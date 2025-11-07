Mesajul Președintei Maia Sandu la conferința comună cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola
Președinția Republicii Moldova, 7 noiembrie 2025 11:50
Stimată doamnă Președintă Metsola, Dragă Roberta, Mă bucur să spun din nou: bine ați revenit la Chișinău! Ultima Dvs vizită a avut loc într-o zi memorabilă pentru noi — la Adunarea Națională „Moldova Europeană”.
• • •
Alte ştiri de Președinția Republicii Moldova
Acum 30 minute
11:50
Mesajul Președintei Maia Sandu la conferința comună cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola # Președinția Republicii Moldova
Stimată doamnă Președintă Metsola, Dragă Roberta, Mă bucur să spun din nou: bine ați revenit la Chișinău! Ultima Dvs vizită a avut loc într-o zi memorabilă pentru noi — la Adunarea Națională „Moldova Europeană”.
Ieri
13:20
Președinta Maia Sandu va susține vineri o conferință de presă comună cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține vineri o conferință de presă comună cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, începând cu ora 10:50.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:20
Președinta Maia Sandu la Bruxelles: „Moldova a demonstrat că și în cele mai dificile vremuri, livrează — iar Uniunea Europeană poate conta pe noi” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, în cadrul căreia a discutat cu oficialii europeni despre pașii concreți pentru avansarea procesului de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană.
21:00
Mesajul Președintei Maia Sandu la evenimentul dedicat Republicii Moldova, organizat la Bruxelles # Președinția Republicii Moldova
Stimată doamnă comisar Kos, dragă Marta, Excelențele voastre, dragi parteneri, prieteni, Este o mare plăcere să văd atâția prieteni ai Moldovei aici, în această seară. Fiecare dintre Dumneavoastră, în felul său, ne-a ajutat să facem față numeroaselor provocări din ultimii ani — și, în pofida acestora, să mergem înainte pe drumul nostru european. În numele oamenilor din Moldova, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi într-o perioadă dificilă.
3 noiembrie 2025
13:50
Marți, 4 noiembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru la Bruxelles.Pe agenda vizitei sunt prevăzute întrevederi cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, precum și cu alți oficiali de rang înalt.
1 noiembrie 2025
12:30
Guvernul, condus de Prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus jurământul de învestire în prezența șefei statului, Maia Sandu # Președinția Republicii Moldova
Cabinetul de miniștri, condus de Prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus, astăzi, jurământul de învestire în prezența Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu și a Președintelui Parlamentului, Igor Grosu.
11:00
Mesajul Președintei Maia Sandu la ceremonia de învestire a Guvernului # Președinția Republicii Moldova
Stimate domnule Prim-ministru Alexandru Munteanu, Stimați membri ai Guvernului, Încep prin a vă mulțumi pentru că v-ați asumat responsabilitatea într-o perioadă dificilă – pentru țara noastră dar și pentru întreaga regiune.
31 octombrie 2025
19:00
În atenția mass-media! Noul Guvern va depune sâmbătă, 1 noiembrie, jurământul de învestire # Președinția Republicii Moldova
Sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, va avea loc ceremonia oficială de depunere a jurământului de către noul Cabinet de miniștri, condus de Prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a primit astăzi votul de încredere din partea Parlamentului. La ceremonie va participa și Președintele Parlamentului, Igor Grosu.
12:00
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu comisara europeană pentru servicii financiare, Maria Luís Albuquerque # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu doamna Maria Luís Albuquerque, Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor.
10:00
Președinta Maia Sandu l-a numit pe Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea domnului Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice are mandatul de a consolida sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, de a avansa dimensiunea politică a procesului de aderare și de a dezvolta relațiile cu partenerii strategici ai țării.
30 octombrie 2025
10:20
Președinta Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele de socializare – odinioară promisiunea libertății și transparenței – au devenit vaste spații ale manipulării” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron.
29 octombrie 2025
19:20
Excelențele Voastre, Domnule Președinte Macron, Domnule Președinte Mahama, Domnule Prim-ministru Pashinyan, Distinși oaspeți, dragi prieteni, Este o onoare să vorbesc astăzi aici — la un forum care ne amintește că pacea începe cu adevărul… și că adevărul însuși trebuie apărat.
19:00
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian # Președinția Republicii Moldova
În marja Forumului Păcii de la Paris, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pașinian. Discuțiile s-au concentrat pe promovarea păcii și stabilității în Europa, șefa statului salutând pașii întreprinși de Armenia în direcția reconcilierii cu Azerbaidjanul.
28 octombrie 2025
17:50
Președinta Maia Sandu participă la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Emmanuel Macron # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Franței, Emmanuel Macron.
26 octombrie 2025
18:20
Președinta Maia Sandu, în discuții cu Președintele Nicușor Dan, în cadrul vizitei la București # Președinția Republicii Moldova
În cadrul vizitei la București, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Președintele României, Nicușor Dan.
15:20
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului # Președinția Republicii Moldova
În cadrul vizitei la București, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, aflat în România cu prilejul Slujbei de Sfințire a picturii Catedralei Naționale.
13:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la București la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, la București, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale, oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului.
25 octombrie 2025
10:00
Președinta Maia Sandu va efectua duminică, 26 octombrie, o vizită în România # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită în România.
24 octombrie 2025
16:20
Președinta Maia Sandu a numit-o pe Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea doamnei Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Doamna Mihailov-Moraru își va începe activitatea în cadrul instituției prezidențiale la data de 11 noiembrie 2025.
11:10
Președinta Maia Sandu a conferit distincții de stat mai multor scriitori și critici literari # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 24 octombrie 2025, Decretul privind conferirea distincțiilor de stat mai multor personalități din domeniul literaturii, în semn de apreciere pentru contribuția lor remarcabilă la dezvoltarea culturii.
11:00
Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova # Președinția Republicii Moldova
În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul privind desemnarea domnului Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova.
23 octombrie 2025
16:10
Președinta Maia Sandu i-a felicitat pe membrii comunității academice cu prilejul aniversării a 80 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia dedicată aniversării a 80 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.
22 octombrie 2025
18:10
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și cu Alteța Sa Regală, Principele Radu, aflați într-o vizită la Chișinău. În cadrul discuțiilor, au fost trecute în revistă proiectele Casei Regale a României din Republica Moldova, în special în domeniile educației, stimulării investițiilor și promovării aderării țării noastre la UE.
17:30
Președinta Maia Sandu inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru # Președinția Republicii Moldova
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova.
17:00
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu o delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Regatului Unit # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, aflată într-o vizită oficială la Chișinău.
12:10
Președinta Maia Sandu, la prima ședință a noului Parlament: „Să lucrăm împreună – cu credință – pentru ca Moldova să devină o casă a păcii și a speranței pentru toți cetățenii săi” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la prima ședință a noului Parlament, ales pe 28 septembrie curent, unde s-a adresat deputaților cu un mesaj de început de mandat.
10:50
Mesajul Președintei Maia Sandu la prima ședință a noului Parlament, ales pe 28 septembrie curent # Președinția Republicii Moldova
Dragi cetățeni, Stimați deputați, Doamnelor și domnilor, Ne aflăm la un început de drum - într-un Parlament nou-ales, căruia cetățenii i-au încredințat soarta țării pentru următorii patru ani dar, mai presus de orice, i-au încredințat misiunea de a păstra pacea în Moldova.
21 octombrie 2025
16:50
Șefa statului, Maia Sandu, va ține un discurs în prima ședință a noului Parlament # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa miercuri, 22 octombrie, la prima ședință a noului Parlament, ales în data de 28 septembrie, curent.
17 octombrie 2025
08:40
Președinta Republicii Moldova a semnat Decretul privind convocarea Parlamentului nou ales # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a.
11 octombrie 2025
16:00
Maia Sandu la aniversarea Comisiei de la Veneția: „Trebuie să redefinim transparența, responsabilitatea și libertatea politică într-o lume în care banii, tehnologia și dezinformarea se mișcă mai repede decât legea.” # Președinția Republicii Moldova
Apărarea democrației nu a fost niciodată mai dificilă, mai complexă și mai urgentă - a fost mesajul central al Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la evenimentul care marchează 35 de ani de la fondarea Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei, instituție dedicată consolidării statului de drept și a democrației în Europa.
13:40
Discursul Președintei Maia Sandu la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția # Președinția Republicii Moldova
Este o onoare să mă alătur dumneavoastră pentru a celebra 35 de ani de la fondarea Comisiei de la Veneția — o instituție care reprezintă piatra de temelie a Europei democratice. Pentru Republica Moldova, rolul dumneavoastră a fost esențial.
10 octombrie 2025
19:50
Președinta Maia Sandu a înmânat Premiul Național laureaților anului 2025 # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a înmânat astăzi, în cadrul unei ceremonii festive, Premiul Național.
17:10
Președinta Maia Sandu a conferit distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 10 octombrie, un decret privind conferirea distincțiilor de stat unor cetățeni care s-au remarcat prin activitatea de excepție în diverse domenii precum cultură, sport, educație, administrație publică, medicină, economie și știință.
16:00
Președinta Maia Sandu va participa la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.