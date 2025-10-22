VIDEO // Peste 102 de mii de euro și 680 de mii de lei ridicate de CNA și procurori într-un dosar de delapidare și fals în acte publice la un ocol silvic din subordinea ÎS „Hîncești-Silva”
Punctul, 22 octombrie 2025 13:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat, în această dimineață, percheziții în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia.Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale de delapidare a averii străine și fals în acte publice, care vizează șapte persoane publice din cadrul
• • •
Acum 10 minute
13:20
Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a declarat că activitatea Blocului Electoral Patriotic s-a încheiat. Prin urmare, PCRM își consolidează propria fracțiune și va fi în opoziție față de guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate, a anunțat Vladimir Voronin. „Blocul electoral a fost format din patru partide doar pentru a participa la alegeri. Astăzi acest bloc s-a încheiat,
Acum 30 minute
13:10
Două persoane au decedat într-un accident grav, rutier pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca # Punctul
Poliția din Sîngerei a fost sesizată aseară, în jurul orei 22:00, despre producerea unui accident rutier pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că impactul s-a produs între un Volkswagen și un VAZ, care se deplasau din direcții opuse. În urma coliziunii frontale, șoferul automobilului VAZ, un
13:10
VIDEO // Peste 102 de mii de euro și 680 de mii de lei ridicate de CNA și procurori într-un dosar de delapidare și fals în acte publice la un ocol silvic din subordinea ÎS „Hîncești-Silva” # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat, în această dimineață, percheziții în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia.Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale de delapidare a averii străine și fals în acte publice, care vizează șapte persoane publice din cadrul
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Președintele american Donald Trump va începe pe 29 octombrie o vizită de două zile în Coreea de Sud cu ocazia participării la summitul Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC) de la Gyeongju, conform unui anunț făcut joi de biroul președinției sud-coreene, informează AFP. Președintele Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping urmează să se
14:10
Sociolog: Sarcina principală a noului Guvern – combaterea sărăciei și dezvoltarea regională # Punctul
În următorii patru ani, sarcina principală a Guvernului este să se concentreze pe aspectele socio-economice din țară. Or datele sondajelor de opinie arată că prețurile mari și veniturile mici sunt printre cele mai predominante probleme în țară, dar și în regiune. De această părere este doctorul în sociologie, Tatiana Cojocari, care consideră că măsurile întreprinse
13:50
A încercat să-și lovească amicul în cap cu un topor, dar nu și-a dus intenția de omor până la capăt. Inculpatul, condamnat la 10 ani de închisoare # Punctul
Procuratura Cimișlia anunță că un bărbat de 36 de ani din raionul Basarabeasca a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor, după ce și-a atacat prietenul cu un topor în urma unui conflict generat de consumul de alcool. Incidentul a avut loc în noiembrie 2023, când cei doi amici au început
13:40
VIDEO // Circa 100 000 țigarete, fără acte de proveniență, depistate de Echipele mobile ale Vămii # Punctul
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în baza informațiilor deținute, au stopat și supus controlului două unități de transport de model „BMW 530 E" și ,,Ford Mondeo", în regiunea localității Bugeac, UTA Găgăuzia. În urma controlului fizic detaliat, în habitaclu și în portbagaj a fost depistată o cantitate totală de 4990 pachete de țigări, de
13:00
VIDEO // Grup criminal organizat specializat în cultivarea și distribuirea drogurilor de tip marijuana – destructurat # Punctul
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Rîșcani, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău– Oficiul Rîșcani, au documentat activitatea unui grup criminal organizat specializat în cultivarea și distribuirea drogurilor de tip marijuana pe teritoriul municipiului Chișinău. Pe parcursul a patru luni de investigații, oamenii legii au monitorizat activitatea a trei bărbați, cu vârste de 42, 44 și 60
12:40
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, anunță destructurarea unei rețele de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25.000.000 lei. În acest sens, oamenii legii au desfășurat opt percheziții în Chișinău, cu sprijinul angajaților „Fulger," de unde au ridicat documente contabile, contracte, tehnică de calcul, suporturi de informație și automobile de
12:30
Procuratura Cimișlia a obținut condamnarea unui tânăr pentru escrocherii prin schema ,,rudei implicate în accident” # Punctul
Datorită acțiunilor procesuale întreprinse de procurorii din Procuratura Cimișlia, un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de escrocherie. La 14 octombrie 2024, organele de urmărire penală au demarat o anchetă în cazul unui grup criminal organizat, specializat în escrocheriile prin schema ,,rudei implicate în accident". În aceeași
15 octombrie 2025
14:30
Doi soți, uciși la Grătiești în timpul unei tâlhării în casa acestora – învinuitul, trimis în judecată după mai bine de 20 de ani de la comiterea faptei # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în judecată a unui dosar complex care vizează acțiunile unui bărbat în vârstă de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, învinuit de săvârșirea unui dublu omor, realizat din interes material și alte fapte infracționale violente comise în perioada anilor 1999 – 2025. Mai exact, învinuitul cu complicii săi
14:20
La 13 octombrie, Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la data de 30 septembrie 2025, în cauza penală în privința fostei deputate Marina Tauber și Partidului Politic „ȘOR". Procurorii consideră sentința neîntemeiată în partea ce ține de încetarea procesului penal pentru amestec în
11:40
Pompierii au intervenit la lichidarea unui incendiu izbucnit într-un depozit de producere a brichetelor din raionul Căușeni # Punctul
În dimineața zilei de 14 octombrie 2025 pompierii IGSU au fost solicitați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit într-un depozit din localitatea Zaim, raionul Căușeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:49. Potrivit informațiilor preliminare, flăcările au cuprins utilajul folosit pentru producerea brichetelor. La fața locului au fost îndreptate patru echipaje
11:10
Peste 50 de percheziții efectuate de CNA într-un dosar de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere la Călărași # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au desfășurat peste 50 de percheziții într-o amplă cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere la Călărași. În urma acțiunilor de urmărire penală, 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Potrivit materialelor cauzei, 53 de candidați
11:10
La 13 octombrie, polițiștii din Cimișlia au fost sesizați de un bărbat despre faptul că i-a fost sustrasă suma de 39 300 de lei și telefonul. Oamenii legii au stabilit că victima este un tânăr de 23 de ani, din Ucraina, care, la moment, locuiește într-o suburbie a capitalei. Acesta a relatat oamenilor legii că,
13 octombrie 2025
14:20
Guvernul Ucrainei a propus excluderea limbilor rusă și moldovenească din lista limbilor protejate, conform Cartei Europene a limbilor regionale și minoritare. Proiectul de lege, transmis Radei Supreme de la Kiev, actualizează traducerea oficială a Cartei și modificarea limbilor aflate sub protecția statului, transmite IPN, cu referire la glavcom.ua. Potrivit reprezentantului guvernamental în legislativ, Taras Melnîciuk, limba
14:10
VIDEO // Circa 1.000.000 țigări – ascunse în tavanul remorcii unui camion la ieșirea din Moldova spre România. Doi bărbați – reținuți # Punctul
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Vamal, anunță o captură de aproape 1.000.000 țigări ascunse în tavanul remorcii unui autocamion la vama Leușeni-Albița, soldată cu reținerea a doi bănuiți. Deși Mercedesul Actros ar fi fost pretins gol, totuși oamenii legii au percheziționat mijlocul de transport, iar în tavanul remorcii acestuia au găsit tăinuite 991.300
8 octombrie 2025
12:10
S-au pornit spre Marea Britanie cu valizele pline de țigări, dar au fost depistați la vamă. Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au depistat două cazuri de transport ilicit de țigări pe ruta Chișinău–Londra. În primul caz, în bagajul unui pasager de 29 de ani au fost depistate 130
12:10
Guvernul a aprobat lista câștigătorilor din acest an ai Premiului Național. Vor fi premiați 11 profesioniști, care au obținut realizări remarcabile în domeniile artă, știință, literatură, cultură și sport. Prim-ministrul Dorin Recean a felicitat laureații și colectivele care muncesc alături de aceștia. „Republica Moldova are foarte multe talente extraordinare și trebuie să găsim modalități de a le
7 octombrie 2025
12:50
Procuratura informează despre condamnarea unei persoane din nordul țării pentru comiterea infracțiunii de viol al unei minore de 12 ani. Pe perioada examinării cauzei penale, inculpatul s-a aflat în căutare, iar printr-o sentință recent pronunțată, acesta a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii imputate și condamnat la 15 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de
6 octombrie 2025
14:40
Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare # Punctul
La data de 6 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președintelui Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic ,,Șor", privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un termen de
13:40
Sinteza CNA: Percheziții, condamnări în dosare de corupție și sechestre pe bunuri de peste 7,4 milioane de lei # Punctul
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, CNA și procurorii au desfășurat percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu în care este vizată Societatea pe Acțiuni „Edilitate". Totodată, ofițerii
13:40
Moldovean, mort la muncă în Italia în urma unei explozii. Alți doi muncitori sunt în stare foarte gravă # Punctul
Vasile Bujac, un muncitor moldovean în vârstă de 31 de ani, a murit la Spitalul Cardarelli din Napoli, în Italia, unde fusese internat în stare critică după explozia unui rezervor de gaz petrolier lichefiat (GPL) produsă într-un centru de dezmembrări auto din localitatea Pomigliano d'Arco, provincia Napoli. Bărbatul, rezident în localitatea italiană Casalnuovo, era căsătorit
2 octombrie 2025
14:50
Un avocat a fost condamnat definitiv de CSJ pentru trafic de influență – bani pretinși pentru „intervenții” la procurori și judecători # Punctul
La 30 septembrie, Curtea Supremă de Justiție a pronunțat o decizie irevocabilă într-o cauză penală deferită justiției de către Procuratura Anticorupție, ce vizează acțiunile avocatului Vasile Bobeică, care a pretins și primit bani pentru a influența procurori și judecători, în vederea obținerii unor soluții favorabile în dosare penale. În anul 2015, într-un prim episod, avocatul
11:10
Avocată din Bălți, care ar fi transmis droguri de circa 13.000 lei clientului său în penitenciar – arestată la solicitarea procurorilor PCCOCS # Punctul
O femeie cu vârsta de 54 de ani, avocat din Bălți a fost joi arestată pentru 30 de zile la solicitarea procurilor PCCOCS, oficiul Nord, după ce a fost reținută în timp ce i-ar fi transmis droguri clientului său, în penitenciar. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), pe piața neagră a
11:00
CNA și procurorii desfășoară percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu. Este vizată Societatea pe Acțiuni „Edilitate” # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi percheziții în capitală și raionul Strășeni, în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul comiterii infracțiunii de abuz de serviciu. Investigațiile vizează foști factori de decizie ai Societății pe Acțiuni „Edilitate", care, în perioada 2024–2025, ar fi pus în aplicare
10:50
Echipele de salvare au descoperit marţi cadavrele a doi părinţi şi ale copiilor lor, în vârstă de 6 şi 4 ani, în urma unui atac cu drone ruse
1 octombrie 2025
11:20
Pompierii continuă intervenția pentru lichidarea incendiului izbucnit la un depozit de pe șoseaua Muncești nr. 801 din municipiul Chișinău. Pentru asigurarea continuității intervenției, în această dimineață a avut loc rotația de efectiv, fiind ridicate pe alertă gărzile de rezervă. La moment sunt antrenate 19 autospeciale de intervenție cu un efectiv de 75 angajați ai IGSU, … Articolul Pompierii continuă misiunea de lichidare a incendiului de nivel sporit, în capitală apare prima dată în Punctul pe i.
11:20
Un fost primar al comunei Băcioi a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă # Punctul
La 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat pe un fost primar al comunei Băcioi de comiterea infracțiunii de corupere pasivă. Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 8 ani cu amendă în mărime de 150 000 de lei și cu privarea de dreptul de a deține funcții publice … Articolul Un fost primar al comunei Băcioi a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă apare prima dată în Punctul pe i.
11:10
Permis auto de vânzare cu 18 000 lei – tânăr condamnat la închisoare pentru trafic de influență # Punctul
Datorită acțiunilor procesuale ale procurorilor și organului de urmărire penală, un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost condamnat, printr-o sentință recent pronunțată, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, faptă prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal. Acestuia i-a fost aplicată o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare, care urmează … Articolul Permis auto de vânzare cu 18 000 lei – tânăr condamnat la închisoare pentru trafic de influență apare prima dată în Punctul pe i.
11:10
11 proiecte noi de dezvoltare regională și locală, cu o valoare totală de circa 208 milioane de lei, vor fi implementate în localitățile din Republica Moldova. Includerea proiectelor în Documentul Unic de Programpentru anii 2025–2027 a fost aprobată de Guvern. Inițiativele vor contribui la creșterea calității vieții cetățenilor, prin sporirea mobilității urbane, reabilitarea infrastructurii de apă … Articolul Guvernul va implementa 11 proiecte noi de dezvoltare în localitățile din țară apare prima dată în Punctul pe i.
30 septembrie 2025
14:00
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA ai MAI, anunță reținerea în flagrant a unui bărbat, care ar fi cerut de la o persoană suma de €4500 (peste 85.000 lei) pentru permisul auto de categoria „B” al soției unui cunoscut. Totuși, acesta a fost reținut chiar în momentul în care primea prima parte a sumei … Articolul Propunea permis auto pentru €4500. – Reținut lângă Catedrala din Chişinǎu apare prima dată în Punctul pe i.
29 septembrie 2025
15:50
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a unui fost judecător, vicepreședinte de instanță, căruia i se incriminează comiterea infracțiunilor de escrocherie și fals în declarații. Cauza penală a fost inițiată în decembrie 2016 de către Procurorul General, în baza unei … Articolul Un fost judecător a fost deferit justiției pentru escrocherie și fals în declarații apare prima dată în Punctul pe i.
15:00
Sinteza CNA: Circa 9 milioane de lei în criptovalută depistate într-o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice, percheziții, condamnări și sechestre de 1,4 milioane aplicate de ARBI # Punctul
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, CNA a desfășurat percheziții la Chișinău, Orhei, Glodeni, Dondușeni, Criuleni și alte localități în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare … Articolul Sinteza CNA: Circa 9 milioane de lei în criptovalută depistate într-o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice, percheziții, condamnări și sechestre de 1,4 milioane aplicate de ARBI apare prima dată în Punctul pe i.
26 septembrie 2025
20:20
Autoritățile din Serbia au reținut doi organizatori ai unor tabere de instruire, în care mai mulți tineri erau pregătiți pentru acțiuni violente menite să destabilizeze situația în Republica Moldova. În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane, laptopuri, echipamente speciale și arme, iar unul dintre suspecți este cercetat și pentru deținere ilegală de armament. Cazul are … Articolul Autoritățile din Serbia au reținut doi organizatori ai unor tabere de instruire apare prima dată în Punctul pe i.
20:20
Polițiștii şi procurorii din Soroca au efectuat, astǎzi, percheziții în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor # Punctul
Polițiștii şi procurorii din Soroca au efectuat, astǎzi, percheziții în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor. Oamenii legii au depistat și ridicat: de la domiciliul unei femei de 54 ani – înscrisuri cu liste de persoane și numere de telefon, carnete cu însemne electorale, telefoane mobile, mijloace bănești în diverse valute și un suport … Articolul Polițiștii şi procurorii din Soroca au efectuat, astǎzi, percheziții în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor apare prima dată în Punctul pe i.
17:30
AUR din Republica Moldova: reglementările privind „proveniența banilor” vor fi abrogate în noul legislativ # Punctul
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a criticat dur prevederile legislative care obligă cetățenii reveniți din diasporă să demonstreze „proveniența banilor” până la ultimul euro, calificând această practică drept o umilință la adresa celor care au susținut țara în cele mai grele momente, transmite formațiunea prin intermediul unui comunicat de presă. „Diaspora care, de … Articolul AUR din Republica Moldova: reglementările privind „proveniența banilor” vor fi abrogate în noul legislativ apare prima dată în Punctul pe i.
16:00
Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a INI, în cooperare cu procurorii PCCOCS- oficiul „Nord”, au destructurat activitatea unui grup infracțional suspectat de comercializarea drogurilor pe teritoriul municipiului Chișinău și în nordul țării. În vizorul oamenilor legii au ajuns doi bărbați de 28 și 33 de ani, originari din Bălți și Florești. Unul dintre ei a fost … Articolul VIDEO // Percheziții într-un dosar de trafic de droguri. Două persoane arestate apare prima dată în Punctul pe i.
15:40
Preşedintele francez estimează că omologul său american Donald Trump este ”mai aproape ca oricând” de Ucraina şi îşi exprimă speranţa ca acest lucru să ajute la ”creşterea presiunilor” împotriva Rusiei, relatează AFP. Donald Trump ”a văzut seriozitatea eurpenilor şi angajamentul lor (…). El a văzut de asemenea eroismul ucrainenilor, a armatei lor şi capacitatea lor … Articolul Macron consideră că Trump este ”mai aproape ca niciodată” de Ucraina şi europeni apare prima dată în Punctul pe i.
15:30
VIDEO // Droguri în valoare de aproape jumătate de milion de lei, ridicate de polițiștii din Orhei # Punctul
Polițiștii din Orhei au destructurat activitatea unui grup infracțional specializat în comercializarea substanțelor narcotice prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul Republicii Moldova. În vizorul oamenilor legii au apărut o tânără de 21 de ani și un bărbat de 36 de ani, ambii din Bălți. Bărbatul primea periodic cantități mari de droguri, pe care le porționa … Articolul VIDEO // Droguri în valoare de aproape jumătate de milion de lei, ridicate de polițiștii din Orhei apare prima dată în Punctul pe i.
15:20
VIDEO // CNA și PA efectuează percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor. Sunt vizate 9 persoane # Punctul
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție desfășoară în dimineața zilei de 26 septembrie 2025 acțiuni de urmărire penală în mai multe localități din raionul Criuleni în cadrul unei cauze pornite pe faptul coruperii alegătorilor de către o formațiune politică, declarată neconstituțională. Cazul investigat vizează acțiuni de corupere electorală, manifestate prin oferirea și darea de … Articolul VIDEO // CNA și PA efectuează percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor. Sunt vizate 9 persoane apare prima dată în Punctul pe i.
14:20
STOP FALS // Singurul partid AUR care participă la alegerile parlamentare din Republica Moldova este AUR din Republica Moldova # Punctul
Partidul AUR din Republica Moldova consideră necesar să facă unele precizări în urma declarațiilor lansate astăzi la București de către AUR România. În cadrul unei conferințe de presă, membri ai partidului AUR România au anunțat „retragerea AUR din cursa electorală” pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Subliniem cu toată claritatea: AUR România nici nu a … Articolul STOP FALS // Singurul partid AUR care participă la alegerile parlamentare din Republica Moldova este AUR din Republica Moldova apare prima dată în Punctul pe i.
11:50
VIDEO // Boris Volosatîi acuză BUN și pe Dolganiuc: „Au abandonat unionismul și au pus flacăra în mâinile PAS” # Punctul
Decizia Blocului Unirea Națiunii (BUN) de a se retrage din alegeri în favoarea PAS a fost calificată de liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, drept o trădare a idealului unionist. El a spus că Valentin Dolganiuc și ceilalți lideri ai BUN au cedat în fața intereselor politice, lăsând electoratul unionist dezamăgit și fără reprezentare … Articolul VIDEO // Boris Volosatîi acuză BUN și pe Dolganiuc: „Au abandonat unionismul și au pus flacăra în mâinile PAS” apare prima dată în Punctul pe i.
25 septembrie 2025
17:50
Urmare a extrădării lui Vladimir Plahotniuc în R.Moldova, procurorii i-au adus la cunoștință acuzațiile în cauzele penale în care este vizat # Punctul
Urmare a extrădării lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, procurorii i-au adus la cunoștință acuzațiile în cauzele penale în care este vizat În rezultatul examinării cererilor de extrădare ale Procuraturii Republicii Moldova transmise la 24 iulie 2025 și 08 august 2025 și în baza deciziilor autorităților competente din Republica Elenă de acceptare a acestora, astăzi, … Articolul Urmare a extrădării lui Vladimir Plahotniuc în R.Moldova, procurorii i-au adus la cunoștință acuzațiile în cauzele penale în care este vizat apare prima dată în Punctul pe i.
15:30
Curtea de Apel a menținut soluția de condamnare în privința ex-vicepreședintelui Parlamentului RM, reducând durata pedepsei la 4 ani # Punctul
La data de 25 septembrie, Curtea de Apel Centru a menținut sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, privind condamnarea ex-vicepreședintelui Parlamentului Republicii Moldova pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Instanța superioară a admis apelurile apărării doar în ceea ce privește reducerea duratei pedepsei, micșorând-o de la 6 la 4 ani de închisoare cu executare. În … Articolul Curtea de Apel a menținut soluția de condamnare în privința ex-vicepreședintelui Parlamentului RM, reducând durata pedepsei la 4 ani apare prima dată în Punctul pe i.
14:50
Președinții Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ale fostului Partid Politic „Șor” au fost condamnați la 4 ani de închisoare # Punctul
La data de 25 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ale fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu închisoare … Articolul Președinții Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ale fostului Partid Politic „Șor” au fost condamnați la 4 ani de închisoare apare prima dată în Punctul pe i.
12:40
VIDEO // Doi bărbați reținuți fiind bănuiți de implicare în fabricarea de euro falși, urmare a unei capturi de 10.000 de euro falși # Punctul
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” anunță reținerea a doi bănuiți de implicare în fabricarea de euro falși, urmare a unei capturi de 10.000 de euro falși. Suma de bani era ascunsă în preajma unei instituții administrative … Articolul VIDEO // Doi bărbați reținuți fiind bănuiți de implicare în fabricarea de euro falși, urmare a unei capturi de 10.000 de euro falși apare prima dată în Punctul pe i.
12:30
Un bărbat a fost salvat de salvatori după ce a căzut într-o fântână cu apă din raionul Hîncești # Punctul
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost salvat de angajații IGSU, după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale dintr-o gospodărie din localitatea Caracui, raionul Hîncești. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 24 septembrie 2025, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:24. Potrivit … Articolul Un bărbat a fost salvat de salvatori după ce a căzut într-o fântână cu apă din raionul Hîncești apare prima dată în Punctul pe i.
12:30
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a unui partid politic, cercetat de CNA și PA, trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii # Punctul
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a secretarului oficiului teritorial Rîșcani al unui partid politic, fiindu-i incriminată complicitatea la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Cauza penală a fost disjunsă în 2024, de către Procuratura Anticorupție, … Articolul Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a unui partid politic, cercetat de CNA și PA, trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii apare prima dată în Punctul pe i.
12:20
CNA și procurorii au efectuat percheziții la Glodeni și Dondușeni într-un dosar de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. Sunt vizate 7 persoane # Punctul
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Glodeni și Dondușeni. Acțiunile au avut loc într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. În cadrul investigațiilor, au fost documentate activități suspecte ce implică transferuri și … Articolul CNA și procurorii au efectuat percheziții la Glodeni și Dondușeni într-un dosar de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. Sunt vizate 7 persoane apare prima dată în Punctul pe i.
