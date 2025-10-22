Horoscopul zilei de 22 octombrie 2025. Leii iau o decizie grea. Află ce se întâmplă cu zodia ta

11:40

Cea mai mare comoară pe care o deține Soroca sunt oamenii pe care i-a dat. Pământul nostru a "născut" multe personalități, nume sonore în diverse domenii, fără de care istoria Țării ar fi fost poate alta. Soroceni sunt peste tot, cutreieră țările și continentele, dar dorul de Cetate nu-i lasă. Prin 2010 am hotărât să-l […] Dumitru Matcovschi: „Suntem bolnavi de dor, pentru că Nistrul întotdeauna a fost râul casei noastre părintești"