video | Rețea de cazinouri online, destructurată de oamenii legii: trei persoane reținute first appeared on ZUGO. Articolul video | Rețea de cazinouri online, destructurată de oamenii legii: trei persoane reținute apare prima dată în ZUGO.
