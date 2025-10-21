A intrat într-un local de fast-food din Chișinău și a amenințat vânzătorul cu o armă – inculpatul condamnat la 7 ani de închisoare pentru tâlhărie
Provincial, 21 octombrie 2025 11:00
Datorită acțiunilor procesuale întreprinse de procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie. Potrivit probatoriului administrat, în noaptea lui 16 iunie 2025, inculpatul s-a deplasat la un local de fast-food, situat în sectorul Ciocana din municipiul Chișinău. Fiind înarmat […] Post-ul A intrat într-un local de fast-food din Chișinău și a amenințat vânzătorul cu o armă – inculpatul condamnat la 7 ani de închisoare pentru tâlhărie apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 5 minute
11:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a demarat Campania II de vaccinare antirabică a vulpilor din fauna sălbatică. Procesul de vaccinare se va desfășura în perioada 20 octombrie – 2 noiembrie 2025, prin distribuirea manuală a momelilor vaccinale antirabice. Momelile vor fi distribuite manual de către medicii veterinari ai ANSA, în cooperare cu colaboratori din […] Post-ul ANSA a dat start campaniei de vaccinare a vulpilor contra rabiei apare prima dată în Provincial.
11:20
201 cereri, în valoare de 43,17 milioane lei, depuse pentru plățile directe per cap de animal # Provincial
În perioada 15 august – 17 octombrie 2025, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a recepționat 201 cereri pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic, per cap de animal. Suma totală solicitată de fermieri constituie 43,17 milioane de lei. Cele mai multe cereri au fost depuse în raioanele Hîncești (17), Glodeni (16), Soroca (14) […] Post-ul 201 cereri, în valoare de 43,17 milioane lei, depuse pentru plățile directe per cap de animal apare prima dată în Provincial.
Acum 30 minute
11:00
A intrat într-un local de fast-food din Chișinău și a amenințat vânzătorul cu o armă – inculpatul condamnat la 7 ani de închisoare pentru tâlhărie # Provincial
Datorită acțiunilor procesuale întreprinse de procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie. Potrivit probatoriului administrat, în noaptea lui 16 iunie 2025, inculpatul s-a deplasat la un local de fast-food, situat în sectorul Ciocana din municipiul Chișinău. Fiind înarmat […] Post-ul A intrat într-un local de fast-food din Chișinău și a amenințat vânzătorul cu o armă – inculpatul condamnat la 7 ani de închisoare pentru tâlhărie apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
10:50
IMSP CNAMUP informează că, în perioada 13-19 octombrie curent, intervenția ambulanței a fost solicitată pentru 13303 persoane, inclusiv la 5816 copii. Din numărul total de solicitări – 435 au fost inutile, care nu corespundeau criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea ajutorului medical la etapa de prespital 5816 pacienți, dintre care 1100 copii, au fost transportați […] Post-ul Peste 13.000 de solicitări la ambulanță în doar o săptămână apare prima dată în Provincial.
10:40
La 19 octombrie curent, în comuna Hănăsenii Noi, Consiliul raional Leova a organizat o amplă manifestare dedicată Zilei Naționale a Vinului și Zilei lucrătorului din Agricultură și Industria prelucrătoare, o adevărată sărbătoare a roadei, a pământului și a oamenilor truditori. La eveniment au fost prezenți reprezentanții conducerii raionului Leova, în frunte cu Nicolae Popa, președintele […] Post-ul (FOTO) Ziua Vinului și a Lucrătorului din Agricultură, marcată în comuna Hănăsenii Noi apare prima dată în Provincial.
10:40
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost plasate în câmpul muncii 18 013 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 5 625 șomeri (31,2%) și 660 șomeri-zilieri sau persoane angajate pe perioadă determinată până […] Post-ul Peste 18 000 de persoane plasate în câmpul muncii de la începutul anului apare prima dată în Provincial.
10:40
Pompierii au evacuat 20 de persoane dintre care 5 copii dintr-un bloc de locuit în urma incendiului izbucnit într-un apartament. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02:42. Potrivit informațiilor un incendiu s-a produs în această noapte într-un apartament dintr-un bloc locativ din municipiul Bălți de pe strada Bulgară 114. Pentru stingerea arderii […] Post-ul Apartament cuprins de flăcări la Bălți. Pompierii au salvat 20 de persoane apare prima dată în Provincial.
10:30
Rezultatele finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024. Caracteristici etnoculturale ale populației # Provincial
Biroul Național de Statistică prezintă rezultatele finale ale Recensământului populației și locuințelor (RPL) din 2024 cu privire la caracteristicile etnoculturale ale populației cu reședință obișnuită2 la data de referință a recensământului (8 aprilie 2024). La recensămintele populației și locuințelor, înregistrarea etniei, limbilor și a religiei s-a făcut pe baza liberei declarații a persoanelor recenzate. Conform rezultatelor finale ale RPL 2024: Ponderea persoanelor […] Post-ul Rezultatele finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024. Caracteristici etnoculturale ale populației apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
10:20
Accident grav la Edineț: un tânăr de 31 de ani, descarcerat după ce s-a izbit cu mașina de un copac # Provincial
În după amiaza zilei de 20 octombrie 2025, salvatorii din nordul țării au fost solicitați să intervină pentru efectuarea lucrărilor de descarcerare în urma unui accident de circulație. Cazul a avut loc în satul Chiurt, raionul Edineț. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:47. Potrivit informațiilor înregistrate, conducătorul unui autoturism de model […] Post-ul Accident grav la Edineț: un tânăr de 31 de ani, descarcerat după ce s-a izbit cu mașina de un copac apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
16:30
La 18 octombrie curent, voluntarii din municipiul Bălți au participat la un schimb de experiență cu un grup de tineri și funcționari din cadrul Radei Tineretului din regiunea Cernăuți, Ucraina, aflați într-o vizită de schimb de bune practici, organizat de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Evenimentul a început cu o prezentare a activităților […] Post-ul Schimb de experiență între voluntarii din Bălți și tinerii din Ucraina apare prima dată în Provincial.
16:20
Prima ediție a Festivalului Internațional Păstoresc „Mocănița FEST” s-a desfășurat la Andrușul de Sus, raionul Cahul # Provincial
Ieri, 19 octombrie, în satul Andrușul de Sus, s-a desfășurat prima ediție a Festivalului Internațional Păstoresc „MOCĂNIȚA FEST – tradiții păstorești din Valea Mocăniței”, un eveniment dedicat promovării și valorificării patrimoniului cultural și pastoral din sudul Republicii Moldova. Festivalul a fost organizat de Primăria Andrușul de Sus, în parteneriat cu Consiliul Raional Cahul și Asociația […] Post-ul Prima ediție a Festivalului Internațional Păstoresc „Mocănița FEST” s-a desfășurat la Andrușul de Sus, raionul Cahul apare prima dată în Provincial.
15:50
Tinerii practicanți de Taekwon-Do s-au reunit la Școala Sportivă nr. 1 din municipiul Cahul, în data de 18 octombrie, unde s-a desfășurat Campionatul Raional de Taekwon-Do, Ediția 2025, o competiție menită să promoveze performanța și valorile educative ale sportului în rândul tinerei generații. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Raional Cahul, prin intermediul Serviciului Tineret […] Post-ul Cahul a găzduit Campionatul raional de Taekwon-Do, ediția 2025 apare prima dată în Provincial.
15:40
Liceul Teoretic „Mihai Marinciuc” din capitală este una dintre cele 22 de instituții de învățământ din țară care beneficiază de reabilitarea blocurilor sanitare în cadrul Programului de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, pentru anul 2025, transmite PROVINCIAL cu referire la ONDRL. Proiectul a inclus modernizarea […] Post-ul Peste 360 de blocuri sanitare modernizate în școlile din întreaga țară apare prima dată în Provincial.
15:40
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis. Condamnarea a fost pronunțată pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor intenționat, la care s-a adăugat parțial o pedeapsă anterioară […] Post-ul Tentativă de omor în capitală: Bărbat condamnat la 15 ani de închisoare apare prima dată în Provincial.
15:10
Primăria Municipiului Soroca și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), a organizat în Piața Libertății, Ziua Europeană a Mobilității, ediția a II-a. Evenimentul a reunit copii, tineri/tinere, locuitori/locuitoare, autorități locale și parteneri naționali și internaționali într-o serie de activități interactive, menite să promoveze un stil de viață activ, accesibil și ecologic pentru toți. Participanții […] Post-ul Ziua Europeană a Mobilității la Soroca apare prima dată în Provincial.
15:00
Fost angajat ASP, reținut în dosarul corupției la eliberarea permiselor în raionul Călărași # Provincial
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, în cadrul unei ample cauze penale ce vizează corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Bărbatul a fost plasat în izolatorul de urmărire penală al […] Post-ul Fost angajat ASP, reținut în dosarul corupției la eliberarea permiselor în raionul Călărași apare prima dată în Provincial.
14:50
Fermierii au beneficiat, săptămâna trecută, de subvenții în valoare totală de 4,57 milioane de lei # Provincial
În perioada 13–17 octombrie 2025, au fost autorizate spre plată cereri de acordare a sprijinului financiar în valoare de 4 570 000 lei, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, prin diferite mecanisme de subvenționare. Distribuția sumelor autorizate este următoarea:– 60 000 lei pentru proiecte investiționale de îmbunătățiri funciare, ameliorare și protecție […] Post-ul Fermierii au beneficiat, săptămâna trecută, de subvenții în valoare totală de 4,57 milioane de lei apare prima dată în Provincial.
14:50
Departamentul Tehnic al Federației Moldovenească de Fotbal a organizat o nouă etapă a competiției de fotbal feminin – Turneul WU10, în cadrul proiectului Open Fun Football Schools Moldova, în parteneriat cu Școala Sportivă Anenii Noi. Evenimentul s-a desfășurat în orașul Anenii Noi, la data de 17 octombrie, și a reunit patru echipe din zona Centru: […] Post-ul Fotbal feminin. Turneul WU10 – o nouă dezvoltare în fotbalul din Moldova apare prima dată în Provincial.
14:50
Chișinău: regiile municipale de profil sunt pregătite pentru intervenție în sezonul rece # Provincial
Primăria Municipiului Chișinău informează că regiile municipale de profil sunt pregătite pentru intervenție în sezonul rece. Astfel, reprezentanții subdiviziunilor municipale de întreținere a drumurilor, cele din domeniul locativ-comunal, precum și preturile de sector, au raportat astăzi, 20 octombrie, curent, în cadrul ședinței operative de la Primărie despre gradul de pregătire către sezonul de iarnă 2025-2026. […] Post-ul Chișinău: regiile municipale de profil sunt pregătite pentru intervenție în sezonul rece apare prima dată în Provincial.
14:40
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția națională pentru Curriculum și Evaluare au stabilit orarul examenelor naționale de absolvire pentru anul de studii 2025-2026. Toate probele de examene vor începe la ora 9:00, indiferent de disciplină, instituție de învățământ sau centrul de examene. Orarul cuprinde testarea națională pentru clasele primare, examenele de absolvire a gimnaziului și examenul de […] Post-ul MEC a stabilit orarul examenelor naționale pentru anul de studii 2025-2026 apare prima dată în Provincial.
14:40
Crescătorii de bovine, ovine și caprine pot accesa granturi de până la 1 milion de dolari pentru modernizarea fermelor # Provincial
Fermierii din sectorul zootehnic pot depune, începând cu 20 octombrie 2025, dosarele de finanțare în cadrul Apelului IV de granturi al Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, finanțat de Banca Mondială. Apelul, deschis până la 31 decembrie 2025, are drept scop sprijinirea fermelor de bovine, ovine și caprine orientate spre producția […] Post-ul Crescătorii de bovine, ovine și caprine pot accesa granturi de până la 1 milion de dolari pentru modernizarea fermelor apare prima dată în Provincial.
13:00
Ion Ceban: Chem viitorul premier și cabinetul de miniștri la rațiune, conlucrare și, tare sper, la o nouă abordare profesionistă și fără blocaje din partea noului Guvern # Provincial
Ion Ceban, primar general al municipiului Chișinău, fruntaș al Blocului ALTERNATIVA, a lansat un apel către viitorul Guvern – să nu facă politică, ci să facă politici pentru oameni. „Chem viitorul premier și cabinetul de miniștri la rațiune, conlucrare și, tare sper, la o nouă abordare profesionistă și fără blocaje din partea noului Guvern”, a […] Post-ul Ion Ceban: Chem viitorul premier și cabinetul de miniștri la rațiune, conlucrare și, tare sper, la o nouă abordare profesionistă și fără blocaje din partea noului Guvern apare prima dată în Provincial.
12:50
Ofițer superior al Penitenciarului nr. 13, găsit vinovat de înlesnirea evadării unei persoane din penitenciar # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un tânăr în vârstă de 24 de ani, care deținea funcția de ofițer superior în cadrul Penitenciarului nr. 13 Chișinău, a fost condamnat la 3 ani de închisoare, urmând ca 2 ani de închisoare să fie executați în penitenciar, iar un […] Post-ul Ofițer superior al Penitenciarului nr. 13, găsit vinovat de înlesnirea evadării unei persoane din penitenciar apare prima dată în Provincial.
12:50
BNS a lansat un quiz pentru doritorii de a-și testa cunoștințele în domeniul statisticii # Provincial
Cu prilejul Zilei Mondiale a Statisticii și a Zilei Statisticianului din Republica Moldova, Biroul Național de Statistică (BNS) a lansat un quiz pentru doritorii de a-și testa cunoștințele în domeniul statisticii. Quiz-ul cu genericul „Cât de bine cunoști datele statistice despre Republica Moldova?” poate fi accesat la acest link. Post-ul BNS a lansat un quiz pentru doritorii de a-și testa cunoștințele în domeniul statisticii apare prima dată în Provincial.
11:40
Festivalul Pompierilor Voluntari 2025 – curaj, solidaritate și spirit de echipă pentru comunități mai sigure # Provincial
Peste 150 de pompieri și salvatori voluntari din Republica Moldova s-au reunit sâmbătă, 18 octombrie 2025, la cea de-a patra ediție a Festivalului Pompierilor Voluntari în satul Gura Bîcului, raionul Anenii Noi. Evenimentul a fost dedicat eroilor care își riscă viața pentru siguranța comunităților – o zi plină de emoții și energie, cu activități educative, […] Post-ul Festivalul Pompierilor Voluntari 2025 – curaj, solidaritate și spirit de echipă pentru comunități mai sigure apare prima dată în Provincial.
Ieri
10:50
Curtea de Conturi a evaluat performanța automatizării procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112 # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al performanței „Automatizarea procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112 contribuie la îmbunătățirea serviciilor acordate populației în situații de urgență?”. Sporirea securității și protecției populației în situațiile de pericol pentru viață, sănătate sau integritatea bunurilor constituie una dintre sarcinile esențiale […] Post-ul Curtea de Conturi a evaluat performanța automatizării procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112 apare prima dată în Provincial.
10:50
Delegația municipiului Bălți, vizită de lucru la Botoșani în cadrul proiectului transfrontalier SENSE # Provincial
La data de 16 octombrie 2025, delegația municipiului Bălți a efectuat o vizită de lucru în municipiul Botoșani, scopul deplasării fiind participarea la procesul de elaborare, consultare și promovare a strategiei comune transfrontaliere Botoșani–Bălți, privind reconversia parcurilor urbane și crearea parcurilor senzoriale, în cadrul proiectului „SENSE – Sensory Exploration for a Nature-based Sustainable Experience in […] Post-ul Delegația municipiului Bălți, vizită de lucru la Botoșani în cadrul proiectului transfrontalier SENSE apare prima dată în Provincial.
10:20
Consultații radiologice și stomatologice gratuite oferite de CNAM în mai multe localități din țară # Provincial
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, săptămâna curentă, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în mai multe instituții medicale din raionul Strășeni, și anume: – pe 20 octombrie – în […] Post-ul Consultații radiologice și stomatologice gratuite oferite de CNAM în mai multe localități din țară apare prima dată în Provincial.
10:10
Transport ilicit de călători la Călărași: ANTA și INSP au aplicat sancțiuni și au ridicat plăcuțele auto # Provincial
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) și Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au desfășurat o acțiune comună de verificare a vehiculelor rutiere care efectuează transport ilicit de călători. Acțiunea a venit ca răspuns la solicitările multiple, parvenite din partea unui operator de taxi notificat, care își desfășoară activitatea în orașul Călărași și care a […] Post-ul Transport ilicit de călători la Călărași: ANTA și INSP au aplicat sancțiuni și au ridicat plăcuțele auto apare prima dată în Provincial.
10:10
Fermierii și companiile agricole, premiați pentru performanță și inovație în cadrul expozițiilor Moldagrotech și Farmer 2025 # Provincial
În cadrul expozițiilor internaționale specializate „Moldagrotech (autumn)” și „Farmer 2025”, au fost desemnați câștigătorii concursurilor „Noutatea Anului” și „Fermier Lider”, competiții care promovează inovația, performanța și spiritul antreprenorial din sectorul agricol. Ceremonia de premiere a reunit fermieri, producători de utilaje agricole, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. La eveniment […] Post-ul Fermierii și companiile agricole, premiați pentru performanță și inovație în cadrul expozițiilor Moldagrotech și Farmer 2025 apare prima dată în Provincial.
19 octombrie 2025
12:00
Ieri, 18 octombrie, în satul Coșernița, raionul Florești, a fost deschisă oficial cantina de ajutor social, destinată să ofere mese calde celor aflați în dificultate. Inițiativa a fost posibilă datorită parteneriatului cu Asociația de caritate din Marea Britanie MSTJ Way, care a sprijinit anterior un proiect similar în raionul Basarabeasca. „Prin deschiderea acestei cantine sociale, […] Post-ul Cantină socială deschisă la Coșernița pentru persoanele vulnerabile apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Primăria municipiului Chișinău informează că astăzi în sectorul Botanica au continuat acțiunile de plantare de toamnă. Astfel, edilul capitalei și reprezentanții municipalității au plantat o nouă alee de arbori decorativi pe bd. Dacia, la intersecția cu strada Grădina Botanică. La acțiune s-au alăturat și voluntari, dar și simpli cetățeni. Ion Ceban le-a mulțumit tuturor celor […] Post-ul În capitală se desfășoară Campania de plantare de toamnă apare prima dată în Provincial.
11:40
A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul turistic regional din zona de sud a Moldovei # Provincial
La 17 octombrie 2025, a fost semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Crearea, reabilitarea și promovarea obiectivelor turistice din zona de sud (Cimișlia, Leova, Basarabeasca)”, care își propune să valorifice potențialul turistic și cultural al Regiunii de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova. Contractul de finanțare a fost semnat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud […] Post-ul A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul turistic regional din zona de sud a Moldovei apare prima dată în Provincial.
11:30
Consiliul Raional Leova, în colaborare cu Direcția Agricultură, Relații Funciare și Mediu, a organizat tradiționalul Concurs „Cel mai bun vin Tulburel – 2025”, dedicat promovării tradițiilor vinificației și valorificării potențialului vitivinicol al sudului Republicii Moldova. În cadrul concursului, producători de vin din raionul Leova – întreprinderi industriale, gospodării țărănești și vinificatori individuali – au prezentat […] Post-ul Leova: concursul „Cel mai bun vin Tulburel – 2025” și-a desemnat câștigătorii apare prima dată în Provincial.
11:10
Orașul Drochia ar putea deveni o unitate administrativ-teritorială consolidată, în urma unei propuneri de amalgamare voluntară inițiate de primarul Nina Cereteu. Potrivit proiectului, satele Miciurin, Țarigrad, Chetrosu, precum și comunele Baroncea și Șuri din raionul Drochia ar urma să fie incluse în componența orașului. Menționăm că, proiectul de decizie a fost elaborat și urmează să […] Post-ul (DOC) Drochia ar putea fuziona cu cinci localități din raion apare prima dată în Provincial.
10:50
Reprezentanți ai fotbalului moldovenesc au fost incluși în structurile de conducere ale Federației Internaționale de Fotbal (FIFA). Președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Leonid Oleinicenco, și directoarea Stadionului Zimbru din Chișinău, Alina Capațîna, au fost desemnați membri în comitetele FIFA, conform documentului oficial publicat de forul mondial. Potrivit deciziei Consiliului FIFA, Leonid Oleinicenco a fost numit membru al Comitetului […] Post-ul Leonid Oleinicenco și Alina Capațîna, desemnați în comitetele FIFA apare prima dată în Provincial.
10:50
Calitatea procesului educațional, rolul școlii în promovarea inovației și colaborării, precum și dezvoltarea multilingvismului, au fost abordate în cadrul Forumului pedagogic al cadrelor didactice din raionul Taraclia. Evenimentul a reunit peste 100 de participanți, directori de școli și grădinițe, cadre didactice, reprezentanți ai Direcției raionale Învățământ și invitați din cadrul Ministerului Educației și Cercetării (MEC). […] Post-ul Cadrele didactice din raionul Taraclia s-au întrunit la Forumul pedagogic apare prima dată în Provincial.
10:40
ADR Centru, vizită de monitorizare post-implementare la Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” # Provincial
Echipa Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Centru a efectuat o vizită de monitorizare post-implementare la Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”, unde au fost inspectate obiectivele reabilitate în cadrul unui proiect de dezvoltare regională finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) și implementat de ADR Centru. Pe parcursul vizitei, specialiștii ADR Centru au discutat […] Post-ul ADR Centru, vizită de monitorizare post-implementare la Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” apare prima dată în Provincial.
17 octombrie 2025
23:00
Anual, la data de 11 octombrie este marcată Ziua Internațională a Fetelor, o inițiativă globală ce are drept scop recunoașterea drepturilor fetelor din întreaga lume, dar și evidențierea provocărilor cu care acestea se confruntă. Ziua subliniază importanța egalității de gen și necesitatea combaterii discriminării și abuzurilor îndreptate împotriva tinerelor. Cu această ocazie, în satul Doroțcaia […] Post-ul OFFS. Sărbătoare fotbalistică dedicată Zilei Internaționale a Fetelor la Doroțcaia apare prima dată în Provincial.
17:20
CEC a aprobat simbolurile electorale pentru imprimare în buletinele de vot ale concurenților electorali la alegerile locale noi # Provincial
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, simbolurile electorale ale partidelor politice înregistrate în calitate de concurenți electorali la alegerile locale noi din data de 16 noiembrie 2025 pentru imprimare în buletinele de vot. (https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-simbolurilor-electorale-pentru-imprimare-in-buletinele-2751_115545.html) Amintim că pentru acest scrutin, au fost înregistrați 12 candidați pentru funcția de primar și 7 concurenți electorali pentru funcția […] Post-ul CEC a aprobat simbolurile electorale pentru imprimare în buletinele de vot ale concurenților electorali la alegerile locale noi apare prima dată în Provincial.
17:20
Locuitorii raionului Hîncești vor primi avertizări meteorologice mai rapide datorită unei noi stații de monitorizare a vremii # Provincial
Agricultorii din raionul Hâncești vor putea planifica mai eficient activitățile agricole și vor primi avertizări timpurii privind seceta, înghețurile sau inundațiile, datorită datelor furnizate în timp real de noua stație meteorologică automată, inaugurată astăzi în raion. Stația este dotată cu senzori de înaltă precizie, capabili să monitorizeze parametri meteorologici esențiali precum: temperatura și umiditatea aerului, […] Post-ul Locuitorii raionului Hîncești vor primi avertizări meteorologice mai rapide datorită unei noi stații de monitorizare a vremii apare prima dată în Provincial.
17:10
Nina Cereteu și Stela Onuțu renunță la mandatele de deputat. Partidul Nostru rămâne cu primarii în funcții # Provincial
Nina Cereteu, primar al orașului Drochia, și Stela Onuțu, primar al orașului Glodeni, vor refuza mandatele de deputat. Ele au fost alese pe lista Partidului Politic Partidul Nostru. „Noi vom fi fracțiune de opoziție și am discutat preventiv că toți colegii care sunt primari vor rămâne în funcțiile lor” – a declarat Renato Usatîi, președintele […] Post-ul Nina Cereteu și Stela Onuțu renunță la mandatele de deputat. Partidul Nostru rămâne cu primarii în funcții apare prima dată în Provincial.
16:00
La Ungheni va fi implementat un proiect major de modernizare a spațiilor verzi urbane, care va contribui la dezvoltarea durabilă a municipiului. Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a participat astăzi la conferința de lansare a proiectului „Adaptarea urbană la climă și eforturi de redresare prin infrastructură verde în bazinul Mării Negre – UCare”, care a reunit reprezentanți […] Post-ul La Ungheni va fi implementat un proiect major de modernizare a spațiilor verzi urbane apare prima dată în Provincial.
15:40
A 25-a ediţie a campionatului național de futsal va demara duminică, pe 26 octombrie, la Futsal Arena FMF din Ciorescu. Super Liga va avea 6 echipe la start: Clic Media, Sporting Nisporeni, Luceafărul Puhăceni, Atletic Strășeni, Infinity Chișinău și FC Tiras Criuleni. Acestea vor juca în sistem campionat, 4 cicluri, 20 etape, campioana urmând să […] Post-ul Futsal. Duminică, 26 octombrie, începe Campionatul Moldovei apare prima dată în Provincial.
15:10
În data de 17 octombrie 2025, Președintele raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac a convocat în ședință de lucru membrii Comitetului organizatoric responsabil de organizarea și desfășurarea Festivalului Național al Mărului, ediția a XIV-a, organizat de către Consiliul Raional Soroca în parteneriat cu Primăria municipiului Soroca și filiala Soroca a Camerii de Comerț și Industrie a […] Post-ul Festivalul Național al Mărului revine la Soroca. Vezi programul ediției a XIV-a apare prima dată în Provincial.
14:40
Primara municipiului Soroca a participat la Convenția Primarilor UE 2025 de la Bruxelles # Provincial
Primara mun. Soroca, Lilia Pilipețchi, a participat în Parlamentul European, la Ceremonia Convenției Primarilor UE 2025 pentru energie și climă. Delegația a aflat despre cele mai bune practici de finanțare municipală, pregătirea proiectelor și abordările UE în ceea ce privește cooperarea cu autoritățile locale. Amintim că Lilia Pilipețchi, alături de alți 14 primari moldoveni, reprezentând […] Post-ul Primara municipiului Soroca a participat la Convenția Primarilor UE 2025 de la Bruxelles apare prima dată în Provincial.
14:10
Reprezentanții Primăriei Bălți au participat la programul de dezvoltare a capacităților organizat de Consiliul Europei # Provincial
În perioada 13–15 octombrie 2025, reprezentantele administrației publice locale din municipiul Bălți dna Irina Serdiuc, secretara Consiliului municipal Bălți, dna Ana Cheptea și dna Daniela Burlac, specialiste principale în cadrul Direcției relații cu publicul au participat la Programul de dezvoltare a capacităților „Apropierarea cetățenilor de procesul decizional local. Bazele participării civile și ale democrației deliberative”, […] Post-ul Reprezentanții Primăriei Bălți au participat la programul de dezvoltare a capacităților organizat de Consiliul Europei apare prima dată în Provincial.
14:10
Astăzi, 17 octombrie 2025, începe campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025. În conformitate cu prevederile Codului electoral, concurenții electorali sunt obligați să desfășoare campania în condiții de corectitudine și integritate. Candidaților le este interzis să utilizeze resursele administrative, inclusiv prin lansarea sau participarea la lansarea proiectelor de infrastructură sau a achizițiilor […] Post-ul Astăzi începe campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 apare prima dată în Provincial.
13:30
Curiozitate, energie și dorință de cunoaștere, acestea au fost ingredientele unei zile aparte pentru elevii clasei a XII-a de la Liceul Teoretic „Nicolai Gogol” din orașul Basarabeasca, care au trecut pragul Sectorului Poliției de Frontieră din localitate. Vizita s-a desfășurat în cadrul „Decadei educației pentru valorile naționale” și a avut drept scop apropierea tinerilor de […] Post-ul Liceenii din Basarabeasca în culisele Poliției de Frontieră! apare prima dată în Provincial.
13:30
Pe parcursul săptămânii curente, polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei „Cahul” au manifestat integritate, denunțând două acte de corupere. Primul incident a avut loc pe sensul de ieșire din Republica Moldova, când un bărbat în vârstă de 39 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care transporta pasageri pe ruta Chișinău-București, a […] Post-ul Două tentative de corupere dejucate la PTF „Cahul” apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.