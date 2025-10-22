IGSU a lansat campania națională „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?”

12:20

Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA, au deconspirat o schemă de falsificare a adeverințelor medicale necesare reînnoirii unui permis auto la Hâncești, cu implicarea unui conducător al Inspectoratului de Poliție din raion și a unui medic. Așadar, prin eforturile ilegale ale celor doi bănuiți, șoferul ar fi urmat să primească adeverința fără examinare medicală, […] Post-ul Polițist și medic din Hâncești – bănuiți de falsificarea adeverinței medicale pentru permis auto apare prima dată în Provincial.