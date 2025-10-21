Nu a acordat prioritate unui pieton, iar acum riscă să rămână fără permis. Șoferul, identificat de poliție (VIDEO)
Agora.md, 21 octombrie 2025 15:50
Nu a acordat prioritate unui pieton, iar acum riscă să rămână fără permis. Șoferul, identificat de poliție (VIDEO)
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 5 minute
16:00
Acum 15 minute
15:50
Acum 30 minute
15:40
15:40
15:40
Acum o oră
15:20
15:10
Acum 2 ore
14:30
Acum 4 ore
14:00
13:40
13:30
13:30
13:30
13:10
12:50
12:50
12:30
12:30
12:20
Acum 6 ore
11:50
11:40
11:40
11:30
11:10
10:50
10:40
10:30
10:30
10:20
10:10
10:10
Acum 8 ore
10:00
09:40
08:30
Acum 24 ore
22:20
21:50
21:10
20:40
20:20
19:50
19:20
19:20
18:20
18:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.