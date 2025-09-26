Polițiștii şi procurorii din Soroca au efectuat, astǎzi, percheziții în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor

12:00

Donald Trump a dezvăluit, vineri, pe reţeaua sa socială Truth Social, un nou videoclip care arată ceea ce el a prezentat ca fiind un atac american asupra unei nave care transporta droguri către Statele Unite. „Pentagonul a ordonat un atac împotriva unei nave afiliate unei organizaţii teroriste desemnate şi implicate în traficul de droguri”, a … Articolul Donald Trump dezvăluie un nou videoclip cu un atac american împotriva unei nave a „narcoteroriştilor” apare prima dată în Punctul pe i.