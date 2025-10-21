PeScurt // Trafic rutier închis temporar lângă Ivancea, raionul Orhei. Măsura va fi aplicată pe o porțiune de traseu începând cu ora 21:00. Poliția afirmă că demarează experiment în cadrul unei cauze penale, inițiate în urma unui accident rutier produs anterior, soldat cu decesul unui pieton..

PeScurt // Trafic rutier închis temporar lângă Ivancea, raionul Orhei. Măsura va fi aplicată pe o porțiune de traseu începând cu ora 21:00. Poliția afirmă că demarează experiment în cadrul unei cauze penale, inițiate în urma unui accident rutier produs anterior, soldat cu decesul unui pieton..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md