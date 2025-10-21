Sistemul vamal, aliniat la standardele europene. Moldova va deveni parte a rețelei vamale unice europene, din 1 noiembrie
Agora.md, 21 octombrie 2025 15:20
Sistemul vamal, aliniat la standardele europene. Moldova va deveni parte a rețelei vamale unice europene, din 1 noiembrie
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 5 minute
Acum 15 minute
15:20
Acum 30 minute
15:10
Acum 2 ore
14:30
14:00
13:40
Acum 4 ore
13:30
13:30
13:30
13:10
12:50
12:50
12:30
12:30
12:20
11:50
11:40
11:40
Acum 6 ore
11:30
11:10
10:50
10:40
10:30
10:30
10:20
10:10
10:10
10:00
09:40
Acum 8 ore
08:30
Acum 24 ore
22:20
21:50
21:10
20:40
20:20
19:50
19:20
19:20
18:20
18:10
18:00
17:20
17:20
16:40
16:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.