CMG transportă echipamentele pentru JO de Iarnă 2026
Noi.md, 21 octombrie 2025 20:30
China Media Group (CMG), singura instituție media care asigură emisie prin semnal 8K pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, a trimis, luni, primul transport de echipamente spre Italia, scrie romanian.cgtn.comUn total de 1.026 de echipamente au fost ambalate în 18 camioane care vor călători spre Portul Meishan din Ningbo, după care vor pleca spre Italia, în zece containere. Ulte
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
20:30
China Media Group (CMG), singura instituție media care asigură emisie prin semnal 8K pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, a trimis, luni, primul transport de echipamente spre Italia, scrie romanian.cgtn.comUn total de 1.026 de echipamente au fost ambalate în 18 camioane care vor călători spre Portul Meishan din Ningbo, după care vor pleca spre Italia, în zece containere. Ulte
20:30
Astăzi a avut loc ședința Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, în cadrul căreia a fost examinată situația politică creată în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.În cadrul ședinței s-a menționat că „alegerile parlamentare care au avut loc nu au fost nici libere, nici corecte. Acestea s-au desfășurat sub presiunea brutală a resurselor administ
20:30
În satul Congaz din autonomia găgăuză a răsunat de muzică și dans. Acolo s-a desfășurat un festival care a scos în evidență coloritul și diversitatea tradițiilor din sudul țării.La Congaz, pe aceeași scenă au evoluat 20 de ansambluri de dansuri moldovenești, bulgărești și ucrainene.Festivalul „Vremea dansului” a început cu parada costumelor populare care au colorat străzile din Congaz. Loc
20:30
Luptătorul de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a urcat pentru al treilea an consecutiv pe podiumul de premiere la Campionatul Mondial de lupte U-23.La ediția 2025, Viatalie Eriomenco a cucerit medalia de argint, în categoria de greutate de pînă la 63 kg.Tot în acest an, Vitalie și-a trecut în palmares medalia de bronz la Campionatul Mondial, rezervat seniorilor.
Acum o oră
20:00
Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei i-a mulțumit ambasadorului Moldovei pentru activitatea sa de succes # Noi.md
Marți, 21 octombrie, ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, l-a primit pe Valeriu Chiveri, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Moldovei în Ucraina, care își încheie mandatul de patru ani în Ucraina.Șeful MAE al Ucrainei i-a mulțumit diplomatului moldovean pentru contribuția personală la consolidarea și dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate între Ucraina și Moldo
20:00
Cercetătorii au inventat un microcip, care îi ajută pe pacienții orbi să-și recapete vederea # Noi.md
Cercetătorii au inventat un implant ocular electronic ce îi ajută pe pacienții care au orbit să își recapete văzul prin refacerea parțială a vederii centrale esențiale pentru citit și alte activități de zi cu zi.Dispozitivul i-a ajutat pe 84% dintre pacienții care sufereau de o formă avansată de degenerescență maculară legată de vîrstă (DMLV), o afecțiune oculară ce afectează în special persoa
Acum 2 ore
19:30
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc astăzi prima rundă de consultări publice privind constituirea Oficiului Horticol, instituție publică ce va contribui la dezvoltarea durabilă a sectorului horticol din Republica Moldova.Secretara generală adjunctă a ministerului, Ina Butucel, a subliniat că acest demers derivă din Legea horticulturii, adoptată recent, care prevede i
19:30
Creșterea porumbeilor este un hobby, cam uitat în lumea modernă. Această îndeletnicire este însă păstrată în satul Palanca, unde locuiește Victor Covalenco, unul dintre puținii cunoscători ai frumoaselor zburătoare.Hulubii au devenit pasiunea lui Victor Covalenco din fragedă copilărie, pe cînd avea doar cinci ani. Astăzi, în curtea lui se aud gîngurind peste 400 de porumbei din zece rase difer
19:00
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi rapoartele Comisiei de Evaluare a Judecătorilor privind magistrații Curții de Apel Sud, Dmitri Fujenco și Serghei Pilipenco.Examinarea acestor două rapoarte de către CSM marchează finalizarea evaluării externe a integrității tuturor judecătorilor aflați în funcție la momentul inițierii procedurii de vetting la cele două Curți de Apel r
19:00
Percheziții la un fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț, vizat într-un dosar de trafic de influență # Noi.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat percheziții la domiciliul, automobilul și biroul unui fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț.Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal de trafic de influență.Potrivit materialelor cauzei, fostul președinte interimar ar fi pretins, accept
19:00
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a declarat că între țara sa și Armenia „a început etapa păcii”.El a făcut această declarație în timpul discursului său la cea de-a doua reuniune a Consiliului Interstatal Superior Azerbaidjan-Kazahstan, relatează „Adevărul European”.În timpul discursului său de marți, 21 octombrie, Aliyev a declarat că a început „etapa de pace” între Azerbaidjan
19:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa miercuri, 22 octombrie, la prima ședință a noului Parlament, ales în data de 28 septembrie, curent.Deputații se vor întruni în ședință începînd cu ora 10:00. În cadrul acesteia, șefa statului va susține un discurs în plenul Legislativului. Tot în prima ședință, deputații vor alege președintele Parlamentului, precum și organele sale de con
19:00
În Moldova a fost anunțat un concurs pentru postul de administrator al întreprinderii de stat „Fabrica de sticlă din Chișinău”.Potrivit Agenției Proprietății Publice, Fabrica de sticlă din Chișinău caută un lider cu viziune și integritate, care: are studii superioare în domeniul economiei, dreptului, finanțelor, contabilității sau administrației publice; are cel puțin 4 ani de experiență în ma
Acum 4 ore
18:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi rapoartele Comisiei de Evaluare a Judecătorilor privind magistrații Curții de Apel Sud, Dmitri Fujenco și Serghei Pilipenco.Examinarea acestor două rapoarte de către CSM marchează finalizarea evaluării externe a integrității tuturor judecătorilor aflați în funcție la momentul inițierii procedurii de vetting la cele două Curți de Apel r
18:30
După șefa statului Maia Sandu, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, îl acuză pe Gheorghe Gonța de defăimare.Potrivit jurnalistului, Grosu i-ar fi cerut despăgubiri în valoare de 100 de mii de lei și scuze publice.{{843378}}Jurnalistul afirmă că a primit o scrisoare, în care este vizat alături de liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, în legătură cu o emisiune difuzată
18:30
Vladimir Plahotniuc a primit 30 de zile de arest în dosarele aflate la faza de urmărire penală # Noi.md
Fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, a primit 30 de zile de arest în dosarele aflate la faza de urmărire penală. Decizia a fost pronunțată, marţi, 21 octombrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, informează moldpres.Potrivit Procuraturii Anticorupție, în urma examinării solicitărilor părții acuzării, judecătorii au admis cele trei demersuri ale procurorilor pri
18:30
Problema copiilor aflați în situație de stradă se află pe agenda de lucru a autorităților municipale # Noi.md
Viceprimarul Angela Cutasevici, a convocat o ședință de lucru cu reprezentanții angajaților Complexului de servicii sociale pentru copii în situație de stradă din cadrul Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului a Primăriei Chișinău.În cadrul discuțiilor dintre părți au fost analizate intervențiile realizate și stabilite prioritățile pentru perioada următoare, în special în con
18:30
Ambasada Republicii Moldova în Italia a anunțat că, în perioada 21 octombrie – 4 noiembrie 2025, va suspenda temporar recepționarea cererilor pentru eliberarea actelor de stare civilă, transmite Noi.md.Măsura vizează toate solicitările legate de transcrierea certificatelor de naștere, căsătorie sau divorț, precum și extrasele plurilingve de naștere și de căsătorie, în contextul implementării n
18:30
Șapte procurori din centrul și sudul țării au depus astăzi jurămîntul de învestire în funcții. Evenimentul a avut loc în ședința de astăzi a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), informează moldpresPotrivit CSP, este vorba de Nicolae Balan – procuror în Procuratura Cimișlia; Sergiu Colesnic – procuror în Procuratura Ungheni; Natalia Crețu – procuror în Procuratura Hîncești; Cristina Gnat
18:30
Președintele SUA, Donald Trump, dorește să construiască o sală de bal gigantică, cu o capacitate de aproape o mie de invitați. Se preconizează o clădire cu o suprafață de peste 8000 de metri pătrați.În acest scop, a început demolarea unei părți din aripa estică a Casei Albe. Această secțiune va fi reconstruită sau, după cum spune Trump, „modernizată și înfrumusețată”. Martorii oculari relateaz
18:00
Oficiul Medicilor de Familie (OMF) din Micleușeni, raionul Strășeni a fost complet modernizat și eficientizat energetic, ca parte a unui proiect investițional finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) prin fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale.Proiectul, lansat în 2024, a vizat izolarea termică a clădirii și înlocuirea tîmplăriei,
18:00
La Kremlin „nu există o înțelegere” cu privire la data la care ar putea avea loc întîlnirea dintre Putin și Trump # Noi.md
Purtătorul de cuvînt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat că nu există o dată exactă pentru summitul dintre liderii Rusiei și SUA.Declarația sa de marți este citată de agenția rusă Interfax, scrie „Adevărul European”.Peskov a spus că nici președintele SUA, Donald Trump, nici președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu au menționat data exactă a summitului.„Este nevoie de pregăti
18:00
De astǎzi și pînǎ la 23 octombrie, între orele 08:00 – 17:00, circulația rutieră va fi suspendată pe strada Doina și Ion Aldea-Teodorovici, tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Ion Luca Caragiale.Măsura este instituită în baza dispoziției Primăriei Chișinău, în legătură cu executarea unor lucrări planificate.Poliția îndeamnă conducătorii auto să manifeste atenție sporită, să res
18:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că pe drumurile regionale lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere continuă, cu progrese vizibile pe mai multe sectoare, notează Noi.md.Astfel, pe sectorul Brăila – Băcioi al drumului regional G71 R3 – Ialoveni – Băcioi – Sîngera – R2 (Selectiv), lucrările sînt realizate în proporție de aproximativ 53 %.{{842299}}În prezent, pe an
17:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din 21 octombrie 2025, tarifele pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Strășeni”.Determinarea noilor tarife s-a bazat pe analiza prezentată de operator, care a inclus costurile reale de prestare a serviciilor auxiliare, cum ar fi lucrările
17:30
Pretura sectorului Botanica din capitală, în conlucrare cu Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui și Asociația Medicală Teritorială – Botanica, va organiza joi, 23 octombrie, între orele 08:30 – 14:00, o nouă acțiune de donare voluntară de sînge.Acțiunea va avea loc în incinta Centrului Medicilor de Familie Nr. 1, str. N. Titulescu, 37. Doritorii de a dona sînge, trebuie să țină cont de urm
17:00
Președintele SUA, Donald Trump, la întîlnirea cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Casa Albă, a fost dur și și-a exprimat dezamăgirea, iar la un moment dat a refuzat chiar să se uite la hărțile cîmpului de luptă aduse de delegația ucraineană, scrie The Wall Street Journal, cu referire la oficiali americani, europeni și ucraineni.„RBC-Ucraina” și „Suspilne” au relatat, cu referir
17:00
Polițiștii din Bălți au reținut trei persoane, cu vîrste între 18 și 31 de ani, suspectate că fac parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii. {{843257}}La 17 octombrie, o femeie de 85 de ani a fost apelată de necunoscuți care i-au spus că fiica sa ar fi fost implicată într-un accident rutier și are nevoie urgentă de bani pentru o intervenție chirurgicală. În acest m
17:00
Regizorul, actorul și prezentatorul de televiziune Nikita Mihalkov sărbătorește 80 de ani. {{842552}} Nikita Sergheevici Mihalkov s-a născut în 1945 la Moscova, în familia renumiților scriitori Serghei Mihalkov și Natalia Koncealovskaia. Pasionat de cinema încă din tinerețe, a absolvit VGIK în 1971 (atelierul lui Mihail Romm). A debutat ca regizor în 1974 cu filmul ”Свой среди чужи
17:00
Cine răspunde pentru caldarîmul de pe strada 31 August? Ministrul Culturii oferă explicații # Noi.md
În cadrul conferinței de presă dedicate bilanțului activității Ministerului Culturii pentru anii 2021–2025, ministrul Sergiu Prodan a comentat situația caldarîmului de pe strada 31 August 1989, subliniind că responsabilitatea reabilitării revine Primăriei Chișinău, transmite Noi.md.„Arătați-mi un document care ar fi blocat restaurarea acestui drum. Restaurarea lui este responsabilitatea Primăr
17:00
Andrei Năstase, despre desemnarea lui Alexandru Munteanu: „E clar că partidul care a cîștigat alegerile nu vrea să-și asume guvernarea” # Noi.md
Fostul lider al Platformei DA și ex-candidat la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, susține că desemnarea lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru demonstrează lipsa de asumare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care, potrivit lui, evită să înainteze un candidat propriu. {{843368}}Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Important” de la postul TVC 21.„sî
17:00
Sergiu Prodan renunță la conducerea Ministerului Culturii pentru a se dedica creației cinematografice # Noi.md
Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă dedicate bilanțului activității Ministerului în perioada 2021–2025, că nu intenționează să-și mai continue activitatea în funcția publică, dorind să se concentreze pe proiectele sale culturale, transmite Noi.md.„Eu îmi doresc revenirea la munca de creație. V-am zis că am un film, care e pe ultima sută de me
17:00
Ce i-a spus Plahotniuc avocatului său despre celula din Penitenciarul 13 în care este deținut # Noi.md
Fostul lider PDM Vladimir Plahotniuc, deținut în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, a calificat drept „suportabilă” celula în care se află. Cel puțin aceasta a declarat, pe 21 octombrie, avocatul său, Lucian Rogac.Acesta a mai spus că Plahotniuc nu se prezintă la ședințele de judecată pe motiv că studiază dosarul său, aflat în faza de judecată, primind zilnic aproximativ cinci volume dintr-un
17:00
Tentativa de contrabandă la frontiera Sculeni nu a reușit: unde a ascuns șoferul marfa ilegală # Noi.md
Un șofer de camion, în vîrstă de 44 de ani, este documentat de funcționarii vamali după ce a încercat să scoată ilegal din țară 2 500 de pachete de țigări.Bărbatul s-a prezentat la postul vamal Sculeni, la volanul unui autocamion, care, potrivit declarației, transporta în vrac semințe de floarea-soarelui.{{843248}}În baza analizei de risc, inspectorii vamali au dispus controlul non-intruzi
Acum 6 ore
16:30
Sergiu Prodan despre restaurarea Filarmonicii: Construcția trebuie să fie un instrument muzical în sine, gîndit pentru sute de ani înainte # Noi.md
„Trebuie construită o Filarmonică nouă, cu elemente reprezentative pentru oamenii care au lucrat acolo. Prioritatea noastră sunt oamenii. Construcția trebuie să fie un instrument muzical în sine, gândit pentru sute de ani înainte. Nu ne putem să permitem să o facem in grabă, fără resurse”. Acest lucru a fost a declarat de ministrul Culturii, Sergiu Prodan, în cadrul conferinței de presă dedicate b
16:30
Fostul președinte al SUA, Joe Biden, a încheiat cursul de radioterapie pentru tratarea unui cancer agresiv, relatează CBS News.Purtătoarea de cuvînt a lui Biden, Kelly Scully, a confirmat că politicianul în vîrstă de 82 de ani a încheiat cîteva săptămîni de tratament la Penn Medicine Radiation Oncology din Philadelphia, relatează rbc. După finalizarea radioterapiei, medicii vor evalua
16:30
Victoria Belous, ministra Finanțelor, a anunțat astăzi în cadrul unei conferințe de presă despre un nou sistem informațional pentru mediul de afaceri, notează Noi.md."Prioritatea Serviciului Fiscal (SFS) în raport cu contribuabilii este de a-i conforma benevol. Scopul nostru nu este de a face controale, aceasta ar fi ultima măsură pe care o întrevedem în raport cu contribuabilii.SFS implem
16:30
Pentru a asigura accesul educațional al a tuturor copiilor, inclusiv al celor din comunitățile rome, în trei localități – Edineț, Otaci și Soroca, va fi pilotată funcția de mediator educațional, notează Noi.md.Pilotarea noii funcții se va face pe parcursul următoarelor zece luni.{{843129}}Mediatorii educaționali vor activa pe lângă direcțiile raionale de învățământ.Mediatorii educațion
16:00
Ce spune ministra Finanțelor despre persoanele, care au credite la bănci pentru apartamente # Noi.md
"Eu nu estimez un risc iminent pentru persoanele care au luat credit imobiliar". Declarația a fost făcută de către Victoria Belous, ministra Finanțelor, notează Noi.md. Întrebată despre creșterea vertiginoasă a prețurilor la apartamentele din capitală, dar și despre eventuale riscuri pentru persoanele, care au contractat credite la bănci, Victoria Belous a spus că nu există motive de panică.
16:00
Polițiștii din Bălți au reținut trei persoane, cu vîrste între 18 și 31 de ani, suspectate că fac parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii. La 17 octombrie, o femeie de 85 de ani a fost apelată de necunoscuți care i-au spus că fiica sa ar fi fost implicată într-un accident rutier și are nevoie urgentă de bani pentru o intervenție chirurgicală. În acest mod, suspec
16:00
Ministerul Culturii a prezentat bilanțul a patru ani de activitate: restaurări, digitalizare și noi proiecte # Noi.md
Ministerul Culturii al Republicii Moldova a organizat astăzi o conferință de presă dedicată rezultatelor activității sale din ultimii patru ani. La eveniment au participat ministrul Culturii, Sergiu Prodan, precum și secretarii de stat Andrei Chistol și Vladimir Vornic. Au fost prezenți, de asemenea, șefii de direcții din cadrul Ministerului și reprezentanți ai instituțiilor din subordine.„Est
16:00
Washingtonul se teme că prim-ministrul Israelului Benjamin Netanyahu ar putea pune în pericol punerea în aplicare a planului de pace pentru Gaza propus de președintele american Donald Trump.{{843384}}Despre acest lucru a anunțat ziarul The New York Times, cu referire la surse din administrația americană, transmite rbc.Potrivit publicației, o serie de consilieri ai lui Trump, printre ca
16:00
Victoria Belous, ministra Finanțelor, a venit cu anumite precizări despre compensațiile pentru cetățeni în acest sezon rece, notează Noi.md."În ședința de Guvern cu două săptămîni în urmă, am făcut redistribuire de mijloace financiare ca să ne asigurăm că alocăm compensațiile necesare în facturi la electricitate.Deja măsurile de politică fiscală pentru sezonul de încălzire 2025-2026 vor fi
16:00
Inspectorii de mediu din Orhei, împreună cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, au intervenit recent în urma unei sesizări privind întreținerea unei lebede într-o gospodărie din satul Seliște.Ajunși la fața locului, inspectorii au constatat că pasărea fusese găsită pe traseul din preajma satului de către persoana care a făcut sesizarea, notează Noi.md.{{833466}}
15:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a prelungit termenul de depunere a cererilor de participare la concursurile pentru suplinirea posturilor de judecător la Curtea de Apel Centru, Curtea de Apel Nord și Curtea de Apel Sud rămase vacante la data desfășurării probei interviului de Consiliu, anunțate prin Hotărîrea CSM din 19 august curent.Termenul a fost prelungit cu 30 de zile calendarist
15:30
"Eu nu estimez un risc iminent pentru persoanele care au luat credit imobiliar". Declarația a fost făcută de către Victoria Belous, ministra Finanțelor, notează Noi.md. Întrebată despre creșterea vertiginoasă a prețurilor la apartamentele din capitală, dar și despre eventuale riscuri pentru persoanele, care au contractat credite la bănci, Victoria Belous a spus că nu există motive de panică.
15:30
IGSU și Serviciul 112 lansează o campania de conștientizare a părinților privind siguranța copiilor # Noi.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în parteneriat cu Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112, lansează o campanie de conștientizare fără precedent, sub genericul „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?”, transmite Noi.md.Inițiativa își propune să responsabilizeze părinții și să cultive o cultură a siguranței în rândul copiilor. Campania reprezintă mai mul
15:00
Candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că țara are șanse reale de a atrage investiții europene și de a recupera o parte din potențialul industrial pierdut după destrămarea URSS.În cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8, Munteanu a menționat că ideea renașterii marilor fabrici precum „Mezon” sau „Vibropribor” este utopică, însă în țară ex
15:00
Victoria Belous, ministra Finanțelor, a făcut mai multe declarații pentru jurnaliști în cadrul unei conferințe de presă privind totalizarea activităților realizate pe durata mandatului său, notează Noi.md."În acest mandat de un an și trei luni am avut o activitate intensă, îi mulțumesc echipei. Aș vrea să apreciez și rectificarea din luna iulie a acestui an, care a permis alocarea suportului p
Acum 8 ore
14:30
Incendiu de noapte într-un bloc din Bălți: 20 de persoane, inclusiv 5 copii, au fost evacuate # Noi.md
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de luni spre marți într-un apartament dintr-un bloc locativ din municipiul Bălți, transmite Noi.md.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02:42. Pentru stingerea arderii la destinație au fost îndreptate trei echipe de salvatori și pompieri. La fața locului angajații IGSU au
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.