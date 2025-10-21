Carburanții se ieftinesc
Agro TV, 21 octombrie 2025 12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 22 octombrie 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 48 de bani, cu 3 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 26 […] Articolul Carburanții se ieftinesc apare prima dată în AgroTV.
• • •
Alte ştiri de Agro TV
Acum 10 minute
12:50
Republica Moldova va deveni, din 1 noiembrie, parte a rețelei vamale unice europene, prin implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit. Platforma digitală permite gestionarea și monitorizarea în timp real a tranzitului de mărfuri între statele Uniunii Europene, țările AELS și alte părți semnatare ale Convenției privind regimul de tranzit comun. Pentru a asigura compatibilitatea cu […] Articolul Republica Moldova se alătură rețelei vamale europene apare prima dată în AgroTV.
Acum 30 minute
12:40
12:30
Odată cu începere sezonului rece, gripa revine în atenția tuturor, iar campania de vaccinare antigripală capătă tot mai multă importanță. Mulți cetățeni conștientizează beneficiile imunizării și aleg să se protejeze, în timp ce alții încă ezită, preferând metode alternative de prevenție. ,, Eu nu sunt împotrivă vaccinurilor, dacă voi avea posibilitatea eu cu siguranță mă […] Articolul Tot mai mulți cetățeni aleg vaccinarea antigripală înainte de iarnă apare prima dată în AgroTV.
Acum 2 ore
11:30
Asociația „Forța Fermierilor” solicită consultarea obligatorie a organizațiilor de profil agricol înainte de desemnarea viitorului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Într-un apel public adresat partidului de guvernare, organizația cere ca procesul de numire să fie transparent și participativ, cu implicarea directă a fermierilor și a asociațiilor reprezentative din sector. Organizația critică dur experiența anului […] Articolul Fermierii cer consultări înainte de numirea noului ministru al Agriculturii apare prima dată în AgroTV.
11:20
Fermierii și antreprenorii din sectorul agricol au beneficiat, în perioada 13-17 octombrie 2025, de sprijin financiar în valoare totală de 4,57 milioane de lei, acordat din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Sumele au fost oferite prin diverse mecanisme de subvenționare. Cei mai mulți bani – 4,51 milioane de lei ce au […] Articolul Fermierii au primit subvenții de peste 4,5 milioane de lei apare prima dată în AgroTV.
11:10
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a cerut luni, 20 octombrie, în cadrul ședinței serviciilor municipale, ca autoritățile locale să înceapă pregătirile pentru sezonul rece 2025–2026. Edilul a solicitat verificarea utilajelor, a stocurilor de material antiderapant și testarea tehnicii de deszăpezire, astfel încât intervențiile să poată fi făcute rapid și eficient. ION CEBAN, primarul municipiului Chișinău „Suntem […] Articolul Primăria Chișinău începe pregătirile pentru iarnă apare prima dată în AgroTV.
Acum 4 ore
10:40
Ala Nemerenco a anunțat că nu va mai conduce Ministerul Sănătății în viitorul Guvern. Mesajul a fost făcut public printr-o postare pe Facebook, unde a scris „Nu mă regăsesc în lista noului guvern”, alături de o fotografie simbolică din noiembrie 2019. Cu o carieră de 40 de ani în sistemul medical, Nemerenco a ocupat anterior […] Articolul Vom avea un nou ministru al Sănătății: Ala Nemerenco nu va face parte din viitorul Guvern apare prima dată în AgroTV.
10:30
Tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova își afirmă identitatea lingvistică românească. Potrivit rezultatelor finale ale Recensământului Populației și Locuințelor din 2024, publicate recent de Biroul Național de Statistică , procentul persoanelor care declară limba română ca limbă maternă a înregistrat o creștere semnificativă în ultimul deceniu – de la 22,6% în 2014 la 31,8% […] Articolul Tot mai mulți moldoveni își declară limba maternă ca română, arată Recensământul 2024 apare prima dată în AgroTV.
10:20
Rezultate finale ale Recensământului din 2024: BNS a prezentat date privind caracteristicile etnoculturale ale populației # Agro TV
„Datele statistice sunt fundamentul dezvoltării bazate pe dovezi” – este mesajul transmis de Biroul Național de Statistică, care a prezentat al cincilea set de date finale ale Recensământului Populației și Locuințelor din 2024, axat pe caracteristicile etnoculturale ale populației. Evenimentul a fost organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Statisticii și a reunit oficiali, parteneri internaționali […] Articolul Rezultate finale ale Recensământului din 2024: BNS a prezentat date privind caracteristicile etnoculturale ale populației apare prima dată în AgroTV.
Acum 6 ore
08:50
Republica Moldova, sub Cod galben de înghețuri de până la -3 grade Celsius: specialiștii recomandă fermierilor măsuri de protecție # Agro TV
Republica Moldova este afectată de înghețuri nocturne de până la –3 grade Celsius, valabile în nopțile de 20 și 21 octombrie, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Fenomenul este cauzat de o masă de aer rece de origine nord-vestică și este însoțit de un Cod galben de înghețuri pe arii extinse ale țării. Potrivit meteorologului Iia […] Articolul Republica Moldova, sub Cod galben de înghețuri de până la -3 grade Celsius: specialiștii recomandă fermierilor măsuri de protecție apare prima dată în AgroTV.
Acum 24 ore
23:10
21:00
19:10
17:40
17:40
17:40
17:40
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:20
17:20
17:20
17:20
17:20
17:20
17:20
17:20
17:20
17:20
17:10
17:10
17:10
17:10
17:10
17:10
17:10
17:10
17:10
17:10
17:00
17:00
17:00
