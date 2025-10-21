A doua misiune aeromedicală SMURD în 2025: un bărbat rănit în Iași adus la Chișinău

09:10

Locuitorii de pe Strada Chimiștilor din Durlești se confruntă cu o situație dificilă: gunoiul menajer rămâne necolectat de câteva zile, iar mormanele de deșeuri s-au strâns pe marginea drumului și pe trotuare, generând disconfort și riscuri sanitare. Cetățenii spun că au făcut sesizări către autorități, dar nu au primit niciun răspuns concret sau măsuri vizibile.