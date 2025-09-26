Macron consideră că Trump este ”mai aproape ca niciodată” de Ucraina şi europeni
Punctul, 26 septembrie 2025 15:40
Preşedintele francez estimează că omologul său american Donald Trump este "mai aproape ca oricând" de Ucraina şi îşi exprimă speranţa ca acest lucru să ajute la "creşterea presiunilor" împotriva Rusiei, relatează AFP. Donald Trump "a văzut seriozitatea eurpenilor şi angajamentul lor (…). El a văzut de asemenea eroismul ucrainenilor, a armatei lor şi capacitatea lor
VIDEO // Droguri în valoare de aproape jumătate de milion de lei, ridicate de polițiștii din Orhei # Punctul
Polițiștii din Orhei au destructurat activitatea unui grup infracțional specializat în comercializarea substanțelor narcotice prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul Republicii Moldova. În vizorul oamenilor legii au apărut o tânără de 21 de ani și un bărbat de 36 de ani, ambii din Bălți. Bărbatul primea periodic cantități mari de droguri, pe care le porționa
VIDEO // CNA și PA efectuează percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor. Sunt vizate 9 persoane # Punctul
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție desfășoară în dimineața zilei de 26 septembrie 2025 acțiuni de urmărire penală în mai multe localități din raionul Criuleni în cadrul unei cauze pornite pe faptul coruperii alegătorilor de către o formațiune politică, declarată neconstituțională. Cazul investigat vizează acțiuni de corupere electorală, manifestate prin oferirea și darea de
STOP FALS // Singurul partid AUR care participă la alegerile parlamentare din Republica Moldova este AUR din Republica Moldova # Punctul
Partidul AUR din Republica Moldova consideră necesar să facă unele precizări în urma declarațiilor lansate astăzi la București de către AUR România. În cadrul unei conferințe de presă, membri ai partidului AUR România au anunțat „retragerea AUR din cursa electorală" pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Subliniem cu toată claritatea: AUR România nici nu a
VIDEO // Boris Volosatîi acuză BUN și pe Dolganiuc: „Au abandonat unionismul și au pus flacăra în mâinile PAS” # Punctul
Decizia Blocului Unirea Națiunii (BUN) de a se retrage din alegeri în favoarea PAS a fost calificată de liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, drept o trădare a idealului unionist. El a spus că Valentin Dolganiuc și ceilalți lideri ai BUN au cedat în fața intereselor politice, lăsând electoratul unionist dezamăgit și fără reprezentare
Urmare a extrădării lui Vladimir Plahotniuc în R.Moldova, procurorii i-au adus la cunoștință acuzațiile în cauzele penale în care este vizat # Punctul
Urmare a extrădării lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, procurorii i-au adus la cunoștință acuzațiile în cauzele penale în care este vizat În rezultatul examinării cererilor de extrădare ale Procuraturii Republicii Moldova transmise la 24 iulie 2025 și 08 august 2025 și în baza deciziilor autorităților competente din Republica Elenă de acceptare a acestora, astăzi,
Curtea de Apel a menținut soluția de condamnare în privința ex-vicepreședintelui Parlamentului RM, reducând durata pedepsei la 4 ani # Punctul
La data de 25 septembrie, Curtea de Apel Centru a menținut sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, privind condamnarea ex-vicepreședintelui Parlamentului Republicii Moldova pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Instanța superioară a admis apelurile apărării doar în ceea ce privește reducerea duratei pedepsei, micșorând-o de la 6 la 4 ani de închisoare cu executare. În
Președinții Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ale fostului Partid Politic „Șor” au fost condamnați la 4 ani de închisoare # Punctul
La data de 25 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ale fostului Partid Politic „Șor", pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu închisoare
VIDEO // Doi bărbați reținuți fiind bănuiți de implicare în fabricarea de euro falși, urmare a unei capturi de 10.000 de euro falși # Punctul
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger" anunță reținerea a doi bănuiți de implicare în fabricarea de euro falși, urmare a unei capturi de 10.000 de euro falși. Suma de bani era ascunsă în preajma unei instituții administrative
Un bărbat a fost salvat de salvatori după ce a căzut într-o fântână cu apă din raionul Hîncești # Punctul
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost salvat de angajații IGSU, după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale dintr-o gospodărie din localitatea Caracui, raionul Hîncești. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 24 septembrie 2025, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:24. Potrivit
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a unui partid politic, cercetat de CNA și PA, trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii # Punctul
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a secretarului oficiului teritorial Rîșcani al unui partid politic, fiindu-i incriminată complicitatea la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Cauza penală a fost disjunsă în 2024, de către Procuratura Anticorupție,
CNA și procurorii au efectuat percheziții la Glodeni și Dondușeni într-un dosar de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. Sunt vizate 7 persoane # Punctul
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Glodeni și Dondușeni. Acțiunile au avut loc într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. În cadrul investigațiilor, au fost documentate activități suspecte ce implică transferuri și
Partidul „Inima Moldovei” a desfășurat ședința CNP: Au discutat situația politică din țată, dar și au exclus un grup de membri # Punctul
Partidul Politic Inima Moldovei a desfășurat astăzi şedinţa Consiliului Naţional Politic. În comunicatul de presă al formațiunii se spune că la ședință au fost abordate chestiuni ce ţin de situaţia politică din Republica Moldova, dar şi subiecte de ordin intern ale formaţiunii. „Mai mulţi vorbitori au menţionat că în această campanie electorală Partidul Republican „Inima
VIDEO // Tipografie clandestină și publicații ilegale cu conținut denigrator, depistate de poliție # Punctul
În urma unor acțiuni comune desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău și Inspectoratului Bălți, în comun cu angajații SIS, a fost identificată și neutralizată o tipografie clandestină, implicată în producerea și diseminarea de materiale cu caracter ilegal și conținut instigator. Tipografia activa într-o încăpere din Chișinău, fiind echipată cu sisteme de securitate și limitare
Ministerul Justiție solicită limitarea activității formațiunii PDMM: În disperare, PAS nu contenește să-și folosească într-un mod sfidător instituțiile guvernamentale pentru a face presiuni asupra oponenților # Punctul
Partidul de la guvernare recurge la noi presiuni în raport cu Partidul Democrat Modern pe care vor să-l reducă la tăcere. Este reacția PDMM la cererea Ministerului Justiției transmisă Curții de Apel Centru prin care solicită instanței limitarea activității formațiunii pentru o perioadă de un an. PDMM califică acțiunea drept o nouă comandă politică a
Procuratura Drochia, Oficiul Dondușeni, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în judecată a unei cauze penale pornite, în temeiul bănuielii rezonabile de săvârșire a infracțiunii de corupere a alegătorilor. Sub învinuire au fost puse cinci persoane, fiind acuzate de oferirea de bunuri, în scopul determinării alegătorului și susținătorului să își exercite drepturile electorale într-un anumit
Peste 30 de percheziții în toată țara într-un dosar privind infracțiuni din domeniul electoral # Punctul
În această dimineață, ofițerii din cadrul Procuraturii Anticorupție, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție, au descins cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal organizat. În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe
FAKE NEWS // Poliția promovează un FALS despre un concurent electoral al partidului de Guvernare # Punctul
Poliția Republicii Moldova au publicat un video cum ofițerii Direcției de Poliție Chișinău au descins cu verificări, în baza unei informații parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat, la o tipografie din capitală. Acolo au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila "VOTAT" în dreptul unui bloc politic
VIDEO // Șase reținuți, printre care un polițist, după o captură de 1.300.000 țigări fabricate clandestin la Chișinău # Punctul
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA, anunță o captură de circa 1.300.000 țigări fabricate ilegal în Chișinău, aproape 500.000 lei și șase bănuiți reținuți, dintre care un polițist. Reținerea celor șase a fost precedată de 45 de percheziții. Acestea au fost desfășurate la domiciliile și în mașinile persoanelor vizate, în trei garaje în care
Procurorii PCCOCS au depus 12 demersuri de aplicare a arestului preventiv în privința persoanelor reținute în dosarul participanților la taberele militare din Serbia # Punctul
Procurorii PCCOCS au depus 12 demersuri de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile în privința persoanelor reținute în dosarul participanților la taberele militare din Serbia, pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova. Urmează ca judecătorul de instrucție să se pronunțe. În ceea ce le privește pe celelalte persoane, acestora de asemenea le-a fost
În cursul săptămânii precedente, la punctul de trecere a frontierei „Criva", polițiștii de frontieră au dejucat planul unui cetățean străin de a introduce ilegal în Republica Moldova un mijloc de transport cu acte neconforme. Un cetățean ucrainean, în vârstă de 21 de ani, s-a prezentat pentru control la volanul unui microbuz Mercedes-Benz Sprinter, înmatriculat în
ULTIMA ORĂ // Vlad Plahotniuc îndeamnă moldovenii să voteze la alegeri doar partidele și blocurile cu șanse de a trece în viitorul Parlament: ”Niciun vot direct sau indirect pentru PAS” # Punctul
Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, îndeamnă moldovenii să voteze, la alegerile parlamentare din 28 septembrie doar partidele sau blocurile electorale care au șanse reale să treacă pragul electoral. În același timp, Plahotniuc spune că niciun vot direct sau indirect nu trebuie să ajungă la PAS, pentru că voturile oferite partidelor fără șansă se vor redistribui
În cursul săptămânii precedente, pe malul râului Prut, în urma unor măsuri speciale de investigație, polițiștii de frontieră, sub coordonarea Procuraturii raionului Leova, au dejucat o tentativă de contrabandă la frontiera de stat cu România. În cadrul operațiunii au fost depistate peste 50 000 de țigarete cu timbru de acciz al Republicii Moldova, în valoare
Blocul ALTERNATIVA a prezentat Programul pentru domeniul Justiției: ”Un stat de drept nu se construiește cu instituții subordonate” # Punctul
Blocului Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 23 septembrie, Programul pentru domeniul Justiției. În cadrul unei conferințe de presă, Mariana Barașianț, candidat la funcția de deputat, a declarat că actualul sistem de justiție este "prizonier al jocurilor de putere, marcat de procese interminabile, decizii la comandă și instituții aflate în conflict". "Cetățeanul este plimbat de la
GRAFIC // Ex-premier despre economia R.Moldova după patru ani de guvernare PAS: Tabloul este catastrofal # Punctul
,,Guvernarea PAS aparent nu înțelege că după 28 septembrie vine și ziua de 29, cu mahmureala de după beția electorală. În agonia lor, cei de la PAS au împins Republica Moldova într-o capcană financiară din care vom ieși foarte greu. Tot așa cum gamblerul beat aruncă ultimii bani la păcănele sperând la „lovitura norocoasă", guvernarea
Doi bărbați din Edineț – condamnați pentru exploatare prin muncă a două persoane, dintre care una fiind minoră # Punctul
Grație acțiunilor procesuale a procurorilor din cadrul Procuraturii Edineț, doi bărbați – de 43 și 45 de ani, acuzați de comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane și trafic de copii au fost condamnați printr-o sentință recent emisă
VIDEO // O nerezidentă, documentată la postul vamal Aeroport pentru tentativă de transport ilicit a 62.500 USD # Punctul
O nerezidentă intenționa să treacă prin vamă fără a declara suma de peste 62 de mii de dolari americani, însă planurile i-au fost zădărnicite, astfel că nu a mai plecat spre destinație, mijloacele bănești i-au fost ridicate, iar cazul este examinat sub aspect penal. Incidentul a fost înregistrat la postul vamal Aeroport, în timpul controlului … Articolul VIDEO // O nerezidentă, documentată la postul vamal Aeroport pentru tentativă de transport ilicit a 62.500 USD apare prima dată în Punctul pe i.
Alexandr Severin, Partidul Nostru: A venit timpul ca o echipă nouă, profesionistă și integră, să își asume responsabilitatea pentru țară! # Punctul
Fețele celor care au guvernat țara în ultimele trei decenii au arătat de ce (nu) sunt în stare, afirmă Alexandr Severin, candidat pe lista Partidului Nostru, primar suspendat al orașului Fălești. „Este momentul unei schimbări reale. A venit timpul ca o echipă nouă – care nu a fost la guvernare, dar este pregătită, curată și … Articolul Alexandr Severin, Partidul Nostru: A venit timpul ca o echipă nouă, profesionistă și integră, să își asume responsabilitatea pentru țară! apare prima dată în Punctul pe i.
CNA și Procuratura Bălți documentează o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, provenite din Rusia # Punctul
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți anunță desfășurarea a peste 30 de percheziții, în contextul unei investigații privind fapte grave de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Cercetările vizează un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți, suspectați … Articolul CNA și Procuratura Bălți documentează o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, provenite din Rusia apare prima dată în Punctul pe i.
Danemarca: „Două-trei drone mari” perturbă traficul aerian la aeroportul din Copenhaga, anunţă poliţia # Punctul
Întreg traficul aerian al celui mai mare aeroport danez, din Copenhaga, a fost întrerupt luni seara după ce au fost observate drone, a informat poliţia, citată de AFP. „Aeroportul este în prezent închis, iar acest lucru este urmare a prezenţei a două-trei drone de mari dimensiuni care zboară în jurul zonei aeroportului”, a precizat Henrik … Articolul Danemarca: „Două-trei drone mari” perturbă traficul aerian la aeroportul din Copenhaga, anunţă poliţia apare prima dată în Punctul pe i.
Volodimir Zelenski ajunge la New York pentru evenimentele de nivel înalt ale Adunării Generale a ONU # Punctul
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit luni la New York pentru a participa la evenimentele de nivel înalt ale celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, relatează Ukrinform. Marţi după-amiază, preşedintele Ucrainei va lua cuvântul la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU axată pe războiul Rusiei împotriva Ucrainei iar … Articolul Volodimir Zelenski ajunge la New York pentru evenimentele de nivel înalt ale Adunării Generale a ONU apare prima dată în Punctul pe i.
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, se află în stânga Nistrului. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina cu acte false. Informațiile în acest sens au fost confirmate de către surse IPN din regiune, care au expediat și o imagine cu el într-un local de la Tiraspol. Potrivit surselor, acesta ar fi ajuns în … Articolul EXCLUSIV // Constantin Țuțu s-ar afla la Tiraspol apare prima dată în Punctul pe i.
L-au amenințat cu moartea pentru 500 de euro – doi bărbați din Chișinău, trimiși în judecată pentru șantaj, tâlhărie și huliganism agravat # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani anunță trimiterea în judecată a doi bărbați, originari și locuitori ai municipiului Chișinău, pentru comiterea mai multor infracțiuni: șantaj, tâlhărie și huliganism agravat. Potrivit materialelor în cauză, unul din făptuitori, în vârstă de 47 de ani, este acuzat că, în martie 2025, împreună cu complicele său, în vârstă 36 de ani, … Articolul L-au amenințat cu moartea pentru 500 de euro – doi bărbați din Chișinău, trimiși în judecată pentru șantaj, tâlhărie și huliganism agravat apare prima dată în Punctul pe i.
CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală # Punctul
Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante.În dimineața zilei de astăzi, ofițerii CNA au descins cu percheziții pe teritoriul municipiilor Chișinău și Orhei, dar și în sudul țării. … Articolul CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală apare prima dată în Punctul pe i.
Naș de botez – condamnat la 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual al finei sale și surorii ei # Punctul
Datorită acțiunilor procesuale ale procurorilor și organului de urmărire penală, printr-o sentință recent pronunțată, un bărbat în vârstă de 56 de ani, a fost recunoscut vinovat pentru acțiuni cu caracter sexual neconsimțite, stabilindu-i-se pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 15 ani, cu executare în penitenciar de tip închis. Potrivit acuzării înaintate de procurori, … Articolul Naș de botez – condamnat la 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual al finei sale și surorii ei apare prima dată în Punctul pe i.
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger” și angajaților Serviciului de Informații și Securitate, au descins, în aceastǎ dimineațǎ, cu peste 250 de percheziții, fiind vizate peste 100 de persoane din mai multe localitǎți din țarǎ. Acțiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce … Articolul Peste 250 de percheziții în dosarul destabilizărilor coordonate din Rusia apare prima dată în Punctul pe i.
Reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la incursiunile avioanelor ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei # Punctul
Consiliul de Securitate al ONU va organiza luni o reuniune de urgenţă pentru a discuta incursiunile ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei, au declarat duminică oficialii estonieni şi ai ONU, potrivit CNN. Estonia a solicitat reuniunea de urgenţă după ce trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au intrat fără permisiune în spaţiul său aerian deasupra … Articolul Reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la incursiunile avioanelor ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei apare prima dată în Punctul pe i.
Comemorarea lui Charlie Kirk: Trump a spus că îşi urăşte rivalii, la evenimentul la care au participat zeci de mii de persoane # Punctul
Preşedintele american Donald Trump a declarat în faţa unei mulţimi de zeci de mii de oameni că îi „urăşte” pe adversarii săi, la o comemorare publică în onoarea lui Charlie Kirk, chiar şi după ce văduva lui Kirk a spus că îl iartă pe bărbatul acuzat că i-a împuşcat mortal soţul în timpul unui eveniment … Articolul Comemorarea lui Charlie Kirk: Trump a spus că îşi urăşte rivalii, la evenimentul la care au participat zeci de mii de persoane apare prima dată în Punctul pe i.
PCCOCS atenționează că nu au solicitat liste ale pacienților – potențiali infractori – de la policlinici # Punctul
Procuratura pentru Combaterea Criminalitǎții Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) atenționeazǎ instituțiile publice şi cetǎțenii cu privire la un document pretins semnat de procurorul-şef al PCCOCS, adresat policlinicilor din Chişinǎu, la subiectul unei pretinse “investigǎri penale a unei rǎpiri.” Aşa-zisul document a apǎrut în spațiul public, solicitând de la conducǎtorii medicali liste ale persoanelor care urmează … Articolul PCCOCS atenționează că nu au solicitat liste ale pacienților – potențiali infractori – de la policlinici apare prima dată în Punctul pe i.
Avioane poloneze şi aliate mobilizate, sâmbătă dimineaţă, după atacuri ruseşti asupra Ucrainei # Punctul
Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate, sâmbătă dimineaţa, pentru a asigura securitatea spaţiului aerian polonez. Această operaţiune vine după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia, relatează AFP. „Avioane poloneze şi aliate operează în spaţiul nostru aerian, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană terestră şi de … Articolul Avioane poloneze şi aliate mobilizate, sâmbătă dimineaţă, după atacuri ruseşti asupra Ucrainei apare prima dată în Punctul pe i.
Donald Trump dezvăluie un nou videoclip cu un atac american împotriva unei nave a „narcoteroriştilor” # Punctul
Donald Trump a dezvăluit, vineri, pe reţeaua sa socială Truth Social, un nou videoclip care arată ceea ce el a prezentat ca fiind un atac american asupra unei nave care transporta droguri către Statele Unite. „Pentagonul a ordonat un atac împotriva unei nave afiliate unei organizaţii teroriste desemnate şi implicate în traficul de droguri”, a … Articolul Donald Trump dezvăluie un nou videoclip cu un atac american împotriva unei nave a „narcoteroriştilor” apare prima dată în Punctul pe i.
Pompierii din capitală au intervenit la lichidarea flăcărilor care a cuprins mai multe automobile # Punctul
În această noapte, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările care au cuprins mai multe autovehicule într-o parcare de tip deschis din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:50. La fața locului a fost îndreptată o echipă de intervenție, … Articolul Pompierii din capitală au intervenit la lichidarea flăcărilor care a cuprins mai multe automobile apare prima dată în Punctul pe i.
Un cetățean ucrainean a încercat să ofere mită unui polițist de frontieră, dar angajatul IGPF a denunțat și documentat cazul # Punctul
Pe parcursul săptămânii curente, polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei de stat „Palanca-Maiaki-Udobnoe” au manifestat integritate, denunțând un act de corupere. Incidentul a avut loc pe sensul de intrare în Republica Moldova, când un cetățean ucrainean, în vârstă de 58 de ani, a încercat să ofere mijloace bănești polițistului de frontieră … Articolul Un cetățean ucrainean a încercat să ofere mită unui polițist de frontieră, dar angajatul IGPF a denunțat și documentat cazul apare prima dată în Punctul pe i.
Fragmente suspectate că provin de la o rachetă folosită pentru doborârea unei drone ar fi fost găsite în regiunea estică Lublin, a anunţat poliţia militară poloneză, la mai mult de o săptămână după ce Polonia, sprijinită de avioane NATO, a doborât drone ruseşti în spaţiul său aerian, relatează Reuters. Autorităţile au precizat că ramura din … Articolul Resturi de rachetă au fost găsite în estul Poloniei, anunţă poliţia militară apare prima dată în Punctul pe i.
VIDEO // Irina Vlah, în așteptarea explicațiilor din partea Canadei: PAS intenționat a indus în eroare această țară pentru răzbunare politică # Punctul
Irina Vlah, lider al Partidului Republica „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic, anunță că a primit răspuns la scrisoarea adresată Ambasadorului Extraordinar şi Plenipotenţiar al Canadei în Republica Moldova, cu reşedinţa la Bucureşti (România), Gavin Buchan, în care a solicitat să i se prezinte motivele pentru care a fost inclusă în lista persoanelor sancţionate … Articolul VIDEO // Irina Vlah, în așteptarea explicațiilor din partea Canadei: PAS intenționat a indus în eroare această țară pentru răzbunare politică apare prima dată în Punctul pe i.
Procuratura municipiului Bălți, Oficiul Fălești informează că un tânăr în vârstă de 27 de ani, originar din orașul Fălești, a fost condamnat pentru comiterea infracțiunii de omor intenționat asupra unui membru de familie, faptă prevăzută de art. 145 alin. (2) lit. e¹) din Codul penal al Republicii Moldova. Prin sentința pronunțată de Judecătoria Bălți, inculpatul a … Articolul Condamnare pentru crimă în familie: 17 ani de închisoare pentru un tânăr din Fălești apare prima dată în Punctul pe i.
CNA operează percheziții în capitală. În vizor este un grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice, contra cost # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, efectuează astăzi percheziții în capitală într-un amplu dosar penal pornit în baza unor bănuieli rezonabile de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează activitățile ilicite ale unui grup de persoane, … Articolul CNA operează percheziții în capitală. În vizor este un grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice, contra cost apare prima dată în Punctul pe i.
VIDEO // Doi bărbați, care și-au transformat apartamentul într-un spațiu destinat consumului de substanțe narcotice – reținuți # Punctul
Polițiștii Inspectoratului Ciocana, în comun cu procurorii, au destructurat activitatea ilegală a unui bărbat din Chișinău, care și-a transformat apartamentul într-un spațiu destinat consumului de substanțe narcotice. La domiciliul acestuia, oamenii legii au depistat 4 persoane cu vârste cuprinse între 30 și 62 de ani. Din apartament au fost ridicate dispozitive artizanale pentru consumul drogurilor, … Articolul VIDEO // Doi bărbați, care și-au transformat apartamentul într-un spațiu destinat consumului de substanțe narcotice – reținuți apare prima dată în Punctul pe i.
Separarea lui Plahotniuc de restul inculpaților în dosarul „Furtul Miliardului”, un calcul politic, cu miză electorală, susține Fadei Ngacevschi # Punctul
Separarea dosarului lui Vlad Plahotniuc de restul inculpaților în cauza penală „Furtul miliardului” arată că procesul este grăbit artificial pentru a-l condamna pe fostul lider al PDM înainte de a fi extrădat. Opinia aparține fostului ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care a adăugat că acum asistăm la un proces grăbit, cu reguli „adaptate” și cu … Articolul Separarea lui Plahotniuc de restul inculpaților în dosarul „Furtul Miliardului”, un calcul politic, cu miză electorală, susține Fadei Ngacevschi apare prima dată în Punctul pe i.
PLDM cere justiție la CEDO – excluderea din alegeri, semnal de alarmă pentru democrația și pluralismul politic din R.Moldova # Punctul
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că a depus o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) împotriva Republicii Moldova, după ce a epuizat toate căile de atac în justiția națională, ca urmare a excluderii abuzive din alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Conducerea formațiunii … Articolul PLDM cere justiție la CEDO – excluderea din alegeri, semnal de alarmă pentru democrația și pluralismul politic din R.Moldova apare prima dată în Punctul pe i.
