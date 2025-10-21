Percheziții la un fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț într-un dosar de trafic de influență

13:55

România și Polonia au reținut opt ​​persoane suspectate că plănuiau acte de sabotaj în numele Rusiei, au anunțat marți autoritățile de la București și Varșovia, trei dintre acestea fiind arestate în legătură cu un presupus nou plan de trimitere a unor colete explozive, de data aceasta către Ucraina. Potrivit unui comunicat SRI, doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, plănuiau distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București.