Lansarea noului Sistem informațional „Acte de stare civilă"
Observatorul de Nord, 21 octombrie 2025 07:50
ASP are în derulare un program amplu de modernizare a serviciilor — inclusiv prin extinderea serviciilor online, ceea ce va ușura mult interacțiunea cetățeanului cu instituția, informează .asp.gov.md. Pe data de 01.11.2025 vor intra în vigoare modificările Legii nr. 100/2001 privind actele de stare civilă, iar începând cu data de 03 noiembrie 2025, Agenția
• • •
Fermierii pot beneficia de granturi de până la un milion de dolari. Cererile sunt recepționate la sediile AIPA
Crescătorii de bovine, ovine și caprine pot beneficia de granturi de până la un milion de dolari pentru modernizarea fermelor. Cererile de solicitare a finanțării pot fi depuse începând cu ziua de luni, 20 octombrie, la sediile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), informează moldpres.md Suportul financiar este acordat în cadrul
Un moldovean câștigă cât un elvețian în două zile. Republica Moldova, la coada Europei salariale!
Potrivit celui mai recent clasament Numbeo 2025 privind salariul mediu lunar net (după taxe), Republica Moldova se situează pe locul 67 din 127 de țări, cu un venit mediu de 728,8 dolari pe lună. Țara se află imediat după Palestina (729,8 de dolari) și peste Albania (705,8 de dolari) și Ucraina (485,6 de dolari), informează
Horoscopul zilei de 21 octombrie 2025. Capricornii se tem de consecințe. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Pe măsură ce Luna se mută în Scorpion, emoțiile se adâncesc și devin mai clare. Această schimbare oferă potențial maxim, atât în ce privește viața personală cât și cea profesională a celor mai mulți dintre nativi. Finanțele sunt acum mai bine îngrijite. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut.
Meteo, 21 octombrie 2025: vreme frumoasă de toamnă autentică, fără precipitații
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 21 octombrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea timp frumos, autentic pentru mijlocul toamnei. Astfel, valorile termice se vor încadra între +3 și +13 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este zero, umiditatea aerului va fi de 62 procente, iar vântul va bate cu viteza de 16
„Dezvăluie adevărul" – Conferința verificatorilor de fapte din cadrul Parteneriatului Estic
Pe 7 și 8 noiembrie 2025, Myth Detector și DW Akademie, în parteneriat cu Reporteri fără Frontiere (RSF), Media Development Foundation (MDF) și Stop Fals (Moldova), organizează Conferința anuală a verificatorilor de fapte din cadrul Parteneriatului Estic, intitulată „Dezvăluie adevărul", la Chișinău, R. Moldova. Această reuniune internațională va aduna verificatori de fapte, cercetători, grupuri de reflecție, experți în politici și părți interesate-cheie din 13 țări pentru a
La 17 octombrie, la Instituția Educație Timpurie „Prichindel" din municipiul Soroca a avut loc o activitate extra curriculară deosebită, cu titlul sugestiv „Depănăm azi amintiri". Copiii, alături de doamnele educatoare, au pornit într-o veritabilă călătorie în lumea amintirilor frumoase, redescoperind tradiții, jocuri și emoții din copilăria de altădată. Micuții au avut parte de o „șezătoare"
Rezultate finale ale Recensământului din 2024: BNS a prezentat date privind caracteristicile etnoculturale ale populației
Biroul Național de Statistică (BNS) a prezentat ieridate privind caracteristicile etnoculturale ale populației obținute în urma Recensământului din 2024. Acestea relevă că din totalul persoanelor recenzate, 76,7 la sută s-au declarat moldoveni, iar alți 8% au spus că sunt români. Totodată, ponderea celor care au declarat ca limbi materne moldovenească și română însumează circa 79,9%.
Republica Moldova a transmis pentru prima dată către UE rezultatele testelor la benzină și motorină
Republica Moldova a făcut un pas important în parcursul său european, trimițând pentru prima dată Comisiei Europene rapoartele privind calitatea carburanților din țară, transmite moldpres.md Analizele realizate la stații de alimentare și depozite arată că benzina și motorina respectă atât standardele naționale, cât și cerințele Uniunii Europene privind sănătatea publică, protecția mediului și calitatea combustibililor.
Cu energie și voie bună, elevii Colegiului „Mihai Eminescu" din Soroca au participat la Maratonul Eco și la City Quest-ul prilejuite de Ziua Europeană a Mobilității, desfășurate în municipiul Soroca. Participarea lor s-a soldat cu un frumos Loc III, obținut în competiția care a reunit instituții de învățământ din întreg orașul. Evenimentul a promovat utilizarea
Petre Popa, despre legătura Teatrului „Veniamin Apostol" cu marele poet Dumitru Matcovschi / VIDEO
Astăzi, poetul și scriitorul Dumitru Matcovschi ar fi împlinit 86 de ani. Născut la 20 octombrie 1939, în comuna Vadul-Rașcov, județul Soroca, astăzi raionul Șoldănești, el a rămas în memoria oamenilor ca una dintre cele mai puternice voci ale literaturii basarabene și un simbol al Mișcării de Renaștere Națională. Matcovschi și-a făcut debutul editorial în
Directorul unei biblioteci din SUA impresionat de bibliotecile din municipiul Soroca
Dimineața aceasta, Biblioteca „Mihail Sadoveanu" a avut onoarea de a-l primi pe Randy Gagne, directorul Bibliotecii Publice din Middleborough, SUA. Vizita, care a început la ora 8:15, a fost una neașteptată, dar plină de emoție și inspirație pentru personalul bibliotecii. Domnul Gagne a rămas impresionat de imaginea instituției și de lucrările recente de reparație. După
Și Nicolae Botgros a refuzat să conducă prima ședință a parlamentului nou ales. Ședința va fi prezidată de Zinaida Greceanâi
După comunistul Vladimir Voronin, și deputatul din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, Nicolae Botgros, a refuzat să conducă prima ședință a parlamentului nou ales. Astfel, următoarea pe lista decanilor de vârstă este comunista Zinaida Greceanâ care va avea misiunea că prezideze prima ședință a legislativului. Vă reamintim că prima ședință a parlamentului va avea loc
Tinerii din nordul Moldovei, inspirați să devină promotori ai educației media
Pe 11 octombrie curent, Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic „Nortek" din Bălți, a găzduit un eveniment educativ de impact pentru un grup de tineri din nordul Moldovei, participanți ai inițiativelor marca Centrul Media pentru Tineri. Acesta a avut drept scop creșterea motivației adolescenților de a deveni promotori ai educației media și creatori responsabili de
„Cultura ne unește". Podcast marca LT „Constantin Stere", cu maestrul Anatol Rudei
Elevele Liceului Teoretic „Constantin Stere", Daria Tașnic, Nicoleta Lisnic și Daria Ostapciuc au dat start PODCAST-ului „Cultura ne unește", care va avea ca oaspeți personalități din Soroca. Invitatul primuluii episod a fost interpretul, compozitorul și promotorul culturii sorocene, maestrul Anatol Rudei. Tema PODCAS-ului a fost pe măsură: „Rădăcinile care ne țin împreună". Felicitări realizatoarelor, respect
Elevii din Soroca au participat la „Democracy Run" – un eveniment dedicat valorilor europene / GALERIE FOTO
Recent, membrii Consiliului Raional al Elevilor din Soroca au participat la evenimentul „Democracy Run", organizat în curtea Universității de Stat „Alecu Russo" din Bălți. Activitatea a reunit 12 Consilii Regionale ale Elevilor din nordul Republicii Moldova și a avut scopul de a promova principiile democrației și valorile europene în rândul tinerilor. Evenimentul, organizat de Asociația
Peste o sută de școli din R. Moldova contractează servicii de catering pentru elevii de gimnaziu
Tot mai multe instituții de învățământ din Republica Moldova apelează la servicii de catering pentru a asigura mic-dejunuri gratuite elevilor de gimnaziu. În prezent, peste o sută de școli au semnat contracte cu firme specializate, întrucât nu dispun de cantine proprii în care să poată prepara hrana. Firmele de catering sunt obligate să respecte normele
La Șoldănești a fost inaugurat Festivalul Transfrontalier „Răsune fanfare, fără hotare", în memoria maestrului Grigore Zănoagă
Festivalul Transfrontalier „Răsune fanfare, fără hotare" a fost inaugurat la Șoldănești, adunând fanfare din mai multe raioane ale Republicii Moldova într-o celebrare a tradiției muzicale autohtone. Evenimentul a fost dedicat memoriei maestrului Grigore Zănoagă, un promotor de seamă al artei fanfarelor din țară, relatează moldpres.md La ceremonia de deschidere a participat secretarul de stat al
În satul Coșernița, raionul Florești, a fost inaugurată recent, o cantină de ajutor social destinată persoanelor aflate în dificultate. Noua instituție va oferi zilnic mese calde pentru 25 de beneficiari, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de trai ale celor mai vulnerabili membri ai comunității. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Asociației de caritate MSTJ Way din
Ala Nemerenco: a fi sau a nu fi ministră la sănătate? Astăzi aflăm răspunsul…
Astăzi după-amiază se va decide probabil cine va fi viitorul ministru al Sănătății, a declarat Ala Nemerenco, în cadrul conferinței unde a prezentat raportul de activitate, informează moldp
Conform meteorologilor, pe data de 21 octombrie mai este valabil Codul Galben de înghețuri în aer, cu intensitatea de -1…-3 grade Celsius, pe arii extinse, în orele nocturne și ale dimineții. Vremea se va încălzi ușor începând cu ziua de miercuri, când temperaturile vor oscila între +15..+20°C, pe parcursul zilei, și între +4..+10°C, în orele […] Post-ul Cod Galben de înghețuri, până marți, 21 octombrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
Două medalii de aur și o medalie de bronz – „zestrea” tinerilor sambiști de la Școală sportivă pentru copii și juniori Soroca, la campionatul republicii # Observatorul de Nord
În „capitala Nordului”, municipiul Bălți, s-a desfășurat Campionatul Republicii Moldova la lupta sambo printre copii și juniori, la care au participat și câțiva discipoli ai Școlii sportive pentru copii și juniori din Soroca. Tinerii sambiști au revenit acasă cu trei locuri premiante – două medalii de aur și o medalie de bronz. Astfel, campioni ai […] Post-ul Două medalii de aur și o medalie de bronz – „zestrea” tinerilor sambiști de la Școală sportivă pentru copii și juniori Soroca, la campionatul republicii apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ce scriu colegii de la Buzău? În perioada 27 octombrie-21 noiembrie se va desfășura a doua etapă de deratizare, din acest an, pe domeniul public a municipiului Buzău, informează opiniabuzau.ro Acțiunea se va desfășura etapizat, în toate zonele/cartierele din municipiul Buzău. În toată această perioadă personalul autorizat va desfășura activități de verificare a stațiilor de […] Post-ul RER Sud continuă programul de deratizare în Buzău apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cea de-a 11-a ediție a Zilelor Filmului Românesc s-a încheiat la Chișinău, după patru zile dedicate cinematografiei românești. Evenimentul a adus publicului o selecție de filme clasice și contemporane, coproducții româno-moldovenești, precum și întâlniri cu regizori, actori și profesioniști din domeniu. După Chișinău, Festivalul Filmului Românesc va continua îm alte câteva localități, inclusiv în orașul […] Post-ul Zilele Filmului Românesc vor avea loc la Florești, pe data de 24 octombrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
Miercuri, 22 octombrie, va avea loc prima ședință a noului Legislativ, începând cu ora 10:00 # Observatorul de Nord
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a. Conform Decretului prezidențial, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie curent, începând cu ora 10:00. În cadrul acesteia, deputații urmează să aleagă organele de conducere și de lucru ale Parlamentului și să inițieze procedurile […] Post-ul Miercuri, 22 octombrie, va avea loc prima ședință a noului Legislativ, începând cu ora 10:00 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Dumitru Matcovschi: „Suntem bolnavi de dor, pentru că Nistrul întotdeauna a fost râul casei noastre părintești” # Observatorul de Nord
Cea mai mare comoară pe care o deține Soroca sunt oamenii pe care i-a dat. Pământul nostru a “născut” multe personalități, nume sonore în diverse domenii, fără de care istoria Țării ar fi fost poate alta. Soroceni sunt peste tot, cutreieră țările și continentele, dar dorul de Cetate nu-i lasă. Prin 2010 am hotărât să-l […] Post-ul Dumitru Matcovschi: „Suntem bolnavi de dor, pentru că Nistrul întotdeauna a fost râul casei noastre părintești” apare prima dată în Observatorul de Nord.
A fost condamnat la 3 ani de închisoare, pentru că i-a fost milă de o deținută # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un tânăr în vârstă de 24 de ani, care deținea funcția de ofițer superior în cadrul Penitenciarului nr. 13 Chișinău, a fost condamnat la 3 ani de închisoare, urmând ca 2 ani de închisoare să fie executați în penitenciar, iar un […] Post-ul A fost condamnat la 3 ani de închisoare, pentru că i-a fost milă de o deținută apare prima dată în Observatorul de Nord.
Două locuri premiante au obținut tinerii sambiști soroceni, la campionatul Republicii Moldova # Observatorul de Nord
La Campionatul Republicii Moldova la sambo, rezervat copiilor născuți în anii 2012-2013 și 2014-2015, discipolii Școlii Sportive Raionale din Soroca au câștigat două medalii, una de argint și alta de bronz. Astfel, David Andriuță (categoria de greutate 46 kg.) a urcat pe treapta a doua a podiumului de onoare și a intrat […] Post-ul Două locuri premiante au obținut tinerii sambiști soroceni, la campionatul Republicii Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
Războiul din Ucraina a provocat distrugeri masive, iar costurile de reconstrucție sunt estimate la 506 miliarde de euro pentru următorul deceniu, potrivit unei evaluări recente realizate de ONU, Comisia Europeană, Banca Mondială și guvernul de la Kiev. Suma este de aproape trei ori mai mare decât PIB-ul anual al Ucrainei și de patru ori mai […] Post-ul 506 miliarde de euro: atâta ar costa reconstrucția Ucrainei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană capătă contur: noile state ale UE ar putea adera fără drept deplin de veto # Observatorul de Nord
Uniunea Europeană analizează o propunere care ar permite noilor state membre, inclusiv Republicii Moldova și Ucrainei, să adere inițial fără drept deplin de veto în procesul decizional. Măsura ar fi temporară și ar urma să fie ridicată după integrarea completă a instituțiilor și a legislației naționale în sistemul comunitar, transmite moldpres.md Potrivit publicației Politico Europe, ideea […] Post-ul Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană capătă contur: noile state ale UE ar putea adera fără drept deplin de veto apare prima dată în Observatorul de Nord.
Organele de drept au fost puse în stare de alertă, după ce un un automobil înmatriculat în Ucraina a intrat forțat în R.Moldova, noaptea trecută, în jurul orei 03:10, prin Punctul de Trecere a Frontierei Otaci, susțin sursele PulsMedia.MD. Informația a fost confirmată și de către unii factorii de conducere din cadrul IGPF. Astfel, potrivit […] Post-ul Stare de alertă la PTF Otaci, după ce un Lexus a luat cu asalt „granița” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Berbec Atunci când vine despre planurile făcute pentru perioada următoare, totul se va spulbera. O schimbare bruscă a dispoziției psihice te va agita și te va face să renunți mult prea ușor la lucruri sau persoane care te împlineau. În plan social te simți inspirată și dornică de a te face remarcată de anumite persoane. […] Post-ul Horoscop săptămânal: 20-26 octombrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
„Stop Investițiilor False!” – de la începutul anului au fost raportate 1.200 de infracțiuni online, prejudiciul fiind estimat la 211 milioane de lei # Observatorul de Nord
Datele statistice la nivel național relevă o creștere alarmantă a fraudelor online. În primele nouă luni ale anului 2025, au fost raportate peste 1.200 de infracțiuni financiar-bancare online, cu un prejudiciu total estimat de peste 211 milioane le, transmite Poliția Republicii Moldovai. Comparativ cu anul 2024, când au fost înregistrate 832 de cazuri […] Post-ul „Stop Investițiilor False!” – de la începutul anului au fost raportate 1.200 de infracțiuni online, prejudiciul fiind estimat la 211 milioane de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Corul Belcanto este, din nou, fruntea!!! De data aceasta a câștigat Diploma de Aur la Fesivalul-Concurs Internațional „A ruginit frunza din vii! # Observatorul de Nord
Corul BELCANTO de la Școala de Artă “Eugen Coca” din municipiul Soroca a avut o evoluție strălucită în cadrul Festivalului-Concurs Internațional „A RUGINIT FRUNZA DIN VII”, ediția a XVIII-a. Discipolii dirijoarei, profesoarei Ludmila Samarin, cu un rezultat de 28,5 puncte, au câștigat Diploma de Aur și Diploma pentru Cea mai bună performanță a […] Post-ul Corul Belcanto este, din nou, fruntea!!! De data aceasta a câștigat Diploma de Aur la Fesivalul-Concurs Internațional „A ruginit frunza din vii! apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cum au fost reflectate rezultatele alegerilor din 28 septembrie în alte țări și ce dezinformări au fost răspândite # Observatorul de Nord
Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova au fost reflectate în mod diferit în străinătate. În timp ce în Rusia, țară în care practic nu există presă liberă, accentele s-au pus pe narațiunea falsă de fraudare a alegerilor, în Ucraina și Georgia rezultatele alegerilor au fost prezentate, în mare parte, ca o victorie a democrației […] Post-ul Cum au fost reflectate rezultatele alegerilor din 28 septembrie în alte țări și ce dezinformări au fost răspândite apare prima dată în Observatorul de Nord.
O femeie din satul Șuri acuză polițiștii că i-au ucis doi copii și au mușamalizat cazul # Observatorul de Nord
Doina Dascăl, o femeie din satul Șuri, raionul Drochia, acuză organele judiciare că au mușamalizat dosarul privind accidentul în care i-au murit doi fii, de 16 și 14 ani. Aceasta susține că accidentul fatal ar fi fost provocat de un echipaj de Poliție. ragicul accident a avut loc în satul Chetrosu, raionul Drochia, în seara […] Post-ul O femeie din satul Șuri acuză polițiștii că i-au ucis doi copii și au mușamalizat cazul apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 20 octombrie 2025: la început de săptămână euro este cotat la 19,69 lei, iar dolarul costă 16,84 lei # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei la începutul acestei săptămâni, 20 octombrie 2025, moneda euro este cotată la 19 lei și 69 de bani. Dolarul american valorează 16 lei și 84 de bani, leul românesc poate fi cumpărat cu trei lei și 86 de bani, iar hrivna […] Post-ul Curs valutar, 20 octombrie 2025: la început de săptămână euro este cotat la 19,69 lei, iar dolarul costă 16,84 lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 20 octombrie 2025. Vărsătorii caută iertarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Situațiile la locul de muncă îi îndeamnă pe nativi să își îndrepte atenția către informații sigure. Caută să se asigure că ceea ce înțeleg este chiar realitatea. Spațiul pe care îl găsesc pentru a-și transmite gândurile este mult mai larg și reușesc să fie mai siguri pe ei. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție […] Post-ul Horoscopul zilei de 20 octombrie 2025. Vărsătorii caută iertarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
În prima zi a săptămânii, pe data de 20 octombrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor vom avea o zi cu puțin soare, iar valorile termice se cor încadra între +2 și +9 grade Celsius. Probabilitatea unor ploi este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 66 […] Post-ul Meteo, 20 octombrie 2025: valori termice scăzute și fără precipitații. apare prima dată în Observatorul de Nord.
Deşi este considerat praful minune şi este folosit de oameni din întreaga lume, medicii atrag atenţia. Iată ce se întâmplă în organism dacă faci exces de bicarbonat de sodiu. Conform specialiştilor, te expui la un risc major. De ce să nu faci exces de bicarbonat Ieftin şi mereu la îndemână, praful “magic” este recomandat de […] Post-ul Ce se întâmplă în organism dacă faci exces de bicarbonat apare prima dată în Observatorul de Nord.
Tot mai mulți șoferi sunt curioși cât de departe pot ajunge cu o mașină electrică atunci când nivelul bateriei este aproape gol. Potrivit unor teste recente, modelele Tesla pot parcurge în medie între 3 și 5 kilometri cu doar 1% încărcare, suficient cât să ajungi la cea mai apropiată stație de reîncărcare. De exemplu, Tesla […] Post-ul Câți kilometri poate parcurge o Tesla cu doar 1% baterie apare prima dată în Observatorul de Nord.
Una dintre cele mai mari probleme pe care le întâmpină gospodinele este băloşirea murăturilor. Specialiştii îţi spun cum pritoceşti corect varza murată, unul dintre cele mai iubite alimente în sezonul rece. Acesta este trucul secret pe care îl știu puțini români. Cum se realizează pritocirea verzei în mod corect Deşi pare un lucru simplu, murăturile […] Post-ul Cum pritocești corect varza murată apare prima dată în Observatorul de Nord.
O femeie din Soroca acuzată pe nedrept – „S-a făcut totul din invidie, pentru că am câini frumoși” # Observatorul de Nord
Judecătoria Soroca a anulat două procese-verbale contravenționale întocmite de un agent de poliție pe numele unei femei acuzate că ar fi încălcat regulile de întreținere a câinilor. Instanța a stabilit că nu au existat probe concludente care să dovedească vinovăția acesteia și a aplicat principiul „in dubio pro reo” – îndoiala profită persoanei acuzate. În […] Post-ul O femeie din Soroca acuzată pe nedrept – „S-a făcut totul din invidie, pentru că am câini frumoși” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 19 octombrie 2025: dolarul costă 16 lei și 85 de bani, iar euro valorează 19 lei și 64 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 19 octombrie 2025, euro are valoarea de 19 lei și 64 de bani, iar dolarul american are avea valoarea de 16 lei și 85 de bani. Leul românesc va fi cotat la valoarea de 3 lei și 86 de bani, iar […] Post-ul Curs valutar, 19 octombrie 2025: dolarul costă 16 lei și 85 de bani, iar euro valorează 19 lei și 64 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 19 octombrie 2025. Racii se tem de consecințe. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Este o zi specială pentru toți nativii din zodiac. Pe măsură ce timpul trece, energia Soarelui ghidează printre acțiuni și cuvinte. Îmbrățișarea conexiunilor sincere sunt așteptate pentru a fi împărtășite. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Consideră ziua de astăzi ca una în care să plantezi noi promisiuni pe care să le urmezi îndeaproape. În […] Post-ul Horoscopul zilei de 19 octombrie 2025. Racii se tem de consecințe. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Etichetele produselor nu sunt doar o formalitate, ci o garanție a transparenței și siguranței pentru consumatori. De la alimente la produse chimice sau textile, fiecare etichetă trebuie să furnizeze informații clare, lizibile și inteligibile, astfel încât oamenii să știe exact ce cumpără și cum să utilizeze în siguranță produsul. Eticheta — prima linie de apărare […] Post-ul Etichetele, scutul invizibil al consumatorului modern apare prima dată în Observatorul de Nord.
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, duminică, 19 octombrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea o zi înorată, cu valori termice joase pentru această perioadă. Astfel, în temometre vor fi de la +4 până la +8 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 68 procente, […] Post-ul Meteo, 19 octombrie 2025: zi înnorată cu valori termice scăzute apare prima dată în Observatorul de Nord.
În primul meci al returului, fotbaliștii de la EFA „au întors datoria” echipei din Ocnița, dar acest rezultat nu a îmbunătățit situația din clasament a visocenilor. În meciul cu CF Locomotiva soarta meciului a fost decisă în minutele de prelungiri, din penalty. Pe de altă parte, celor de la EFA le suflă serios în spate […] Post-ul EFA se răzbună pe „feroviari”, iar „vulturii” zboară spre Liga 1 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mulți oameni folosesc frigiderul greșit, fără să știe că acest lucru le poate crește factura la energie electrică. Specialiștii spun că 98% dintre utilizatori nu înțeleg ce înseamnă, de fapt, cifrele de pe butonul de reglare. Acestea nu indică temperatura, ci timpul de funcționare al compresorului. Când butonul este setat pe 1, compresorul funcționează mai […] Post-ul Cum să reglezi corect frigiderul ca să economisești energie? apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cum se udă corect „fericirea feminină”? Sfaturile specialiștilor pentru o plantă sănătoasă # Observatorul de Nord
Spathiphyllum, cunoscută și ca „fericirea feminină”, este una dintre cele mai îndrăgite plante de interior. Are frunze verzi lucioase și flori albe elegante, dar pentru a se menține frumoasă și sănătoasă are nevoie de o îngrijire atentă, mai ales când vine vorba de udare. Specialiștii spun că planta iubește umezeala, dar nu suportă apa în […] Post-ul Cum se udă corect „fericirea feminină”? Sfaturile specialiștilor pentru o plantă sănătoasă apare prima dată în Observatorul de Nord.
