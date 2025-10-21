A intrat într-un local de fast-food din Chișinău și a amenințat vânzătorul cu o armă – inculpatul condamnat la 7 ani de închisoare pentru tâlhărie

13:30

Pe parcursul săptămânii curente, polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei „Cahul" au manifestat integritate, denunțând două acte de corupere. Primul incident a avut loc pe sensul de ieșire din Republica Moldova, când un bărbat în vârstă de 39 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care transporta pasageri pe ruta Chișinău-București, a […]