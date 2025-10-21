28 de ani în comerț și o viață acasă…

07:50

Crescătorii de bovine, ovine și caprine pot beneficia de granturi de până la un milion de dolari pentru modernizarea fermelor. Cererile de solicitare a finanțării pot fi depuse începând cu ziua de luni, 20 octombrie, la sediile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), informează moldpres.md Suportul financiar este acordat în cadrul