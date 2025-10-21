Platforme neautorizate promit câștiguri din tarife feed-in. ANRE: „Verificați informațiile înainte de a investi”

Agora.md, 21 octombrie 2025 12:50

Platforme neautorizate promit câștiguri din tarife feed-in. ANRE: „Verificați informațiile înainte de a investi”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 10 minute
12:50
CSP a acceptat raportul de evaluare externă: Procurorul-șef interimar al PCCOCS a promovat evaluarea externă Agora.md
12:50
Platforme neautorizate promit câștiguri din tarife feed-in. ANRE: „Verificați informațiile înainte de a investi” Agora.md
Acum 30 minute
12:30
Peste 13 mii de persoane au solicitat ambulanța în ultima săptămână. În jur de 1.100 de copii au fost duși la spital Agora.md
12:30
Trei copii, surprinși urcând pe gardul unei staţii electrice din Chișinău. Premier Energy: „Energia electrică nu este un joc” Agora.md
Acum o oră
12:20
Tekwill și eGA desfășoară „Cyber Security Month” – o lună dedicată siguranței digitale pentru copii și profesori Agora.md
12:10
A început vaccinarea antirabică a vulpilor sălbatice. Ce recomandă ANSA Agora.md
Acum 2 ore
11:50
Nu lasă USMF pentru fotoliul de deputat? Emil Ceban: „Voi face tot posibilul să mă întorc. Asta îmi place” Agora.md
11:40
PeScurt // Un fost judecădor va fi cercetat penal. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat, în ședința din 21 octombrie curent , cererea Procurorului General, Alexandru Machidon, privind acordul pentru începerea urmăririi penale. Agora.md
11:40
Baletul Național JOC – Gala Jubiliară! 80 de ani de lumină în pași de dans Agora.md
11:40
Șapte ani de închisoare pentru un presupus act de tâlhărie într-un local fast-food din Chișinău Agora.md
11:30
Daniel Naroditsky, unul dintre marii maeștri ai șahului, a decedat la doar 29 de ani Agora.md
11:20
Incendiu într-un bloc din Bălți: 20 de persoane au fost evacuate Agora.md
11:10
Mjallby AIF, echipă dintr-un sat pescăresc de 1500 de locuitori, noua campioană a Suediei Agora.md
Acum 4 ore
10:50
„La revedere, gaz rusesc”. R. Moldova și Ucraina, în centrul discuțiilor despre viitorul energetic european Agora.md
10:40
„Cu un an înainte de locale nu poți face reformă administrativ-teritorială”: Bolea spune că, deși se discută din 2016, schimbarea nu poate fi făcută în grabă Agora.md
10:30
Fără „numiri politice”. Fermierii cer consultări înainte de selectarea unui nou ministru al Agriculturii Agora.md
10:30
Ministrul Infrastructurii: „Republica Moldova trebuie să devină un centru feroviar regional pentru UE și Ucraina” Agora.md
10:20
PeScurt // Se schimbă șeful de la Sănătate. Ministra Sănătății, în exercițiu, Ala Nemerenco, nu va face parte din noul Guvern. Anunțul a fost făcut într-o postare pe pagina sa de Facebook. Agora.md
10:10
Circa 94% din populația R. Moldova se declară de religie ortodoxă Agora.md
10:10
Nu vor „numiri politice”: Fermierii cer ca viitorul ministru al Agriculturii să fie selectat după consultarea organizațiilor de profil Agora.md
10:10
Bolea, despre centura Chișinăului: Două tronsoane, la etapa de proiectare, iar pentru altele trei sunt repetate licitațiile pentru proiectare Agora.md
10:00
Un șofer a rămas blocat în mașină în urma unui accident. IGSU a intervenit pentru descarcerare Agora.md
09:40
TVA-ul la importul autoturismelor ar urma să fie amânat până la aderarea R. Moldova la UE Agora.md
Acum 6 ore
08:30
Alexandru Munteanu: Reintegrarea regiunii transnistrene poate fi realizată pe cale economică, fără soluții militare Agora.md
Acum 24 ore
22:20
Podul peste Prut al autostrăzii Iași–Chișinău–Odesa va fi gata în 18 luni. Bolea: „Întreg traseul costă 1,2 miliarde de euro și e nevoie de sprijinul UE” Agora.md
21:50
Vladimir Bolea s-ar putea regăsi în noul Guvern. Executivul ar putea fi votat săptămâna viitoare Agora.md
21:10
Munteanu, despre garnitura noului Guvern: „Săptămâna asta va fi claritate. Vor fi și schimbări” Agora.md
20:40
Potențialul premier, Alexandru Munteanu, are trei cetățenii, inclusiv a SUA. „Mi s-a propus și cetățenia Franței” Agora.md
20:20
Fosta directoare a Grădiniței 32 ar putea rămâne fără grad didactic. Perciun: „Un sistem educațional trebuie să fie liber de corupție” Agora.md
19:50
Deputat ales pe listele PAS: „TVA la importul autoturismelor va fi amânată până la aderarea R. Moldova la UE” Agora.md
19:20
Recensământ 2024: Cetățenii Republicii Moldova s-au declarat aparținând unui număr de 185 de etnii Agora.md
19:20
Circa 94% din populația R. Moldova se declară de religie ortodoxă. Iar 1,5% spun că nu aparțin vreunei confesiuni Agora.md
18:20
Republica Moldova face pași importanți spre o economie verde cu GEFF Rezidențial (VIDEO) Agora.md
18:10
Președinta Maia Sandu va convoca fracțiunile pentru consultări până la sfârșitul acestei săptămânii Agora.md
18:00
„Un nou capitol pentru unitate și colaborare”. Costiuc și Simion au semnat un „protocol de colaborare” Agora.md
17:20
Instituțiile de media condamnă atacurile online la adresa jurnalistei Elena Celac, după o emisiune cu un deputat din UTA Găgăuzia Agora.md
17:20
Recensământ 2024: Circa 48% din populație afirmă că limba maternă este moldoveneasca. Iar aproape 32% - limba română Agora.md
16:40
Instituțiile de media condamnă atacurile online la adresa jurnalistei Elenei Celac, după o emisiune cu un deputat din UTA Găgăuzia Agora.md
16:30
Microinvest și Proparco își consolidează parteneriatul printr-un nou acord de finanțare în valoare de 15 milioane de euro Agora.md
16:10
Locuitorii din raioanele Strășeni, Cantemir și Ungheni vor beneficia de consultații gratuite oferite de echipele mobile de medici Agora.md
16:10
Nemerenco, la raport la final de mandat: „A fost greu, dar plin cu realizări” Agora.md
16:00
Rusia a atacat Ucraina cu rachete și drone: lovituri asupra căilor ferate, porturilor și infrastructurii energetice Agora.md
15:50
Calendarul examenelor naționale din 2026: Când va avea loc BAC-ul, examenele pentru învățământul primar și gimnazial Agora.md
15:20
Zinaida Greceanîi va prezida ședința de constituire a Parlamentului Agora.md
15:10
PeScurt // Un moldovean ar fi încercat să treacă granița cu valiza plină de țigări. Un bărbat de 28 de ani din Republica Moldova a fost depistat pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău în timp ce ar fi încercat să plece spre Londra, având valiza plină cu pachete de țigări. Agora.md
15:10
Comisia Europeană: România și Bulgaria au cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere din UE Agora.md
15:10
UE urmează să elimine treptat importurile de gaze rusești, până în ianuarie 2028 Agora.md
14:50
Constantin Țuțu a fost adus silit la ședința de judecată în dosarul de îmbogățire ilicită. Ședința amânată (FOTO/UPDATE) Agora.md
14:50
Alte 30 de zile de arest preventiv pentru Vladimir Plahotniuc Agora.md
14:40
Constantin Țuțu a fost adus silit la ședința de judecată în dosarul de îmbogățire ilicită (FOTO) Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.