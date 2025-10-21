A doua misiune aeromedicală SMURD în 2025: un bărbat rănit în Iași adus la Chișinău
BreakingNews, 21 octombrie 2025 10:30
În după-amiaza zilei de 20 octombrie 2025, un bărbat moldovean în vârstă de 47 de ani a fost transportat de urgență de la Iași la Chișinău cu un elicopter SMURD, în urma unui accident rutier în care a suferit politraumatism. Echipa aero-medicală română a monitorizat constant starea pacientului pe parcursul zborului. La aterizarea pe
Acum 30 minute
10:30
Acum 2 ore
09:40
Aproape jumătate din companiile finlandeze au raportat incidente cibernetice grave în 2024 # BreakingNews
Potrivit unui raport recent care analizează incidentele de securitate IT în Europa, aproximativ 42% dintre companiile din Finlanda au raportat în 2024 că au fost afectate de atacuri cibernetice, cifra cea mai ridicată în blocul comunitar. Aceste incidente includ de la perturbări ale serviciilor IT și breșe de date, până la distrugeri de informații și
09:10
Țuțu, acuzat de îmbogățire ilicită, surprins în sala de judecată purtând o haină de lux # BreakingNews
Constantin Țuțu, fost deputat democrat și actual inculpat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență, a fost adus în fața instanței la Judecătoria Buiucani, în baza unei decizii a magistratului Petru Păun. În timpul audierilor, Țuțu a purtat o geacă de brand italian Billionaire, evaluată la aproximativ 1.800 de euro. Această piesă vestimentară a
Acum 24 ore
19:10
Circulația rutieră a fost închisă oficial, începând de luni, pe drumurile montane Transfăgărășan (DN7C) și Transalpina (DN67C), pentru sezonul rece. Decizia a fost luată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a riscurilor asociate, cum ar fi ninsori abundente, viscol, avalanșe, căderi de pietre, viituri, alunecări
18:40
Accident mortal în pădurea din Sângerei-Soldănești: un bărbat răpus de o creangă căzută # BreakingNews
Într-o zonă împădurită din raionul Sângerei, localitatea Soldănești, a avut loc o tragedie: un bărbat și-a pierdut viața după ce o creangă s-a desprins de un arbore și l-a lovit mortal în timpul muncii sau efectuării unei activități în pădure. Incidentul a generat mobilizarea serviciilor de urgență, care au ajuns la fața locului, însă din
18:10
Ion Ceban, de Ziua Internațională a Bucătarului: Mulțumim celor care zilnic asigură mese gustoase și sănătoase copiilor din Chișinău # BreakingNews
De Ziua Internațională a Bucătarului, marcată astăzi, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de apreciere și recunoștință celor peste 1.200 de angajați care muncesc zilnic în blocurile alimentare ale instituțiilor municipale din capitală. Edilul a subliniat importanța muncii acestora, menționând că datorită profesionalismului și dedicației lor, mai mult de 83.000 de
17:50
În contextul apropierii iernii, primarul Ion Ceban a anunțat că autoritățile municipale au început pregătirile pentru sezonul rece. Ion Ceban a cerut responsabililor să verifice toate utilajele și echipamentele pentru deszăpezire și să se asigure că există suficiente materiale antiderapante pentru a interveni eficient în caz de ninsoare sau polei. „Chișinăul trebuie să fie pregătit din
17:40
Ion Ceban merge în Parlament: «Voi vorbi despre propunerile și nevoile reale ale cetățenilor»” # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că va participa miercuri la prima ședință a noului Parlament. Edilul a precizat că va lua cuvântul de la tribuna Legislativului pentru a transmite propunerile, solicitările și așteptările cetățenilor față de noul for legislativ. „Miercuri începe activitatea noului Parlament. Voi participa și voi vorbi de la tribună despre ceea ce își
17:40
Ion Ceban cere independența totală a justiției: deciziile nu trebuie să depindă de politic # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu un mesaj tranșant privind independența sistemului de justiție. Acesta susține că, după ani de presiuni și influențe politice, singura soluție reală pentru reformarea justiției este separarea totală a politicului de actul judecătoresc. „După ani de zile de dezbinare, subjugare și batjocură împotriva oamenilor din domeniul justiției, unica soluție este
17:30
Ion Ceban cheamă viitorul Guvern la rațiune și conlucrare: «Cu toții muncim pentru oameni și locuim în Chișinău» # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat un apel public către viitorul prim-ministru și cabinetul de miniștri, îndemnându-i la rațiune, conlucrare și o abordare profesionistă în guvernare. Într-o declarație recentă, edilul a subliniat importanța cooperării între administrația locală și cea centrală pentru binele cetățenilor. „Chem viitorul premier și cabinetul de miniștri la rațiune, conlucrare și, tare
16:10
La Călărași, șapte șoferi au fost sancționați pentru transport ilicit de pasageri, în urma unei acțiuni comune desfășurate de Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP). Acțiunea a fost organizată ca răspuns la sesizările unui operator de taxi local, care a semnalat concurența neloială generată de transportul ilegal de călători.
15:40
Sâmbătă seară, în localitatea Ohrincea, doi frați gemeni s-au implicat într-un conflict violent care s-a soldat cu rănirea gravă a unuia dintre ei. În timpul altercației, unul dintre frați a folosit un cuțit, provocând leziuni severe în zona toracică a victimei. Tânărul rănit a fost transportat imediat la spital, unde medicii au intervenit de urgență,
15:00
O explozie puternică produsă într-un imobil din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei, a generat o situaţie alarmantă pentru locatarii afectaţi, care au fost evacuaţi de urgenţă din bloc. Imobilul prezintă avarii grave, ceea ce a impus restricţii de acces până la finalizarea expertizei tehnice şi punerea în siguranţă a clădirii. Pentru a permite totuşi
14:40
Incident major la o locuință studențească din SUA: Balconul s-a desprins, fiind la un pas de dezastru # BreakingNews
O seară de distracție s-a transformat într-un moment de panică pentru un grup de studenți americani, după ce balconul pe care se aflau s-a prăbușit brusc, lăsându-i la un pas de o tragedie. Incidentul a avut loc într-un cartier studențesc din orașul Cincinnati, acolo unde tinerii sărbătoreau sfârșitul examenelor. Martorii povestesc că totul s-a
14:10
Alertă la Punctul de Trecere a Frontierei Otaci: o maşină ucraineană a pătruns forţat în R. Moldova # BreakingNews
În noaptea trecută, în jurul orei 03:10, autorităţile de frontieră din Republica Moldova au fost puse în stare de alertă după ce un automobil înmatriculat în Ucraina a forţat bariera la Punctul de Trecere a Frontierei Otaci şi a intrat pe teritoriul R. Moldova. Vehiculul, un model de marca Lexus, a pătruns cu viteză prin
13:40
În decursul ultimei săptămâni, forțele de frontieră din Republica Moldova au detectat 17 documente de călătorie cu semne evidente de falsificare.Cazurile au fost înregistrate atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară, în mai multe puncte de trecere a frontierei. Detalii privind distribuția punctelor de control: PTF „Leușeni": 5 cazuri PTF „Palanca": 3 cazuri
13:10
Justiție întârziată: după 43 de ani în spatele gratiilor, un om nevinovat își recâștigă libertatea # BreakingNews
Un bărbat care a fost condamnat pentru o crimă pe care nu a comis-o a fost eliberat după ce a petrecut 43 de ani în închisoare. Decizia instanţei de a anula condamnarea sau de a revizui cazul a venit în urma unor probe noi, care au demonstrat că nu există dovezi convingătoare împotriva sa. Pe
12:40
Un soldat al armatei nord-coreene a traversat duminică linia de demarcaţie militară care separă cele două Coree şi s-a predat autorităţilor sud-coreene, a anunţat statul major al Coreei de Sud. Militarul a intrat în custodia forţelor sud-coreene şi a declarat că doreşte să se stabilească în Coreea de Sud. Traversarea a avut loc în secţiunea
12:10
În seara zilei de vineri, 17 octombrie 2025, în sectorul Botanica din Chișinău, un incident rutier a fost evitat în ultimul moment. Un șofer care circula pe ultima bandă a drumului nu a redus viteza și nu s-a oprit, deși vehiculele de pe celelalte benzi cedaseră trecerea pentru a permite unui pieton să traverseze
11:30
Luvru închis de urgență după un jaf de proporții: Bijuteriile Coroanei Franței, sustrase # BreakingNews
În dimineața zilei de duminică, 19 octombrie 2025, Muzeul Luvru din Paris a fost închis de urgență după un jaf spectaculos în care hoții au reușit să fure bijuterii de o valoare inestimabilă. Incidentul a avut loc în jurul orei 9:30, la scurt timp după deschiderea muzeului pentru public. Hoții au pătruns în muzeu
11:10
Accident tragic în stânga Nistrului: Un polițist a decedat, altul este în stare critică # BreakingNews
În dimineața zilei de 19 octombrie 2025, în jurul orei 8:30, un grav accident rutier a avut loc în apropiere de localitatea Caragaș, raionul Slobozia, în stânga Nistrului. Un echipaj al poliției rutiere din Slobozia se deplasa cu viteză spre Caragaș, iar la intrarea în sat, un automobil al unei școli auto a oprit pentru
Ieri
10:40
În data de 18 octombrie 2025, în orașul Bender, o casă părăsită a fost cuprinsă de flăcări. Alarma a fost dată de un șofer care a observat fumul ieșind din locuință. La fața locului au intervenit pompierii, care au reușit să lichideze incendiul după două ore de intervenție. Datorită reacției rapide, răspândirea focului a
10:10
Aproximativ șapte milioane de persoane au participat sâmbătă la manifestații în Statele Unite, sub sloganul „No Kings" („Fără Regi"), ca semn de opoziție față de agenda pe care o consideră autoritară a președintelui Donald Trump. Evenimentul a avut loc în marile orașe, inclusiv Washington, New York, Los Angeles, Chicago, Austin și Seattle, dar și în sute
09:40
Familia unei tinere de 23 de ani din Bălți, care a murit după ce a căzut de la etajul șapte al unui bloc de locuințe, solicită redeschiderea anchetei. Rudele nu acceptă concluziile inițiale ale autorităților, potrivit cărora tânăra ar fi căzut accidental, fiind în stare de ebrietate. Mama victimei susține că fiica ei era o
09:10
Judecătoria Chișinău a anulat amenda aplicată activistei Angelica Frolov, una dintre organizatoarele marșului Pride 2025. Instanța a stabilit că sancțiunea fusese nejustificată și că nu au existat încălcări ale legislației privind întrunirile publice. Conform deciziei, Frolov nu a comis nicio contravenție atunci când a refuzat să modifice traseul marșului sau să deblocheze strada la solicitarea
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
În ultimele zile, autorităţile sanitare au înregistrat şapte cazuri de intoxicaţie alimentară cauzate de consumul de ciuperci colectate din natură. Victimele provin din localități diferite, iar starea lor variază de la simptome uşoare până la complicaţii care necesită supraveghere medicală. Cauza incidentelor este, cel mai probabil, consumul de ciuperci nerecunoscute sau asemanătoare cu specii comestibile.
17:40
Șoferi beți, trași pe dreapta: patru conducători auto prinși sub influența alcoolului în nordul țării # BreakingNews
Patrulele Direcției Patrulare Nord din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică au depistat patru conducători auto care au pus în pericol siguranța rutieră conducând sub influența alcoolului. Incidentele au avut loc în ultimele 24 de ore, în patru localități diferite: Edineț, Râșcani, Bălți și Florești. În municipiul Edineț, pe strada Independenței, un bărbat de 46 de
17:10
Un studiu recent a arătat că infecția cu SARS-CoV-2 poate modifica moleculele de ARN din spermă, ceea ce duce la defecte genetice și schimbări de comportament la descendenții născuți ulterior. Cercetătorii care au studiat masculi de șoarece infectați cu SARS-CoV-2 au descoperit că virusul poate altera sperma, provocând modificări comportamentale la urmașii acestora. Deși concluziile
16:40
Municipiul Bălți s-a transformat într-un adevărat tomberon în aer liber. Locuitorii mai multor cartiere se plâng că întreprinderea responsabilă de evacuarea deșeurilor golește tomberoanele, dar lasă gunoiul aruncat în jurul platformelor de colectare. Un locuitor din Bălți spune că, de aproximativ două săptămâni, gunoiul nu a mai fost evacuat din zonă. Acesta afirmă că, anterior,
15:50
Alexandr Berlinschii, deputat al Partidului Nostru, cel mai indicat să se ocupe în noul Parlament de îmbunătățirea legislației electorale pentru a evita haosul din recentele alegeri parlamentare! Alexandr Berlinschii, ales deputat din partea Partidului Nostru, a prezentat un set de propuneri pentru reformarea legislației electorale, menite să elimine abuzurile și haosul din scrutinele naționale. Propunerile … Articolul Berlinschii cere excluderea președintelui și miniștrilor din campaniile electorale apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Cazul contrabandei cu aproape un milion de țigări, descoperite la postul vamal Leușeni-Albița, capătă noi dimensiuni. Directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că ancheta ar putea scoate la iveală o grupare criminală mai extinsă. Iacub a spus că documentarea acestui caz a durat două luni și nu exclude … Articolul Iacub, detalii despre contrabanda cu un milion de țigări: Un vameș, suspectat apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Un bărbat de 26 de ani și-a dat foc în fața Clinicii de Oncologie Medicală a Spitalului Municipal Timișoara, România, unde era internată soția sa. Bărbatul a recurs la acest gest după ce a pierdut la păcănele banii împrumutați pentru tratamentul femeii, care l-a amenințat cu divorțul. Pe trotuarul din fața spitalului unde soția sa … Articolul Un român și-a dat foc după ce a pierdut banii pentru tratamentul soției apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Explozie devastatoare într-un bloc din București: două etaje spulberate, cel puțin 2 morți și 12 răniți # BreakingNews
O explozie puternică a avut loc vineri dimineață într-un bloc de 8 etaje situat pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Deflagrația a distrus complet etajele 5 și 6 ale imobilului, iar suflul exploziei a afectat și un bloc vecin, precum și geamurile liceului din apropiere. În urma … Articolul Explozie devastatoare într-un bloc din București: două etaje spulberate, cel puțin 2 morți și 12 răniți apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Fiscul cere suplimentar 1,35 milioane lei după depistarea erorilor în declarațiile TVA # BreakingNews
Autoritatea fiscală a emis o notificare prin care solicită unor contribuabili plata suplimentară de 1,35 milioane lei, invocând erori și neconcordanțe identificate în declarațiile lor privind taxa pe valoare adăugată (TVA). Conform documentelor primite, inspectorii au găsit diferențe între sumele declarate și cele constatate în controalele fiscale, în special la deducerea TVA-ului pentru achiziții … Articolul Fiscul cere suplimentar 1,35 milioane lei după depistarea erorilor în declarațiile TVA apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Blocul ALTERNATIVA promite sprijin pentru inițiativele de interes public în Parlament # BreakingNews
Blocul „Alternativa” promite sprijin pentru proiectele de interes public și condamnă închiderea arbitrară a instituțiilor Blocul ALTERNATIVA anunță că va susține în Parlament toate proiectele care țin de interesul oamenilor, indiferent de inițiatorul lor. Reprezentanții formațiunii afirmă că nu mai pot fi acceptate decizii arbitrare de închidere a instituțiilor de învățământ sau de sănătate, subliniind … Articolul Blocul ALTERNATIVA promite sprijin pentru inițiativele de interes public în Parlament apare prima dată în BreakingNews.
14:00
Renato Usatîi către noua majoritate: „E timpul pentru un guvern al competenței, nu al intereselor politice” # BreakingNews
Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru – apel către noua majoritate parlamentară: Să inițieze un dialog real cu toate fracțiunile din Parlament pentru a forma un guvern din profesioniști! Renato Usatîi a făcut apel către PAS, formațiunea care deține majoritatea parlamentară, să inițieze un dialog real cu toate fracțiunile din Parlament pentru a forma un … Articolul Renato Usatîi către noua majoritate: „E timpul pentru un guvern al competenței, nu al intereselor politice” apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău s-a confruntat joi dimineață cu o alertă de securitate după ce a fost depistat un bagaj suspect în care ar putea să se afle o substanță explozivă. Echipe ale Poliției de Frontieră și ale structurilor specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au intervenit imediat la fața locului pentru verificări … Articolul Alertă la Aeroport: bagaj suspect cu posibila substanță explozivă depistat apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Tragedie rutieră în raionul Hâncești: un motociclist și-a pierdut viața după ce a derapat într-un șanț # BreakingNews
Un grav accident rutier s-a produs în raionul Hâncești, unde un bărbat și-a pierdut viața după ce motocicleta pe care o conducea a derapat și a ajuns într-un șanț. Tragedia a avut loc în apropierea localității Mingir, în seara zilei de joi. Potrivit datelor preliminare, bărbatul, în vârstă de 37 de ani, se deplasa cu … Articolul Tragedie rutieră în raionul Hâncești: un motociclist și-a pierdut viața după ce a derapat într-un șanț apare prima dată în BreakingNews.
13:00
12:40
Jimmy Donaldson, cunoscut publicului internațional drept MrBeast, face un pas surprinzător în domeniul financiar, anunțând lansarea propriei sale bănci digitale, „MrBeast Financial”. Acesta intenționează să creeze o aplicație bancară mobilă care să ofere utilizatorilor servicii moderne și inovative, incluzând tranzacții cu criptomonede, investiții, emiterea de carduri de credit și consultanță financiară personalizată. Prin această inițiativă, … Articolul YouTuberul MrBeast își extinde imperiul: aplicație bancară mobilă în pregătire apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Locuitorii satului Racovăț din raionul Soroca se plâng de starea deplorabilă a drumurilor, care au devenit impracticabile din cauza ploilor abundente și a lucrărilor la apeduct. Aceștia afirmă că deplasările cotidiene, cum ar fi mersul la magazin sau la școală, au devenit extrem de dificile din cauza nămolului. Primarul Oxana Fedco recunoaște disconfortul creat și … Articolul Sătenii din Racovăț se plâng de drumurile noroioase; primăria promite reabilitare apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Locuitorii din Căușeni denunță campania de dezinformare în alegerile din 28 septembrie # BreakingNews
Locuitorii raionului Căușeni au fost expuși unei campanii intense de dezinformare în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Mesaje false despre mobilizarea obligatorie a moldovenilor și despre un posibil război cu Ucraina au fost distribuite pe canale de Telegram afiliate Kremlinului, având scopul de a induce panică și de a submina încrederea în parcursul … Articolul Locuitorii din Căușeni denunță campania de dezinformare în alegerile din 28 septembrie apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Naționala masculină de tenis de masă a Republicii Moldova a încheiat parcursul la Campionatul European din Croația, fiind eliminată în optimile de finală de selecționata Sloveniei. Echipa tricoloră a reușit să câștige un meci, dar a cedat în celelalte două, scorul final fiind 3-1 în favoarea Sloveniei. În ciuda eliminării, echipa Moldovei a obținut o … Articolul Tricolorii au fost eliminați de la Campionatul European de Tenis de Masă apare prima dată în BreakingNews.
10:40
nspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne (IGSU MAI) anunță cu profund regret trecerea în eternitate a doamnei Gavrilova Maria Ion, locotenent-colonel în rezervă. Aceasta și-a dedicat peste 30 de ani activității în cadrul serviciului de salvatori și pompieri, contribuind semnificativ la dezvoltarea unui sistem eficient de prevenire și lichidare a incendiilor. … Articolul Doliu la IGSU: Locotenent-colonel Gavrilova Maria a încetat din viață apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Spitalele din Moldova, în alertă: lipsa anesteziologilor pune în pericol intervențiile chirurgicale # BreakingNews
Spitalele din întreaga ţară se confruntă cu o criză majoră de anesteziologi, ce pune în pericol serviciile chirurgicale şi secţiile de Terapie Intensivă. Lipsa acestor specialişti afectează programările intervenţiilor, precum şi capacitatea spitalelor de a asigura gardă continuă pentru cazurile grave. Problema este agravată de faptul că foarte puţini medici tineri optează pentru specializarea în … Articolul Spitalele din Moldova, în alertă: lipsa anesteziologilor pune în pericol intervențiile chirurgicale apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Transportul spre Leova rămâne o problemă: locuitorii cer soluții, autoritățile dau explicații # BreakingNews
Problema transportului spre și dinspre orașul Leova rămâne o sursă de nemulțumire pentru locuitorii raionului, care spun că serviciile oferite nu sunt suficiente și nu respectă nevoile cetățenilor, mai ales în orele de vârf. În paralel, Agenția Națională Transport Auto (ANTA) iese în public cu precizări, susținând că modificările efectuate sunt în conformitate cu legea … Articolul Transportul spre Leova rămâne o problemă: locuitorii cer soluții, autoritățile dau explicații apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Locuitorii din Durlești, revoltați de mormanele de gunoi: „Plătim salubritatea, dar trăim în murdărie” # BreakingNews
Locuitorii de pe Strada Chimiștilor din Durlești se confruntă cu o situație dificilă: gunoiul menajer rămâne necolectat de câteva zile, iar mormanele de deșeuri s-au strâns pe marginea drumului și pe trotuare, generând disconfort și riscuri sanitare. Cetățenii spun că au făcut sesizări către autorități, dar nu au primit niciun răspuns concret sau măsuri vizibile. … Articolul Locuitorii din Durlești, revoltați de mormanele de gunoi: „Plătim salubritatea, dar trăim în murdărie” apare prima dată în BreakingNews.
16 octombrie 2025
18:10
Alexei Cotorobai a fost acuzat de omor, viol și răpire de persoane, fiind escortat în fața instanței. Acesta a declarat din nou că este nevinovat. Printre martorii audiați s-a numărat și mama victimei, care a afirmat că a fost amenințată de familia inculpatului, motiv pentru care a ezitat să facă publice cele două cazuri. Până … Articolul Fratele condamnatului pentru omor, judecat pentru viol și moartea unui bebeluș apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Părinții lui Sergiu Oală, tânărul din Bălți ucis în septembrie 2024, consideră pedeapsa de 22 de ani de închisoare aplicată lui Nicu Gherman, principalul inculpat, ca fiind prea blândă. Mama victimei, Ana Oală, a declarat că fiul ei nu va mai reveni și că nu acceptă pedeapsa aplicată, cerând închisoare pe viață pentru ucigaș. Tatăl … Articolul Familia victimei contestă pedeapsa: „Justiția nu e complet făcută” apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Scuarul Miorița, situat în cartierul Telecentru al municipiului Chișinău, a fost recent reamenajat într-un proiect realizat de Primăria Chișinău. Amenajarea a inclus crearea de alei pietonale, zone verzi, iluminat public modern, sistem de irigare automatizat, mobilier urban, teren de fitness, masă de tenis, teren de joacă pentru copii, pistă pentru bicicliști și camere de supraveghere … Articolul Primăria Chișinău modernizează Scuarul Miorița pentru confortul locuitorilor apare prima dată în BreakingNews.
