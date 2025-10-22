Liderii fracțiunilor din Parlamentul de legislatura a XII-a

12:30

Odată cu începere sezonului rece, gripa revine în atenția tuturor, iar campania de vaccinare antigripală capătă tot mai multă importanță. Mulți cetățeni conștientizează beneficiile imunizării și aleg să se protejeze, în timp ce alții încă ezită, preferând metode alternative de prevenție. ,, Eu nu sunt împotrivă vaccinurilor, dacă voi avea posibilitatea eu cu siguranță mă […]