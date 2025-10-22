Accident grav în Sîngerei: un bărbat și o femeie au murit pe loc, un tânăr a ajuns la spital

10:20

În după amiaza zilei de 20 octombrie 2025, salvatorii din nordul țării au fost solicitați să intervină pentru efectuarea lucrărilor de descarcerare în urma unui accident de circulație. Cazul a avut loc în satul Chiurt, raionul Edineț. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:47. Potrivit informațiilor înregistrate, conducătorul unui autoturism de model