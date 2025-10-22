Două persoane au decedat într-un accident grav, rutier pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca

13:50

Procuratura Cimișlia anunță că un bărbat de 36 de ani din raionul Basarabeasca a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor, după ce și-a atacat prietenul cu un topor în urma unui conflict generat de consumul de alcool. Incidentul a avut loc în noiembrie 2023, când cei doi amici au început … Articolul A încercat să-și lovească amicul în cap cu un topor, dar nu și-a dus intenția de omor până la capăt. Inculpatul, condamnat la 10 ani de închisoare apare prima dată în Punctul pe i.