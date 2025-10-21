Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei i-a mulțumit ambasadorului Moldovei pentru activitatea sa de succes

19:30

Creșterea porumbeilor este un hobby, cam uitat în lumea modernă. Această îndeletnicire este însă păstrată în satul Palanca, unde locuiește Victor Covalenco, unul dintre puținii cunoscători ai frumoaselor zburătoare.Hulubii au devenit pasiunea lui Victor Covalenco din fragedă copilărie, pe cînd avea doar cinci ani. Astăzi, în curtea lui se aud gîngurind peste 400 de porumbei din zece rase difer