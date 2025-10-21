Nu a acordat prioritate unui pieton, iar acum riscă să rămână fără permis. Șoferul, identificat de poliție (VIDEO)

Nu a acordat prioritate unui pieton, iar acum riscă să rămână fără permis. Șoferul, identificat de poliție (VIDEO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md