Avion lovit de un obiect misterios deasupra SUA
Noi.md, 22 octombrie 2025 04:30
Un avion a fost lovit de un obiect misterios deasupra Statelor Unite iar pilotul, deși rănit, a efectuat o aterizare de urgență.Un pasager a povestit momentele terifiante, transmite stirileprotv.roZborul United 1093 de la Denver la Los Angeles a efectuat o aterizare de urgență în Salt Lake City joi, după ce un obiect dur a lovit parbrizul cu o forță atît de mare încît a spart un strat de s
Acum 5 minute
04:30
Acum 2 ore
03:30
Contractul pentru construcţia Drumului Expres Oar -Satu Mare, care va asigura inclusiv legătura cu frontiera dintre România şi Ungaria, a fost semnat marţi cu compania Construcţii Erbaşu, a anunţat, marţi, directorul general CNAIR, Cristian Pistol.„Am semnat astăzi contractul pentru construcţia Drumului Expres Oar - Satu Mare care va asigura inclusiv legătura cu frontiera dintre România şi Ung
Acum 4 ore
02:30
O angajată a unei bănci australiene a cîștigat un caz fără precedent la tribunalul muncii, obținînd dreptul de a lucra numai de acasă, într-o decizie ce ar putea crea un precedent național.Comisia pentru Muncă Echitabilă din Australia a publicat marți decizia prin care a dat cîștig de cauză lui Karlene Chandler, o angajată part-time a băncii Westpac, care a contestat obligația de a lucra cel p
01:30
Falimentele de companii ar urma să crească pe plan mondial cu 5% in 2026, a cincea crestere anuală consecutivă, conform previziunilor firmei internaţionale de asigurari Allianz Trade.In Germania, cea mai mare economie europeană, numărul de insolvente ar urma să se situeze anul viitor la 24.500, un avans anual de 1% şi cel mai ridicat nivel din mai mult de un deceniu, a anunțat compania, o subs
Acum 6 ore
00:30
Oamenii de știință chinezi au identificat, în probele de sol lunar colectate de misiunea Chang'e-6, urme provenite din impactul unui meteorit de tip CI, un tip rar de corp ceresc bogat în apă și materii organice, provenit din regiunile externe ale sistemului solar, scrie romanian.cgtn.comRezultatele cercetării au fost publicate în prestigiosul jurnal internațional Proceedings of the National A
00:30
Capitala României va fi legată de orașul Salonic din Grecia printr-o autostradă și o linie feroviară # Noi.md
Capitala României, București, va fi legată de orașul Salonic din Grecia printr-o autostradă și o linie feroviară.Acordul privind dezvoltarea acestei conexiuni strategice urmează să fie semnat în luna noiembrie de către România, Bulgaria și Grecia, transmite IPN.Potrivit publicației Business Daily, acordul urmează să fie semnat în cadrul unei reuniuni care va avea loc la Bruxelles. Proiectu
00:00
Țările europene colaborează cu Kievul la o propunere în 12 puncte care să pună capăt războiului declanșat de Rusia de-a lungul liniilor actuale de luptă, plan prin care sînt respinse cererile reînnoite ale președintelui rus Vladimir Putin către SUA ca Ucraina să cedeze teritorii în schimbul unui acord de pace, relatează marți Bloomberg News.Un comitet de pace prezidat de președintele american
00:00
Cei cinci moștenitori ai legendei fotbalului Diego Maradona, decedat pe 25 noiembrie 2020, vor comercializa o gamă de produse sub marca Maradona.Aceștia au semnat un parteneriat exclusiv cu omul de afaceri suedezo-iranian, Ash Pournouri și compania sa, Electa Global.{{841663}}Electa Global se va ocupa de „toate aspectele legate de conceperea produselor, fabricație, marketing și distribuție
21 octombrie 2025
23:30
Testele de alimentare cu combustibil și de aprindere statică pentru racheta reutilizabilă Zhuque-3 au fost finalizate cu succes, intrîndu-se în faza critică de pregătire pentru prima lansare, scrie romanian.cgtn.comRacheta este proiectată pentru lansarea rețelelor de sateliți de mari dimensiuni.Testele au cuprins întreaga secvență operațională, inclusiv transportul orizontal, ridicarea ver
23:30
Moldova a devenit casă pentru alți trei cetățeni: a avut loc ceremonia de depunere a jurămîntului # Noi.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că un grup de 3 persoane care domiciliază în municipiul Chișinău au depus astăzi jurămîntul pentru acordarea cetățeniei Republicii Moldova, în prezența viceprimarului capitalei, Angela Cutasevici.Persoanele cărora le-a fost acordată cetăţenia Republicii Moldova sînt originare din România, Ucraina și Liban.{{838152}}În conformitate cu legislaţia în
23:00
Consumul total anual de zahăr în Republica Moldova (inclusiv industrie alimentară și consum casnic) este estimat oficial la 63.000 – 67.000 de tone pe an (date ale Biroului Național de Statistică).Intervalul corespunde, în linii mari, scăderii consumului per capita combinată cu o populație de 2,6 milioane. Trebuie menționat că unele surse din industrie includ și regiunea transnist
Acum 8 ore
22:30
Organizația Internaţională de Mediere (IOMed) a intrat marți în funcțiune, la Hong Kong. La ceremonia de inaugurare au participat aproape 200 de reprezentanţi din ţările fondatoare și diferitelor categorii sociale din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong, scrie romanian.cgtn.comFilozofia fondării IOMed se potrivește cu inițiativa de guvernanță globală propusă de președintele Xi Jinping ș
22:30
Piramidele egiptene sînt în continuare învăluite în mister, iar oamenii de știință continuă să facă descoperiri uimitoare.{{841144}}Conform informațiilor publicate de Science XXI, un grup internațional de cercetători a emis ipoteza existenței unui sistem ramificat de tuneluri subterane sub celebrele piramide din Giza, relatează alldaily.ru Folosind un radar specializat pentru scanarea sp
22:00
O nouă întrevedere între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin nu va avea loc curînd, a anunțat un oficial de rang înalt al Casei Albe, sub protecția anonimatului.Decizia vine la scurt timp după ce Trump sugerase că ar urma să se întîlnească din nou cu Putin, la Budapesta, în următoarele două săptămîni.„Nu este prevăzută o întîlnire a președintelui Trump cu preșe
22:00
Astăzi, 21 octombrie 2025, grupe mixte de specialiști feroviari din cadrul Î.S. "Calea Ferată din Moldova"(CFM) și S.A. "Grup Feroviar Român" (GFR) au efectuat vizite de lucru în sucursalele CFM.Scopul acestor vizite a fost evaluarea stării tehnice și identificarea necesităților de reabilitare a parcului de locomotive și vagoane al CFM, precum și verificarea calității lucrărilor de reabilitare
22:00
În necropola Sakkara din Egipt, arheologii au descoperit mormîntul prințului Waser-If-Re, iar ușile mormîntului s-au dovedit a fi roz și nu pot fi deschise în niciun fel.„Este o ușă neobișnuită, care nu duce nicăieri, prima de acest fel ca material și dimensiuni, descoperită în Egiptul antic. Mormîntul aparține fiului regelui Userkaf, care a fondat a cincea dinastie a Egiptului și a trăit cu a
21:30
Partidul Socialiștilor (PSRM), care a acces în Parlament pe lista Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, va forma o fracțiune separată în viitorul Parlament.Anunțul a fost făcut de liderul socialiștilor, Igor Dodon, în seara zilei de 21 octombrie, după ședința Consiliului Republican al PSRM.„Conform rezultatelor alegerilor parlamentare, Par
21:30
Medalii pe bandă rulantă pentru R.Moldova, în concursul de lupte greco-romane, de la Campionatul Mondial de lupte U-23, de la Novi Sad, Serbia.După ce Vitalie Eriomenco ( 63 kg) a cucerit medalia de argint, un alt reprezentanat al Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, Alexandru Solovei, a adus țării noastre medalia de bronz.El l-a învins dramatic în finala mică a categoriei
21:30
Trump a declarat că aliații sînt gata să intre în Fîșia Gaza și să „pună la punct” Hamas-ul # Noi.md
Aliații SUA din Orientul Mijlociu și nu numai sînt gata să-și trimită soldații în Fîșia Gaza pentru a restabili ordinea acolo. Dar Hamas mai are încă o șansă să se îndrepte.Despre aceasta, președintele SUA, Donald Trump, a scris pe Truth Social, relatează RBC-Ucraina.„Mulți dintre actualii noștri mari aliați din Orientul Mijlociu și din regiunile învecinate mi-au comunicat în mod direct și
21:30
În satul Vasilcău, raionul Soroca, tradiția prinde viață prin mîinile Ludmilei Prepeliță - meșter popular și maestră a croșetatului de aproape 25 de ani.De la fețe de masă și dantele fine, pînă la globuri și mărțișoare lucrate cu migală, fiecare creație spune povestea unei pasiuni transmise din generație în generație, notează Noi.md.{{759911}}Prin centrul „Croșeta Fermecată”, Ludmila Prepe
21:00
Poliția Națională anunţă că în această seară, începînd cu ora 21:00, circulația rutieră va fi suspendată temporar pe o porțiune a traseului din apropierea localității Ivancea, raionul Orhei, din ambele sensuri de deplasare, transmite moldpres.Potrivit poliţiei, măsura este necesară pentru desfășurarea unui experiment în cadrul unei cauze penale, inițiate după un accident rutier anterior, solda
21:00
Bunica Maria, 82 de ani, din Republica Moldova, a devenit senzația TikTok după ce a prezentat 12 cărți citite în doar două luni. Filmulețele sale au atras atenția internauților nu doar pentru vîrsta sa, ci și pentru modul autentic și pasionat în care vorbește despre lectură și viață.Printre autorii menționați se numără Paul Goma, Panait Istrati, Valentina Șcerbani și Emanuele Iurkin. Bunica Ma
21:00
Arheologii au descoperit în Bavaria Superioară un monument roman circular extrem de rar și masiv, care aruncă o nouă lumină asupra istoriei Retiei, o provincie romană din sudul Germaniei.Administrația bavareză pentru protecția monumentelor a anunțat recent o „descoperire deosebit de remarcabilă” – fundația unui gorgan (movilă) roman lîngă un drum roman antic, în apropiere de Volkertshhofen, în
Acum 12 ore
20:30
China Media Group (CMG), singura instituție media care asigură emisie prin semnal 8K pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, a trimis, luni, primul transport de echipamente spre Italia, scrie romanian.cgtn.comUn total de 1.026 de echipamente au fost ambalate în 18 camioane care vor călători spre Portul Meishan din Ningbo, după care vor pleca spre Italia, în zece containere. Ulte
20:30
Astăzi a avut loc ședința Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, în cadrul căreia a fost examinată situația politică creată în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.În cadrul ședinței s-a menționat că „alegerile parlamentare care au avut loc nu au fost nici libere, nici corecte. Acestea s-au desfășurat sub presiunea brutală a resurselor administ
20:30
În satul Congaz din autonomia găgăuză a răsunat de muzică și dans. Acolo s-a desfășurat un festival care a scos în evidență coloritul și diversitatea tradițiilor din sudul țării.La Congaz, pe aceeași scenă au evoluat 20 de ansambluri de dansuri moldovenești, bulgărești și ucrainene.Festivalul „Vremea dansului” a început cu parada costumelor populare care au colorat străzile din Congaz. Loc
20:30
Luptătorul de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a urcat pentru al treilea an consecutiv pe podiumul de premiere la Campionatul Mondial de lupte U-23.La ediția 2025, Viatalie Eriomenco a cucerit medalia de argint, în categoria de greutate de pînă la 63 kg.Tot în acest an, Vitalie și-a trecut în palmares medalia de bronz la Campionatul Mondial, rezervat seniorilor.
20:00
Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei i-a mulțumit ambasadorului Moldovei pentru activitatea sa de succes # Noi.md
Marți, 21 octombrie, ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, l-a primit pe Valeriu Chiveri, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Moldovei în Ucraina, care își încheie mandatul de patru ani în Ucraina.Șeful MAE al Ucrainei i-a mulțumit diplomatului moldovean pentru contribuția personală la consolidarea și dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate între Ucraina și Moldo
20:00
Cercetătorii au inventat un microcip, care îi ajută pe pacienții orbi să-și recapete vederea # Noi.md
Cercetătorii au inventat un implant ocular electronic ce îi ajută pe pacienții care au orbit să își recapete văzul prin refacerea parțială a vederii centrale esențiale pentru citit și alte activități de zi cu zi.Dispozitivul i-a ajutat pe 84% dintre pacienții care sufereau de o formă avansată de degenerescență maculară legată de vîrstă (DMLV), o afecțiune oculară ce afectează în special persoa
19:30
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc astăzi prima rundă de consultări publice privind constituirea Oficiului Horticol, instituție publică ce va contribui la dezvoltarea durabilă a sectorului horticol din Republica Moldova.Secretara generală adjunctă a ministerului, Ina Butucel, a subliniat că acest demers derivă din Legea horticulturii, adoptată recent, care prevede i
19:30
Creșterea porumbeilor este un hobby, cam uitat în lumea modernă. Această îndeletnicire este însă păstrată în satul Palanca, unde locuiește Victor Covalenco, unul dintre puținii cunoscători ai frumoaselor zburătoare.Hulubii au devenit pasiunea lui Victor Covalenco din fragedă copilărie, pe cînd avea doar cinci ani. Astăzi, în curtea lui se aud gîngurind peste 400 de porumbei din zece rase difer
19:00
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi rapoartele Comisiei de Evaluare a Judecătorilor privind magistrații Curții de Apel Sud, Dmitri Fujenco și Serghei Pilipenco.Examinarea acestor două rapoarte de către CSM marchează finalizarea evaluării externe a integrității tuturor judecătorilor aflați în funcție la momentul inițierii procedurii de vetting la cele două Curți de Apel r
19:00
Percheziții la un fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț, vizat într-un dosar de trafic de influență # Noi.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat percheziții la domiciliul, automobilul și biroul unui fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț.Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal de trafic de influență.Potrivit materialelor cauzei, fostul președinte interimar ar fi pretins, accept
19:00
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a declarat că între țara sa și Armenia „a început etapa păcii”.El a făcut această declarație în timpul discursului său la cea de-a doua reuniune a Consiliului Interstatal Superior Azerbaidjan-Kazahstan, relatează „Adevărul European”.În timpul discursului său de marți, 21 octombrie, Aliyev a declarat că a început „etapa de pace” între Azerbaidjan
19:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa miercuri, 22 octombrie, la prima ședință a noului Parlament, ales în data de 28 septembrie, curent.Deputații se vor întruni în ședință începînd cu ora 10:00. În cadrul acesteia, șefa statului va susține un discurs în plenul Legislativului. Tot în prima ședință, deputații vor alege președintele Parlamentului, precum și organele sale de con
19:00
În Moldova a fost anunțat un concurs pentru postul de administrator al întreprinderii de stat „Fabrica de sticlă din Chișinău”.Potrivit Agenției Proprietății Publice, Fabrica de sticlă din Chișinău caută un lider cu viziune și integritate, care: are studii superioare în domeniul economiei, dreptului, finanțelor, contabilității sau administrației publice; are cel puțin 4 ani de experiență în ma
18:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi rapoartele Comisiei de Evaluare a Judecătorilor privind magistrații Curții de Apel Sud, Dmitri Fujenco și Serghei Pilipenco.Examinarea acestor două rapoarte de către CSM marchează finalizarea evaluării externe a integrității tuturor judecătorilor aflați în funcție la momentul inițierii procedurii de vetting la cele două Curți de Apel r
18:30
După șefa statului Maia Sandu, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, îl acuză pe Gheorghe Gonța de defăimare.Potrivit jurnalistului, Grosu i-ar fi cerut despăgubiri în valoare de 100 de mii de lei și scuze publice.{{843378}}Jurnalistul afirmă că a primit o scrisoare, în care este vizat alături de liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, în legătură cu o emisiune difuzată
18:30
Vladimir Plahotniuc a primit 30 de zile de arest în dosarele aflate la faza de urmărire penală # Noi.md
Fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, a primit 30 de zile de arest în dosarele aflate la faza de urmărire penală. Decizia a fost pronunțată, marţi, 21 octombrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, informează moldpres.Potrivit Procuraturii Anticorupție, în urma examinării solicitărilor părții acuzării, judecătorii au admis cele trei demersuri ale procurorilor pri
18:30
Problema copiilor aflați în situație de stradă se află pe agenda de lucru a autorităților municipale # Noi.md
Viceprimarul Angela Cutasevici, a convocat o ședință de lucru cu reprezentanții angajaților Complexului de servicii sociale pentru copii în situație de stradă din cadrul Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului a Primăriei Chișinău.În cadrul discuțiilor dintre părți au fost analizate intervențiile realizate și stabilite prioritățile pentru perioada următoare, în special în con
18:30
Ambasada Republicii Moldova în Italia a anunțat că, în perioada 21 octombrie – 4 noiembrie 2025, va suspenda temporar recepționarea cererilor pentru eliberarea actelor de stare civilă, transmite Noi.md.Măsura vizează toate solicitările legate de transcrierea certificatelor de naștere, căsătorie sau divorț, precum și extrasele plurilingve de naștere și de căsătorie, în contextul implementării n
18:30
Șapte procurori din centrul și sudul țării au depus astăzi jurămîntul de învestire în funcții. Evenimentul a avut loc în ședința de astăzi a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), informează moldpresPotrivit CSP, este vorba de Nicolae Balan – procuror în Procuratura Cimișlia; Sergiu Colesnic – procuror în Procuratura Ungheni; Natalia Crețu – procuror în Procuratura Hîncești; Cristina Gnat
18:30
Președintele SUA, Donald Trump, dorește să construiască o sală de bal gigantică, cu o capacitate de aproape o mie de invitați. Se preconizează o clădire cu o suprafață de peste 8000 de metri pătrați.În acest scop, a început demolarea unei părți din aripa estică a Casei Albe. Această secțiune va fi reconstruită sau, după cum spune Trump, „modernizată și înfrumusețată”. Martorii oculari relateaz
18:00
Oficiul Medicilor de Familie (OMF) din Micleușeni, raionul Strășeni a fost complet modernizat și eficientizat energetic, ca parte a unui proiect investițional finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) prin fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale.Proiectul, lansat în 2024, a vizat izolarea termică a clădirii și înlocuirea tîmplăriei,
18:00
La Kremlin „nu există o înțelegere” cu privire la data la care ar putea avea loc întîlnirea dintre Putin și Trump # Noi.md
Purtătorul de cuvînt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat că nu există o dată exactă pentru summitul dintre liderii Rusiei și SUA.Declarația sa de marți este citată de agenția rusă Interfax, scrie „Adevărul European”.Peskov a spus că nici președintele SUA, Donald Trump, nici președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu au menționat data exactă a summitului.„Este nevoie de pregăti
18:00
De astǎzi și pînǎ la 23 octombrie, între orele 08:00 – 17:00, circulația rutieră va fi suspendată pe strada Doina și Ion Aldea-Teodorovici, tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Ion Luca Caragiale.Măsura este instituită în baza dispoziției Primăriei Chișinău, în legătură cu executarea unor lucrări planificate.Poliția îndeamnă conducătorii auto să manifeste atenție sporită, să res
18:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că pe drumurile regionale lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere continuă, cu progrese vizibile pe mai multe sectoare, notează Noi.md.Astfel, pe sectorul Brăila – Băcioi al drumului regional G71 R3 – Ialoveni – Băcioi – Sîngera – R2 (Selectiv), lucrările sînt realizate în proporție de aproximativ 53 %.{{842299}}În prezent, pe an
17:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din 21 octombrie 2025, tarifele pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Strășeni”.Determinarea noilor tarife s-a bazat pe analiza prezentată de operator, care a inclus costurile reale de prestare a serviciilor auxiliare, cum ar fi lucrările
17:30
Pretura sectorului Botanica din capitală, în conlucrare cu Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui și Asociația Medicală Teritorială – Botanica, va organiza joi, 23 octombrie, între orele 08:30 – 14:00, o nouă acțiune de donare voluntară de sînge.Acțiunea va avea loc în incinta Centrului Medicilor de Familie Nr. 1, str. N. Titulescu, 37. Doritorii de a dona sînge, trebuie să țină cont de urm
17:00
Președintele SUA, Donald Trump, la întîlnirea cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Casa Albă, a fost dur și și-a exprimat dezamăgirea, iar la un moment dat a refuzat chiar să se uite la hărțile cîmpului de luptă aduse de delegația ucraineană, scrie The Wall Street Journal, cu referire la oficiali americani, europeni și ucraineni.„RBC-Ucraina” și „Suspilne” au relatat, cu referir
