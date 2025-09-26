Macron consideră că Trump este ”mai aproape ca niciodată” de Ucraina şi europeni

08:50

Preşedintele american Donald Trump a declarat în faţa unei mulţimi de zeci de mii de oameni că îi „urăşte” pe adversarii săi, la o comemorare publică în onoarea lui Charlie Kirk, chiar şi după ce văduva lui Kirk a spus că îl iartă pe bărbatul acuzat că i-a împuşcat mortal soţul în timpul unui eveniment … Articolul Comemorarea lui Charlie Kirk: Trump a spus că îşi urăşte rivalii, la evenimentul la care au participat zeci de mii de persoane apare prima dată în Punctul pe i.