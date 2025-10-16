Trump spune că Putin l-a dezamăgit din cauză că nu opreşte războiul: „Ar putea să-i pună capăt rapid”

08:50

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că Republica Moldova nu se află în pericol de a fi atacată de către Rusia, atâta timp cât Ucraina nu este învinsă în război. „Republica Moldova are doar doi vecini, Ucraina şi România. Din fericire, Ucrainа rezistă, adică Moldova nu se poate accesa din direcţia asta şi cu atât mai [...] Articolul Nicușor Dan nu crede în scenariul unui atac al Rusiei în Republica Moldova: “Atât timp cât Ucraina rezistă, acest pericol nu există” apare prima dată în DISINFO.MD.