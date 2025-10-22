Cinci bărbați, reținuți pentru un furt de peste jumătate de milion de lei în Ungheni
Provincial, 22 octombrie 2025 13:50
Cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani, originari din Bălți și Ungheni, au fost reținuți de polițiștii de investigație, fiind suspectați de comiterea unui furt în proporții considerabile, săvârșit în august curent, în raionul Ungheni. În urma acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că, la […]
• • •
Acum 10 minute
13:50
Grădinița de copii Nr. 63 din Chișinău a împlinit 60 de ani de activitate. Cu acest prilej, viceprimarul, Ilie Ceban, a felicitat și a adresat cuvinte de apreciere întregului colectiv pentru devotamentul și efortul depus zilnic în procesul de educație și îngrijire a copiilor. „Această aniversare nu este doar o cifră frumoasă, ci și o […]
13:50
Acum 30 minute
13:40
Accident grav în Sîngerei: un bărbat și o femeie au murit pe loc, un tânăr a ajuns la spital # Provincial
Poliția din Sîngerei a fost sesizată aseară, în jurul orei 22:00, despre producerea unui accident rutier pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că impactul s-a produs între un Volkswagen și un VAZ, care se deplasau din direcții opuse. În urma coliziunii frontale, șoferul automobilului VAZ, […]
13:40
La intrarea în Republica Moldova, în PTF „Tudora", polițiștii de frontieră, în comun cu funcționarii vamali ai Republicii Moldova, au depistat un lot de 224 de unități de ustensile stomatologice utilizate în medicina dentară. În timpul controlului de specialitate, efectuat asupra unui autoturism condus de un conațional, echipa mixtă a observat în bagajele pasagerilor mai multe […]
Acum o oră
13:20
Primarul orașului Soroca, Lilia Pilipețchi, a efectuat o vizită de lucru la Primaria Timișoara, România. Delegația oficială din Republica Moldova, a fost formată din 18 reprezentanți ai Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova, Cancelariei de Stat, precum și ai administrației locale. Discuțiile au vizat modul în care Timișoara valorifică oportunitățile de finanțare europeană, strategiile care […]
Acum 2 ore
12:50
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord a lansat Programul de instruire în domeniul managementului proiectelor pentru reprezentanții autorităților publice locale din Regiunea de Dezvoltare Nord. Primul atelier de lucru a avut loc marți, 21 octombrie curent, în incinta Consiliului Raional Drochia și a reunit reprezentanți ai APL din raioanele Râșcani și Drochia. Prima etapă a […]
12:40
Dmitri Torner, lider al NOI: Guvernarea confirmă poziţia noastră: Moldova are nevoie de o nouă reformă administrativ-teritorială # Provincial
Guvernarea confirmă poziţia Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică": Moldova are nevoie de o nouă reformă administrativ-teritorială – a declarat Dmitri Torner, lider al formațiunii. Politicianul, într-o postare pe Facebook, a amintit că, în campania electorală, Partidul Politic „NOI – Noua Opțiune Istorică" nu doar că a înaintat iniţiativa unei noi reforme administrativ-teritoriale, ci […]
12:20
Maia Sandu, la prima ședință a noului Parlament: Să lucrăm împreună – cu credință – pentru ca Moldova să devină o casă a păcii și a speranței pentru toți cetățenii săi # Provincial
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la prima ședință a noului Parlament, ales pe 28 septembrie curent, unde s-a adresat deputaților cu un mesaj de început de mandat. Șefa statului a subliniat importanța responsabilității pe care o poartă noul Legislativ – aceea de a păstra pacea, de a continua drumul european al țării […]
12:20
Fermă de lapte modernă în Rogojeni: investiție de peste 800.000 USD cu sprijinul Băncii Mondiale # Provincial
În localitatea Rogojeni, raionul Șoldănești, fermierul Vladimir Russu implementează un proiect de modernizare a fermei sale, realizat cu sprijinul unui grant nerambursabil în valoare de 831 000 dolari SUA, oferit prin Proiectul „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)", finanțat de Banca Mondială. Prin acest sprijin, fermierul dezvoltă o fermă modernă de lapte, […]
12:20
La IP Liceul Teoretic „Dante Alighieri" sunt desfășurate lucrări ample de reparație capitală, având drept scop modernizarea spațiilor educaționale și crearea unor condiții mai bune pentru procesul de învățământ. Despre aceasta a comunicat Primăria Municipiului Chișinău. Proiectul prevede o serie de intervenții importante, printre care: Amenajarea cabinetului-laborator de chimie, unde elevii vor putea desfășura activități practice […]
12:10
Parlamentul de legislatura a XII-a a fost legal constituit. La ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a au participat Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, membrii Curții Constituționale, ai Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Chișinău. Aceasta a fost prezidată de decanul supleant de vârstă din noua componență a […]
Acum 4 ore
12:00
Valiză „surpriză” spre Roma: țigări ascunse, descoperite pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău # Provincial
O femeie cu cetățenie italiană, în vârstă de 65 de ani, a fost depistată pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău, în timp ce încerca să plece spre Roma cu valiza plină de țigări. Deși a ales culoarul verde „nimic de declarat" și a confirmat că nu are bunuri interzise sau supuse declarării, comportamentul pasagerei […]
11:50
Un grup de 3 persoane au depus jurământul pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova # Provincial
Primăria Municipiului Chișinău informează că un grup de 3 persoane care domiciliază în municipiul Chișinău au depus astăzi jurământul pentru acordarea cetățeniei Republicii Moldova, în prezența viceprimarului capitalei, Angela Cutasevici. Persoanele cărora le-a fost acordată cetăţenia Republicii Moldova sunt originare din România, Ucraina și Liban. În conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru a obţine sau a redobândi […]
11:50
Peste 102 de mii de euro și 680 de mii de lei ridicate de CNA într-un dosar de delapidare și fals în acte publice la un ocol silvic din subordinea ÎS „Hîncești-Silva” # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat, în această dimineață, percheziții în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale de delapidare a averii străine și fals în acte publice, care vizează șapte persoane publice din […]
11:50
Elevii din Peresecina, Orhei vor utiliza tehnologii de ultimă generație în noul FabLab deschis în școala lor # Provincial
Circa 800 de elevi de la Liceul Teoretic „Alexandru Donici" din satul Peresecina, raionul Orhei, vor beneficia de un nou laborator, dotat cu tehnologii de ultimă generație. Laboratorul de fabricație digitală a fost dotat cu tehnologii de ultimă generație: imprimante 3D profesionale, seturi de robotică avansată, tăietoare laser de precizie și plăci programabile care vor […]
10:20
Noul Parlament s-a întrunit în ședință de constituire, conform decretului semnat de șeful statului. Ședința va fi prezidată de decanul supleant de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi. La ședință vor participa Președinta Republicii Moldova, deputații aleși, membrii Curții Constituționale, membrii Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Chișinău. […]
10:10
Poliția Națională informează că, astăzi, mascații Brigăzii de poliție cu destinație specială "Fulger" vor desfășura exerciții tactice în raionul Hîncești. Aceste instruiri fac parte din planul de acțiuni al instituției și sunt organizate periodic în vederea perfecționării abilităților de intervenție ale polițiștilor. Poliția îndeamnă să păstrați calmul și să evitați răspândirea informațiilor eronate în spațiul […]
Acum 6 ore
10:00
Un fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț, percheziționat de CNA și procurori într-un dosar de trafic de influență # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat percheziții la domiciliul, automobilul și biroul unui fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, fostul președinte interimar ar fi pretins, acceptat și primit, prin intermediul […]
10:00
Trei bărbați vor petrece următorii doi ani după gratii pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate avansată # Provincial
Procuratura informează despre pronunțarea recentă a trei sentințe de condamnare a trei persoane pentru conducerea mijlocului de transport în stare ebrietate cu grad avansat. Astfel, prin sentința Judecătoriei Bălți cu sediul Sîngerei, un bărbat din raionul Sîngerei, anterior condamnat de două ori pentru conducerea mijlocului de transport în stare ebrietate cu grad avansat, a fost […]
10:00
Medicii din stânga Nistrului își aliniază expertiza la cele mai noi metodologii în medicina de urgență # Provincial
Un grup de 12 lucrători medicali din serviciul de urgență din stânga Nistrului și-au început recent sesiunea de perfecționare profesională la Chișinău. Indiferent de anii de experiență, doritorii de a-și reînnoi cunoștințele au participat la cursul de reanimare cardio-pulmonară de bază pentru adulți. Acest prim curs face parte dintr-un program amplu de formare. Cursurile se […]
10:00
Programul UEFA Playmakers, implementat de Federația Moldovenească de Fotbal în parteneriat cu UEFA și Disney, continuă să aducă bucurie și inspirație fetițelor din întreaga țară. Recent, echipa Playmakers a efectuat o nouă vizită în satul Brătușeni, raionul Edineț, unde micuțele din grădinița „Spicușor" și din Gimnaziul Brătușeni au trăit o experiență plină de entuziasm și […]
10:00
Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării propune retragerea gradelor didactice și manageriale pentru două cadre didactice, ca urmare a constatărilor privind încălcarea normelor de conduită și integritate profesională. Solicitarea va fi transmisă către Consiliul Republican de Atestare, structura responsabilă de acordarea gradelor manageriale și didactice. Membrii consiliului au aprobat, în ședința de marți, […]
10:00
În noaptea de 22 octombrie 2025, pompierii din nordul țării au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în orașul Briceni, pe strada Krîlov 7. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02:16. La fața locului au fost direcționate cinci echipe de intervenție ale IGSU. Ajunși la destinație, salvatorii au stabilit […]
Acum 24 ore
17:10
Oficiul Medicilor de Familie Micleușeni a fost modernizat și eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Proiectul, inițiat în anul 2024, a prevăzut izolarea termică a clădirii și înlocuirea tâmplăriei, având o valoare totală de […]
17:00
Primăria Ialoveni a lansat procesul de elaborare a noii strategii de dezvoltare urbană pentru 2026–2031 # Provincial
La data de 20 octombrie 2025, în cadrul Primăriei orașului Ialoveni a fost organizată o ședință de implicare a părților interesate în cadrul proiectului „Planificare Urbană Strategică pentru Dezvoltare Durabilă" (#SUP4SUD), co-finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Programului Interreg Europe. În contextul oportunităților emergente din obținerea statutului de către Republica Moldova a statutului de […]
17:00
Administraţia Națională a Drumurilor anunță că, pe sectoarele de drumuri regionale, conform Anexei nr. 1 la Programul Fondului rutier 2025, lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere continuă, cu un progresul general de execuție de peste 72%. Astfel, pe sectorul Brăila – Băcioi al drumului regional G71 R3 – Ialoveni – Băcioi – Sîngera – R2 […]
17:00
Serviciile de apă și canalizare din Rîșcani necesită investiții majore pentru modernizare # Provincial
Operatorul regional „Gospodăria Comunală Rîșcani" are nevoie de investiții urgente pentru a asigura servicii publice de calitate în domeniul alimentării cu apă și canalizare. Un raport recent elaborat în cadrul proiectului Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova (SAASM) relevă lipsa unei stații moderne de epur
16:50
A început procesul de consultare publică pentru crearea Oficiului Horticol în Republica Moldova # Provincial
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc astăzi prima rundă de consultări publice privind constituirea Oficiului Horticol, instituție publică ce va contribui la dezvoltarea durabilă a sectorului horticol din Republica Moldova. Secretara generală adjunctă a ministerului, Ina Butucel, a subliniat că acest demers derivă din Legea horticulturii, adoptată recent, care prevede instituirea unui […] Post-ul A început procesul de consultare publică pentru crearea Oficiului Horticol în Republica Moldova apare prima dată în Provincial.
16:00
Astăzi, tot mai des răsună întrebarea: De unde va lua bani viitorul Guvern pentru a face faţă presiunii mereu în creştere asupra bugetului de stat? Şi chiar dacă noul Guvern încă nu a fost învestit, urmărind unele informaţii ce apar în spaţiul public, ajungem la concluzia că identificarea surselor suplimentare de finanţare a bugetului de […] Post-ul Revizuirea sistemului de impozitare – o necesitate tot mai pronunţată apare prima dată în Provincial.
15:10
Primăria municipiului Bălți invită toți iubitorii de muzică la o nouă ediție a Festivalului „Magia Vocii 2025”, care va avea loc sâmbătă, 25 octombrie, ora 12:00, la Casa de Cultură Polivalentă. Evenimentul își propune să descopere și să promoveze tinerele talente locale, oferind publicului un spectacol plin de emoție, armonie și inspirație. Participanții vor impresiona […] Post-ul Festivalul „Magia Vocii 2025” – sărbătoarea muzicii și a talentului la Bălți apare prima dată în Provincial.
15:00
Astăzi, 21 octombrie 2025, grupe mixte de specialiști feroviari din cadrul Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM) și S.A. „Grup Feroviar Român” (GFR) au efectuat vizite de lucru în sucursalele CFM. Scopul acestor vizite a fost evaluarea stării tehnice și identificarea necesităților de reabilitare a parcului de locomotive și vagoane al CFM, precum și verificarea […] Post-ul Cooperare CFM–GFR pentru reabilitarea și modernizarea transportului feroviar apare prima dată în Provincial.
Ieri
14:00
Pentru a asigura accesul și incluziunea educațională a tuturor copiilor, inclusiv a celor din comunitățile rome, în trei localități – Edineț, Otaci și Soroca, va fi pilotată funcția de mediator educațional. Inițiativa a fost discutată în cadrul unei ședințe de către reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, UNICEF Moldova și Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova. Pilotarea noii […] Post-ul Funcția de mediator educațional – pilotată în Soroca, Otaci și Edineț apare prima dată în Provincial.
13:30
Proiect de peste 48 milioane lei pentru canalizare în Leova, verificat de ADR Sud în etapa post-implementare # Provincial
Secția monitorizare și evaluare din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a efectuat recent o vizită de monitorizare post-implementare în cadrul măsurii investiționale „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova”. Aceasta a fost implementată în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova (MSPL), […] Post-ul Proiect de peste 48 milioane lei pentru canalizare în Leova, verificat de ADR Sud în etapa post-implementare apare prima dată în Provincial.
13:00
La data de 22 octombrie 2025, în intervalul orelor 06:00–11:00, strada Mihalcea Hîncu, de la Biserica „Sfântul Nicolae” și strada Mitropolit Varlaam, va fi restricționat accesul rutier, urmare a desfășurării unui exercițiu tactic al forțelor Ministerului Afacerilor Interne. Despre aceasta a anunțat Primăria Hâncești. “Pe această perioadă, circulația transportului va fi redirecționată pe străzile Mitropolit […] Post-ul Restricții de circulație în Hîncești pe 22 octombrie din cauza unui exercițiu tactic apare prima dată în Provincial.
12:30
Funcționarii vamali, cu scanerul, au „citit” contrabanda: 2 500 de pachete de țigări, ascunse printre semințe # Provincial
Un șofer de camion, în vârstă de 44 de ani, este documentat de funcționarii vamali după ce a încercat să scoată ilegal din țară 2 500 de pachete de țigări. Bărbatul s-a prezentat la postul vamal Sculeni, la volanul unui autocamion de model MAN, care, potrivit declarației, transporta în vrac semințe de floarea-soarelui. În baza […] Post-ul Funcționarii vamali, cu scanerul, au „citit” contrabanda: 2 500 de pachete de țigări, ascunse printre semințe apare prima dată în Provincial.
12:20
La data de 19 octombrie 2025, în comuna Cazangic, s-a desfășurat Campionatul raional la Lupte Libere, organizat de Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport. Evenimentul a reunit peste 130 de tineri sportivi din secțiile de profil din localitățile Tomai, Cazangic, Borogani, Iargara și Filipeni, care au demonstrat o pregătire excelentă, spirit competitiv și pasiune pentru […] Post-ul Borogani cucerește aurul la Campionatul raional la Lupte Libere 2025 apare prima dată în Provincial.
12:20
Primarul General al capitalei, Ion Ceban, a avut o întrevedere de curtoazie cu Ambasadorul Italiei în Republica Moldova, Excelența Sa Giuseppe Maria Perricone. Chișinăul are stabilitate deja legături frumoase cu mai multe orașe și regiuni din Italia, cu care a dezvoltat proiecte comune, schimburi de experiență și bune practici. „Am discutat despre extinderea acestor relații […] Post-ul Ion Ceban, întrevedere cu Ambasadorul Italiei apare prima dată în Provincial.
12:20
Polițist și medic din Hâncești – bănuiți de falsificarea adeverinței medicale pentru permis auto # Provincial
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA, au deconspirat o schemă de falsificare a adeverințelor medicale necesare reînnoirii unui permis auto la Hâncești, cu implicarea unui conducător al Inspectoratului de Poliție din raion și a unui medic. Așadar, prin eforturile ilegale ale celor doi bănuiți, șoferul ar fi urmat să primească adeverința fără examinare medicală, […] Post-ul Polițist și medic din Hâncești – bănuiți de falsificarea adeverinței medicale pentru permis auto apare prima dată în Provincial.
11:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a demarat Campania II de vaccinare antirabică a vulpilor din fauna sălbatică. Procesul de vaccinare se va desfășura în perioada 20 octombrie – 2 noiembrie 2025, prin distribuirea manuală a momelilor vaccinale antirabice. Momelile vor fi distribuite manual de către medicii veterinari ai ANSA, în cooperare cu colaboratori din […] Post-ul ANSA a dat start campaniei de vaccinare a vulpilor contra rabiei apare prima dată în Provincial.
11:20
201 cereri, în valoare de 43,17 milioane lei, depuse pentru plățile directe per cap de animal # Provincial
În perioada 15 august – 17 octombrie 2025, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a recepționat 201 cereri pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic, per cap de animal. Suma totală solicitată de fermieri constituie 43,17 milioane de lei. Cele mai multe cereri au fost depuse în raioanele Hîncești (17), Glodeni (16), Soroca (14) […] Post-ul 201 cereri, în valoare de 43,17 milioane lei, depuse pentru plățile directe per cap de animal apare prima dată în Provincial.
11:00
A intrat într-un local de fast-food din Chișinău și a amenințat vânzătorul cu o armă – inculpatul condamnat la 7 ani de închisoare pentru tâlhărie # Provincial
Datorită acțiunilor procesuale întreprinse de procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie. Potrivit probatoriului administrat, în noaptea lui 16 iunie 2025, inculpatul s-a deplasat la un local de fast-food, situat în sectorul Ciocana din municipiul Chișinău. Fiind înarmat […] Post-ul A intrat într-un local de fast-food din Chișinău și a amenințat vânzătorul cu o armă – inculpatul condamnat la 7 ani de închisoare pentru tâlhărie apare prima dată în Provincial.
10:50
IMSP CNAMUP informează că, în perioada 13-19 octombrie curent, intervenția ambulanței a fost solicitată pentru 13303 persoane, inclusiv la 5816 copii. Din numărul total de solicitări – 435 au fost inutile, care nu corespundeau criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea ajutorului medical la etapa de prespital 5816 pacienți, dintre care 1100 copii, au fost transportați […] Post-ul Peste 13.000 de solicitări la ambulanță în doar o săptămână apare prima dată în Provincial.
10:40
La 19 octombrie curent, în comuna Hănăsenii Noi, Consiliul raional Leova a organizat o amplă manifestare dedicată Zilei Naționale a Vinului și Zilei lucrătorului din Agricultură și Industria prelucrătoare, o adevărată sărbătoare a roadei, a pământului și a oamenilor truditori. La eveniment au fost prezenți reprezentanții conducerii raionului Leova, în frunte cu Nicolae Popa, președintele […] Post-ul (FOTO) Ziua Vinului și a Lucrătorului din Agricultură, marcată în comuna Hănăsenii Noi apare prima dată în Provincial.
10:40
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost plasate în câmpul muncii 18 013 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 5 625 șomeri (31,2%) și 660 șomeri-zilieri sau persoane angajate pe perioadă determinată până […] Post-ul Peste 18 000 de persoane plasate în câmpul muncii de la începutul anului apare prima dată în Provincial.
10:40
Pompierii au evacuat 20 de persoane dintre care 5 copii dintr-un bloc de locuit în urma incendiului izbucnit într-un apartament. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02:42. Potrivit informațiilor un incendiu s-a produs în această noapte într-un apartament dintr-un bloc locativ din municipiul Bălți de pe strada Bulgară 114. Pentru stingerea arderii […] Post-ul Apartament cuprins de flăcări la Bălți. Pompierii au salvat 20 de persoane apare prima dată în Provincial.
10:30
Rezultatele finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024. Caracteristici etnoculturale ale populației # Provincial
Biroul Național de Statistică prezintă rezultatele finale ale Recensământului populației și locuințelor (RPL) din 2024 cu privire la caracteristicile etnoculturale ale populației cu reședință obișnuită2 la data de referință a recensământului (8 aprilie 2024). La recensămintele populației și locuințelor, înregistrarea etniei, limbilor și a religiei s-a făcut pe baza liberei declarații a persoanelor recenzate. Conform rezultatelor finale ale RPL 2024: Ponderea persoanelor […] Post-ul Rezultatele finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024. Caracteristici etnoculturale ale populației apare prima dată în Provincial.
10:20
Accident grav la Edineț: un tânăr de 31 de ani, descarcerat după ce s-a izbit cu mașina de un copac # Provincial
În după amiaza zilei de 20 octombrie 2025, salvatorii din nordul țării au fost solicitați să intervină pentru efectuarea lucrărilor de descarcerare în urma unui accident de circulație. Cazul a avut loc în satul Chiurt, raionul Edineț. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:47. Potrivit informațiilor înregistrate, conducătorul unui autoturism de model […] Post-ul Accident grav la Edineț: un tânăr de 31 de ani, descarcerat după ce s-a izbit cu mașina de un copac apare prima dată în Provincial.
20 octombrie 2025
16:30
La 18 octombrie curent, voluntarii din municipiul Bălți au participat la un schimb de experiență cu un grup de tineri și funcționari din cadrul Radei Tineretului din regiunea Cernăuți, Ucraina, aflați într-o vizită de schimb de bune practici, organizat de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Evenimentul a început cu o prezentare a activităților […] Post-ul Schimb de experiență între voluntarii din Bălți și tinerii din Ucraina apare prima dată în Provincial.
16:20
Prima ediție a Festivalului Internațional Păstoresc „Mocănița FEST” s-a desfășurat la Andrușul de Sus, raionul Cahul # Provincial
Ieri, 19 octombrie, în satul Andrușul de Sus, s-a desfășurat prima ediție a Festivalului Internațional Păstoresc „MOCĂNIȚA FEST – tradiții păstorești din Valea Mocăniței”, un eveniment dedicat promovării și valorificării patrimoniului cultural și pastoral din sudul Republicii Moldova. Festivalul a fost organizat de Primăria Andrușul de Sus, în parteneriat cu Consiliul Raional Cahul și Asociația […] Post-ul Prima ediție a Festivalului Internațional Păstoresc „Mocănița FEST” s-a desfășurat la Andrușul de Sus, raionul Cahul apare prima dată în Provincial.
15:50
Tinerii practicanți de Taekwon-Do s-au reunit la Școala Sportivă nr. 1 din municipiul Cahul, în data de 18 octombrie, unde s-a desfășurat Campionatul Raional de Taekwon-Do, Ediția 2025, o competiție menită să promoveze performanța și valorile educative ale sportului în rândul tinerei generații. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Raional Cahul, prin intermediul Serviciului Tineret […] Post-ul Cahul a găzduit Campionatul raional de Taekwon-Do, ediția 2025 apare prima dată în Provincial.
