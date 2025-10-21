Comunitatea moto din Călărași în doliu după pierderea unui prieten drag

14:00

Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru – apel către noua majoritate parlamentară: Să inițieze un dialog real cu toate fracțiunile din Parlament pentru a forma un guvern din profesioniști! Renato Usatîi a făcut apel către PAS, formațiunea care deține majoritatea parlamentară, să inițieze un dialog real cu toate fracțiunile din Parlament pentru a forma un … Articolul Renato Usatîi către noua majoritate: „E timpul pentru un guvern al competenței, nu al intereselor politice” apare prima dată în BreakingNews.