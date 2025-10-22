Un nou succes al unui boxer din Moldova pe ringul european

22:00

O nouă întrevedere între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin nu va avea loc curînd, a anunțat un oficial de rang înalt al Casei Albe, sub protecția anonimatului.Decizia vine la scurt timp după ce Trump sugerase că ar urma să se întîlnească din nou cu Putin, la Budapesta, în următoarele două săptămîni.„Nu este prevăzută o întîlnire a președintelui Trump cu preșe