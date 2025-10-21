Consiliul Republican al PSRM a anunțat formarea în Parlament a Fracțiunii Socialiștilor

15:30

"Eu nu estimez un risc iminent pentru persoanele care au luat credit imobiliar". Declarația a fost făcută de către Victoria Belous, ministra Finanțelor, notează Noi.md. Întrebată despre creșterea vertiginoasă a prețurilor la apartamentele din capitală, dar și despre eventuale riscuri pentru persoanele, care au contractat credite la bănci, Victoria Belous a spus că nu există motive de panică.