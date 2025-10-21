Tot mai mulți moldoveni își declară limba maternă ca română, arată Recensământul 2024
Agro TV, 21 octombrie 2025 10:30
Tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova își afirmă identitatea lingvistică românească. Potrivit rezultatelor finale ale Recensământului Populației și Locuințelor din 2024, publicate recent de Biroul Național de Statistică , procentul persoanelor care declară limba română ca limbă maternă a înregistrat o creștere semnificativă în ultimul deceniu – de la 22,6% în 2014 la 31,8% […] Articolul Tot mai mulți moldoveni își declară limba maternă ca română, arată Recensământul 2024 apare prima dată în AgroTV.
• • •
Alte ştiri de Agro TV
Acum 15 minute
10:40
Ala Nemerenco a anunțat că nu va mai conduce Ministerul Sănătății în viitorul Guvern. Mesajul a fost făcut public printr-o postare pe Facebook, unde a scris „Nu mă regăsesc în lista noului guvern”, alături de o fotografie simbolică din noiembrie 2019. Cu o carieră de 40 de ani în sistemul medical, Nemerenco a ocupat anterior […] Articolul Vom avea un nou ministru al Sănătății: Ala Nemerenco nu va face parte din viitorul Guvern apare prima dată în AgroTV.
Acum 30 minute
10:30
Tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova își afirmă identitatea lingvistică românească. Potrivit rezultatelor finale ale Recensământului Populației și Locuințelor din 2024, publicate recent de Biroul Național de Statistică , procentul persoanelor care declară limba română ca limbă maternă a înregistrat o creștere semnificativă în ultimul deceniu – de la 22,6% în 2014 la 31,8% […] Articolul Tot mai mulți moldoveni își declară limba maternă ca română, arată Recensământul 2024 apare prima dată în AgroTV.
Acum o oră
10:20
Rezultate finale ale Recensământului din 2024: BNS a prezentat date privind caracteristicile etnoculturale ale populației # Agro TV
„Datele statistice sunt fundamentul dezvoltării bazate pe dovezi” – este mesajul transmis de Biroul Național de Statistică, care a prezentat al cincilea set de date finale ale Recensământului Populației și Locuințelor din 2024, axat pe caracteristicile etnoculturale ale populației. Evenimentul a fost organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Statisticii și a reunit oficiali, parteneri internaționali […] Articolul Rezultate finale ale Recensământului din 2024: BNS a prezentat date privind caracteristicile etnoculturale ale populației apare prima dată în AgroTV.
Acum 4 ore
08:50
Republica Moldova, sub Cod galben de înghețuri de până la -3 grade Celsius: specialiștii recomandă fermierilor măsuri de protecție # Agro TV
Republica Moldova este afectată de înghețuri nocturne de până la –3 grade Celsius, valabile în nopțile de 20 și 21 octombrie, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Fenomenul este cauzat de o masă de aer rece de origine nord-vestică și este însoțit de un Cod galben de înghețuri pe arii extinse ale țării. Potrivit meteorologului Iia […] Articolul Republica Moldova, sub Cod galben de înghețuri de până la -3 grade Celsius: specialiștii recomandă fermierilor măsuri de protecție apare prima dată în AgroTV.
Acum 12 ore
23:10
Articolul BULETIN 21:00, 20 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
Acum 24 ore
21:00
Articolul BULETIN 19:00, 20 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
19:10
Articolul BULETIN 17:00, 20 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:40
Articolul BULETIN 19:00, 17 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:40
Articolul BULETIN 21:00, 17 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:40
Articolul BULETIN 23:00, 17 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:40
Articolul Buletin 14:00, 20 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:30
Articolul BULETIN 14:00, 14 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:30
Articolul BULETIN 17:00, 14 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:30
Articolul BULETIN 19:00, 14 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:30
Articolul BULETIN 21:00, 14 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:30
Articolul BULETIN 23:00, 14 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:30
Articolul Buletin 14:00, 15 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:30
Articolul Buletin 17:00, 15 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:30
Articolul Buletin 14:00, 16 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:30
Articolul BULETIN 14:00, 17 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:30
Articolul BULETIN 17:00, 17 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:20
Articolul BULETIN 14:00, 8 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:20
Articolul BULETIN 17:00, 8 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:20
Articolul BULETIN 19:00, 8 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:20
Articolul BULETIN 21:00, 8 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:20
Articolul BULETIN 23:00, 8 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:20
Articolul BULETIN 14:00, 9 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:20
Articolul BULETIN 17:00, 9 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:20
Articolul BULETIN 19:00, 9 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:20
Articolul BULETIN 21:00, 9 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:20
Articolul BULETIN 23:00, 9 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:10
Articolul BULETIN 17:00, 3 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:10
Articolul BULETIN 19:00, 3 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:10
Articolul BULETIN 21:00, 3 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:10
Articolul BULETIN 23:00, 3 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:10
Articolul BULETIN 14:00, 6 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:10
Articolul BULETIN 17:00, 6 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:10
Articolul BULETIN 19:00, 6 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:10
Articolul BULETIN 21:00, 6 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:10
Articolul BULETIN 23:00, 6 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:10
Articolul BULETIN 14:00, 7 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:00
Articolul BULETIN 21:00, 29 Septembrie apare prima dată în AgroTV.
17:00
Articolul BULETIN 23:00, 29 Septembrie apare prima dată în AgroTV.
17:00
Articolul BULETIN 14:00, 30 Septembrie apare prima dată în AgroTV.
17:00
Articolul BULETIN 17:00, 30 Septembrie apare prima dată în AgroTV.
17:00
Articolul BULETIN 19:00, 30 Septembrie apare prima dată în AgroTV.
17:00
Articolul BULETIN 21:00, 30 Septembrie apare prima dată în AgroTV.
17:00
Articolul BULETIN 23:00, 30 Septembrie apare prima dată în AgroTV.
17:00
Articolul BULETIN 14:00, 1 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
17:00
Articolul BULETIN 17:00, 1 Octombrie apare prima dată în AgroTV.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.