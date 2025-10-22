Noul Parlament al Republicii Moldova s-a reunit în prima ședință
Agro TV, 22 octombrie 2025 11:30
Deputații aleși în scrutinul parlamentar din 28 septembrie s-au reunit în prima ședință a Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a. Ședința solemnă de constituire a fost marcată de discursuri oficiale și momente ceremoniale, în cadrul cărora au fost validate mandatele noilor deputați, s-a declarat legal constituit noul Legislativ și au fost stabilite etapele următoare […] Articolul Noul Parlament al Republicii Moldova s-a reunit în prima ședință apare prima dată în AgroTV.
• • •
Acum 30 minute
11:30
Deputații aleși în scrutinul parlamentar din 28 septembrie s-au reunit în prima ședință a Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a. Ședința solemnă de constituire a fost marcată de discursuri oficiale și momente ceremoniale, în cadrul cărora au fost validate mandatele noilor deputați, s-a declarat legal constituit noul Legislativ și au fost stabilite etapele următoare […] Articolul Noul Parlament al Republicii Moldova s-a reunit în prima ședință apare prima dată în AgroTV.
Acum 2 ore
10:50
Programul guvernamental EcoVoucher continuă să aducă economii reale familiilor din Republica Moldova. În luna octombrie 2025, aproape două mii de familii au valorificat vouchere pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi cu altele noi, eficiente energetic. Cele mai multe vouchere au fost folosite de familiile cu doi copii, iar 311 au fost valorificate de gospodării formate din persoane […] Articolul EcoVoucher: aproape două mii de vouchere valorificate apare prima dată în AgroTV.
10:20
De patru zile, gunoiștea municipiului Strășeni arde mocnit, iar fumul dens s-a extins până în zonele rezidențiale. Flăcările, izbucnite la sfârșitul săptămânii trecute, au fost dificil de stins, astfel că autoritățile locale au cerut sprijinul pompierilor din Chișinău. La fața locului intervin echipe cu autospeciale de mare capacitate, excavatoare și cisterne cu apă. Deși gunoiștea […] Articolul Incendiu la gunoiștea din Strășeni: Fumul a ajuns până la locuințe apare prima dată în AgroTV.
10:10
Aplicarea TVA la importul autovehiculelor, care urma să intre în vigoare din 2026, va fi amânată # Agro TV
Aplicarea TVA-ului la importul autoturismelor în Republica Moldova, planificată inițial pentru 1 ianuarie 2026, ar putea fi amânată până la aderarea țării la Uniunea Europeană. Despre aceasta a anunțat deputatul PAS, Radu Marian, precizând că decizia vine după consultările dintre Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal. Autoritățile motivează amânarea prin riscurile persistente privind estimarea corectă a […] Articolul Aplicarea TVA la importul autovehiculelor, care urma să intre în vigoare din 2026, va fi amânată apare prima dată în AgroTV.
Acum 4 ore
09:50
Republica Moldova pregătește lansarea Oficiului Naţional Horticol pentru susținerea sectorului horticol # Agro TV
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a demarat consultările publice pentru înființarea Oficiului Național Horticol, o instituție publică destinată să sprijine dezvoltarea durabilă a sectorului horticol din Republica Moldova. Inițiativa are la bază noua Lege a horticulturii și își propune să creeze un mecanism eficient de colaborare între stat și mediul privat pentru implementarea politicilor agricole. […] Articolul Republica Moldova pregătește lansarea Oficiului Naţional Horticol pentru susținerea sectorului horticol apare prima dată în AgroTV.
09:40
Călătoria dintre Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău și centrul Capitalei ar putea deveni mai rapidă și confortabilă. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pregătește un proiect prin care Aeroportul va fi conectat de Gara Chișinău printr-o linie feroviară destinată pasagerilor, a anunțat ministrul în exercițiu Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, un test recent a demonstrat că trenul […] Articolul Până în 2026, Aeroportul Chișinău ar putea fi conectat direct cu Gara apare prima dată în AgroTV.
09:30
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a prezentat totalurile activității desfășurate pe durata mandatului său de un an și trei luni, menționând că această perioadă a fost una intensă în procesul bugetar. VICTORIA BELOUS, ministru de Finanțe al Republicii Moldova: ,,În acest mandat de 1 an și 3 luni am avut o perioadă foarte intensă de lucru […] Articolul Victoria Belous: „A fost un mandat intens, marcat de reforme și dezvoltare bugetară” apare prima dată în AgroTV.
Acum 24 ore
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 22 octombrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 76 de bani, cu 3 bani mai mult. Dolarul american se scumpește cu 8 bani și va avea valoarea de 17 lei și 01 de bani. Leul românesc va fi cotat […] Articolul Curs valutar: 22 octombrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
13:00
Pentru data de 22 octombrie, meteorologii prognozează cer noros, fără precipitații. În centrul Republicii Moldova, temperaturile maxime vor ajunge până la 16 grade, iar cele minime, în timpul nopții, vor coborî până la 6 grade. Vântul va sufla cu o viteză de 18 km/h. În zona de nord, ziua termometrele vor indica 13 grade, iar […] Articolul Cer noros și temperaturi scăzute, pe 22 octombrie apare prima dată în AgroTV.
12:50
Republica Moldova va deveni, din 1 noiembrie, parte a rețelei vamale unice europene, prin implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit. Platforma digitală permite gestionarea și monitorizarea în timp real a tranzitului de mărfuri între statele Uniunii Europene, țările AELS și alte părți semnatare ale Convenției privind regimul de tranzit comun. Pentru a asigura compatibilitatea cu […] Articolul Republica Moldova se alătură rețelei vamale europene apare prima dată în AgroTV.
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 22 octombrie 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 48 de bani, cu 3 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 26 […] Articolul Carburanții se ieftinesc apare prima dată în AgroTV.
12:30
Odată cu începere sezonului rece, gripa revine în atenția tuturor, iar campania de vaccinare antigripală capătă tot mai multă importanță. Mulți cetățeni conștientizează beneficiile imunizării și aleg să se protejeze, în timp ce alții încă ezită, preferând metode alternative de prevenție. ,, Eu nu sunt împotrivă vaccinurilor, dacă voi avea posibilitatea eu cu siguranță mă […] Articolul Tot mai mulți cetățeni aleg vaccinarea antigripală înainte de iarnă apare prima dată în AgroTV.
Ieri
11:30
Asociația „Forța Fermierilor” solicită consultarea obligatorie a organizațiilor de profil agricol înainte de desemnarea viitorului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Într-un apel public adresat partidului de guvernare, organizația cere ca procesul de numire să fie transparent și participativ, cu implicarea directă a fermierilor și a asociațiilor reprezentative din sector. Organizația critică dur experiența anului […] Articolul Fermierii cer consultări înainte de numirea noului ministru al Agriculturii apare prima dată în AgroTV.
11:20
Fermierii și antreprenorii din sectorul agricol au beneficiat, în perioada 13-17 octombrie 2025, de sprijin financiar în valoare totală de 4,57 milioane de lei, acordat din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Sumele au fost oferite prin diverse mecanisme de subvenționare. Cei mai mulți bani – 4,51 milioane de lei ce au […] Articolul Fermierii au primit subvenții de peste 4,5 milioane de lei apare prima dată în AgroTV.
11:10
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a cerut luni, 20 octombrie, în cadrul ședinței serviciilor municipale, ca autoritățile locale să înceapă pregătirile pentru sezonul rece 2025–2026. Edilul a solicitat verificarea utilajelor, a stocurilor de material antiderapant și testarea tehnicii de deszăpezire, astfel încât intervențiile să poată fi făcute rapid și eficient. ION CEBAN, primarul municipiului Chișinău „Suntem […] Articolul Primăria Chișinău începe pregătirile pentru iarnă apare prima dată în AgroTV.
10:40
Ala Nemerenco a anunțat că nu va mai conduce Ministerul Sănătății în viitorul Guvern. Mesajul a fost făcut public printr-o postare pe Facebook, unde a scris „Nu mă regăsesc în lista noului guvern”, alături de o fotografie simbolică din noiembrie 2019. Cu o carieră de 40 de ani în sistemul medical, Nemerenco a ocupat anterior […] Articolul Vom avea un nou ministru al Sănătății: Ala Nemerenco nu va face parte din viitorul Guvern apare prima dată în AgroTV.
10:30
Tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova își afirmă identitatea lingvistică românească. Potrivit rezultatelor finale ale Recensământului Populației și Locuințelor din 2024, publicate recent de Biroul Național de Statistică , procentul persoanelor care declară limba română ca limbă maternă a înregistrat o creștere semnificativă în ultimul deceniu – de la 22,6% în 2014 la 31,8% […] Articolul Tot mai mulți moldoveni își declară limba maternă ca română, arată Recensământul 2024 apare prima dată în AgroTV.
10:20
Rezultate finale ale Recensământului din 2024: BNS a prezentat date privind caracteristicile etnoculturale ale populației # Agro TV
„Datele statistice sunt fundamentul dezvoltării bazate pe dovezi” – este mesajul transmis de Biroul Național de Statistică, care a prezentat al cincilea set de date finale ale Recensământului Populației și Locuințelor din 2024, axat pe caracteristicile etnoculturale ale populației. Evenimentul a fost organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Statisticii și a reunit oficiali, parteneri internaționali […] Articolul Rezultate finale ale Recensământului din 2024: BNS a prezentat date privind caracteristicile etnoculturale ale populației apare prima dată în AgroTV.
08:50
Republica Moldova, sub Cod galben de înghețuri de până la -3 grade Celsius: specialiștii recomandă fermierilor măsuri de protecție # Agro TV
Republica Moldova este afectată de înghețuri nocturne de până la –3 grade Celsius, valabile în nopțile de 20 și 21 octombrie, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Fenomenul este cauzat de o masă de aer rece de origine nord-vestică și este însoțit de un Cod galben de înghețuri pe arii extinse ale țării. Potrivit meteorologului Iia […] Articolul Republica Moldova, sub Cod galben de înghețuri de până la -3 grade Celsius: specialiștii recomandă fermierilor măsuri de protecție apare prima dată în AgroTV.
20 octombrie 2025
23:10
21:00
19:10
17:40
17:40
17:40
17:40
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:20
17:20
17:20
17:20
17:20
17:20
17:20
17:20
17:20
17:20
17:10
17:10
17:10
17:10
