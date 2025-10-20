La Șoldănești a fost inaugurat Festivalul Transfrontalier „Răsune fanfare, fără hotare”, în memoria maestrului Grigore Zănoagă
Observatorul de Nord, 20 octombrie 2025 15:20
Festivalul Transfrontalier „Răsune fanfare, fără hotare” a fost inaugurat la Șoldănești, adunând fanfare din mai multe raioane ale Republicii Moldova într-o celebrare a tradiției muzicale autohtone. Evenimentul a fost dedicat memoriei maestrului Grigore Zănoagă, un promotor de seamă al artei fanfarelor din țară, relatează moldpres.md La ceremonia de deschidere a participat secretarul de stat al […] Post-ul La Șoldănești a fost inaugurat Festivalul Transfrontalier „Răsune fanfare, fără hotare”, în memoria maestrului Grigore Zănoagă apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 15 minute
15:20
Elevii din Soroca au participat la „Democracy Run” – un eveniment dedicat valorilor europene / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Recent, membrii Consiliului Raional al Elevilor din Soroca au participat la evenimentul „Democracy Run”, organizat în curtea Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Activitatea a reunit 12 Consilii Regionale ale Elevilor din nordul Republicii Moldova și a avut scopul de a promova principiile democrației și valorile europene în rândul tinerilor. Evenimentul, organizat de Asociația […] Post-ul Elevii din Soroca au participat la „Democracy Run” – un eveniment dedicat valorilor europene / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
Peste o sută de școli din R. Moldova contractează servicii de catering pentru elevii de gimnaziu # Observatorul de Nord
Tot mai multe instituții de învățământ din Republica Moldova apelează la servicii de catering pentru a asigura mic-dejunuri gratuite elevilor de gimnaziu. În prezent, peste o sută de școli au semnat contracte cu firme specializate, întrucât nu dispun de cantine proprii în care să poată prepara hrana. Firmele de catering sunt obligate să respecte normele […] Post-ul Peste o sută de școli din R. Moldova contractează servicii de catering pentru elevii de gimnaziu apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
La Șoldănești a fost inaugurat Festivalul Transfrontalier „Răsune fanfare, fără hotare”, în memoria maestrului Grigore Zănoagă # Observatorul de Nord
Festivalul Transfrontalier „Răsune fanfare, fără hotare” a fost inaugurat la Șoldănești, adunând fanfare din mai multe raioane ale Republicii Moldova într-o celebrare a tradiției muzicale autohtone. Evenimentul a fost dedicat memoriei maestrului Grigore Zănoagă, un promotor de seamă al artei fanfarelor din țară, relatează moldpres.md La ceremonia de deschidere a participat secretarul de stat al […] Post-ul La Șoldănești a fost inaugurat Festivalul Transfrontalier „Răsune fanfare, fără hotare”, în memoria maestrului Grigore Zănoagă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum o oră
14:50
În satul Coșernița, raionul Florești, a fost inaugurată recent, o cantină de ajutor social destinată persoanelor aflate în dificultate. Noua instituție va oferi zilnic mese calde pentru 25 de beneficiari, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de trai ale celor mai vulnerabili membri ai comunității. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Asociației de caritate MSTJ Way din […] Post-ul 25 de persoane vulnerabile din raionul Florești, vor primi zilnic mese calde apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 2 ore
13:40
Ala Nemerenco: a fi sau a nu fi ministră la sănătate? Astăzi aflăm răspunsul… # Observatorul de Nord
Astăzi după-amiază se va decide probabil cine va fi viitorul ministru al Sănătății, a declarat Ala Nemerenco, în cadrul conferinței unde a prezentat raportul de activitate, informează moldpres.md „Dacă voi primi informația, o voi face publică presei”, a spus ministra. Șefa de la Sănătate a menționat că, în ultimii ani, sistemul de sănătate a trecut […] Post-ul Ala Nemerenco: a fi sau a nu fi ministră la sănătate? Astăzi aflăm răspunsul… apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Conform meteorologilor, pe data de 21 octombrie mai este valabil Codul Galben de înghețuri în aer, cu intensitatea de -1…-3 grade Celsius, pe arii extinse, în orele nocturne și ale dimineții. Vremea se va încălzi ușor începând cu ziua de miercuri, când temperaturile vor oscila între +15..+20°C, pe parcursul zilei, și între +4..+10°C, în orele […] Post-ul Cod Galben de înghețuri, până marți, 21 octombrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 4 ore
13:00
Două medalii de aur și o medalie de bronz – „zestrea” tinerilor sambiști de la Școală sportivă pentru copii și juniori Soroca, la campionatul republicii # Observatorul de Nord
În „capitala Nordului”, municipiul Bălți, s-a desfășurat Campionatul Republicii Moldova la lupta sambo printre copii și juniori, la care au participat și câțiva discipoli ai Școlii sportive pentru copii și juniori din Soroca. Tinerii sambiști au revenit acasă cu trei locuri premiante – două medalii de aur și o medalie de bronz. Astfel, campioni ai […] Post-ul Două medalii de aur și o medalie de bronz – „zestrea” tinerilor sambiști de la Școală sportivă pentru copii și juniori Soroca, la campionatul republicii apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Ce scriu colegii de la Buzău? În perioada 27 octombrie-21 noiembrie se va desfășura a doua etapă de deratizare, din acest an, pe domeniul public a municipiului Buzău, informează opiniabuzau.ro Acțiunea se va desfășura etapizat, în toate zonele/cartierele din municipiul Buzău. În toată această perioadă personalul autorizat va desfășura activități de verificare a stațiilor de […] Post-ul RER Sud continuă programul de deratizare în Buzău apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Cea de-a 11-a ediție a Zilelor Filmului Românesc s-a încheiat la Chișinău, după patru zile dedicate cinematografiei românești. Evenimentul a adus publicului o selecție de filme clasice și contemporane, coproducții româno-moldovenești, precum și întâlniri cu regizori, actori și profesioniști din domeniu. După Chișinău, Festivalul Filmului Românesc va continua îm alte câteva localități, inclusiv în orașul […] Post-ul Zilele Filmului Românesc vor avea loc la Florești, pe data de 24 octombrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Miercuri, 22 octombrie, va avea loc prima ședință a noului Legislativ, începând cu ora 10:00 # Observatorul de Nord
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a. Conform Decretului prezidențial, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie curent, începând cu ora 10:00. În cadrul acesteia, deputații urmează să aleagă organele de conducere și de lucru ale Parlamentului și să inițieze procedurile […] Post-ul Miercuri, 22 octombrie, va avea loc prima ședință a noului Legislativ, începând cu ora 10:00 apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Dumitru Matcovschi: „Suntem bolnavi de dor, pentru că Nistrul întotdeauna a fost râul casei noastre părintești” # Observatorul de Nord
Cea mai mare comoară pe care o deține Soroca sunt oamenii pe care i-a dat. Pământul nostru a “născut” multe personalități, nume sonore în diverse domenii, fără de care istoria Țării ar fi fost poate alta. Soroceni sunt peste tot, cutreieră țările și continentele, dar dorul de Cetate nu-i lasă. Prin 2010 am hotărât să-l […] Post-ul Dumitru Matcovschi: „Suntem bolnavi de dor, pentru că Nistrul întotdeauna a fost râul casei noastre părintești” apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
A fost condamnat la 3 ani de închisoare, pentru că i-a fost milă de o deținută # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un tânăr în vârstă de 24 de ani, care deținea funcția de ofițer superior în cadrul Penitenciarului nr. 13 Chișinău, a fost condamnat la 3 ani de închisoare, urmând ca 2 ani de închisoare să fie executați în penitenciar, iar un […] Post-ul A fost condamnat la 3 ani de închisoare, pentru că i-a fost milă de o deținută apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Două locuri premiante au obținut tinerii sambiști soroceni, la campionatul Republicii Moldova # Observatorul de Nord
La Campionatul Republicii Moldova la sambo, rezervat copiilor născuți în anii 2012-2013 și 2014-2015, discipolii Școlii Sportive Raionale din Soroca au câștigat două medalii, una de argint și alta de bronz. Astfel, David Andriuță (categoria de greutate 46 kg.) a urcat pe treapta a doua a podiumului de onoare și a intrat […] Post-ul Două locuri premiante au obținut tinerii sambiști soroceni, la campionatul Republicii Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 6 ore
10:30
Războiul din Ucraina a provocat distrugeri masive, iar costurile de reconstrucție sunt estimate la 506 miliarde de euro pentru următorul deceniu, potrivit unei evaluări recente realizate de ONU, Comisia Europeană, Banca Mondială și guvernul de la Kiev. Suma este de aproape trei ori mai mare decât PIB-ul anual al Ucrainei și de patru ori mai […] Post-ul 506 miliarde de euro: atâta ar costa reconstrucția Ucrainei apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană capătă contur: noile state ale UE ar putea adera fără drept deplin de veto # Observatorul de Nord
Uniunea Europeană analizează o propunere care ar permite noilor state membre, inclusiv Republicii Moldova și Ucrainei, să adere inițial fără drept deplin de veto în procesul decizional. Măsura ar fi temporară și ar urma să fie ridicată după integrarea completă a instituțiilor și a legislației naționale în sistemul comunitar, transmite moldpres.md Potrivit publicației Politico Europe, ideea […] Post-ul Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană capătă contur: noile state ale UE ar putea adera fără drept deplin de veto apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Organele de drept au fost puse în stare de alertă, după ce un un automobil înmatriculat în Ucraina a intrat forțat în R.Moldova, noaptea trecută, în jurul orei 03:10, prin Punctul de Trecere a Frontierei Otaci, susțin sursele PulsMedia.MD. Informația a fost confirmată și de către unii factorii de conducere din cadrul IGPF. Astfel, potrivit […] Post-ul Stare de alertă la PTF Otaci, după ce un Lexus a luat cu asalt „granița” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 8 ore
09:20
Berbec Atunci când vine despre planurile făcute pentru perioada următoare, totul se va spulbera. O schimbare bruscă a dispoziției psihice te va agita și te va face să renunți mult prea ușor la lucruri sau persoane care te împlineau. În plan social te simți inspirată și dornică de a te face remarcată de anumite persoane. […] Post-ul Horoscop săptămânal: 20-26 octombrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
„Stop Investițiilor False!” – de la începutul anului au fost raportate 1.200 de infracțiuni online, prejudiciul fiind estimat la 211 milioane de lei # Observatorul de Nord
Datele statistice la nivel național relevă o creștere alarmantă a fraudelor online. În primele nouă luni ale anului 2025, au fost raportate peste 1.200 de infracțiuni financiar-bancare online, cu un prejudiciu total estimat de peste 211 milioane le, transmite Poliția Republicii Moldovai. Comparativ cu anul 2024, când au fost înregistrate 832 de cazuri […] Post-ul „Stop Investițiilor False!” – de la începutul anului au fost raportate 1.200 de infracțiuni online, prejudiciul fiind estimat la 211 milioane de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Corul Belcanto este, din nou, fruntea!!! De data aceasta a câștigat Diploma de Aur la Fesivalul-Concurs Internațional „A ruginit frunza din vii! # Observatorul de Nord
Corul BELCANTO de la Școala de Artă “Eugen Coca” din municipiul Soroca a avut o evoluție strălucită în cadrul Festivalului-Concurs Internațional „A RUGINIT FRUNZA DIN VII”, ediția a XVIII-a. Discipolii dirijoarei, profesoarei Ludmila Samarin, cu un rezultat de 28,5 puncte, au câștigat Diploma de Aur și Diploma pentru Cea mai bună performanță a […] Post-ul Corul Belcanto este, din nou, fruntea!!! De data aceasta a câștigat Diploma de Aur la Fesivalul-Concurs Internațional „A ruginit frunza din vii! apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Cum au fost reflectate rezultatele alegerilor din 28 septembrie în alte țări și ce dezinformări au fost răspândite # Observatorul de Nord
Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova au fost reflectate în mod diferit în străinătate. În timp ce în Rusia, țară în care practic nu există presă liberă, accentele s-au pus pe narațiunea falsă de fraudare a alegerilor, în Ucraina și Georgia rezultatele alegerilor au fost prezentate, în mare parte, ca o victorie a democrației […] Post-ul Cum au fost reflectate rezultatele alegerilor din 28 septembrie în alte țări și ce dezinformări au fost răspândite apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
O femeie din satul Șuri acuză polițiștii că i-au ucis doi copii și au mușamalizat cazul # Observatorul de Nord
Doina Dascăl, o femeie din satul Șuri, raionul Drochia, acuză organele judiciare că au mușamalizat dosarul privind accidentul în care i-au murit doi fii, de 16 și 14 ani. Aceasta susține că accidentul fatal ar fi fost provocat de un echipaj de Poliție. ragicul accident a avut loc în satul Chetrosu, raionul Drochia, în seara […] Post-ul O femeie din satul Șuri acuză polițiștii că i-au ucis doi copii și au mușamalizat cazul apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Curs valutar, 20 octombrie 2025: la început de săptămână euro este cotat la 19,69 lei, iar dolarul costă 16,84 lei # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei la începutul acestei săptămâni, 20 octombrie 2025, moneda euro este cotată la 19 lei și 69 de bani. Dolarul american valorează 16 lei și 84 de bani, leul românesc poate fi cumpărat cu trei lei și 86 de bani, iar hrivna […] Post-ul Curs valutar, 20 octombrie 2025: la început de săptămână euro este cotat la 19,69 lei, iar dolarul costă 16,84 lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 12 ore
07:10
Horoscopul zilei de 20 octombrie 2025. Vărsătorii caută iertarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Situațiile la locul de muncă îi îndeamnă pe nativi să își îndrepte atenția către informații sigure. Caută să se asigure că ceea ce înțeleg este chiar realitatea. Spațiul pe care îl găsesc pentru a-și transmite gândurile este mult mai larg și reușesc să fie mai siguri pe ei. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție […] Post-ul Horoscopul zilei de 20 octombrie 2025. Vărsătorii caută iertarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
În prima zi a săptămânii, pe data de 20 octombrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor vom avea o zi cu puțin soare, iar valorile termice se cor încadra între +2 și +9 grade Celsius. Probabilitatea unor ploi este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 66 […] Post-ul Meteo, 20 octombrie 2025: valori termice scăzute și fără precipitații. apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
13:30
Deşi este considerat praful minune şi este folosit de oameni din întreaga lume, medicii atrag atenţia. Iată ce se întâmplă în organism dacă faci exces de bicarbonat de sodiu. Conform specialiştilor, te expui la un risc major. De ce să nu faci exces de bicarbonat Ieftin şi mereu la îndemână, praful “magic” este recomandat de […] Post-ul Ce se întâmplă în organism dacă faci exces de bicarbonat apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Tot mai mulți șoferi sunt curioși cât de departe pot ajunge cu o mașină electrică atunci când nivelul bateriei este aproape gol. Potrivit unor teste recente, modelele Tesla pot parcurge în medie între 3 și 5 kilometri cu doar 1% încărcare, suficient cât să ajungi la cea mai apropiată stație de reîncărcare. De exemplu, Tesla […] Post-ul Câți kilometri poate parcurge o Tesla cu doar 1% baterie apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Una dintre cele mai mari probleme pe care le întâmpină gospodinele este băloşirea murăturilor. Specialiştii îţi spun cum pritoceşti corect varza murată, unul dintre cele mai iubite alimente în sezonul rece. Acesta este trucul secret pe care îl știu puțini români. Cum se realizează pritocirea verzei în mod corect Deşi pare un lucru simplu, murăturile […] Post-ul Cum pritocești corect varza murată apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
O femeie din Soroca acuzată pe nedrept – „S-a făcut totul din invidie, pentru că am câini frumoși” # Observatorul de Nord
Judecătoria Soroca a anulat două procese-verbale contravenționale întocmite de un agent de poliție pe numele unei femei acuzate că ar fi încălcat regulile de întreținere a câinilor. Instanța a stabilit că nu au existat probe concludente care să dovedească vinovăția acesteia și a aplicat principiul „in dubio pro reo” – îndoiala profită persoanei acuzate. În […] Post-ul O femeie din Soroca acuzată pe nedrept – „S-a făcut totul din invidie, pentru că am câini frumoși” apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 19 octombrie 2025: dolarul costă 16 lei și 85 de bani, iar euro valorează 19 lei și 64 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 19 octombrie 2025, euro are valoarea de 19 lei și 64 de bani, iar dolarul american are avea valoarea de 16 lei și 85 de bani. Leul românesc va fi cotat la valoarea de 3 lei și 86 de bani, iar […] Post-ul Curs valutar, 19 octombrie 2025: dolarul costă 16 lei și 85 de bani, iar euro valorează 19 lei și 64 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 19 octombrie 2025. Racii se tem de consecințe. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Este o zi specială pentru toți nativii din zodiac. Pe măsură ce timpul trece, energia Soarelui ghidează printre acțiuni și cuvinte. Îmbrățișarea conexiunilor sincere sunt așteptate pentru a fi împărtășite. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Consideră ziua de astăzi ca una în care să plantezi noi promisiuni pe care să le urmezi îndeaproape. În […] Post-ul Horoscopul zilei de 19 octombrie 2025. Racii se tem de consecințe. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Etichetele produselor nu sunt doar o formalitate, ci o garanție a transparenței și siguranței pentru consumatori. De la alimente la produse chimice sau textile, fiecare etichetă trebuie să furnizeze informații clare, lizibile și inteligibile, astfel încât oamenii să știe exact ce cumpără și cum să utilizeze în siguranță produsul. Eticheta — prima linie de apărare […] Post-ul Etichetele, scutul invizibil al consumatorului modern apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, duminică, 19 octombrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea o zi înorată, cu valori termice joase pentru această perioadă. Astfel, în temometre vor fi de la +4 până la +8 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 68 procente, […] Post-ul Meteo, 19 octombrie 2025: zi înnorată cu valori termice scăzute apare prima dată în Observatorul de Nord.
18 octombrie 2025
20:20
În primul meci al returului, fotbaliștii de la EFA „au întors datoria” echipei din Ocnița, dar acest rezultat nu a îmbunătățit situația din clasament a visocenilor. În meciul cu CF Locomotiva soarta meciului a fost decisă în minutele de prelungiri, din penalty. Pe de altă parte, celor de la EFA le suflă serios în spate […] Post-ul EFA se răzbună pe „feroviari”, iar „vulturii” zboară spre Liga 1 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Mulți oameni folosesc frigiderul greșit, fără să știe că acest lucru le poate crește factura la energie electrică. Specialiștii spun că 98% dintre utilizatori nu înțeleg ce înseamnă, de fapt, cifrele de pe butonul de reglare. Acestea nu indică temperatura, ci timpul de funcționare al compresorului. Când butonul este setat pe 1, compresorul funcționează mai […] Post-ul Cum să reglezi corect frigiderul ca să economisești energie? apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Cum se udă corect „fericirea feminină”? Sfaturile specialiștilor pentru o plantă sănătoasă # Observatorul de Nord
Spathiphyllum, cunoscută și ca „fericirea feminină”, este una dintre cele mai îndrăgite plante de interior. Are frunze verzi lucioase și flori albe elegante, dar pentru a se menține frumoasă și sănătoasă are nevoie de o îngrijire atentă, mai ales când vine vorba de udare. Specialiștii spun că planta iubește umezeala, dar nu suportă apa în […] Post-ul Cum se udă corect „fericirea feminină”? Sfaturile specialiștilor pentru o plantă sănătoasă apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Compania unui personaj, care ar fi făcut parte din anturajul lui Vladimir Plahotniuc în perioada statului capturat, oferă servicii de mentenanță a sistemelor informatice ale unor instituții cheie. Este vorba de firma lui Onisim Popescu, în care deține o cotă parte de 49%, scrie cusens.md. În ultimii șase ani, aceasta a câștigat, pe bandă rulantă, […] Post-ul Statul, la mâna omului lui Plahotniuc? apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Ieri, 17 octombrie 2025, a demarat campania electorală pentru alegerile locale din satul Cremenciug. În acest context, Comisia Electorală Centrală îndeamnă concurenții electorali să desfășoare campania în condiții de corectitudine și integritate. Vă reamintim că, actualmente funcția de primar interimar al comunei Cremenciug este ocupată de consilierul PSRM, Igor Chirița. Fostul primar, Anatolie Pânzaru, […] Post-ul A demarat campania electorală pentru alegerile locale din satul Cremenciug apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
În timpul înmormântării, când sicriul urma să fie urcat în mașină, a apărut brusc un cal: calul s-a apropiat încet de sicriu, iar ceea ce a făcut a șocat pe toată lumea # Observatorul de Nord
În timpul înmormântării, când sicriul urma să fie urcat în mașină, a apărut brusc un cal: calul s-a apropiat încet de sicriu, iar ceea ce a făcut a șocat pe toată lumea. Alb, gâfâind, cu noroi pe părțile laterale, dar cu ochi vii, plini de durere. S-a apropiat încet de oameni și apoi… direct de […] Post-ul În timpul înmormântării, când sicriul urma să fie urcat în mașină, a apărut brusc un cal: calul s-a apropiat încet de sicriu, iar ceea ce a făcut a șocat pe toată lumea apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Există un tip rar de vin care este făcut din struguri înghețați pe viță. Vinul „Icewine”, produs în Canada și Germania, provine din struguri lăsați să înghețe natural iarna. Recoltarea se face manual la -8°C, iar un litru necesită zeci de kilograme de struguri, costând peste 50 de dolari sticla. Această metodă unică de […] Post-ul Vinul de gheață: de la A la Z apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Puțini mirosuri pot rivaliza cu cel al pâinii calde scoase din cuptor, iar în ultima perioadă, tot mai mulți pasionați de gătit caută rețete simple și rapide pentru a obține acasă gustul autentic de brutărie. Celebrul bucătar Jamie Oliver a stârnit un val de entuziasm pe internet după ce a împărtășit o rețetă care promite […] Post-ul Pâine de casă gata în 30 de minute apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 18 octombrie 2025: dolarul costă 16 lei și 85 de bani, iar euro valorează 19 lei și 64 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 18 octombrie 2025, euro are valoarea de 19 lei și 64 de bani, iar dolarul american are avea valoarea de 16 lei și 85 de bani. Leul românesc va fi cotat la valoarea de 3 lei și 86 de bani, iar hrivna […] Post-ul Curs valutar, 18 octombrie 2025: dolarul costă 16 lei și 85 de bani, iar euro valorează 19 lei și 64 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:00
Un tânăr de 20 de ani din raionul Soroca a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru întreținerea unui raport sexual cu o minoră de 15 ani. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Soroca, după ce inculpatul și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată. Cazul a fost examinat […] Post-ul Tânăr condamnat pentru raport sexual cu o elevă din municipiul Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
În weekend benzina și motorina se ieftinesc, cu un ban și, respectiv, cu patru bani # Observatorul de Nord
Conform informației prezentate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în weekend prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,50 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,33 lei. Astfel, prețurile respective ar însemna o ieftinire cu un ban la benzină și cu patru bani la motorină. Post-ul În weekend benzina și motorina se ieftinesc, cu un ban și, respectiv, cu patru bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 18 octombrie 2025. Vărsătorii caută soluții. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Cei mai mulți nativi se vor simți extrem de melancolici în această zi. Schimbările care au loc în ceea ce privește zodia Balanță se vor vedea în viețile tuturor. Cei mai mulți își pun creativitatea la încercare și reușesc să lucreze cu aceasta. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai […] Post-ul Horoscopul zilei de 18 octombrie 2025. Vărsătorii caută soluții. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
În raioanele de nord ale Republicii Moldova astăzi, 18 octombrie 2025, conform prognozelor meteorologilor vom avea temperturi ale aerului mai joase decât media perioadei și sunt posibile ploi de scurtă durată. Valorile termice se vor încadra între +6 și +12 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 35 la sută, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 18 octombrie 2025: astăzi sunt posibile ploi de scurtă durată apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
Tu-ți cunoști drepturile? Ce trebuie să știi când călătorești cu autobuzul sau microbuzul în Republica Moldova # Observatorul de Nord
Într-o lume tot mai mobilă și interconectată, transportul rutier de pasageri rămâne una dintre principalele modalități prin care oamenii ajung la destinație — fie pentru muncă, studii sau vacanță. În Republica Moldova, doar în anul 2024, peste 105 milioane de pasageri au fost transportați cu autobuze și microbuze, potrivit datelor oficiale. Această cifră impresionantă demonstrează […] Post-ul Tu-ți cunoști drepturile? Ce trebuie să știi când călătorești cu autobuzul sau microbuzul în Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:00
Constantin Nesterenco despre ultimul mandat de director și politică la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO # Observatorul de Nord
De această dată la emisiunea “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, este invitat cetățeanul de onoare al municipiului Soroca, Constantin Nesterenco, Directorul Tehnic Agricol din Soroca. Am discutat cu protagonistul nostru despre familia de acasă, cine i-a promis susținere și cine l-a susținut cu adevărat, dar și colaborarea cu Ana-Maria Halupneac. Am mai […] Post-ul Constantin Nesterenco despre ultimul mandat de director și politică la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
17 octombrie 2025
20:30
Mâine, 18 octombrie, fotbaliștii de la EFA au joc greu în deplasare, la Ocnița, unde au de „reglat niște conturi” în confruntarea cu „feroviarii” din localitate, care le-au administrat visocenilor o înfrângere usturătoare chiar în etapa inaugurală a campionatului. Partide va începe, pe stadionul orășenesc din Ocnița, la orele 14:00 și va putea […] Post-ul Meci crucial la Ocnița: EFA își poate lua revanșa în fața „feroviarilor” apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Octombrie ne amintește de importanța conștientizării cancerului mamar, o boală care afectează anual aproximativ 1000 de femei în Republica Moldova. Cancerul mamar poate fi tăcut, fără semne evidente, sau poate apărea cu simptome care nu trebuie ignorate. Printre aceste semne se numără – o tumefacție sau formațiune la nivelul sânului, modificări ale pielii cu aspect […] Post-ul Sfatul medicului Maria Palanciuc: „Grija pentru tine începe cu tine” apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Un conflict banal legat de un loc de parcare în curtea unui bloc din Soroca s-a încheiat cu violență și o condamnare penală. Un bărbat a fost găsit vinovat de huliganism după ce a agresat doi vecini și va executa 150 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Incidentul a avut loc în seara […] Post-ul Bătaie la Soroca-Nouă din cauza unui loc de parcare apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.